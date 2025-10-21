Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, parte a noului dialog despre viitorul Uniunii

13:00

Ar fi promis câștiguri rapide din pretinse investiții virtuale, dar și-ar fi însușit banii „clienților”. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, au fost reținuți de angajații Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuiți de comiterea unor escrocherii online prin care ar fi provocat un prejudiciu de peste patru milioane de lei.