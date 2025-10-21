Prețurile carburanților sunt în scădere: Cât vor costa benzina și motorina pe 22 octombrie 2025

TV8, 21 octombrie 2025 17:20

Prețurile carburanților sunt în scădere: Cât vor costa benzina și motorina pe 22 octombrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
17:20
Prețurile carburanților sunt în scădere: Cât vor costa benzina și motorina pe 22 octombrie 2025 TV8
17:10
/VIDEO/ Nicolas Sarkozy, dus în pușcărie: „Nu vă fie milă de mine”. Cum va sta închis fostul lider francez TV8
Acum o oră
16:50
/VIDEO/ Sergiu Prodan pleacă de la Ministerul Culturii: „Am avut ciondăneli pe intern”. Soarta Filarmonicii și a străzii 31 August TV8
Acum 2 ore
16:40
Sabotaj rusesc dejucat în România și Polonia: Plănuiau incendierea sediului unei companii ucrainene de curierat TV8
16:40
/VIDEO/ Sergiu Prodan pleacă de la Ministerul Culturii: „Au fost și lucruri mai puțin reușite”. Soarta Filarmonicii și a străzii 31 August TV8
16:10
/VIDEO/ Gunoiștea din Strășeni arde de 4 zile: Pompierii intervin continuu, iar primarul are o versiune TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1336: Summit incert, vot la Kiev, colete explozive și iluzia victoriei. Polonia îl avertizează pe Putin TV8
Acum 4 ore
15:40
/VIDEO/ O doctoriță și un ucigaș uniți de destin: Nu pierde serialul care a cucerit lumea - de la 21:30, doar la TV8! TV8
15:20
Accident cu implicarea unui taxi în centrul Chișinăului: O bătrână a ajuns la spital TV8
15:00
/VIDEO/ „Cumnatului i-a expirat permisul”: Un șef de poliție și un medic, cercetați pentru fals în acte TV8
14:50
TV8, nominalizat din nou la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică: Cum ne poți vota TV8
14:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1336: Alertă pentru Putin, colete explozive și iluzia victoriei. Summitul din Ungaria e incert TV8
14:20
Hotărât de CSM: Judecătorul Serghei Pilipenco a fost dat afară din sistem. Nu a trecut Vettingul TV8
14:20
/VIDEO/ Intervenție SMURD: Un moldovean, adus cu elicopterul la Chișinău după un accident în România TV8
14:00
Hotărât de CSM: Judecătorul Serghei Pilipenco a fost dat afară din sistem. Nu a trecut Vetting-ul TV8
Acum 6 ore
13:30
Alertă la Sîngerei: Un bărbat a dispărut cu tot cu mașină TV8
13:20
/VIDEO/ Tornadă violentă lângă Paris: O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite TV8
13:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1336: Alertă pentru Putin, colete explozive, semn solidar și summit incert. „Rusia înțelege doar puterea” TV8
13:00
Procurorii Victor Furtuna și Mihail Ivanov au trecut Vettingul: Rapoartele Comisiei, acceptate de CSP TV8
12:30
/VIDEO/ „Am o viziune conservatoare”: Cum vede Alexandru Munteanu reglementarea criptomonedelor în Moldova TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1336: Alertă pentru Putin, atac în Rusia, semnal solidar și summit incert. „Rusia înțelege doar puterea” TV8
11:50
/VIDEO/ Alertă la Bălți: 20 de persoane, evacuate în urma unui incendiu. Gestul extrem la care a recurs un locatar TV8
11:50
/VIDEO/ Vânzător de fast-food, amenințat cu arma: Cu ce pedeapsă s-ar putea alege principalul suspect TV8
Acum 8 ore
11:30
Alertă la Bălți: 20 de persoane, evacuate în urma unui incendiu. Gestul extrem la care a recurs un locatar TV8
11:00
/VIDEO/ Tornadă violentă lângă Paris: O persoană a murit, iar alte zece au fost răniți TV8
10:40
/PROMO/ Scut sau lovitură economică? Moldova în ecuația sancțiunilor impuse Rusiei - de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
10:30
Vom avea un nou ministru al Sănătății: Ala Nemerenco nu se va regăsi în viitorul Guvern TV8
10:10
Vot istoric în Japonia: Sanae Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării TV8
Acum 12 ore
09:40
Noapte de foc în Ucraina: Cel puțin 25 de persoane au fost rănite după mai multe atacuri rusești TV8
09:30
Grav accident rutier în nordul Moldovei: Pompierii au scos un bărbat dintre fiarele unui automobil TV8
08:50
De ce s-a prăbușit funicularul Gloria: Rezultatele anchetei la o lună de la accidentul cu 16 victime TV8
08:20
Țara din UE care vrea să renunțe la schimbarea orei: „Are impact negativ asupra sănătății” TV8
07:50
Horoscop 21 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii curajoase, Fecioarele pun ordine, iar Scorpionii fac schimbări TV8
07:10
/METEO/ Cer variabil și înghețuri: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 21 octombrie 2025 TV8
Acum 24 ore
23:10
Trafic rutier suspendat pe mai multe străzi din Capitală: Cum va circula transportul public TV8
23:00
Lavrov și Rubio pregătesc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta: Europa cere să fie la masa negocierilor TV8
22:40
/VIDEO/ Vasile Costiuc a semnat un acord cu George Simion, liderul AUR România interzis în Moldova TV8
22:40
Zimbru și Petrocub s-au despărțit fără goluri: Sheriff se distanțează în lupta pentru titlu în campionatul intern TV8
22:10
Regimul TVA la importul mașinilor ar putea fi amânat? Radu Marian: „Există riscuri” TV8
21:50
/VIDEO/ Când va fi clară lista viitorilor miniștri? Alexandru Munteanu: „Vor fi unele schimbări” TV8
21:40
/VIDEO/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
21:40
/VIDEO/ Cancer mamar în Moldova: Istoriile unor femei care au învins boala. Primele simptome alarmante TV8
21:10
/VIDEO/ Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, e cetățean al 3 state: A refuzat încă una TV8
20:50
Transfăgărășan și Transalpina, închise pentru circulație: Risc de viscol, avalanșe și polei TV8
20:10
/LIVE/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
19:50
Explozie pe un vas cu GPL în Golful Aden: Doi marinari sunt dați dispăruți TV8
19:20
/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare TV8
19:00
/VIDEO/ Vasile Costiuc a semnat un acord cu George Simion: Liderul AUR România e interzis în Moldova TV8
18:30
ANRE avertizează: Ofertele care promit profit garantat din energie verde sunt înșelătoare TV8
18:20
Benzină mai scumpă și motorină mai ieftină: Cât vor costa carburanții pe 21 octombrie 2025 TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.