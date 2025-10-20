El Yass lansează „Me haces daño” – vibe latino de top într-o colaborare explozivă sub #ELRaduProject
Unda Libera, 20 octombrie 2025 10:20
El Yass, carismaticul artist cubanez care îmbină ritmurile fierbinți latino cu o energie scenică debordantă, revine cu o nouă piesă plină de pasiune: „Me haces daño”. Single-ul marchează o colaborare promițătoare cu interpretul și producătorul EL Radu și face parte Continuare...
Acum 30 minute
10:20
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Luna Dya debutează în muzică cu piesa „Dansează cu mine” – o invitație senzuală la visare și romantism # Unda Libera
O nouă voce feminină cucerește scena muzicală românească! Luna Dya (pe numele real Diana Șcerbaniuc) își face debutul oficial cu piesa „Dansează cu mine”, o melodie cu un refren memorabil, plin de stare și senzualitate, care promite să ajungă rapid Continuare...
16:00
Pandemia a generat idei de afaceri pentru mulți, lucru valabil și pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol. În concediul de maternitate, Iulia a croit, la propriu, o afacere de familie, împreună cu mama ei. Deși au profesii diferite, Iulia fiind economistă, Continuare...
10 octombrie 2025
13:50
Tinerii din Moldova își construiesc cariera acasă, în industria textilă. Află povestea Gabrielei Braguța // VIDEO # Unda Libera
Industria textilă este una dintre cele șapte industrii strategice sprijinite prin Programul Național „+3.000 lei pentru cariera ta”. Un exemplu este compania IUVAS, cu peste 300 de angajați, unde tinerii aleg să rămână acasă și să-și construiască o carieră în Continuare...
13:50
Biblioteca Națională inaugurează expoziția „Regina Maria – singura regină a României Mari. 150 de ani de la naștere” # Unda Libera
Pentru a marca 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția cu genericul „Regina Maria – singura regină a României Mari”, care valorifică personalitatea legendară a suveranei ce continuă să ne Continuare...
13:40
Cutii de lux „Made in Moldova” pentru Chanel și Dior. Istoria de succes a Tatianei Friniuc, administratoarea companiei „Lux Packaging” // VIDEO # Unda Libera
A pornit de la un mic atelier cu doar 4 angajați, iar astăzi are peste 100 de angajați. Este vorba de Tatiana Friniuc, administratoarea companiei „Lux Packaging” care creează ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Continuare...
13:30
În ajunul alegerilor parlamentare din Moldova, mulți cetățeni resimțeau profund îngrijorarea pentru propriul destin și pentru viitorul țării. O stare de anxietate plutea literalmente în aer. Cele mai dezbătute și sensibile întrebări erau: Care va fi rezultatul alegerilor și încotro Continuare...
13:30
Universitățile din Republica Moldova, tot mai atractive pentru studenții străini. Număr record de înscrieri în acest an # Unda Libera
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un număr record de studenți străini. În total, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din Republica Continuare...
13:20
Universitatea de Stat din Moldova a obținut 24 de medalii de aur la Salonul Traian Vuia 2025 # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova s-a remarcat și la ediția din acest an a Salonului Internațional de Invenții „Traian VUIA`25”, desfășurat în perioada 3-4 octombrie la Timișoara. Portofoliul impresionant de invenții al Universității de Stat din Moldova a cuprins lucrări Continuare...
8 octombrie 2025
13:40
Premieră academică la Chișinău: USM găzduiește colocviul național al Societății Române de Fenomenologie # Unda Libera
Pentru prima dată în cei 25 de ani de la înființare, Societatea Română de Fenomenologie și-a organizat colocviul național în afara României. Pe 26-27 septembrie 2025, aproximativ 20 de cercetători din România și Republica Moldova s-au reunit la Universitatea de Continuare...
13:20
Din sala de clasă în comunitate: dezvoltarea tinerilor antreprenori sociali prin EU4Youth # Unda Libera
45 tineri din Moldova, Georgia și Ucraina au devenit antreprenori încă din timpul studiilor. Acest lucru a fost posibil grație proiectului „Dezvoltare Mai Bună prin Antreprenoriat Social”, implementat de Junior Achievement în cadrul programului EU4Youth. În cadrul proiectului, peste 2.200 Continuare...
7 octombrie 2025
14:20
#LecțiaErasmusPlus: Experiența Gabrielei Stratu – absolventă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării # Unda Libera
În ediția de astăzi a rubricii #LecțiaErasmusPlus o descoperim pe Gabrielei Stratu – absolventă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, programul de master „Relații Publice și Publicitate”, din cadrul Universitătii de Stat din Moldova. pentru care experiențele internaționale au Continuare...
14:10
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” – o ediție aniversară cu peste șase mii de spectatori # Unda Libera
Ediția a 33-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, desfășurată în perioada 14 septembrie – 5 octombrie 2025, s-a încheiat duminică seara cu un Concert de Gală de înaltă ținută artistică, transformat într-un adevărat omagiu adus artei Continuare...
14:10
Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani # Unda Libera
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte circa 200.000 de exemplare. Continuare...
14:00
Ministerul Sănătății a dat start campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul rece. Autoritățile spun că vaccinul protejează de forme grave de gripă și reduce riscul de complicații, spitalizări și decese. Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor de peste 6 luni, dar Continuare...
14:00
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a câștigat turneul de rating G-1 ”Riga Open 2025”. El s-a impus în categoria de greutate 54 kg. La nivel de juniori, Ariana Spinei a cucerit bronzul în categoria 59 kg, iar Nikita Rusu s-a Continuare...
13:50
Workshopul internațional „Istoria limbii – istoria discursurilor – istoria conceptelor”, desfășurat cu succes la Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit săptămâna trecută workshopul internațional „Istoria limbii – istoria discursurilor – istoria conceptelor”, un eveniment desfășurat sub egida cooperării științifice dintre USM și Moldova-Institut Leipzig. Unul dintre momentele centrale ale workshopului a fost conferința publică susținută Continuare...
13:50
„Rădăcini Bănățene” – expoziție la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Evenimentul va avea loc pe 24 octombrie # Unda Libera
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală Chișinău invită, vineri, 24 octombrie 2025, începând cu ora 16:00, la vernisajul expoziției „Rădăcini Bănățene”. În cadrul acestui eveniment se vor regăsi costume tradiționale din Banatul de câmpie, podoabe și documente fotoetnografice din Continuare...
4 octombrie 2025
11:20
„Arca lui Goma” – o biografie semnată de Aliona Grati, lansată la aniversarea a 90 de ani de la nașterea scriitorului Paul Goma # Unda Libera
În data de 2 octombrie 2025, cu ocazia marcării a 90 de ani de la nașterea lui Paul Goma, a avut loc lansarea volumului Arca lui Goma: Biografia unui scriitor, semnat de cercetătoarea Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, profesor Continuare...
11:20
Lansarea concursului de eseuri – Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova. Câștigătorii vor merge la Bruxelles # Unda Libera
Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova (NLO) anunță lansarea celei de-a doua ediții a concursului de eseuri în limbile engleză și franceză pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, intitulat: “Resilience beyond buzzword: why it matters Continuare...
11:00
Salon Muzical Omagial „FLOARE DE CÂMP, FLOARE DE CÂNTEC”. Întâlnirea de creație cu Steluța Mitriuc # Unda Libera
Biblioteca Națională a Republicii Moldova va găzdui, în cadrul Salonului Muzical, un eveniment de suflet: întâlnirea de creație cu Steluța MITRIUC, Artistă Emerită a Republicii Moldova, interpretă, profesoară cu grad didactic superior, mentor și sprijin neobosit al tinerei generații de Continuare...
11:00
Agenția Universitară a Francofoniei în Republica Moldova invită la FORUMUL FORMĂRILOR ȘI ANGAJABILITĂȚII FRANCOFONE, ediția a patra # Unda Libera
O a patra ediție a Forumului formărilor și angajabilității francofone va avea loc la Chișinău, pe 8 și 9 octombrie 2025, în incinta Palatului Republicii. Evenimentul va reuni reprezentanți ai universităților francofone membre ale Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Continuare...
10:30
Conferința internațională „FILOLOGIA MODERNĂ: realizări și perspective în context european”, dedicată aniversării a 160 de ani de la nașterea lui Constantin Stere # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova, prin Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a organizat în perioada 2–3 octombrie 2025, cea de-a XIX-a ediție a Conferinței internaționale „FILOLOGIA MODERNĂ: realizări și perspective în context european”, dedicată aniversării a 160 de ani Continuare...
10:30
A fost lansată oficial cea de-a treia ediție a “Universității Vârstei a Treia”. Studenții seniori au început cursurile la USM # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a lansat oficial activitățile celei de-a III-a promoții a „Universității Vârstei a Treia” (UV3) – un model inedit de educație non-formală în Republica Moldova, care promovează învățarea pe tot parcursul vieții și contribuie la Continuare...
2 octombrie 2025
11:20
Expoziție de cartofilie și filatelie, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală # Unda Libera
La 1 octombrie 2025, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului, a avut loc inaugurarea expoziției de cartofilie și filatelie “Pledoarie pentru valorile cartofile și 140 de ani de la trecerea poetului Mihai Continuare...
11:20
Nimic nu se compară cu farmecul locurilor natale, pentru că aici regăsești dorul, amintirile și dragostea copilăriei. Dacă îți dorești ca toată comunitatea să afle despre frumusețea plaiului tău și poveștile sale ascunse, te îndemnăm să participi la Concursul de Continuare...
11:10
Peste 400 de tineri specialiști s-au angajat în școlile și grădinițele din țară în acest an # Unda Libera
426 de tineri specialiști s-au angajat în școlile și grădinițele din țară în acest an. Pentru comparație, în anul 2024 în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. Din totalul celor Continuare...
10:50
A fost dat start noului an de învățământ pentru studenții programelor în Teologie din cadrul USM # Unda Libera
Noul an de studii pentru studenții Programelor în teologie, organizate de Facultățile de Teologie Ortodoxă a Universității din București (UB) și a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) în cadrul extensiunii la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a Continuare...
10:40
Universitatea de Stat din Moldova a aniversat cei 79 de ani de la fondare printr-o ședință festivă a Senatului, desfășurată la Centrul Mediacor. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic din țară și de peste hotare, parteneri Continuare...
30 septembrie 2025
17:00
Prezentatorul emisiunii „Вот так, Молдова” Mark Podberezin, invitat special la FJȘC. Dezbateri televizate despre provocările jurnalismului contemporan # Unda Libera
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat a devenit platforma pentru un dialog constructiv cu reprezentanții mass-media. Studenții FJȘC au avut o discucție cu jurnalist de televiziune Mark Podberezin, prezentatorul emisiunii „Вот так, Молдова” („Așa este, Continuare...
17:00
De la unelte la bijuterii: artefacte arheologice prezentate în expoziția „Artefactul din localitatea TA” # Unda Libera
În perioada 26 septembrie – 12 octombrie 2025, Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește în sala expozițională nr. 4, expoziția „Artefactul din localitatea TA”, parte a unui proiect implementat de AO „Comitetul Național ICOM Moldova” și finanțat de Ministerul Continuare...
16:30
Conexiuni de cercetare și pe plan educațional între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Națională din Maldive # Unda Libera
USM și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) care pune bazele unei colaborări academice și științifice internaționale pe termen lung. Documentul în contextul proiectului Horizon 2020 Framework Programme a fost semnat de către rectorul Continuare...
16:30
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția aniversară cu genericul „Paul Goma:Memoria unui exil. 90 de ani de la naștere”. Paul Goma rămâne o conștiință a libertății, un model de demnitate și rezistență prin cuvânt. Viața și opera sa reprezintă Continuare...
12:40
#LecțiaErasmusPlus: Experiența Mariei Caraulan – absolventă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării # Unda Libera
În ediția de astăzi a rubricii #LecțiaErasmusPlus o (re)descoperim pe Maria Caraulan – absolventă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Producţie Multimedia, din cadrul Universitătii de Stat din Moldova, pentru care experiențele internaționale au devenit motorul dezvoltării personale Continuare...
12:20
Tradiția Burselor Regale continuă. Studenții USM, îndemnați să participe pentru Bursa Regele Ferdinand I și Bursa Regina Maria # Unda Libera
Studenții Universității de Stat din Moldova au oportunitatea de a obține Bursele oferite de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Principele Radu. Este vorba despre un premiu de excelență care recompensează performanța, implicarea și promovarea Continuare...
12:20
Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Craiova – dialog interuniversitar în căutarea de soluții pentru cirza democrațiilor contemporane și consolidarea statului de drept # Unda Libera
În contextul vizitei delegației Facultății de Drept a Universității din Craiova la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Facultății de Drept au fost organizate un șir de evenimente orientate spre consolidarea cooperării interuniversitare pe dimensiunea cercetare științifică, schimb de Continuare...
29 septembrie 2025
12:50
Universitatea de Stat din Moldova a lansat Ghidul pentru studenți privind integritatea academică # Unda Libera
Universitate de Stat din Moldova a lansat Ghidul pentru studenți privind integritatea academică. Potrivit administratiei institutiei, educă o generație de studenți care știu să respecte intergritatea instituțională, a principiilor etice și a deontologiei profesionale universitare. Ghidul poate fi accesat pe Continuare...
27 septembrie 2025
15:00
Xavier Colás, jurnalist spaniol și expulzat din Rusia în 2024, le-a vorbit studenților de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării despre implicarea civică și combaterea indiferenței # Unda Libera
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, l-a avut ca invitat special pe jurnalistul spaniol Xavier Colás, care a lucrat 12 ani ca reporter EL MUNDO în Rusia. El a împărtășit experiența sa directă dintr-un Continuare...
14:50
„Laboratorul Literar” – dialog viu între literatură și spiritul critic. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Aulă „Regina Maria” de la Universitatea de Stat din Moldova a fost gazda unui eveniment de marcă în peisajul cultural și academic din Republica Moldova – „Laboratorul Literar”, o întâlnire între idei, literatură și generațiile tinere. Deschiderea evenimentului a fost Continuare...
14:30
VIDEO: La Universitatea de Stat a Moldovei a fost inaugurat Laboratorul ECOVISION – un spațiu pentru idei și afaceri sustenabile # Unda Libera
La Universitatea de Stat a Moldovei a fost inaugurat Laboratorul ECOVISION – un spațiu pentru idei și afaceri sustenabile. Evenimentul a adunat studenți, profesori și antreprenori, cu mesaje despre educația verde, exemple de succes și oportunități de networking. Laboratorul face Continuare...
14:10
Podcastul „Sensul banilor”: Anca Dragu și Igor Șarov, despre rolul educatiei financiare în rândul tinerilor # Unda Libera
Banca Natională a Moldovei a lansat cel de-al cincilea episod al podcastului „Sensul banilor”. De această dată invitatii editiei sunt Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova. S-a discutat despre Continuare...
