100% digital: ANSA oferă nouă servicii online pentru mediul de afaceri din Moldova
Curentul.md, 16 octombrie 2025 13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice prin aplicația EVO, modulul Servicii Publice sau de pe servicii.gov.md. Astfel, ANSA devine una din cele 15 instituții publice din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete. Serviciile pot fi accesate cu semnătura electronică, cererile se […]
Acum 10 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, care și-a început activitatea diplomatică la Chișinău. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit Germaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, inclusiv prin proiectele bilaterale de cooperare în domenii precum dezvoltarea infrastructurii, stimularea investițiilor, securitatea energetică și […]
13:10
A încercat să-și omoare cu toporul amicul de pahar: Un bărbat din Basarabeasca, condamnat la 10 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început […]
Acum 2 ore
12:40
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate, în perioada 13-18 octombrie 2025, la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe rezultatele reformelor structurale și perspectivele macroeconomice […]
12:10
Dmitri Torner, despre primele acțiuni ale noului prim-ministru: Acestea trebuie să fie prioritare! # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care, cel mai probabil, va fi omul de afaceri Alexandru Munteanu, imediat după învestirea noului Guvern, ar trebui să întreprindă trei acțiuni foarte importante. „Prima acţiune pe care ar trebui să o facă noul Premier va fi demararea unui amplu audit […]
Acum 4 ore
11:10
Petr Vlah: A venit momentul în care Găgăuzia trebuie să se debaraseze de cei care o atrag în jocuri politice şi să se pregătească, împreună cu restul Moldovei, de valorificarea şansei istorice – aderarea la UE # Curentul.md
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El […]
10:40
Analist politic: Graba cu care președintele PAS a anunțat numele candidatului la șefia Guvernului e una care pune presiune pe doamna Sandu # Curentul.md
Comentatorul politic Victor Nichituș spune că nu înțelege care este motivul grabei de care dă dovadă președintele PAS, Igor Grosu, anunțând candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru înaintea validării mandatelor de către judecătorii Curții Constituționale, informează CURENTUL. „În istoria contemporană a Republicii Moldova, al cărei martor sunt cu ținere de minte, nu am mai […]
10:40
Vlad Filat: Dosarul „Frauda bancară” nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat a declarat că dosarul „Frauda bancară” nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul. Mai mult, el a reiterat că el a fost condamnat într-un dosar inechitabil și condamnarea sa nu are nicio legătură cu „furtul miliardului”, informează CURENTUL El a menționat, în cadrul emisiunii online „Gonța Media”, că […]
10:10
Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi # Curentul.md
Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) nu are caracter prognostic și nu formulează aprecieri privind politica economică sau fiscală. El oferă o analiză factuală și independentă a modului în care autoritățile gestionează resursele publice, contribuind astfel la consolidarea transparenței și la sprijinirea controlului parlamentar. Prin identificarea riscurilor, carențelor și bunelor practici, Curtea de […]
Acum 6 ore
09:40
Consumatorii sunt îndemnați să reducă risipa de energie: O nouă campanie de informare, lansată de CNED și Ministerul Energiei # Curentul.md
Promovarea eficienței energetice și a consumului rațional de energie în instituțiile publice, sectorul privat și gospodării constituie elemente fundamentale ale campaniei naționale de informare, lansată de Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei. Aceasta urmărește să crească conștientizarea publicului și să ofere sfaturi și informații utile pentru raționalizarea consumului de energie și protecția mediului. […]
09:10
Guvernul Cehiei investește în reforma socială a Republicii Moldova: A fost lansat proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART” # Curentul.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Republicii Cehe, în prezența Ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu și a Viceprim-ministrului și Ministrului Muncii și Afacerilor Sociale al Republicii Cehe, Marian Jurečka. „Reforma RESTART este una dintre cele mai […]
Acum 24 ore
17:40
Transformare digitală în administrația fiscală: Guvernul a dat undă verde noului Program IT al SFS 2025–2027 # Curentul.md
Guvernul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025-2027. Documentul stabilește viziunea strategică, prioritățile esențiale și inițiativele planificate pentru accelerarea transformării digitale și asigurarea interoperabilității cu sistemele fiscale ale Uniunii Europene. Principalele obiective se referă la interconectarea și interoperabilitatea cu sistemele UE, consolidarea măsurilor de protecție a […]
17:10
Alegeri locale noi: 12 candidați la funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru consiliile locale # Curentul.md
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local. Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, 3 sunt femei și […]
16:40
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Curentul.md
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente […]
16:10
La punctul de trecere Sculeni, dintre Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat # Curentul.md
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un […]
16:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a luat act de pronunțarea numelui lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și spune că „este nevoie de o schimbare profundă în gestionarea finanțelor publice, proprietăților statului, economiei, sănătății, educației și integrării europene în Republica Moldova”. „Suntem interesați sa vedem la […]
15:40
În șase localități vor fi deschise 21 de secții de votare pentru alegerile din 16 noiembrie # Curentul.md
În cele 6 localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare. Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, raionul Leova – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi deschise 4 secții de votare, în comuna […]
15:10
27 octombrie – termenul-limită pentru prezentarea și achitarea dărilor de seamă fiscale pentru luna septembrie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie este data de 27 octombrie 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate […]
14:40
Cristina Gherasimov, în vizită de lucru la Bruxelles: „Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE” # Curentul.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află, în aceste zile, într-o vizită de lucru la Bruxelles. În cadrul întrevederii cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a vorbit despre ritmul reformelor și despre pregătirile pentru următorii pași de pe agenda noastră europeană. „Continuăm să muncim intens pentru a avansa pe drumul nostru european. Rezultatul alegerilor […]
14:10
Vlad Filat, la 10 ani de la reținere: „A fost un complot colectiv pentru preluarea puterii totale” # Curentul.md
Vlad Filat, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost reținut 10 ani în urmă – la 15 octombrie 2015 – în cadrul ședinței Parlamentului. Politicianul a spus că, acești 10 ani nu reprezintă doar data de 15 octombrie, an de an: „Sunt 10 ani din viața mea, ani […]
Ieri
13:40
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Noua bursă va […]
13:10
Reacția Blocului ALTERNATIVA la anunțul privind candidatul la funcția de premier: ”Vom aștepta convocarea consultărilor de către Președintă” # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA a luat act de anunțul privind potențialul candidat pentru funcția de prim-ministru – Alexandru Munteanu, și spune că, după anunțul oficial făcut de președintele țării, își va expune poziția la subiect. „Constituția Republicii Moldova prevede clar că Președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru după consultarea fracțiunilor parlamentare. Aceste fracțiuni se vor constitui […]
12:40
O nouă trentativă de aprobare a bugetului capitalei. Ion Ceban: Îndemn consilierii să lase politică și să lucreze pentru cetățeni # Curentul.md
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi în ședință. În context, primarul general Ion Ceban i-a îndemnat să dea dovadă de voință politică. Edilul a spus că, pentru a 8-a oară, va fi inclus proiectul bugetului municipal pentru 2025. „Vreau să asigur locuitorii Chișinăului că niciun proiect nu a fost afectat. Noi am planificat lucrurile […]
12:10
Andrei Strah a fost eliberat, astăzi, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Cabinetul de miniștri, în ședință, a aprobat cererea lui de demisie. Amintim că, săptămâna trecută, și secretarul general al Guvernului, Artur Mija, a plecat din funcția deținută și a anunțat că ia o pauză în activitatea publică și politică.
11:40
Alexandru Munteanu, prinele reacții după desemnare: Nu am fost persoană publică și înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență # Curentul.md
Alexandru Munteanu, potențial prim-ministru desemnat, a venit cu primele declarații după anunțul lui Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, privind decizia de a-l înainta la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, informează CURENTUL. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port […]
11:10
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional. LP: – […]
10:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională: Ne-au scos din alegeri fără o decizie definitivă, iar candidații au fost eliminați abuziv # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a sesizat astăzi Curtea Constituţională în problema excluderii arbitrare din alegeri, fără decizie definitivă. În sesizarea depusă, se menţionează că Partidului Republican „Inima Moldovei” i-a fost interzisă participarea la procesul electoral printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare. „Această limitare s-a aplicat […]
10:10
Eva Romanciuc este primul bebeluș care s-a născut de Hramul Orașului Chișinău în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de sărbătoare. Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, i-a urat micuței multă sănătate și bucurii, […]
09:40
Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală: Promitea 15 mii de lei celor care vor vota „corect” # Curentul.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23.09.2025 (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună […]
09:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier, suspendat total pe str. Nicolae Costin, în perioada 15–18 octombrie # Curentul.md
Suspendarea traficului rutier pe str. Nicolae Costin, în perioada 15–18 octombrie 2025Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 15–18 octombrie 2025, traficul rutier va fi suspendat total pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane și în intervalul orar 09:00–19:00, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație. Pe 15 octombrie 2025, traficul va fi suspendat pe tronsonul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
PAS îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către Președinta Maia Sandu. Ulterior, după formarea fracțiunilor parlamentare, PAS va înainta candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. „După constituirea fracțiunilor […]
11:50
Meteorologii anunță Cod galben de înghețuri pentru 15–16 octombrie. Noaptea și dimineața se vor înregistra înghețuri la sol și izolat în aer, de până la –2°C.
10:10
Maia Sandu: Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață. Ei sunt adevărata sa comoară # Curentul.md
Preşedinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru locuitorii capitalei cu prilejul Hramului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie […]
09:30
Autoritățile publice locale, în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi, vor stabili locuri pentru afișajul electoral # Curentul.md
Autoritățile administrației publice locale din unitățile teritorial-administrative, unde pe data de 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, au obligația să stabilească și să asigure un minim de locuri speciale de afișaj electoral, precum și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii. Conform legislației, termenul este de 3 zile până la data începerii […]
09:10
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 miliard de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 06 – 10 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
13 octombrie 2025
17:10
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei va inaugura expoziția de fotografie Thomas Kellner. Fațete ale orașului # Curentul.md
Expoziția prezintă seria Fațetele orașului – Omagiu lui August Sander, în cadrul căreia Kellner expune peste 60 de portrete fotografice. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect în desfășurare început în 2023, prin care artistul își propune să fotografieze aproximativ 1% din populația orașului german Siegen – în jur de 1.056 de persoane. Selecția este […]
17:00
Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de management al calității auditului, desfășurată la Sarajevo # Curentul.md
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat Conferința privind sistemul de management al calității auditului (SoAQM), organizată de Curtea de Conturi a Bosniei și Herțegovinei, în parteneriat cu Inițiativa SIGMA, sub egida Rețelei instituțiilor supreme de audit (ISA) din țările candidate și potențial candidate la Uniunea Europeană. La eveniment au […]
16:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, […]
16:10
Un bărbat din Fălești, condamnat la închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție emis de instanță # Curentul.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie. La data de […]
15:40
Serviciul Vamal a colectat peste 716 milioane de lei la buget, într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 6 – 12 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 716,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,1 miliarde lei. Totodată, în perioada 6 – 12 octombrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse […]
15:10
Circa 1.000.000 de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați – reținuți # Curentul.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1.000.000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 […]
14:40
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii că procesul de conectare la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025–2026 este în plină desfășurare. Conectarea la serviciile de termoficare se realizează la solicitarea gestionarului imobilului sau a administratorului blocului locativ, care reprezintă locatarii. Pentru a beneficia de energie termică, administratorul trebuie să depună o solicitare de […]
14:10
Igor Grosu i-a mulțumit lui Dorin Recean: Împreună am reușit să trecem prin momente complicate pentru țara noastră # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru că au muncit împreună, informează CURENTUL. „Îți mulțumesc, Dorine, pentru echipa pe care am format-o în acești doi ani și jumătate. A fost o onoare să muncim cot la cot. Împreună am reușit să trecem prin momente complicate […]
13:00
International Tobacco – pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului: A plătit accize 134,3 milioane de lei în primul semestru al anului curent! # Curentul.md
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025, cu o contribuție de 134,3 milioane de lei – conform datelor oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat. International Tobacco se află pe locul doi în topul contribuabililor din industria tutunului, după Tutun […]
12:40
Andrei Năstase, despre Strategia LGBTIQ+ a Comisiei Europene: „Libertatea nu poate fi despărțită de responsabilitate. Copilăria trebuie protejată, nu ideologizată” # Curentul.md
Andrei Năstase — apărător al drepturilor omului, avocat, fost Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a constatat că „Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, lansată recent de Comisia Europeană, ridică o întrebare de o sensibilitate profundă: dacă și la ce vârstă poate un minor să își aleagă singur genul? Dezbaterile europene ating tot mai des teme […]
12:10
Maia Sandu: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu i-a adresat mulțumiri lui Dorin Recean pentru că a făcut parte din echipa guvernamentală. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida […]
11:30
Dorin Recean prim-ministru în exercițiu, pleacă din viața politică și publică. Deși a primit propunerea, el a refuzat noul mandat de prim-ministru al Republicii Moldova, informează CURENTUL. Anunțul a fost făcut alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă.
11:10
PLDM solicită guvernării PAS să clarifice public care este poziția R. Moldova față de Strategia UE pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030 # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) urmărește cu îngrijorare și interes evoluția discuțiilor la nivelul Uniunii Europene privind adoptarea Strategiei pentru Egalitatea LGBTIQ+ pentru anii 2026–2030: „această inițiativă, deși prezentată ca un demers în favoarea drepturilor omului, ridică serioase întrebări în raport cu principiile moralei creștine, dar și constituționale ale Republicii Moldova”, informează CURENTUL. Potrivit […]
10:30
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament # Curentul.md
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa Națională, deputați aleși pe lista Blocului ALTERNATIVA, vor merge în Parlament. Anunțul dat a fost făcut de Ion Ceban, primarul capitalei, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei municipiului Chișinău. „Doamnele Ursu și Cutasevici, cel mai probabil, vor reprezenta Primăria Chișinău […]
10:10
Bilanțul săptămânii la CNA: un bărbat, reținut pentru trafic de influență, și bunuri de peste 8 milioane de lei – puse sub sechestru # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, cooperare internațională, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2500 de […]
