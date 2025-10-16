100% digital: ANSA oferă nouă servicii online pentru mediul de afaceri din Moldova

10:10

Preşedinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru locuitorii capitalei cu prilejul Hramului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie […]