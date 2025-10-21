TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare – „Motanul Încălțat”
NewsUngheni, 21 octombrie 2025 18:40
TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare - „Motanul Încălțat”The post TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare – „Motanul Încălțat” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum o oră
18:40
TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare – „Motanul Încălțat” # NewsUngheni
TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare - „Motanul Încălțat”The post TeatrUngheni deschide noua stagiune cu un spectacol plin de culoare – „Motanul Încălțat” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
16:10
O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău # NewsUngheni
O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” ChișinăuThe post O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
13:40
SRI a dejucat o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Kremlin pe teritoriul României # NewsUngheni
SRI a dejucat o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Kremlin pe teritoriul RomânieiThe post SRI a dejucat o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Kremlin pe teritoriul României first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 22 – 29 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 22 - 29 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 22 – 29 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
13:10
Pe poligoanele Armatei Naționale a demarat exercițiul multinațional „JCET—2025”The post Pe poligoanele Armatei Naționale a demarat exercițiul multinațional „JCET—2025” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Vameșii din Sculeni au „citit” cu scanerul 2 500 de pachete de țigări ascunse printre semințe # NewsUngheni
Vameșii au „citit” cu scanerul 2 500 de pachete de țigări ascunse printre semințeThe post Vameșii din Sculeni au „citit” cu scanerul 2 500 de pachete de țigări ascunse printre semințe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Prețul carburanților la 22 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 22 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
10:30
Serviciul Vamal consolidează parteneriatul cu Organizația Mondială a Vămilor printr-un atelier dedicat performanței instituționale # NewsUngheni
Serviciul Vamal consolidează parteneriatul cu Organizația Mondială a Vămilor printr-un atelier dedicat performanței instituționaleThe post Serviciul Vamal consolidează parteneriatul cu Organizația Mondială a Vămilor printr-un atelier dedicat performanței instituționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău # NewsUngheni
O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” ChișinăuThe post O nouă tentativă de transport ilicit de țigări stopată pe Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
O nouă intervenție aero-medicală SMURD Iași – ChișinăuThe post O nouă intervenție aero-medicală SMURD Iași – Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Descarcerare în Edineț. Salvatorii au intervenit în urma unui accident în satul Chiurt # NewsUngheni
Descarcerare în Edineț. Salvatorii au intervenit în urma unui accident în satul ChiurtThe post Descarcerare în Edineț. Salvatorii au intervenit în urma unui accident în satul Chiurt first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Situația la Frontieră: peste 54.5 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 54.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
03:10
Zilele Filmului Românesc revine la UngheniThe post Zilele Filmului Românesc revine la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
02:30
Spectacol folcloric la UNGHENI – Viața în cântec – Sofia Vicoveanca și discipolii tradiției # NewsUngheni
Spectacol folcloric la UNGHENI – Viața în cântec – Sofia Vicoveanca și discipolii tradițieiThe post Spectacol folcloric la UNGHENI – Viața în cântec – Sofia Vicoveanca și discipolii tradiției first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
19:00
Rezultatele finale ale Recensământului 2024: Caracteristici etnoculturale ale populației # NewsUngheni
Rezultatele finale ale Recensământului 2024: Caracteristici etnoculturale ale populațieiThe post Rezultatele finale ale Recensământului 2024: Caracteristici etnoculturale ale populației first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituireThe post Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025 - 2026The post Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025 – 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Polițiștii din Chișinău au destructurat un grup de persoane implicate în escrocherii online # NewsUngheni
Polițiștii din Chișinău au destructurat un grup de persoane implicate în escrocherii onlineThe post Polițiștii din Chișinău au destructurat un grup de persoane implicate în escrocherii online first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Polițiștii din Bălți au ridicat droguri în valoare de peste un milion de leiThe post Polițiștii din Bălți au ridicat droguri în valoare de peste un milion de lei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Percheziții la Ungheni. Un ex-angajat ASP reținut în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în Călărași # NewsUngheni
Percheziții la Ungheni. Un ex-angajat ASP reținut în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în CălărașiThe post Percheziții la Ungheni. Un ex-angajat ASP reținut în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Prețul carburanților la 21 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 21 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Orarul serviciilor medicale de screening prestate în perioada 20 – 24 octombrie la Ungheni, Cantemir și Strășeni # NewsUngheni
Orarul serviciilor medicale de screening prestate în perioada 20 - 24 octombrie la Ungheni, Cantemir și StrășeniThe post Orarul serviciilor medicale de screening prestate în perioada 20 – 24 octombrie la Ungheni, Cantemir și Strășeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Luptătoarea Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajăThe post Luptătoarea Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Operațiune comună ANTA și INSP la Călărași. Scopul – combaterea transportului ilicit de călători # NewsUngheni
Operațiune comună ANTA și INSP la CălărașiThe post Operațiune comună ANTA și INSP la Călărași. Scopul – combaterea transportului ilicit de călători first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 17 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: încă 17 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Serviciul Vamal raportează încasări de 798.7 mln MDL în perioada 13 – 19 octombrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 798.7 mln MDL în perioada 13 - 19 octombrie 2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 798.7 mln MDL în perioada 13 – 19 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Vești bune pentru locuitorii din nordul țării – un pasaj rutier din Bălți va fi reparat capital # NewsUngheni
Vești bune pentru locuitorii din nordul țării - un pasaj rutier din Bălți va fi reparat capitalThe post Vești bune pentru locuitorii din nordul țării – un pasaj rutier din Bălți va fi reparat capital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Situația la Frontieră: peste 76.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 76.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
08:50
Tragedie pe două roți în satul Căbăiești din raionul CălărașiThe post Tragedie pe două roți în satul Căbăiești din raionul Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Festivalul Pompierilor Voluntari 2025 – curaj, solidaritate și spirit de echipăThe post Festivalul Pompierilor Voluntari 2025 – curaj, solidaritate și spirit de echipă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19 octombrie 2025
23:30
Cursul valutar oficial la 20 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 20 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:10
Adresele din Călărași și Nisporeni unde va fi deconectată energia electrică la 20 – 22 octombrie 2024 # NewsUngheni
Adresele din Călărași și Nisporeni unde va fi deconectată energia electrică la 20 - 22 octombrie 2024The post Adresele din Călărași și Nisporeni unde va fi deconectată energia electrică la 20 – 22 octombrie 2024 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
A fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență IașiThe post A fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
19 octombrie – Ziua comemorării victimelor foametei organizate în UTA GăgăuziaThe post 19 octombrie – Ziua comemorării victimelor foametei organizate în UTA Găgăuzia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:20
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 – 24 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 - 24 octombrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 – 24 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:50
Meteorologii au emis repetat alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuriThe post Meteorologii au emis repetat alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 – 24 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 - 24 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 20 – 24 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17 octombrie 2025
23:00
[VIDEO] A fost deschis pentru circulație lotul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldovei / A7 # NewsUngheni
A fost deschis pentru circulație lotul Mizil - Pietroasele al Autostrăzii MoldoveiThe post [VIDEO] A fost deschis pentru circulație lotul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldovei / A7 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:10
Locuitorii din Ilenuța beneficiază de condiții îmbunătățite datorită „Satului European” # NewsUngheni
Locuitorii din Ilenuța beneficiază de condiții îmbunătățite datorită „Satului European”The post Locuitorii din Ilenuța beneficiază de condiții îmbunătățite datorită „Satului European” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:30
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a întreprins o nouă vizită de lucru la UNGHENIThe post Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a întreprins o nouă vizită de lucru la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:10
Șapte persoane din Nisporeni și Glodeni s-au intoxicat cu ciuperci de la începutul săptamînii # NewsUngheni
Șapte persoane din Nisporeni și Glodeni s-au intoxicat cu ciuperci de la începutul săptamîniiThe post Șapte persoane din Nisporeni și Glodeni s-au intoxicat cu ciuperci de la începutul săptamînii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Polițitii din cadrul Direcției regionale Vest în consolidează integritatea și etica profesională # NewsUngheni
Polițitii din cadrul Direcției regionale Vest în consolidează integritatea și etica profesionalăThe post Polițitii din cadrul Direcției regionale Vest în consolidează integritatea și etica profesională first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Будівельні роботи мосту через річку Тиса в Сігету-Мармацієй виконані на 90%The post Будівельні роботи мосту через річку Тиса в Сігету-Мармацієй виконані на 90% first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Lucrările de construcție a podului peste Tisa din Sighetu Marmației executate în proporție de 90% # NewsUngheni
Lucrările de construcție a podului peste Tisa din Sighetu Marmației executate în proporție de 90%The post Lucrările de construcție a podului peste Tisa din Sighetu Marmației executate în proporție de 90% first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Al 4-lea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo # NewsUngheni
Al 4-lea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din KosovoThe post Al 4-lea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce a cancerului mamarThe post Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce a cancerului mamar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Continuă Maratonul scăderilor prețurilor la carburanțiThe post Continuă Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Alexandru Iacub a prezentat rezultatele activității Serviciul Vamal în perioada 28.08.2024 – 10.10.2025 # NewsUngheni
Alexandru Iacub a prezentat rezultatele activității Serviciul Vamal în perioada 28.08.2024 - 10.10.2025The post Alexandru Iacub a prezentat rezultatele activității Serviciul Vamal în perioada 28.08.2024 – 10.10.2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Noi loturi de mărfuri în cantități comerciale identificate de Echipele mobile ale Vămii # NewsUngheni
Noi loturi de mărfuri în cantități comerciale identificate de Echipele mobile ale VămiiThe post Noi loturi de mărfuri în cantități comerciale identificate de Echipele mobile ale Vămii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Un VW Caddy furat din Belgia a fost descoperit în PTF Albița - LeușeniThe post Un VW Caddy furat din Belgia a fost descoperit în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.