Donald Trump anunță că a anulat summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin
Moldpres, 23 octombrie 2025 08:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că a anulat summitul cu omologul său rus Vladimir Putin din cauza lipsei unor progrese diplomatice şi sentimentului că nu este momentul oportun al unei astfel de întâlniri, transmite news.ro, preluat de MOLDPRES...
Acum 30 minute
08:20
Acum 12 ore
21:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES.Președintele ...
21:30
CNAS a alocat 58 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a celor adresate familiilor care au copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat 58,32 de milioane de lei pentru finanțarea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și a celor adresate familiilor care au copii, transmite MOLDPRES.Mai exact, banii au fost distribuiți pentru plata i...
21:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Țara trebuie să aibă cât mai repede un Guvern. Nu avem timp de pierdut” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să aibă cât mai curând un Guvern. Declarația a fost făcută președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce astăzi a avut loc ședința de constituire a Parlamentului, iar șefa statului Maia Sandu a anunțat inițierea consultărilor...
21:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revis...
20:40
Secretarul general al Guvernului în exercițiu, Ana Calinici: „Vom lucra la turații maxime. Integrarea europeană înseamnă beneficii pentru cetățeni” # Moldpres
Cu încredere și determinare, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și secretar general al Guvernului în exercițiu, Ana Calinici, anunță începutul unei etape de intensă activitate parlamentară și guvernamentală, având ca prioritate in...
20:10
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Moldpres
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministruPreședintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-min...
20:10
Acum 24 ore
19:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Delegația a fost condusă...
19:00
Ambasadorul Valeriu Chiveri își încheie mandatul diplomatic în Ucraina: „Am fost martor la tragedii profunde, dar și la reușite care au dat speranță” # Moldpres
Valeriu Chiveri a anunțat că își încheie mandatul în funcția de Ambasador al Republicii Moldova în Ucraina. Diplomatul a subliniat că în timpul activității sale de patru ani în țara vecină a fost martor la „tragedii profunde, dar...
18:30
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a anunțat miercuri că acordă fonduri suplimentare pentru a ajuta Ucraina să-și asigure energia electrică și încălzirea înainte de sezonul de iarnă. În cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Vol...
18:30
Igor Grosu, reales în funcția de președinte al Parlamentului, apel la partidele politice: „Să luăm decizii responsabile pentru Moldova” # Moldpres
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost reales astăzi în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, în urma votului secret desfășurat în ședința plenară a Legislativului. Pentru candidatura acestuia, propusă de majoritatea parlamentară, au vota...
18:30
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află la Chișinău, în zilele de 22 și 23 octombrie 2025, pentru o vizită dedicată cooperării dintre România și Republica Moldova, educației superioare, precum și consolidă...
17:50
Șefa statului a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de premier # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier, informează MOLDPRES.Potrivit Președinției, întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octomb...
17:20
Capela Corală Academică „Doina” marchează 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar # Moldpres
Capela Corală Academică „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” celebrează 95 de ani de la fondare, aproape un secol de activitate neîntreruptă. Evenimentul aniversar este marcat printr-un concert intitulat „Vocea Generațiil...
17:10
Vinurile Moldovei cuceresc America de Nord: 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 de la Montréal # Moldpres
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din Ameri...
17:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a urmărit de la distanţă, miercuri, exerciţiile forţelor nucleare strategice ruse, care au implicat lansări de rachete de testare pe mare şi în aer, a anunţat Kremlinul, relatează AFP.În cadrul acestor exerciţii, planific...
17:00
Schimb de replici în Parlament. Ion Ceban: „Ce veți face pentru depolitizarea instituțiilor de stat?” Igor Grosu: „Să nu transformăm primăriile în feude de partid” # Moldpres
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova a fost marcată de un schimb tensionat de replici între deputatul „Alternativa”, Ion Ceban, și liderul PAS, Igor Grosu, unul dintre candidații la funcția de președinte al Legislativului. ...
16:50
Parlamentul European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru anul 2026 # Moldpres
Parlamentul European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru anul 2026. Un amendament în acest sens a fost votat astăzi de plenul Parlamentului European, informează MOLDPRES.Euro...
16:40
Moscova a transmis miercuri că pregătirile pentru întâlnirea dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump „continuă”, în ciuda anunţului făcut cu o zi înainte de liderul american privind o aparentă amânare sine die a acestei...
16:30
Organizația „EcoContact” lansează o nouă etapă în sprijinul societății civile active în domeniul protecției mediului, prin organizarea unui atelier de instruire dedicat Programului de granturi mici „Acces egal la justiție de mediu”, ce ...
16:30
Festivalul Moldo Crescendo, ediția a X-a, se deschide pe 24 octombrie. Programul evenimentului # Moldpres
Ediția jubiliară a Festivalului Moldo Crescendo se desfășoară în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, sub genericul „Metamorfoze”, reunind zece concerte ce îmbină muzica clasică, literatura și arta contemporană într-o experiență sono...
16:20
Deputații din noul Parlament s-au întrunit, miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire a organului legislativ.La ședință au participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precu...
16:20
O gospodărie din raionul Șoldănești devine complex zootehnic modern, cu susținerea Băncii Mondiale # Moldpres
Lucrările la construcția fermei moderne de lapte din localitatea Rogojeni, raionul Șoldănești, avansează constant, indiferent de condițiile meteo. Proiectul, realizat cu sprijinul Programului AGGRI, finanțat de Banca Mondială, reprezintă una dintre cele mai ambițioase ...
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în structura sa administrativă. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței CEC, informează MOLDPRES.Solicitată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și...
15:50
Candidatul PAS la șefia Parlamentului, Igor Grosu: „Moldova va semna Tratatul de aderare la UE până în 2028” # Moldpres
Republica Moldova își propune să semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, a declarat astăzi Igor Grosu, în cadrul concursului pentru funcția de speaker. Oficialul a subliniat că actuala legislatură are misiunea istorică ...
15:50
BNM a intervenit în septembrie pe piața interbancară locală prin vânzări nete de 4 milioane de euro # Moldpres
Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit în luna septembrie curent 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august, transmite MOLDPRES.Datele Băncii Naționale a ...
15:50
UE sprijină autoritățile locale din nordul Moldovei în managementul proiectelor de dezvoltare # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a demarat cu sprijinul Uniunii Europene Programul de instruire în domeniul managementului proiectelor, destinat reprezentanților autorităților publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Primul atelier de lucru a avu...
15:40
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, înregistrați oficial în cursa pentru funcția de președinte al Parlamentului # Moldpres
Comisia specială pentru organizarea alegerilor președintelui Parlamentului a anunțat înregistrarea oficială a două candidaturi pentru această funcție. În urma examinării dosarelor depuse și a verificării respectării rigorilor legale, au fost eliberate certi...
15:10
Președinta Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: „Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat.Șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care o poa...
15:10
Prim-ministrul Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție: „Avem obligația să continuăm reforma justiției, cu pași mult mai hotărâți și mai rapizi” # Moldpres
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității scrutinului electoral, dar și prioritățile în continuarea reformei justiției au fost discutate la ședința P...
14:30
Orașul Nice din Franța a găzduit, în perioada 18–21 octombrie 2025, Festivalul „Artă, Tradiție, Vin din Inima Moldovei”, un eveniment dedicat promovării culturii, tradițiilor și vinului moldovenesc în diaspora. Festivalul a fost organizat de ...
14:30
VIDEO // Cinci bărbați, suspectați de comiterea unui furt, reținuți de poliție. Ar fi prejudiciat victima cu peste 530 000 de lei # Moldpres
Cinci bărbați, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație pentru comiterea unui furt în proporții considerabile. Acțiunile au fost săvârșite în luna august 2025, în raionul Ungheni, fiind cauzat victimei un...
14:20
Banca Mondială acordă un grant de 7,9 milioane de doalri pentru restaurarea ecosistemelor din Republica Moldova # Moldpres
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat, miercuri, 22 octombrie, un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP). Acest proiect va fi finanțat prin Fondul Global de Mediu (GEF), ...
14:00
Solul sănătos, cheia supraviețuirii climatice: un raport global avertizează guvernele asupra vitalității solurilor # Moldpres
Un nou raport publicat pe 21 octombrie de organizația internaţională Salvează Solul avertizează că guvernele lumii ignoră cea mai importantă și accesibilă formă de asigurare climatică: solul sănătos și viu, transmite MOLDPRES.Intitulat „Solul: Soluția as...
13:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu membrii Parlamentului britanic. Dezinformarea și ingerințele externe, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Subiectul dezinformării și formele de ingerință externă au fost discutate de vicepremierul Mihai Popșoi în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați &ic...
13:50
Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Șoferii vor achita joi, 23 octombrie, cu până la patru bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, un litru de motorină va fi comercializat mâine cu cel mult 19 lei și 22 de bani, pr...
13:30
Acord de parteneriat, semnat la Chișinău: CCI și DRRM își vor intensifica colaborarea prin implementarea unor noi proiecte comune # Moldpres
Un nou Acord de parteneriat pentru consolidarea cooperării moldo-române în beneficiul cetățenilor și antreprenorilor de pe ambele maluri ale Prutului a fost semnat la Chișinău, între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și ...
13:20
Parlamentul de Legislatura a XII-a și-a finalizat procesul de constituire a fracțiunilor parlamentare, șase formațiuni politice fiind anunțate în cadrul ședinței de constituire. PAS a format majoritatea parlamentare, iar celelalte fracțiuni au precizat că vor fi &i...
13:10
Modernizarea accesului la educație și cultură prin digitalizare, inovare și cooperare transfrontalieră în biblioteci publice și universitare va fi posibilă prin proiectul „BiblioTech”, lansat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu&rdq...
13:10
Un avocat și clientul său au fost condamnați pentru mai multe episoade de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat avocatulu...
13:00
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, după constituirea noului Legislativ: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații din Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la UE” # Moldpres
Parlamentul European este pregătit să reia munca cu deputații din Parlamentul de la Chișinău și să continue să-i sprijine în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, după constituirea noului Leg...
13:00
Grădinița „Licurici” din satul Hancăuți, raionul Edineț, a fost inaugurată astăzi după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare, creând un mediu prietenos și sigur pentru dezvoltarea copiilor preșcolari. Proiectul a fost finanțat de Departame...
12:40
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu restaurate pe malurile Nistrului: cultura ca liant între comunități # Moldpres
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu cultural-istoric au fost inventariate și incluse în proiecte de restaurare și valorificare pe ambele maluri ale Nistrului, datorită sprijinului Uniunii Europene și al PNUD Moldova, transmite MOLDPRES.Andrei Chistol, coordonator...
12:30
Un atac cu dronă lansat de forțele rusești a lovit o grădiniță din Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi, iar ...
12:10
Fracțiunile parlamentare și-au prezentat prioritățile: PAS, PSRM, PCRM, Alternativa și Partidul Democrația Acasă și-au constituit oficial fracțiunile # Moldpres
Parlamentul de Legislatura a XII-a al Republicii Moldova și-a început activitatea, deputații constituindu-și oficial fracțiunile parlamentare și prezentând prioritățile legislative pentru următorii patru ani, comunică MOLDPRES.PAS: Aderarea Republicii Mol...
12:10
CNAM a transferat circa 16 milioane de lei pentru consumabilele utilizate în luna septembrie # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13 milioane de lei pentru consumabilele costisitoare utilizate în luna septembrie de 11 spitale contractate. Dispozitivele de ultimă generație sunt achitate suplimentar cazului tratat în spita...
12:10
Specialiştii ANTA, familiarizați la Vilnius cu experiența și bune practici pentru digitalizarea și modernizarea transportului rutier din R. Moldova # Moldpres
Reprezentanți ai Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), alături de cei ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), au participat la cea de-a VII-a ediție a Forumului Inovației în Transporturi (TIF) 2025, desfășurat la Vilnius, Lituania, tra...
11:50
Republica Moldova a obținut două medalii la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, grație performanțelor lui Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, relatează MOLDPRES.Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de argint la categoria 63 kg, ced&ac...
