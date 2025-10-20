Trump, furios la Casa Albă: A țipat, a înjurat și i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul în schimbul păcii cu Rusia - VIDEO
ProTV.md, 20 octombrie 2025 21:10
Trump, furios la Casa Albă: A țipat, a înjurat și i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul în schimbul păcii cu Rusia - VIDEO
Acum 5 minute
21:50
Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului nou-ales - VIDEO
21:50
Acum 10 minute
21:40
21:40
Acum 30 minute
21:30
21:30
Acum o oră
21:10
21:10
Acum 2 ore
20:50
20:40
20:30
20:00
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.10.2025
Acum 4 ore
19:30
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
19:30
19:20
19:10
19:00
18:50
18:30
18:20
Acum 6 ore
17:50
17:40
Moscova folosește o nouă metodă pentru a-i vâna pe rușii care refuză recrutarea
17:20
Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului nou-ales
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.10.2025
16:50
16:30
16:30
Acum 8 ore
15:50
15:30
15:00
14:50
14:40
14:30
14:20
Acum 12 ore
13:30
13:10
13:10
13:00
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.10.2025
12:50
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții - FOTO
12:10
12:10
12:10
12:00
12:00
11:50
11:50
Echipa feminină a României a pierdut finala Europenelor de tenis de masă de la Zadar
11:50
Echipa masculină de tenis de masă a României, învinsă în finala Europenelor de la Zadar
11:50
