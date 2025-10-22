Elevii din Peresecina vor beneficia de un laborator de fabricație digitală cu tehnologie modernă
Moldpres, 22 octombrie 2025 11:30
Un nou laborator de fabricație digitală, dotat cu tehnologii de ultimă generație, a fost inaugurat la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei. De noile echipamente vor beneficia circa 800 de elevi, care vor putea experimenta și &ici...
Acum 5 minute
11:50
Republica Moldova a obținut două medalii la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, grație performanțelor lui Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, relatează MOLDPRES.Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de argint la categoria 63 kg, ced&ac...
Acum 15 minute
11:40
China a testat cu succes cel mai rapid tren de mare viteză din lume, modelul CR450, care a atins o viteză record de 453 de kilometri pe oră în cadrul probelor premergătoare introducerii în exploatare, informează agenția Xinhua, citată de MOLDPRES.Potrivit p...
11:40
Serviciul Vamal anunță lucrări programate la infrastructura IT, care ar putea afecta funcționalitatea sistemului informațional # Moldpres
Serviciul Vamal a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie curent, în intervalul 00:00 - 03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistem...
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:20
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Moldpres
Două școli, din Iaşi (România) şi Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite MOLDPRES.Iniția...
11:20
Președinta CC, Domnica Manole, în fața noului Parlament: „Mandatul dumneavoastră este expresie directă a voinței poporului, iar misiunea care vă revine este una de mare demnitate și responsabilitate” # Moldpres
Mandatul dumneavoastră este expresie directă a voinței poporului Republicii Moldova, iar misiunea care vă revine este una de mare demnitate și responsabilitate. Curtea Constituțională (CC) își exprimă încrederea că activitatea Parlamentului de legislatura a ...
11:10
În cadrul ședinței Parlamentului de Legislatura a XII-a, deputații au constituit oficial fracțiunile parlamentare, prima etapă a organizării Legislativului după alegerile din 28 septembrie 2025. Procesul a fost condus de președintele de ședință Zinaida Grecean&ic...
11:00
Parlamentul de Legislatura a XII-a a fost constituit. Maia Sandu: „Este un început care poartă speranțele și încrederea oamenilor” # Moldpres
Deputații aleși în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie s-au reunit astăzi în prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, pentru a constitui oficial Legislativul, a alege președintele și vicepreședinții organului legislativ, precum și ...
Acum 2 ore
10:50
Șefa statului, în fața noului Legislativ: „Noul Parlament trebuie să ducă Moldova în Uniunea Europeană” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a, chemând la unitate, responsabilitate și devotament față de țară. Într-o alocuțiune încărcată de mesaje despre pace...
10:50
CNA și procurorii au efectuat percheziții într-un ocol silvic: șapte persoane suspectate de delapidare și fals în acte # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din municipiul Chișinău, au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hâncești, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar penal ...
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a înregistrat în zona Vrancea. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova # Moldpres
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a înregistrat în această dimineață, la ora 10.23, în zona Vrancea. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Cutremurul s-a produs la o adâncime de 90.0 km. Acesta a avut loc &ici...
10:30
Expoziția „Unghiul drept” a artistului plastic Iurie Cojocaru, inaugurată la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Moldpres
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește expoziția personală „Unghiul drept” a artistului plastic Iurie Cojocaru, o manifestare care aduce în prim-plan forța expresivă a culorii și profunzimea trăirii interioare, informează MOLDPRES.Director...
10:10
Cinci echipe de pompieri au intervenit la Briceni pentru a stinge un incendiu izbucnit la un service auto # Moldpres
Cinci echipe de pompieri au fost mobilizate noaptea trecută în orașul Briceni pentru a lichida un incendiu de proporții izbucnit la un service auto, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La sosirea echipajelor, fl...
10:10
Trei bărbați, condamnați la închisoare pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Moldpres
Trei bărbați au fost condamnați la doi ani de închisoare pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată. Cazurile au avut loc în raionul Sângerei și în municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Procuratu...
10:00
Perfecționare profesională pentru medicii din regiunea transnistreană: cursuri de asistență urgentă modernă la Chişinău # Moldpres
Un grup de 12 lucrători medicali din serviciile de urgență din stânga Nistrului participă, la Chișinău, la un program amplu de perfecționare profesională, menit să le consolideze competențele și să le aducă expertiza în conformitate cu cele mai noi metodo...
Acum 4 ore
09:40
Fiscul își îmbunătățește platformele online: pot apărea întreruperi temporare la sistemele instituției # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 28 octombrie – 12 noiembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de mentenanță menite să îmbunătățească performanța sistemelor informaționale ale instituţiei, transmite MOLDPRES.Intervențiile teh...
09:40
Europa şi Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei # Moldpres
Ţările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condiţiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săpt...
09:20
Programul EcoVoucher continuă să aducă economii: aproape 2.000 de familii au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice eficiente energetic în luna octombrie # Moldpres
Aproape 2.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat, în luna octombrie, de sprijin în cadrul Programului guvernamental EcoVoucher, destinat înlocuirii electrocasnicelor vechi cu altele noi, performante și eficiente energetic, transmite MOLDPRES.Pot...
09:10
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier în raionul Sângerei # Moldpres
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei, comunică MOLDPRES.Po...
09:00
Două cadre didactice riscă retragerea gradelor profesionale pentru abateri de etică și integritate # Moldpres
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, după constatarea unor abateri grave de la normele de conduită și integritate profesională. Decizia urmează să fie transm...
08:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Mai multe victime și distrugeri majore în infrastructura energetică # Moldpres
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de marți spre miercuri un atac masiv asupra Ucrainei, utilizând rachete hipersonice „Kinjal”, rachete balistice „Iskander” și drone de tip kamikaze. Țintele principale au fost obiectivele din infra...
08:40
Parlamentul ales la 28 septembrie se convoacă astăzi în ședința inaugurală, care va fi condusă de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. La ședință va participa șefa statului, Maia Sandu, care va ține un discurs, comunică MOLDPRES.La șe...
08:30
Moneda unică europeană și dolarul american își continuă aprecierea în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), euro se scumpește astăzi cu trei bani și costă 19 lei și 76 de bani. ...
08:30
Mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura astăzi exerciții tactice în raionul Hâncești, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției Naționale, aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și s...
Acum 24 ore
20:40
Vremea generoasă de toamnă permite avansarea sporită a reparaţiei drumurilor regionale: mai multe sectoare în fază finală # Moldpres
Condițiile meteorologice favorabile din această toamnă permit continuarea lucrărilor de reparație și modernizare pe drumurile regionale din Republica Moldova. Potrivit Administraţiei Naţionale a Drumurilor (AND), progresul general al lucrărilor a depășit 70%, cu mai mu...
20:30
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Paşi prin trecut, memorie şi amintiri la Muzeul Ținutului și Cimitirul Evreiesc din Edineț # Moldpres
Muzeul Ținutului Edineț și Cimitirul Evreiesc: Patrimoniu cultural și istoric al orașului EdinețOrașul Edineț, situat în nordul Republicii Moldova, păstrează în patrimoniul său cultural și istoric două locuri deosebit de importante: Muzeul Ținutului ...
20:00
Poliția Națională anunţă că în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, din ambele sensuri de deplasare, transmite MOLDPRES.P...
20:00
Săptămâna continuă cu vreme plăcută și variabilă în întreaga țară, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit meteorologilor, cerul va alterna între senin și noros, iar ploile nu sunt de așteptat. Di...
19:50
Cea de-a patra ediție a Conferinței „Destinația Anului”, un eveniment dedicat profesioniștilor din turism din România și Republica Moldova s-a desfăşurat ieri, la Iaşi. Și în acest an, Moldova a fost prezentă pentru a-și promova potențial...
19:30
Meteorologii moldoveni învaţă practici suedeze privind adaptarea la schimbările climatice # Moldpres
O delegaţie a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) participă, în perioada 20–24 octombrie 2025, la trainingul internațional „Institutional Change and Senior Leadership”, desfășurat în cadrul WP6 – Sustainable Institution Survey, par...
19:20
Republica Moldova pregătește lansarea Oficiului Naţional Horticol pentru susținerea consolidată a sectorului # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat astăzi prima rundă de consultări publice privind înființarea Oficiului Horticol, o instituție publică menită să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova, transmite...
19:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.Deputații se vor întruni în ședință începând cu ora 10:00. În cadrul aceste...
19:10
Cooperare moldo-română: experți feroviari evaluează starea căii ferate și a parcului de locomotive din R. Moldova # Moldpres
Un grup de specialiști din cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și ai S.A. „Grup Feroviar Român” (GFR) a evaluat astăzi starea tehnică, identificând necesitățile de reabilitare a parcului de locomotive și vagoane al CFM. E...
19:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat procedura de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a pasajului situat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, la km 136,20, în zona de nord a municipiului Bălți. Termenul limi...
18:50
R. Moldova devine mai pregătită să facă faţă schimbărilor climatice cu sprijinul Japoniei și PNUD # Moldpres
Agricultorii și autoritățile din Republica Moldova sunt mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice datorită sprijinului Guvernului Japoniei și Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova. Aceasta a fost concluzia principală a atelierulu...
18:40
România și R. Moldova, mai aproape energetic: Transelectrica lansează construcția a două linii de 400 kV care vor conecta Suceava de Bălți # Moldpres
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a dat startul lucrărilor la două proiecte majore de infrastructură energetică în nordul României, menite să consolideze securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Mol...
18:20
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi percheziții la domiciliul, biroul și automobilul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au loc...
18:00
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor de la Curțile de Apel Nord și Sud s-a încheiat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi ultimele două rapoarte întocmite de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, vizând activita...
17:50
Sala „Mihai Eminescu” devine din nou punct de referință pentru literatura română și evenimente culturale # Moldpres
Cititorii și vizitatorii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova vor putea beneficia de o sală renovată de mare importanță culturală. Sala „Mihai Eminescu” a fost inaugurată oficial astăzi, devenind un spațiu modern, multifuncțional, dedicat valorilor cu...
17:50
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat într-un dosar de trafic de influență # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfă...
17:40
Ministra Finanțelor a dat asigurări că toate măsurile asumate prin legea bugetului au sursă de acoperire financiară # Moldpres
Toate măsurile asumate prin legea bugetului, care au fost planificate, au sursă de acoperire financiară, iar proiectele de modernizare care au fost demarate vor fi finanțate. Precizarea a fost făcută de ministra Finanțelor, Victoria Belous, care a comentat informațiile pr...
17:30
Consolidarea securității energetice regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană, discutată de Dorin Junghietu cu mai mulți oficiali la Luxemburg # Moldpres
Continuarea reformelor energetice, consolidarea securității energetice regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană au fost principalele subiecte analizate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a avut o serie de întrevederi ...
17:10
Victoria Belous, despre amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor: „Vrem să creăm un proces clar și sigur” # Moldpres
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că propunerea de amânare a aplicării TVA la importul autovehiculelor vine în condițiile în care autoritățile își doresc să se asigure că toate instituțiile sunt pregătite pentru aplicarea noului s...
17:10
Șapte procurori au depus jurământul de învestire în funcții. Veronica Mihailov-Moraru: „Cetățenii mizează pe obiectivitate, profesionalism și încredere” # Moldpres
Șapte procurori din centrul și sudul țării au depus astăzi jurământul de învestire în funcții. Evenimentul a avut loc în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează MOLDPRES.Potrivit CSP, este vorba de Nicolae ...
17:10
Vladimir Plahotniuc a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală # Moldpres
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală. Decizia a fost pronunțată, marţi, 21 octombrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, informează MOLDPRES.Potrivit P...
16:50
Caldarâmul de pe strada 31 August 1989 rămâne închis. Ministerul Culturii: „Nu reparăm drumuri”; Primăria: „Avem proiect de reabilitare” # Moldpres
Porțiunea de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei, cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni, unde a fost descoperit un caldarâm istoric, rămâne închisă de aproape trei ani. Zona s-a transformat într-un spațiu dezo...
16:30
Doi judecători de la Curtea de Apel Sud au picat evaluarea externă. Decizia a fost aprobată, după ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi rapoartele Comisiei vetting în privința judecătorilor Serghei Pilipenco și Dmitrii Fujenco, info...
16:20
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, şi-a prezentat raportul de activitate: „A fost o perioadă în care s-a lucrat intens și s-a ținut cont de interesul cetățenilor” # Moldpres
Plăți bugetare mai rapide și mai sigure, optimizarea procesului de achitare a plăților la buget de către antreprenori și aprobarea mai multor modificări pentru a susține cetățenii și dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova - sunt principalele măsur...
16:10
Rusia respinge planul lui Donald Trump privind încetarea focului de-a lungul liniei frontului din Ucraina # Moldpres
Federația Rusă nu este pregătită să accepte o încetare imediată a focului în Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respingând planul promovat de președintele american Donald Trump, care prevede „înghețarea” confl...
16:00
Toate obligaţiunile Primăriei Costeşti au fost vândute. Comunitatea are suficienţi bani pentru finalizarea staţiei de epurare din localitate # Moldpres
Primăria satului Costești, Ialoveni, a obținut finanțarea necesară de 4,5 milioane de lei pentru finanțarea proiectului de finalizare a stației de epurare și punere în funcțiune a sistemului de canalizare din localitate. Suma a fost obţinută &...
