/FOTO/ Moștenire pentru satul Selemet, după moartea unui tânăr: „Nu sunt doar proiecte, sunt acte de iubire”
TV8, 21 octombrie 2025 18:50
/FOTO/ Moștenire pentru satul Selemet, după moartea unui tânăr: „Nu sunt doar proiecte, sunt acte de iubire”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:10
17:50
17:20
Acum 4 ore
17:10
16:50
16:40
16:40
16:10
16:10
15:40
Acum 6 ore
15:00
14:50
14:20
14:20
14:20
14:00
13:20
Acum 8 ore
13:00
12:30
12:00
11:50
11:50
11:30
Acum 12 ore
10:40
10:10
09:40
09:30
08:50
08:20
07:50
07:10
Acum 24 ore
23:10
23:00
22:40
22:40
21:50
21:40
21:40
21:10
20:50
20:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.