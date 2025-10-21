Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire: Agenda aprobată

09:30

Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, aproape dublu față de luna precedentă. Pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, confirmând interesul tot mai mare al populației pentru acest instrument […]