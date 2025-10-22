Igor Dodon a fost ales președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la 22 octombrie, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat formarea fracțiunii socialiștilor și a prezentat componența acesteia, alcătuită din 17 deputați: Vlad Batrîncea, Petru Burduja, Olga Cebotari, Marcel Cenușa, Alla Darovannaia, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Adrian Lebedinschi, […]
Programul EcoVoucher continuă să aducă economii reale familiilor din Moldova: Aproape 2000 de vouchere, valorificate în luna octombrie 2025 # Curentul.md
Programul guvernamental EcoVoucher a oferit o nouă oportunitate, în luna octombrie, pentru familiile cu copii și persoane vârstnice să înlocuiască electrocasnicele vechi uzate pe altele noi și eficiente economic. În sesiunea care s-a desfășurat în perioada 3 – 19 octombrie 2025, alte 1.967 de familii au valorificat voucherele pentru electrocasnice. Cele mai multe vouchere au […]
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Intervenția urmărește creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată. Recomandăm tuturor persoanelor […]
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției. El a subliniat că fracțiunea pe care o conduce va sprijini orice proiect bine fundamentat, real, care urmărește să îmbunătățească viața cetățenilor Republicii […]
Dmitri Torner: Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială # Curentul.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială – a declarat Dmitri Torner, lider al formațiunii. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci […]
Maia Sandu către deputați: Cetățenii ne-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova # Curentul.md
Preşedinta Maia Sandu s-a adresat noului Parlament, ales la 28 septembrie, și le-a spus deputaților că „cetățenii le-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar, mai presus de orice, le-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova”. „Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și datoria de a […]
CNA și Procuratura efectuează percheziții în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, vizând șapte funcționari ai „Hîncești-Silva” # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […]
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat principalele realizări pe durata mandatului său # Curentul.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat principalele realizări obținute pe parcursul mandatului său, în perioada 2024–2025. Ministra a evidențiat progrese importante în domeniul bugetar, fiscal, al achizițiilor publice, control financiar, salarizare și altele. „Vreau să mulțumesc echipei Ministerului Finanțelor și autorităților din subordine pentru sprijinul constant, […]
Deputații aleși ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ieri-seară, s-au întrunit în ședință și au discutat despre viitoarea activitate parlamentară. „Ne-am întrunit în ședința fracțiunii PAS, pentru a discuta detaliile organizatorice ale ședinței de constituire a Parlamentului, care va avea loc mâine. Suntem pregătiți, suntem gata de muncă. Nu este timp de pierdut. Avem de […]
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de constituire a Parlamentului. El a spus că, în următorii 4 ani, oamenii așteaptă de la noul Parlament rezultate reale și nu doar circ și show-uri, așa cum ne-am obișnuit să vedem. „E timpul să fie maturitate politică pentru binele țării […]
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. În debutul […]
Irina Vlah, despre noul Legislativ: A fost ales în urma celei mai murdare campanii electorale din istoria modernă a R. Moldova # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, consideră că noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni. Despre aceasta ea scrie pe canalul său de Telegram. „Din start, trebuie de spus că acest […]
Ieri, a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au avut loc nu au fost nici libere, nici corecte. Acestea s-au desfășurat sub presiunea brutală […]
Accident tragic la Sîngerei: un bărbat de 58 de ani și pasagera acestuia au murit pe loc # Curentul.md
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un […]
Exerciții tactice ale Brigăzii „Fulger” în raionul Hîncești: Poliția Națională îndeamnă populația la calm # Curentul.md
Poliția Națională informează că astăzi mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” desfășoară exerciții tactice în raionul Hîncești. Activitățile fac parte din planul de instruire al instituției și au scopul de a perfecționa abilitățile de intervenție și coordonare ale polițiștilor în situații operative Astfel de exerciții sunt organizate periodic în diferite regiuni ale țării […]
Chișinăul participă pentru prima dată la Consiliul Energiei UE, discutând despre eliminarea gazelor rusești # Curentul.md
În premieră, Republica Moldova a fost invitată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, desfășurat luni la Luxemburg. Țara noastră a fost reprezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În cadrul reuniunii de nivel înalt, miniștrii Energiei din statele membre ale UE au discutat despre securitatea energetică a Republicii Moldova și Ucrainei și au […]
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital modern, care permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul […]
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 18 013 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5 625 șomeri (31,2%) și 660 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până […]
Astăzi, tot mai des răsună întrebarea: De unde va lua bani viitorul Guvern pentru a face faţă presiunii mereu în creştere asupra bugetului de stat? Şi chiar dacă noul Guvern încă nu a fost învestit, urmărind unele informaţii ce apar în spaţiul public, ajungem la concluzia că identificarea surselor suplimentare de finanţare a bugetului de […]
Un bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie comisă într-un local de fast-food # Curentul.md
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit probatoriului, în noaptea de 16 iunie 2025, inculpatul s-a deplasat la un local de tip fast-food din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. […]
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model BMW a derapat și s-a tamponat într-un copac. La fața […]
Reprezentanții CEC Moldova, în misiuni internaționale de observare electorală în Estonia și Macedonia de Nord # Curentul.md
Cu ocazia alegerilor locale desfășurate pe 19 octombrie în Republica Estonia și Republica Macedonia de Nord, două delegații ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova au participat la misiuni internaționale de observare electorală. În Estonia, delegația a fost condusă de Mircea Catîrău, membru al CEC, iar în Macedonia de Nord – de Teodora Vanghelii, membră […]
Alexandru Munteanu, potențial premier desemnat, a avut o întâlnire cu membrii Guvernului în exercițiu și a spus că i-au lăsat o impresie foarte bună, însă afirmă că vor fi schimbări în Cabinet, informează CURENTUL. În cadrul emisiunii „Noua săptămână” de la TV8, el a spus că echipa e una tânără, pregătită și cu rezultate în […]
Primarul Chișinăului s-a întâlnit cu Ambasadorul Italiei pentru a discuta despre noi proiecte comune # Curentul.md
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, informează CURENTUL. Chișinăul are stabilitate deja legături frumoase cu mai multe orașe și regiuni din Italia, cu care a dezvoltat proiecte comune, schimburi de experiență și bune practici. „Am discutat despre extinderea acestor […]
Vicepremierul Mihai Popșoi la reuniunea miniștrilorde externe din Luxemburg: „Moldova rămâne ferm angajată pe calea europeană” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. Participarea a avut loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, […]
Ala Nemerenco, ministru în exercițiu al Sănătății, nu se va regăsi în noul Guvern, care ar urma să fie condus de Alexandru Munteanu, informează CURENTUL. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a anunțat ea. Totodată, Ala Nemerenco a publicat o fotografie din arhivă: „Detaliu de atmosferă – 8 noiembrie 2019”.
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire: Agenda aprobată # Curentul.md
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. O nouă legislatură își începe activitatea […]
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Ungariei: Respectul față de propria istorie și apărarea intereselor naționale sunt valorile care fac Ungaria puternică # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat ieri-seară la Recepția organizată de Ambasada Ungariei cu ocazia celebrării a 69 de ani de la Revoluția și Lupta pentru Libertate din 1956 și a adresat felicitări poporului ungar. „La Recepția organizată de Ambasada Ungariei, am avut onoarea să-l felicit pe Excelența Sa, domnul Sándor Szabó, Ambasador Extraordinar […]
Igor Munteanu solicită viitorului premier Alexandru Munteanu un nou model de guvernare bazat pe transparență și competență # Curentul.md
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), s-a adresat public potențialului candidat desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, solicitându-i o serie de solicitări esențiale pentru resetarea modului de guvernare și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în Republica Moldova. Vedeți mai jos adresarea integrală a liderului politic: „Stimate Domnule Alexandru Munteanu, Vă felicit pentru nominalizarea […]
Serviciul Fiscal de Stat amintește: ora echipamentelor de casă și de control trebuie modificată la timpul de iarnă # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre obligația de a modifica ora echipamentelor de casă și de control conform orei de iarnă până la 20 noiembrie 2025. Potrivit Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control, pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, contribuabilii sunt obligați să utilizeze […]
Misiune SMURD: Un bărbat din Republica Moldova, transportat de urgență de la Iași la Chișinău # Curentul.md
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, bărbatul a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. Acesta a fost preluat din Iași și […]
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor – AUR și Vasile Costiuc președintele Partidului Democrația Acasă – PDA au semnat la Palatul Parlamentului un protocol de colaborare între cele două partide. Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul este important pentru că înseamnă și refacerea unei punți între românii din țară și cei din Basarabia. „Relația […]
Deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat că în urma consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, va fi propus în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova. Deputatul menționează că se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc […]
Expoziția Moldagrotech&Farmer la CIE Moldexpo: Cine sunt premianții concursurilor “Noutatea Anului” și “Fermier Lider” 2025 # Curentul.md
În cadrul celei de a 46-a ediții a expoziției internaționale specializate MOLDAGROTECH și celei de-a 28-a ediții a expoziției FARMER, organizate de CIE Moldexpo, evenimente considerate cele mai importante al anului pentru sectorul agro-industrial din Republica Moldova, a avut loc concursurile “Noutatea Anului” și “Fermier Lider” 2025. Iată cine sunt cîștigătorii concursului “Noutatea Anului”: Trofeul […]
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și examenul de […]
În perioada săptămânii precedente, 13 – 17 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 720,2 milioane de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
Poliția a prins 60 de persoane în stare de ebrietate care puneau în pericol traficul, inclusiv bicicliști și căruțași # Curentul.md
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului, punând în pericol viața și siguranța participanților la trafic. Cele mai mari concentrații de alcool înregistrate de aparatul Drager: 1,33 mg/l – șofer de Mercedes, depistat pe traseul R-1, municipiul Ungheni; 1,24 mg/l – șoferul unui Renault, oprit […]
Uniunea Avocaților din Republica Moldova: Vettingul avocaților este o măsură nelegală și contrară principiilor statului de drept # Curentul.md
În calitatea sa de garant al independenței profesiei de avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) ia act cu îngrijorare de declarațiile recente ale Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la aplicarea unui proces de vetting în raport cu avocații. UARM subliniază că, potrivit legislației naționale, profesia de avocat este independentă și autonomă, iar evaluarea […]
Fost ofițer al Penitenciarului nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru înlesnirea evadării unei deținute # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un […]
Înaintarea candidaturii primului-ministru – Alexandru Munteanu, făcută în ultimele zile, este ilegală. Declarația a fost făcută de Vlad Batrîncea, deputat al Blocului Patriotic, fruntaș al Partidului Socialiștilor, informează CURENTUL. Politicianul, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1, a menționat că, legea prevede că, după formarea fracțiunilor parlamentare, președintele are obligația de a se […]
Expoziția Moldagrotech&Farmer la CIE Moldexpo: Cine sunt premianții concursurilor “Noutatea Anului” și “Fermier Lider” 2025 # Curentul.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al […]
Irina Vlah: Nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a publicat pe pagina sa un editorial, în care vorbește despre alegerile care au trecut și despre rolul opoziției. În opinia sa, nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut. „Da, PAS a […]
Avocaţii Poporului au lansat astăzi un apel pentru asigurarea unei guvernări de calitate, construită pe transparenţă, previzibilitate, participare şi respectarea drepturilor omului. Totodată, Avocații Poporului îndeamnă la o cooperare loială și echilibrată între puterile statului, bazată pe respectul reciproc al mandatelor instituțiilor publice și pe asumarea comună a responsabilității față de cetățeni. În declarația ombudsmanilor […]
Bilanț CNA: Trei persoane reținute, patru cauze penale pornite și bunuri sechestrate de 1,6 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în urma cărora 3 […]
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către viitorul Guvern – să nu facă politică, ci să facă politici pentru oameni. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern”, a […]
CCRM a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”. Sporirea securității și protecției populației în situațiile de pericol pentru viață, sănătate sau integritatea bunurilor constituie una dintre sarcinile esențiale […]
Serviciul Vamal: Moldovenii au achitat 29,1 milioane de lei pentru mărfurile introduse în țară # Curentul.md
În perioada 13 – 19 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 798,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,9 miliarde lei. Totodată, în perioada 13 – 19 octombrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse […]
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cere Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare, implicând societatea civilă, mediul academic, mediul de afaceri, partenerii sociali și forțele politice responsabile, informează CURENTUL. „În campania electorală, PAS a evitat dezbaterile publice și discuțiile oneste despre problemele reale […]
Membri Curții de Conturi au participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor” # Curentul.md
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Alexandru Munteanu și Natalia Trofim – au participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor”, desfășurat la Manila, Republica Filipine, sub egida Fondului Monetar Internațional (FMI), Inițiativei de Dezvoltare INTOSAI (IDI) și Grupului de lucru INTOSAI privind datoria publică (WGPD). […]
