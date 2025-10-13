După lansarea programului național „+3000 de lei pentru ...
InfoMarket, 13 octombrie 2025 15:10
După lansarea programului național „+3000 de lei pentru ...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
15:10
În perioada 2022-2024, antreprenorii din sectorul agroalimentar ...
15:10
Moldelectrica a anulat licitația pentru achiziționarea ...
15:10
După lansarea programului național „+3000 de lei pentru ...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Cea de-a 7-a ediție a expoziției „Moldova prezintă” ...
18:10
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal din Moldova ...
18:10
Petru Rotaru: BNM se angajează să mențină stabilitatea ...
14:30
Guvernul avertizează cetățenii cu privire la fraudele ...
14:30
În ianuarie-septembrie 2025, inflația a fost de 4,89% ...
14:30
Moldova a devenit al 37-lea stat participant la EuroHPC ...
08:40
Imobiliare în Moldova: Ghid practic pentru cumpărători, ...
9 octombrie 2025
18:20
În Moldova se discută posibilitatea introducerii a ...
18:20
Peste 170 de persoane au participat la forumul asociațiilor ...
18:20
Baza normativă în domeniul construcțiilor și urbanismului ...
16:12
Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului ...
16:12
Maib a primit premiul Top Innovation in Finance pentru ...
16:12
În august 2025, Administrația Națională a Drumurilor ...
16:11
Potențialul investițional al Moldovei a fost prezentat ...
16:11
În Moldova se introduc măsuri de protecție comercială ...
8 octombrie 2025
18:40
Moldtelecom a infirmat informațiile privind creșterea ...
18:40
Moldova și-a prezentat proiectele strategice la EXPO ...
18:40
Guvernul RM: Autoritățile nu au primit nicio notificare ...
18:40
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală ...
14:50
Moldova intenționează să extindă comerțul cu Polonia ...
14:50
Șefii băncilor centrale din Macedonia de Nord și Bosnia ...
14:50
Moldova ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește ...
14:30
Orange oferă cel mai performant Internet prin Fibră ...
12:30
Din sala de clasă în comunitate: dezvoltarea tinerilor ...
10:20
Cum să economisești timp și bani în afacerea ta: Paynet ...
7 octombrie 2025
19:10
În cadrul Zilei Naționale a Vinului, în baza „carnetului ...
19:10
Ministerul Finanțelor: Noile standarde naționale de ...
19:10
În Moldova a fost lansată programul Scale-Up Moldova: ...
15:50
Ziua Națională a Vinului 2025: o ediție de referință ...
15:20
Începând cu 12 octombrie, la punctele de trecere a ...
15:20
Moldova și România vor intensifica cooperarea în domeniul ...
15:20
Peste 150 de mii de persoane din peste 30 de țări au ...
15:00
Maib a lansat ediția a V-a a programului de internship: ...
09:20
Maib lansează transferurile SEPA prin maibank și maib ...
6 octombrie 2025
19:40
CNPF a început elaborarea Legii privind piața instrumentelor ...
19:40
MAIA: Moldova intenționează să introducă pe scară largă ...
19:40
Din 6 octombrie, Moldova a devenit parte a Zonei unice ...
15:10
În ultimii 7 ani, producția de vinuri spumante a crescut ...
15:10
Alte 3369 de familii vor primi vouchere în valoare ...
12:30
Maib și BERD își extind parteneriatul pentru a sprijini ...
12:00
Ziua Națională a Vinului 2025: eveniment care atrage ...
11:50
Vinul Moldovei studiat la Școala Vinului. Ziua Națională ...
11:40
Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru ...
11:30
Irina Dănilă: Investind verde, construim un viitor ...
11:10
Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent ...
4 octombrie 2025
15:40
Oamenii Vinului premiați la Ziua Națională a Vinului. ...
15:30
„Vinul Moldovei. Uimitor de bun” sărbătorit la nivel ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.