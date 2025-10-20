Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta
20 octombrie 2025
Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla"
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită". Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos"
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”
Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta
Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta
Echipa masculină de tenis de masă a României, învinsă în finala Europenelor de la Zadar - VIDEO
Echipa masculină de tenis de masă a României, învinsă în finala Europenelor de la Zadar - VIDEO
Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite la Austin. Liderul F1 Piastri termină pe locul cinci - VIDEO
Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite la Austin. Liderul F1 Piastri termină pe locul cinci - VIDEO
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Primele imagini după victorie - VIDEO
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Primele imagini după victorie - VIDEO
Naționala Marocului a cucerit trofeul suprem după ce echipa din nordul Africii a învins Argentina cu 2 la 0 - VIDEO
Naționala Marocului a cucerit trofeul suprem după ce echipa din nordul Africii a învins Argentina cu 2 la 0 - VIDEO
Tragedie la Bălți. O femeie a fost lovită mortal de o mașină. Ce spune poliția - VIDEO
Man United triumfă pe Anfield după aproape un deceniu! De 11 ani Liverpool nu a mai pățit așa ceva - VIDEO
Man United triumfă pe Anfield după aproape un deceniu! De 11 ani Liverpool nu a mai pățit așa ceva - VIDEO
Norvegianul Casper Ruud a câştigat turneul de la Stockholm - VIDEO
Medvedev, campion la Almaty! Primul titlu după 29 de luni de "secetă"! Rusul, tradiție uluitoare în circuitul ATP - VIDEO
Medvedev, campion la Almaty! Primul titlu după 29 de luni de "secetă"! Rusul, tradiție uluitoare în circuitul ATP - VIDEO
Israel anunță reluarea armistițiului în Gaza după atacul soldat cu doi morți, în timp ce loviturile aeriene au ucis 26 de palestinieni, iar Donald Trump dă vina pe rebeli din Hamas - VIDEO
Israel anunță reluarea armistițiului în Gaza după atacul soldat cu doi morți, în timp ce loviturile aeriene au ucis 26 de palestinieni, iar Donald Trump dă vina pe rebeli din Hamas - VIDEO
Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului nou-ales - VIDEO
Rusia lansează un val de drone asupra minei de cărbune din Dnipropetrovsk: 200 de mineri blocați toată noaptea până la sosirea salvatorilor - VIDEO
Rusia lansează un val de drone asupra minei de cărbune din Dnipropetrovsk: 200 de mineri blocați toată noaptea până la sosirea salvatorilor - VIDEO
Hoții care au pătruns în celebrul muzeu Luvru și au reușit să fugă cu opt bijuterii de o valoare colosală nu au fost încă prinși. Ce spun autoritățile - VIDEO
Hoții care au pătruns în celebrul muzeu Luvru și au reușit să fugă cu opt bijuterii de o valoare colosală nu au fost încă prinși. Ce spun autoritățile - VIDEO
Lovitură istorică în adâncul Rusiei: Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, atacat cu drone ucrainene și scos temporar din funcțiune - VIDEO
Lovitură istorică în adâncul Rusiei: Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, atacat cu drone ucrainene și scos temporar din funcțiune - VIDEO
„Riscurile sunt actuale și în prezent": Procurorii avertizează că Plahotniuc poate fugi din nou și cere instanței să-l țină în arest - VIDEO
„Riscurile sunt actuale și în prezent”: Procurorii avertizează că Plahotniuc poate fugi din nou și cere instanței să-l țină în arest - VIDEO
„Este o metodă de tergiversare": Procurorul de caz cere instanței să nu mai tolereze amânările repetate în dosarul lui Constantin Țuțu. Ce spune avocatul - VIDEO
„Este o metodă de tergiversare”: Procurorul de caz cere instanței să nu mai tolereze amânările repetate în dosarul lui Constantin Țuțu. Ce spune avocatul - VIDEO
Primăria Chișinău susține că nu are angajați plătiți pentru a șterge comentarii, după ce o postare bizară a sugerat existența unei echipe speciale de „curățenie digitală" - VIDEO
Primăria Chișinău susține că nu are angajați plătiți pentru a șterge comentarii, după ce o postare bizară a sugerat existența unei echipe speciale de „curățenie digitală” - VIDEO
Trump, furios la Casa Albă: A țipat, a înjurat și i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul în schimbul păcii cu Rusia - VIDEO
Trump, furios la Casa Albă: A țipat, a înjurat și i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul în schimbul păcii cu Rusia - VIDEO
Deși a renunțat la mandatul de deputat, Ion Ceban anunță că va fi prezent la prima ședință a Parlamentului și speră să vorbească de la tribună - VIDEO
Deși a renunțat la mandatul de deputat, Ion Ceban anunță că va fi prezent la prima ședință a Parlamentului și speră să vorbească de la tribună - VIDEO
Cu două zile înainte de constituirea Parlamentului, Vasile Costiuc semnează un pact politic la București cu George Simion, liderul AUR interzis în Republica Moldova - VIDEO
Cu două zile înainte de constituirea Parlamentului, Vasile Costiuc semnează un pact politic la București cu George Simion, liderul AUR interzis în Republica Moldova - VIDEO
Mormane de gunoaie și miros insuportabil sufocă Bălțiul, în timp ce autoritățile pasează responsabilitatea și localnicii cer intervenții urgente - VIDEO
Mormane de gunoaie și miros insuportabil sufocă Bălțiul, în timp ce autoritățile pasează responsabilitatea și localnicii cer intervenții urgente - VIDEO
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.10.2025
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului" de pe trotuare
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare
Deși Trump a „înjurat tot timpul" și l-a presat să se înțeleagă cu Putin pentru că „Ucraina va fi distrusă", Zelenski vede altfel întâlnirea de la Casa Albă
Deși Trump a „înjurat tot timpul” și l-a presat să se înțeleagă cu Putin pentru că „Ucraina va fi distrusă”, Zelenski vede altfel întâlnirea de la Casa Albă
Constantin Țuțu ar urma să fie adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită
Constantin Țuțu ar urma să fie adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită
Bulgaria, dispusă să ofere un coridor aerian pentru avionul lui Vladimir Putin în drumul spre Budapesta
Bulgaria, dispusă să ofere un coridor aerian pentru avionul lui Vladimir Putin în drumul spre Budapesta
Kremlinul are încă „multe întrebări" despre summitul Putin-Trump de la Budapesta, dar e „conștient" de un singur lucru. Când va avea loc întâlnirea
Kremlinul are încă „multe întrebări” despre summitul Putin-Trump de la Budapesta, dar e „conștient” de un singur lucru. Când va avea loc întâlnirea
Intervenție aero-medicală SMURD: un moldovean rănit într-un accident rutier a fost adus cu elicopterul din România la Chișinău - FOTO
Intervenție aero-medicală SMURD: un moldovean rănit într-un accident rutier a fost adus cu elicopterul din România la Chișinău - FOTO
Cazul fostei directoare de la grădinița nr. 32 din Chișinău, pe masa Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Perciun: „Vom cere retragerea gradului didactic"
Cazul fostei directoare de la grădinița nr. 32 din Chișinău, pe masa Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Perciun: „Vom cere retragerea gradului didactic”
Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității"
Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității”
Moscova folosește o nouă metodă pentru a-i vâna pe rușii care refuză recrutarea
Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului nou-ales
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.10.2025
60 de șoferi prinși băuți la volan într-un singur weekend. Cazurile, documentate de poliție - VIDEO
60 de șoferi prinși băuți la volan într-un singur weekend. Cazurile, documentate de poliție - VIDEO
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului" pe aliniamentul actual
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
UE va interzice complet importul de gaze rusești până la sfârșitul lui 2027. Două state se opun
UE va interzice complet importul de gaze rusești până la sfârșitul lui 2027. Două state se opun
De ce vrea Putin ca Ucraina să îi cedeze Donbasul. ISW dezvăluie ce se ascunde în spatele marii dorințe a liderului rus
De ce vrea Putin ca Ucraina să îi cedeze Donbasul. ISW dezvăluie ce se ascunde în spatele marii dorințe a liderului rus
Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Şeful politicii externe a Uniunii Europene, despre venirea lui Vladimir Putin la Budapesta: „Ar fi neplăcut"
Şeful politicii externe a Uniunii Europene, despre venirea lui Vladimir Putin la Budapesta: „Ar fi neplăcut”
Ultima oră. Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor
Ultima oră. Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor
Constantin Țuțu - adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită: „Ceea ce se întâmplă este o făcătură" - FOTO/VIDEO
Constantin Țuțu - adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită: „Ceea ce se întâmplă este o făcătură" - FOTO/VIDEO
Constantin Țuțu - adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită: „Ceea ce se întâmplă este o făcătură" - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu - adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită: „Ceea ce se întâmplă este o făcătură" - VIDEO
Loto. O femeie a întrebat Chatgpt ce numere să pună pe biletul loto. Câteva zile mai târziu, câștiga o avere
Loto. O femeie a întrebat Chatgpt ce numere să pună pe biletul loto. Câteva zile mai târziu, câștiga o avere
Droguri în valoare de peste un milion de lei, ridicate de polițiști, la Bălți. Un tânăr riscă 7 ani de închisoare, după ce vindea narcotice prin Telegram - VIDEO
Droguri în valoare de peste un milion de lei, ridicate de polițiști, la Bălți. Un tânăr riscă 7 ani de închisoare, după ce vindea narcotice prin Telegram - VIDEO
Plahotniuc va fi eliberat sau rămâne în penitenciar? Magistrații analizează cererea procurorilor de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Oligarhul lipsește și de această dată
Plahotniuc va fi eliberat sau rămâne în penitenciar? Magistrații analizează cererea procurorilor de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Oligarhul lipsește și de această dată
