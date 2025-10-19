Proteste în SUA: Mulțimi imense din întreaga țară s-au mobilizat împotriva lui Trump
Ziarul de Garda, 19 octombrie 2025 14:20
Americani de toate vârstele au ieșit sâmbătă, 18 octombrie, pe stradă în număr mare pentru a protesta împotriva lui Donald Trump, în cadrul unei zile de mobilizare națională descrisă de dreapta ca o mișcare „de ură împotriva Americii”, relatează AFP, citat de Agerpres. De la New York la Los Angeles, trecând prin mici orașe din...
• • •
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:40
Muzeul Louvre din Paris a fost închis după un jaf: „Anchetele sunt în curs de desfășurare” # Ziarul de Garda
Un jaf care a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la muzeul Louvre din Paris a forțat instituția să se închidă pentru tot restul zilei, a anunțat ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, potrivit Euronews. Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că muzeul Louvre rămâne închis duminică, 19 octombrie, după ce a avut...
13:00
Premieră la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Au fost efectuate trei proceduri noi de implantare în secția de cardiologie # Ziarul de Garda
În premieră pentru Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, pe 8 octombrie 2025, au fost efectuate primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD), potrivit unui mesaj al spitalului. Intervențiile au fost realizate în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, care se află actualmente în proces de...
Acum 4 ore
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de îngheț pe întreg teritoriul țării, pentru data de 20 și 21 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1 și până la -3°C. Pe 20 și 21 octombrie se așteaptă cod galben de îngheț pe întreg teritoriul...
11:40
O dantură sănătoasă începe în bucătărie: cum influențează alimentația sănătatea orală # Ziarul de Garda
O alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și alimente naturale, contribuie la formarea unei danturi puternice și a unei cavități bucale sănătoase, în timp ce consumul excesiv de zahăr, băuturi carbogazoase sau gustări procesate favorizează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. „Prima masă a zilei îți hrănește și zâmbetul. Micul dejun setează nu doar metabolismul, ci și pH-ul...
11:30
LIVE TEXT/ Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1334 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:21 Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, citat de News.ro și G4Media. Potrivit publicaţiei americane, citată de Kyiv Independent, Putin a indicat...
11:00
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord privind „încetarea imediată a focului” # Ziarul de Garda
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha, informează AFP, citat de News.ro. În cadrul acestor negocieri, „cele două părţi au convenit asupra unui armistiţiu...
Acum 6 ore
10:10
Explozie la un bloc din municipiul Bistrița: „În total, au fost evacuate 17 persoane” # Ziarul de Garda
O explozie s-a produs duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița. Persoanele care locuiesc în blocul în care s-a produs explozia, cel mai probabil ca urmare a unei acumulări de gaze, au revenit în locuințe, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres. În total, au fost evacuate 17 persoane –...
10:10
VIDEO/ „Trebuie să comunici, chiar dacă unele lucruri nu sunt plăcute”. Daniel Vodă, la final de mandat, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Recean, este invitatul Podcast ZdCe. După ce a anunțat că pleacă din această funcție, odată cu încheierea mandatului actualului Guvern, Daniel Vodă vorbește despre planurile sale de viitor. Totodată, el răspunde la întrebarea dacă se vede parte a viitorului Executiv. Daniel Vodă se referă la modul cum a...
09:20
LIVE TEXT/ Rusia atacă regiunea Harkov cu o bombă ghidată cu rachetă pentru prima dată. Război în Ucraina, ziua 1334 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:18 Forțele ruse au efectuat primul lor atac cu o bombă ghidată asupra orașului Lozova din regiunea Harkov pe 18 octombrie, potrivit biroului procurorului regional, transmite Kyiv Independent. Atacul a avut loc în jurul orei 17:40, ora locală, lovind un cartier rezidențial și avariand case și anexe. Autoritățile au raportat inițial șase răniți, iar...
Acum 24 ore
16:50
Se separă, ca să se unească. PCRM iese din Blocul Patriotic, își face fracțiune în Parlament și cheamă la formarea unei „coaliții patriotice” largi # Ziarul de Garda
Partidul Comuniștilor din R. Moldova, condus de Vladimir Voronin, a decis oficial că va avea propria fracțiune în viitorul Parlament, deși a candidat pe listele Blocului Patriotic, alături de Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon și Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev. Totodată, formațiunea critică ceea ce a numit „rezultatele slabe” ale Blocului Patriotic...
Ieri
14:20
LIVE TEXT/ Sistem rusesc de lansare a rachetelor, în valoare de milioane de dolari, distrus de marina ucraineană. Război în Ucraina, ziua 1333 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:15 Marina ucraineană a distrus un sistem de rachete cu lansare multiplă rusesc Smerch, care teroriza locuitorii din regiunile Mykolaiv și Zaporijie. „Operatorii din Batalionul 426 Sisteme Separate fără Pilot din Corpul 30 Pușcași Marini au depistat un sistem inamic Smerch, care teroriza locuitorii din regiunile Herson și Mykolaiv. Pușcașii marini vânau sistemul inamic...
13:40
Am căutat-o pe Ada Lupu după ce, timp de 10 seri, am urmărit-o în rolul jurnalistei Irina din serialul „Plaha”. Irina, prin felul ei de a fi, prin curajul de a-i reproșa cu demnitate lui Plaha atunci când nimeni altcineva nu îndrăznea să o facă, a conferit acestui film o notă aparte de rezistență și...
12:50
Un incendiu s-a produs, sâmbătă dimineață, 18 octombrie, într-un bloc cu 10 etaje aflat în sectorul 6 al Bucureștiului. Flăcările au izbucnit la subsolul clădirii, acolo unde unde funcționează un centru spa, transmite Digi24. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor cu 10 autospeciale de stingere, una de salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și trei...
11:40
VIDEO/ „Sunt rus. O să vă omorâm!”. Dosar penal pentru un bărbat care a amenințat o familie ce vorbea în ucraineană, într-un tren din Elveția # Ziarul de Garda
În Letonia a fost deschis un dosar penal împotriva unui cetățean vorbitor de limbă rusă care a amenințat o familie vorbitoare de limbă ucraineană într-un tren din Elveția. El s-a identificat drept rus și a amenințat: „Vă vom omorî”. Bărbatul deține cetățenie Letoniei. Un bărbat agresiv vorbitor de limbă rusă a atacat un cuplu mixt...
11:20
Dorin Recean a anunțat luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, că pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Grosu a menționat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a dorit să-l înainteze din nou pe Recean la funcția de premier, însă...
10:40
Tehnică militară pe străzi. Exercițiu al Armatei Naționale, împreună cu militari din România # Ziarul de Garda
Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat cu participarea militarilor din România, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni...
10:30
Cititorul de gardă/ Călătorești spre Leova? Poți cumpăra bilet doar până la Cantemir sau Cahul! # Ziarul de Garda
Problema asigurării cu transport rutier a călătorilor de pe itinerarul Chișinău–Leova nu este una nouă. Chiar dacă e veche, deocamdată nu sunt înregistrate progrese în soluționarea acesteia. Ba mai mult, recent, orașul Leova a fost exclus din itinerarul cursei regulate Chișinău–Cahul. Decizia a fost luată la insistența unor operatori de transport rutier. Călătorii de pe...
09:30
LIVE TEXT/ Trump refuză să ofere Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune. Război în Ucraina, ziua 1333 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Președintele SUA Donald Trump i-a spus clar lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la întâlnirea avută la Casa Albă, că, deocamdată, liderul ucrainean nu va primi rachetele cu rază lungă de acțiune, care pot ajunge departe în Rusia, pe care le solicita, transmite CNN. La scurt timp după încheierea întâlnirii, Trump a insistat pentru...
09:00
VIDEO/ Alegerile parlamentare, validate de CC | Plecarea din politică a lui Recean | Detalii despre candidatul propus de PAS la funcția de premier și noutăți externe | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare și mandatele deputaților aleși au fost validate de Curtea Constituțională. Tot în această ediție vorbim despre retragerea lui Dorin Recean din politică și aducem detalii despre cel care ar urma să-i ia locul. Vă mai spunem cum angajații municipalității „curăță” comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău. Săptămâna de...
17 octombrie 2025
23:50
LIVE TEXT/ Zelenski a părăsit Casa Albă. Liderii s-au întâlnit timp de mai mult de două ore. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 23:45 Președintele Volodimir Zelenski a părăsit Casa Albă la ora 15:57 (ora la Washington), după întâlnirea sa cu președintele Donald Trump și mai mulți oficiali ai cabinetului american. Președintele ucrainean s-a aflat la Casa Albă timp de aproximativ 2,5 ore și a fost escortat afară de șefa protocolului, Monica Crowley. Cei doi s-au întâlnit...
22:20
UPDATE/ Serviciile băncii afectate de probleme tehnice sunt disponibile din nou: „Deficiențele au fost remediate” # Ziarul de Garda
O bancă din R. Moldova a anunțat vineri seara, 17 octombrie, că se confruntă cu dificultăți tehnice care afectează funcționarea aplicației mobile, a rețelei de POS-terminale și a terminalelor de autoservire. UPDATE 22:10 Reprezentanții băncii anunță că deficiențele au fost remediate. „Toate aplicațiile și serviciile maib sunt disponibile. Ne cerem încă o dată scuze pentru...
22:10
LIVE TEXT/ Întâlnire Trump-Zelenski: Putin „nu e pregătit” de pace, spune Zelenski. Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că președintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce președintele american Donald Trump a susținut contrariul, potrivit Agerpres. „Cred că președintele Putin vrea să pună capăt războiului”, a spus Trump la întâmpinarea omologului său ucrainean la Casa Albă, pentru a...
21:30
Serviciile unei bănci, afectate de probleme tehnice: „Echipele noastre lucrează la remediere” # Ziarul de Garda
O bancă din R. Moldova a anunțat vineri seara, 17 octombrie, că se confruntă cu dificultăți tehnice care afectează funcționarea aplicației mobile, a rețelei de POS-terminale și a terminalelor de autoservire. Potrivit unui anunț publicat de instituție, utilizatorii întâmpină întârzieri în recepționarea mesajelor SMS cu codurile OTP necesare pentru logare și confirmarea tranzacțiilor. De asemenea,...
20:50
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump au început întâlnirea la Casa Albă. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:47 La ora 20:35, Volodimir Zelenski a publicat un mesaj pe Telegram menționând că întâlnirea cu Donald Trump a început. În acest moment, la Casa Albă, cei doi președinți răspund la întrebările jurnaliștilor. UPDATE 16:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ajunul unei întâlniri cruciale cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre obținerea...
20:20
Stații noi de monitorizare a vremii la Hîncești. Locuitorii raionului vor primi avertizări meteorologice mai rapide # Ziarul de Garda
Agricultorii din raionul Hîncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici...
19:40
Procurorii anticorupție Grigore Clevadî și Irina Catan au fost audiați de Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting), care evaluează acuzatorii de stat din procuraturile specializate, a anunțat în cadrul audierilor din 17 octombrie că nu are dubii cu privire la integritatea financiară și etică a procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan. Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a desfășurat vineri, 17 octombrie, audieri cu...
19:10
O femeie a fost amendată cu 25 de mii de lei pentru tentativă de mituire a Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
O femeie care a încercat, în vara 2025, să mituiască un angajat al Poliției de Frontieră a fost amendată cu 25 de mii de lei. În acest context, Poliția de Frontieră reamintește că tentativele de mituire a angajaților de la frontieră sunt sancționate conform legii. La data de 6 iunie 2025, polițiștii de frontieră din...
18:20
UE este deschisă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă întrevederea va contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a primit favorabil vineri, 17 octombrie, perspectiva unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, cu condiția aceasta să facă „să avanseze procesul de pace” în Ucraina, relatează AFP, citați de Agerpres. „Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a...
17:00
Benzina și motorina din țară „respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene”. Primele rezultate ale procedurii de eșantionare au fost transmise Comisiei Europene # Ziarul de Garda
Primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Planului Național de Monitorizare, arată că produsele prelevate respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). „Republica Moldova înregistrează un moment istoric...
16:50
Traficul rutier va fi suspendat duminică pe strada Albișoara din capitală în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv # Ziarul de Garda
Duminică, 19 octombrie, între orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albișoara, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (de la pod) și strada Petru Rareș, informează Primăria Municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER”, în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru...
16:40
De la începutul săptămânii, șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Autoritățile din sănătate avertizează: „Consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea consecințe grave asupra sănătății” # Ziarul de Garda
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a anunțat vineri, 17 octombrie, că în această săptămână au fost raportate șapte cazuri de intoxicație cu ciuperci. Autoritățile din sănătate avertizează că consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea „consecințe grave asupra sănătății”. „Este important să evitați consumul acestora și să apelați...
16:30
LIVE TEXT/ Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Fiecare decizie care poate consolida Ucraina apropie sfârșitul războiului. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ajunul unei întâlniri cruciale cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre obținerea de rachete americane mai puternice, a declarat că furnizarea de sisteme de apărare aeriană Ucrainei va ajuta la salvarea de vieți omenești, scrie CNN. Zelenski a declarat ieri, 16 octombrie, că fiecare decizie care...
16:20
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu în valoare de 10 mii de lei # Ziarul de Garda
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator”, și câte un premiu de 10 mii de lei, pentru excelență și inovație în educație, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de...
16:10
Un birou al Agenției italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis la Chișinău. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în R. Moldova. Conform unui comunicat de presă emis de MAE, ministrul Mihai Popșoi...
16:00
Un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2 # Ziarul de Garda
Pe 16 octombrie, un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2, scrie DW. Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că suspectul a fost eliberat din arest. „Și pe bună dreptate. Cazul este închis”, a adăugat prim-ministrul. Polish court denied...
15:10
A început campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În 6 localități din țară vor fi aleși noi primari # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Electorală Centrală (CEC). În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv...
15:00
DOC/ Litigiul cu ANI rămâne la CA Centru. CSJ spune NU angajatei Poliției de Frontieră, depistată anterior cu avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei # Ziarul de Garda
Larisa Bivol, angajata Poliției de Frontieră, depistată în februarie 2025 cu o avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei și aflată în litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a solicitat Curții Supreme de Justiție (CSJ) strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de același grad. Cererea i-a...
14:50
Ungaria îi oferă garanții lui Putin că acesta nu riscă să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională. Președintele rus urmează să se întâlnească cu Donald Trump în câteva săptămâni la Budapesta # Ziarul de Garda
Ungaria oferă garanții că președintele rus Vladimir Putin nu riscă să fie arestat în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în timpul vizitei sale la Budapesta pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Precizarea a fost făcută de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, scrie Meduza. „Îl vom...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
LIVE TEXT/ Vicepreședintele SUA spune că „rușii tind să creadă că fac mai multe progrese pe câmpul de luptă decât fac în realitate”. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, consideră că războiul ruso-ucrainean continuă în ciuda lunilor de negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă să ajungă la un acord de pace, a declarat oficialul american într-un interviu pentru Newsmax. „Deși diplomația viguroasă a președintelui (Donald Trump, n. red.) ar putea ajuta oamenii să treacă linia de...
14:30
VIDEO/ Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # Ziarul de Garda
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții...
14:30
Al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. „Vom purta uniforma cu mândrie și vom demonstra că R. Moldova contribuie activ la consolidarea păcii internaționale” # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta R. Moldova pe scena internațională a păcii și securității, scrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în comunicatul său de presă. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din...
14:20
Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat # Ziarul de Garda
Premierul României, Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că alimentarea cu gaze la blocul din Rahova unde s-a produs o explozie, fusese oprită în urmă cu o zi și „este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului”, citează G4Media. Potrivit oficialului român, o echipă a...
14:00
DOC/ Directoarea Grădiniței nr. 32 din capitală, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Reacțiile avocatului inculpatei și ale Asociației „Părinți Solidari” # Ziarul de Garda
Șefa Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi...
13:40
VIDEO/ Un bărbat aflat în căutare după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol, a fost reținut. În momentul intervenției, bărbatul a încercat să fugă prin balconul locuinței # Ziarul de Garda
Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, aflat în căutare și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni, în urma unor acțiuni operative și de investigație. La 15 octombrie, oamenii legii au stabilit că persoana căutată se ascundea într-un apartament din Chișinău, se arată...
13:30
Circa 43,56 miliarde de lei a adus Serviciul Vamal la bugetul de stat în ultimul an, declară directorul instituției. „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii” # Ziarul de Garda
În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent – cu 7,1% mai mult față de perioada similară din 2024. Structura acestor sume include: TVA la import – 19,97 miliarde lei (+8%), accize – 7,82 miliarde...
13:20
Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului: „Se vor găsi destui doritori să o facă” # Ziarul de Garda
Vladimir Voronin a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a noului Legislativ, în calitate de decan de vârstă. Fostul președinte al R. Moldova, ajuns la 84 de ani, a fost ales în funcția de deputat pe lista blocului „Patriotic”. Conform legii, până la alegerea conducerii Parlamentului, prima ședință este condusă de cel mai în...
13:20
LIVE TEXT/ Rusia și-a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:19 Rusia și-a doborât propria aeronavă militară deasupra Crimeei ocupate, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene care zburau spre peninsulă și în interiorul Rusiei, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtător de cuvânt al Marinei Ucrainene, scrie Kyiv Independent. Avionul militar rus care a fost doborât ar fi Su-30SM. „Au fost...
13:10
În Republica Moldova, se vorbește tot mai mult despre importanța educației pe tot parcursul vieții. Conform Strategiei „Educația 2030” și Programului Național privind Îmbătrânirea Activă, autoritățile și partenerii sociali și-au propus să crească accesul adulților și al persoanelor în etate la educație formală, nonformală și informală. Deși obiectivele încă nu sunt atinse, se fac pași...
13:00
În trimestrul doi, pentru prima dată în istoria R. Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri – IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
În trimestrul doi din acest an, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri, chiar dacă acum 30 de ani, exportul de bunuri era de șase ori mai mare decât exportul de servicii, chiar și în istoria mai recentă a țării, exportul de bunuri depășea cu mult exportul...
