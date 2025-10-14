Naționala Moldovei a acumulat primul punct în preliminariile CM 2026
Sport1, 14 octombrie 2025 22:10
Naționala Moldovei a acumulat primul punct în preliminariile Campionatului Mondial din 2026: 1-1 cu Estonia la Tallinn. La golul lui Mattias Kait din minutul 12, "tricolorii" au egalat în minutul 64, grație reușitei semnate de Ștefan Bodișteanu. Nepotul fostului selecționer Ion Caras a reușit să înscrie primul său gol la echipa națională. Moldova: Cojuhar, Reabciuk, […]
Acum o oră
22:10
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Halterofilul Marin Robu (88 kg) a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial, care s-a desfășurat în Norvegia. El a înregistrat rezultatul 369 kg la total, fiind întrecut de columbianul Yeison Lopez Lopez, care a stabilit un nou record mondial – 387 kg.
6 octombrie 2025
16:00
Irina Rîngaci a câștigat World Series la lupte pe plajă, care a avut loc în Grecia. În finala categoriei de greutate 70 kg, ea a învins-o pe ucraineanca Romana Vovchak. Vasile Diacon (80 kg) a cucerit medalia de bronz la turneul de lupte pe plajă din seria mondială din Grecia. În finala mică, el a […]
16:00
Atacantul Vitalie Damașcan (26 de ani) a înscris în grupa unică din Conference League, fiind primul său gol pentru Zrinjski. Campioana în exercițiu a Bosniei și Herțegovina a dispus cu 5-0 de Lincoln din Gibraltar. Damașcan a intrat pe teren în minutul 64 și a marcat pentru 4-0 cinci minute mai târziu. În minutul 88, […]
16:00
Zimbru a obținut a 10-a victorie a stagiunii, 3-0 cu Milsami. Golurile au fost marcate în prima repriză de Caio (2) și Kazlouski. Clasament: 1. Sheriff – 35 puncte 2. Zimbru – 33 3. Petrocub – 32 4. Milsami – 27 5. FC Bălți – 20 6. Dacia Buiucani – 14 7. Politehnica UTM – […]
15:50
Naționala Portugaliei a cucerit pentru a doua oară consecutiv titlul de campioană europeană la futsal U19. În finala de la Chișinău, lusitanii au învins în prelungiri Spania cu 3-2. (foto: uefa.com)
15:50
Stanislav Iuhnevici (88 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo printre juniori, care s-a desfășurat în Indonezia. În finala mică, el a dispus de bulgarul Asen Bankov.
15:40
Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa # Sport1
Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa. El l-a înlocuit pe Nicolae Gîlcă, care a exercitat această funcție timp de 18 ani. Sergiu Tintiuc este fondatorul companiei Tincomerț-Grup. De asemenea, deține funcția de vicepreședinte al Federației de Judo a Republicii Moldova. Organizează de mai mulți ani turnee internaționale […]
11:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a câștigat turneul de rating G-1 "Riga Open 2025". El s-a impus în categoria de greutate 54 kg. La nivel de juniori, Ariana Spinei a cucerit bronzul în categoria 59 kg, iar Nikita Rusu s-a clasat pe locul 5.
3 octombrie 2025
19:50
Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga. La seniori s-au remarcat Artiom Roșca (aur în categoria 54 kg) și Ana Spînu (bronz la 62 kg). La juniori, Ariana Spinei a cucerit argintul la 59 kg, iar Anastasia Chișlari și Ivan […]
2 octombrie 2025
11:20
Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, care s-a clasat pe locul 2 în campionatul de rugby 7 a Statelor Unite. Jucătoarea noastră a reușit 8 eseuri. Campioană a devenit o altă formație din Chicago, Lions. Nicoleta Meșina joacă și în campionatul de rugby 15 a Statelor Unite. […]
1 octombrie 2025
11:50
Turneul în memoria Nataliei Rogova, organizat la Școala Sportivă Specializată de tenis, și-a desemnat câștigătorii: Stanislav Muntean (U12), Vasile Berlinschi (U14), David Popușoi (U16), Dorian Calugar (seniori), Laura Garștea (U12), Maria Colesnic (U14), Daria Bugaenco (U16) și Eva Iurina (senioare). La competiție au concurat peste 200 de participanți. Natalia Rogova a stat la baza fondării […]
27 septembrie 2025
11:10
Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile cu România și Estonia # Sport1
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile cu România (9 octombrie, București, ora 21:00) și Estonia (14 octombrie, Tallinn, ora 19:00). Portari: Cristian Avram (Araz, Azerbaidjan), Dumitru Celeadnic (Ordabasy, Kazahstan), Andrei Cojuhar (Veres, Ucraina); Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia), Sergiu Plătica (FC Petrocub), Artur Crăciun (LKS Lodz, Polonia), Vladislav Baboglo (Karpaty […]
11:00
Alexandra Moisei (65 kg) a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial U17 la lupte pe plajă, care se desfășoară în Grecia. Ea le-a învins pe Natalia Taseva (Bulgaria), Ilyana Martinez (SUA), Rana Nuriyeva (Azerbaidjan), Thea Roussel (Franța), Graciela Asama (Spania) și Vasiliki Karavanou (Grecia). La doar o zi după ce a devenit campioană mondială […]
26 septembrie 2025
11:30
Alexandra Moisei (65 kg) a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial U17 la lupte pe plajă, care se desfășoară în Grecia. Ea le-a învins pe Natalia Taseva (Bulgaria), Ilyana Martinez (SUA), Rana Nuriyeva (Azerbaidjan), Thea Roussel (Franța), Graciela Asama (Spania) și Vasiliki Karavanou (Grecia).
22 septembrie 2025
19:00
Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium la Campionatul European de para judo de la Tbilisi. Ion Basoc (+95 kg) a cucerit medalia de argint după ce a cedat în finală în fața dublului campion paralimpic și dublului campion mondial, azerul Ilham Zakiyev, în timp ce Oleg Crețul s-a ales cu distincția de […]
11:40
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco (63 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb! În finala mică, el l-a învins pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn.
20 septembrie 2025
10:20
FC Botoșani, cu Ștefan Bodișteanu în teren din minutul 77, a învins FCSB cu 3-1 și a urcat pe locul 2 în Superliga românească! În schimb, FCSB are o singură victorie în 10 etape și a căzut pe loc de baraj! (foto: Sport Pictures) video: https://www.youtube.com/watch?v=h1xIgnDYtyY
17 septembrie 2025
21:00
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică! Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo. La Zagreb, Irina le-a mai învins pe Aylah Mayali […]
16 septembrie 2025
18:40
Lilian Popescu (51 de ani) este noul selecționer al Moldovei. Până în iarnă, el va rămâne și la Petrocub, unde îndeplinește funcția de manager sportiv. Debutul lui Lilian Popescu pe banca tehnică a naționalei Moldovei se va produce la București pe 9 octombrie, în amicalul cu România. Popescu a fost desemnat de 4 ori cel […]
10:20
Luptătorul Vasile Diacon (70 kg) a ocupat locul 5 la Mondialul de la Zagreb. În meciul pentru medalia de bronz, el a fost învins de kazahul Nurkozha Kaipanov. În prima luptă, Diacon a fost învins de viitorul finalist, Tumur-Ochir Tulga din Mongolia. Apoi, în recalificări, el a obținut două victorii, cu bulgarul Mihail Georgiev și […]
15 septembrie 2025
12:50
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatul Mondial de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emilianov a obținut rezultatul de 62,59 metri. Sportiva de 25 de ani a participat la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Republica Moldova va mai fi reprezentată la […]
