Sprijin financiar pentru agricultori: peste 4,5 milioane de lei, plăți aprobate de AIPA
Curentul.md, 20 octombrie 2025 10:30
În perioada 13–17 octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a sprijinului financiar în valoare totală de 4,57 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin diferite mecanisme de subvenționare. Distribuția sumelor autorizate este următoarea: 60 000 lei – pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare […]
Acum 10 minute
10:30
Sprijin financiar pentru agricultori: peste 4,5 milioane de lei, plăți aprobate de AIPA # Curentul.md
Acum 30 minute
10:10
Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, la Luxemburg # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, […]
Acum o oră
09:40
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, a avut o întrevedere bilaterală cu președintele interimar al Partidului Social Democrat din România (PSD), Sorin Grindeanu. Întâlnirea s-a desfășurat în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni(PES), la Amsterdam, Olanda. Părțile au reiterat interesul și disponibilitatea pentru consolidarea în continuare a parteneriatului dintre PSDE și PSD România în […]
Acum 2 ore
09:10
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii că termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie 2025 este data de 27 octombrie 2025. Totodată, autoritatea fiscală reamintește că începând cu data de 10 octombrie […]
Ieri
12:30
Lider de partid: Ar fi admirabil dacă viitorul premier nu ar mai trebui să cotizeze la vechi datorii toxice, care s-au adunat în jurul Titanicului # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a urmărit emisiunea cu candidatul anunțat să formeze viitorul guvern, Alexandru Munteanu, și spune că „mai rar vezi oameni cu experiență reală și minte deschisă, care își asumă riscuri uriașe, intrând cu atâta eleganță într-un sector public minat de eșecuri, conflicte și neîncredere”. „Dar, putem deja spune […]
12:20
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah: „Fetița mea, îți doresc sănătate și fericire!” # Curentul.md
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna, care îi este alături și în politică, își celebrează ziua de naștere. Politiciana a felicitat-o pe fiica sa și printr-un mesaj public: „Astăzi este ziua de naștere a fiicei mele! Fetița mea, îți doresc sănătate și fericire! Fiecare nouă zi […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), fiind selectată de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță) să găzduiască FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova. Prin această acțiune Moldova se poziționează direct […]
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere s-au redus cu circa 3,3 % la benzina COR 95 și 3,4 […]
16:40
Screening mobil pentru tuberculoză și cancer pulmonar, în pregătire în Chișinău și suburbii # Curentul.md
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de domeniul sănătății din instituțiile medico-sanitare publice municipale, inclusiv din centrele de sănătate din suburbii. În cadrul întrevederii a fost analizată situația epidemiologică privind tuberculoza și au fost discutate acțiunile planificate pentru anul 2025, precum și prioritățile pentru anul 2026. În […]
16:10
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER”, în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru […]
15:40
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională „Integritate pentru o societate sigură”, o inițiativă comună care vizează promovarea integrității instituționale, a transparenței în procesul decizional și a comportamentului etic în rândul funcționarilor publici, în special în structurile de ordine publică și securitate. În cadrul evenimentului de lansare, […]
15:10
PLDM: „Maia Sandu își subordonează întreaga putere de stat, sfidând principiile constituționale” # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera revoltătoare în care președinta Maia Sandu își subordonează întreaga putere de stat, sfidând principiile constituționale și echilibrul democratic al instituțiilor Republicii Moldova. „Declarația recentă, prin care șefa statului își asumă identificarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, fapt confirmat și de […]
14:10
Vladimir Voronin refuză să deschidă prima ședință a noului Parlament: „Nu reflectă voința reală a cetățenilor” # Curentul.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista Blocului Patriotic, refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, așa cum prevede Regulamentul Parlamentului. „De ce, în calitate de decan de vârstă, NU voi deschide prima ședință a acestui Parlament? – Pentru […]
13:40
„După aproape 10 ani de pauză, am luat decizia de a rămâne în Parlament — o alegere conștientă, dictată de încrederea oamenilor și de responsabilitatea față de ei” – a anunțat Igor Dodon, copreședinte al Blocului Patriotic, în cadrul emisiunii sale online. Totodată, el a spus că socialiștii au fost singurii care au contestat neregulile […]
13:10
Luni, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la limitarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI”. Irina Vlah: Sperăm la o decizie bazată pe fapte, nu pe falsuri care nu au nicio legătură cu realitatea # Curentul.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” pentru o perioadă de 12 luni. Irina Vlah, liderul partidului, în cadrul unui briefing, a spus că, în ultima vreme, cu susținerea puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de a denigra echipa. Astfel, […]
12:30
Alexandru Munteanu, potențial candidat desemnat la funcția de premier, a fost invitat de șeful statului să conducă Guvernul și el a spus că nu a putut refuza. „Când țara te cheamă, nu poți spune NU” — a spus el în cadrul emisiunii „În profunzime” de la Pro TV. Omul de afaceri a mai spus că […]
12:10
Liderul Partidului Național Liberal, Dragoș Galbur, a venit cu o reacție după ce astăzi Chișinăul a reluat furnizarea de gaze naturale către regiunea transnistreană. „Lucruri stranii se întâmplă în ultimele zile. Rusia a oprit plățile pentru procurarea și alimentarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, astfel că pe 15 octombrie, regimul separatist de la Tiraspol […]
11:30
Mai multe persoane fizice declară chirii: încasările la impozitul pe venit depășesc 68 milioane lei # Curentul.md
23 628 contracte de locațiune înregistrate la SFS în 9 luni ale anului 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 26,5% Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,5% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 68,3 milioane lei, comparativ cu perioada […]
11:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și-a reluat activitatea: Alerta cu bombă nu s-a confirmat # Curentul.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria.
10:40
Schimbare de conducere la PDCM Hîncești: Olga Moraru preia funcția de președinte al organizației teritoriale # Curentul.md
La 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Dna Olga MORARU, Viceprimar al mun. Hîncești, a fost aleasă în funcția de Președinte al OT Hîncești a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei! Candidatura ei a fost înaintată de către Dl Alexandru Botnari, Primarul mun. Hîncești, care a deținut anterior această funcție. Dl Alexandru Botnari […]
10:10
Alertă cu bombă la Aeroport: a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă # Curentul.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că, la acest moment, a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit operativ la fața locului. Pasagerii și personalul din aeroport au fost evacuați conform procedurilor […]
09:30
Interes față de valori mobiliare de stat: peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie # Curentul.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, aproape dublu față de luna precedentă. Pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, confirmând interesul tot mai mare al populației pentru acest instrument […]
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze […]
16 octombrie 2025
17:20
Curtea Constituțională a validat oficial rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Curtea Constituțională a confirmat, astăzi, 16 octombrie 2025, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în ședința publică a Curții, în urma examinării sesizării depuse de Comisia Electorală Centrală. La ședință au fost prezenți Angelica Caraman, Președinta CEC, Pavel Postica, Vicepreședintele CEC, Rita Lefter-Simașco, membră a Comisiei, și Ruslan Nastas, […]
17:10
Echipa Băncii Mondiale în vizită de lucru la Chișinău: sprijin pentru implementarea proiectului privind eficiența achizițiilor publice # Curentul.md
O echipă a Băncii Mondiale efectuează, în perioada 13–17 octombrie 2025, o misiune de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW). „Modernizarea sistemului de achiziții publice este un pas esențial pentru utilizarea mai eficientă […]
16:30
ANSP infirmă informațiile privind decesul a 4 persoane în urma intoxicației alimentare din satul Ciocîlteni: O femeie de 61 de ani a decedat # Curentul.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) dezminte informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment din satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Conform datelor oficiale obținute în urma anchetei epidemiologice, în perioada 31 august – 3 septembrie 2025 a fost înregistrat […]
16:10
MAE lansează un proiect de asistență tehnică pentru creșterea rezilienței cibernetice, cu sprijinul NB-8 și PNUD # Curentul.md
A avut loc semnarea proiectului de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova”, finanțat de țările nordice și baltice (NB-8) – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia. Valoarea totală a proiectului este de 3,1 milioane de dolari SUA. Documentul a fost semnat […]
15:40
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ solid, aplicarea sa practică rămâne fragmentară, iar accesul real al persoanelor cu dizabilități la procesele electorale este încă limitat – este concluzia raportului privind accesibilitatea procesului electoral din perspectiva persoanelor cu dizabilități și care a fost prezentat de Alianța INFONET în cadrul conferinței „Alegeri libere și incluzive, precondiție pentru […]
15:10
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei SUA: Ne aflăm într-o situație fără precedent # Curentul.md
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice. Președinta partidului, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților […]
14:40
Dialog despre viitorul european al Moldovei: Cristina Gherasimov discută cu eurodeputații la Parlamentul European # Curentul.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European – Victor Negrescu, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe – David McAllister, precum și cu eurodeputații Dan Barna, Siegfried Mureșan, Eugen Tomac și Kai Tegethoff, informează CURENTUL. În dialog, accentul a fost pus pe rezultatul alegerilor parlamentare recente din Republica Moldova, starea […]
14:10
Un cuplu din Fălești s-a intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # Curentul.md
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. Conform informațiilor recepționate, un bărbat în vârstă de 65 de […]
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice prin aplicația EVO, modulul Servicii Publice sau de pe servicii.gov.md. Astfel, ANSA devine una din cele 15 instituții publice din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete. Serviciile pot fi accesate cu semnătura electronică, cererile se […]
13:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, care și-a început activitatea diplomatică la Chișinău. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit Germaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, inclusiv prin proiectele bilaterale de cooperare în domenii precum dezvoltarea infrastructurii, stimularea investițiilor, securitatea energetică și […]
13:10
A încercat să-și omoare cu toporul amicul de pahar: Un bărbat din Basarabeasca, condamnat la 10 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început […]
12:40
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate, în perioada 13-18 octombrie 2025, la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe rezultatele reformelor structurale și perspectivele macroeconomice […]
12:10
Dmitri Torner, despre primele acțiuni ale noului prim-ministru: Acestea trebuie să fie prioritare! # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care, cel mai probabil, va fi omul de afaceri Alexandru Munteanu, imediat după învestirea noului Guvern, ar trebui să întreprindă trei acțiuni foarte importante. „Prima acţiune pe care ar trebui să o facă noul Premier va fi demararea unui amplu audit […]
11:10
Petr Vlah: A venit momentul în care Găgăuzia trebuie să se debaraseze de cei care o atrag în jocuri politice şi să se pregătească, împreună cu restul Moldovei, de valorificarea şansei istorice – aderarea la UE # Curentul.md
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El […]
10:40
Analist politic: Graba cu care președintele PAS a anunțat numele candidatului la șefia Guvernului e una care pune presiune pe doamna Sandu # Curentul.md
Comentatorul politic Victor Nichituș spune că nu înțelege care este motivul grabei de care dă dovadă președintele PAS, Igor Grosu, anunțând candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru înaintea validării mandatelor de către judecătorii Curții Constituționale, informează CURENTUL. „În istoria contemporană a Republicii Moldova, al cărei martor sunt cu ținere de minte, nu am mai […]
10:40
Vlad Filat: Dosarul „Frauda bancară” nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat a declarat că dosarul „Frauda bancară” nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul. Mai mult, el a reiterat că el a fost condamnat într-un dosar inechitabil și condamnarea sa nu are nicio legătură cu „furtul miliardului”, informează CURENTUL El a menționat, în cadrul emisiunii online „Gonța Media”, că […]
10:10
Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi # Curentul.md
Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) nu are caracter prognostic și nu formulează aprecieri privind politica economică sau fiscală. El oferă o analiză factuală și independentă a modului în care autoritățile gestionează resursele publice, contribuind astfel la consolidarea transparenței și la sprijinirea controlului parlamentar. Prin identificarea riscurilor, carențelor și bunelor practici, Curtea de […]
09:40
Consumatorii sunt îndemnați să reducă risipa de energie: O nouă campanie de informare, lansată de CNED și Ministerul Energiei # Curentul.md
Promovarea eficienței energetice și a consumului rațional de energie în instituțiile publice, sectorul privat și gospodării constituie elemente fundamentale ale campaniei naționale de informare, lansată de Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei. Aceasta urmărește să crească conștientizarea publicului și să ofere sfaturi și informații utile pentru raționalizarea consumului de energie și protecția mediului. […]
09:10
Guvernul Cehiei investește în reforma socială a Republicii Moldova: A fost lansat proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART” # Curentul.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Republicii Cehe, în prezența Ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu și a Viceprim-ministrului și Ministrului Muncii și Afacerilor Sociale al Republicii Cehe, Marian Jurečka. „Reforma RESTART este una dintre cele mai […]
15 octombrie 2025
17:40
Transformare digitală în administrația fiscală: Guvernul a dat undă verde noului Program IT al SFS 2025–2027 # Curentul.md
Guvernul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025-2027. Documentul stabilește viziunea strategică, prioritățile esențiale și inițiativele planificate pentru accelerarea transformării digitale și asigurarea interoperabilității cu sistemele fiscale ale Uniunii Europene. Principalele obiective se referă la interconectarea și interoperabilitatea cu sistemele UE, consolidarea măsurilor de protecție a […]
17:10
Alegeri locale noi: 12 candidați la funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru consiliile locale # Curentul.md
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local. Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, 3 sunt femei și […]
16:40
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Curentul.md
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente […]
16:10
La punctul de trecere Sculeni, dintre Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat # Curentul.md
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un […]
16:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a luat act de pronunțarea numelui lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și spune că „este nevoie de o schimbare profundă în gestionarea finanțelor publice, proprietăților statului, economiei, sănătății, educației și integrării europene în Republica Moldova”. „Suntem interesați sa vedem la […]
15:40
În șase localități vor fi deschise 21 de secții de votare pentru alegerile din 16 noiembrie # Curentul.md
În cele 6 localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare. Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, raionul Leova – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi deschise 4 secții de votare, în comuna […]
15:10
27 octombrie – termenul-limită pentru prezentarea și achitarea dărilor de seamă fiscale pentru luna septembrie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie este data de 27 octombrie 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate […]
14:40
Cristina Gherasimov, în vizită de lucru la Bruxelles: „Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE” # Curentul.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află, în aceste zile, într-o vizită de lucru la Bruxelles. În cadrul întrevederii cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a vorbit despre ritmul reformelor și despre pregătirile pentru următorii pași de pe agenda noastră europeană. „Continuăm să muncim intens pentru a avansa pe drumul nostru european. Rezultatul alegerilor […]
