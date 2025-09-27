Xavier Colás, jurnalist spaniol și expulzat din Rusia în 2024, le-a vorbit studenților de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării despre implicarea civică și combaterea indiferenței
Unda Libera, 27 septembrie 2025 15:00
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, l-a avut ca invitat special pe jurnalistul spaniol Xavier Colás, care a lucrat 12 ani ca reporter EL MUNDO în Rusia. El a împărtășit experiența sa directă dintr-un Continuare...
• • •
Alte ştiri de Unda Libera
Acum 30 minute
15:00
Xavier Colás, jurnalist spaniol și expulzat din Rusia în 2024, le-a vorbit studenților de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării despre implicarea civică și combaterea indiferenței # Unda Libera
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, l-a avut ca invitat special pe jurnalistul spaniol Xavier Colás, care a lucrat 12 ani ca reporter EL MUNDO în Rusia. El a împărtășit experiența sa directă dintr-un Continuare...
Acum o oră
14:50
„Laboratorul Literar” – dialog viu între literatură și spiritul critic. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Aulă „Regina Maria” de la Universitatea de Stat din Moldova a fost gazda unui eveniment de marcă în peisajul cultural și academic din Republica Moldova – „Laboratorul Literar”, o întâlnire între idei, literatură și generațiile tinere. Deschiderea evenimentului a fost Continuare...
14:30
VIDEO: La Universitatea de Stat a Moldovei a fost inaugurat Laboratorul ECOVISION – un spațiu pentru idei și afaceri sustenabile # Unda Libera
La Universitatea de Stat a Moldovei a fost inaugurat Laboratorul ECOVISION – un spațiu pentru idei și afaceri sustenabile. Evenimentul a adunat studenți, profesori și antreprenori, cu mesaje despre educația verde, exemple de succes și oportunități de networking. Laboratorul face Continuare...
Acum 2 ore
14:10
Podcastul „Sensul banilor”: Anca Dragu și Igor Șarov, despre rolul educatiei financiare în rândul tinerilor # Unda Libera
Banca Natională a Moldovei a lansat cel de-al cincilea episod al podcastului „Sensul banilor”. De această dată invitatii editiei sunt Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova. S-a discutat despre Continuare...
Acum 4 ore
11:50
Universitatea de Stat din Moldova – câștigătoare a 20 de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel al competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova s-a remarcat în cadrul celui de-al doilea apel al competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” lansată în 2024, obținând finanțare pentru 20 de proiecte bilaterale comune ce urmează a fi realizate în parteneriat cu cercetători din Continuare...
11:50
USM lansează un proiect inovator pentru elevi și studenți: Tehnologia dronelor în sprijinul educației pentru mediu # Unda Libera
Un nou proiect cu potențial transformator pentru educația viitorului a fost recent declarat câștigător al finanțării în cadrul prestigiosului concurs „Tinerii cercetători 2025–2026”, și anume „Mediu sustenabil prin Educația pentru Drone’’. Proiectul se remarcă prin abordarea sa interdisciplinară și contribuția inovatoare la Continuare...
11:40
Mariana S. Țăranu: „Cartea generalului Anton Gămurari este mai actuală ca niciodată pentru că explică ce trăiesc vecinii noștri” # Unda Libera
Cartea „Războiul și trădările” generalului Anton Gămurari vine ca o mărturie esențială despre războiul de la Nistru și realitățile dure ale anului 1992. Spre deosebire de alte relatări, volumul scoate la lumină nu doar luptele de pe front, ci și Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Continuă înscrierile la Universitatea Vârstei a III-a. Cursurile încep în luna octombrie 2025 # Unda Libera
Continuă înscrierile la Universitatea Vârstei a Treia din Chișinău. Organizatorii invită pe toți seniorii din țară care vor să se alăture Universității Vârstei a III-a, un spațiu dedicat învățării, dezvoltării personale și socializării într-un mediu prietenos și stimulant. Noua ediție Continuare...
08:50
SALON DE ARTĂ. Expoziție de caligrafie cu genericul „DUET: Valeriu HERȚA / Valentin BOLOGA” # Unda Libera
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la vernisarea expoziției de caligrafie cu genericul „DUET: Valeriu HERȚA / Valentin BOLOGA”, eveniment desfășurat în cadrul Salonului de Artă din cadrul instituției. Evenimentul vine să promovezea creația artistică a artiștilor autohtoni, valorificarea Continuare...
08:40
În perioada 6 și 14 septembrie 2025, un grup select de 15 reprezentanți ai Republicii Moldova, format din 12 studenți ai Universității de Stat din Moldova și 3 jurnaliști, au participat la prestigioasa Școală a finanțelor moderne, organizată în cadrul Continuare...
08:30
Oficiul de Educație pentru Drone din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, USM, continuă să formeze noi generații de specialiști in domeniul UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) # Unda Libera
Participanții celei de-a XII-a ediții a cursului de formare profesională din cadrul programului „Robotică și mecatronică (Educație pentru Drone – eDrone)” au primit certificatelor de perfecționare, în cadrul unei ceremonii. Cei 19 cursanți care au finalizat cu succes instruirea au Continuare...
08:30
Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente # Unda Libera
Pentru prima dată, Republica Moldova va găzdui o conferință internațională de anvergură dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets”, este organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, și se va Continuare...
08:20
Jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec, într-un dialog deschis cu studenții de la Universitatea de Stat din Moldova despre libertate, creație și mass-media # Unda Libera
Studenții și profesorii de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și de la Facultatea de Litere au avut oportunitatea să discute cu un renumit profesionist – jurnalistul român Matei Vișniec. În deschiderea Conferinței „Dialog despre libertate, jurnalism și Continuare...
15 septembrie 2025
15:20
Universitatea de Stat din Moldova a participat în perioada 11-12 septembrie 2025, la ședința de lansare a activităților în cadrul proiectului internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region”, finanțat de Comisia Europeană (European Education and Continuare...
11:00
Familia muzicală #ELRaduProject se extinde cu un nou nume de urmărit: micuța și carismatica Camelia Graur debutează oficial în muzică cu piesa „Super zi”, o producție fresh, plină de energie și optimism, cu un refren catchy ce promite să cucerească Continuare...
11:00
Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune de informare pentru organizațiile de tineret, în ajunul lansării Programului de Granturi 2026 # Unda Libera
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Tineret, a desfășurat o sesiune de consultare publică cu organizațiile de tineret din întreaga țară, pentru a stabili prioritățile Programului de Granturi 2026. Evenimentul a avut loc în ajunul Continuare...
11:00
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura, pe parcursul anului curent de studii, în instituțiile de învățământ general din țară. Campania, cu genericul „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”, are scopul de a promova serviciul www.siguronline.md, specializat în Continuare...
13 septembrie 2025
13:10
DeepTech GigaHack 2025 a început: Peste 300 de inovatori, 8 provocări și idei care pot schimba lumea # Unda Libera
A început cea de-a treia ediție a celui mai mare hackathon tehnologic din Republica Moldova – DeepTech GigaHack 2025. Peste 300 de inovatori din țară și de peste hotare – programatori, designeri, antreprenori, studenți și cercetători – s-au reunit la Tekwill pentru Continuare...
12:10
Universitatea de Stat din Moldova a deschis seria de conferințe și dezbateri civice dedicate integrării europene a Republicii Moldova # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a deschis seria de conferințe și dezbateri civice dedicate integrării europene a Republicii Moldova, în contextul războiului hibrid. Evenimentul a debutat cu profesorul Corneliu Bjola de la Universitatea din Oxford, care a susținut prima conferință Continuare...
8 septembrie 2025
11:20
Conferința internațională „Lectura ca baza pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 7-a, 2025 # Unda Libera
Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să participați la lucrările ediției a 7-a, a Conferinței internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”. Evenimentul, devenit deja o tradiție în cadrul Programului Național LecturaCentral, va fi organizat în format Continuare...
11:10
Universitatea de Stat din Moldova: Bookfest Chișinău 2025 – cea mai de succes ediție de până acum # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit, în perioada 3-7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor, cea mai de succes dintre cele opt ediții ale Bookfest – Salonul Internațional de Carte desfășurate până în acest an la Chișinău. Bookfest Chișinău Continuare...
11:10
Peste 200 de specialiști au discutat la Forumul EdCamp 2025 despre incluziune și sănătatea emoțională a copiilor # Unda Libera
Peste 200 de specialiști din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică au participat la Forumul EdCamp 2025, unde au discutat despre incluziune, sănătatea emoțională a copiilor și inovațiile care pot transforma școala într-un mediu prietenos pentru toți elevii. Evenimentul, organizat Continuare...
11:10
Alfabetizarea informațională. Cum recunoaște lumea falsurile și ce cred oamenii despre presă # Unda Libera
Un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor Republicii Moldova Majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele de socializare, dar tot aceiași respondenți declară – în 70% dintre cazuri – că Continuare...
11:00
BNM extinde programul „Școala Finanțelor Moderne” către viitori jurnaliști economiști, care se vor afla o săptămână la BNR și ASE București # Unda Libera
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat cea de-a V-a ediție a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE). Dacă până acum proiectul era Continuare...
5 septembrie 2025
15:30
Admitere la universitățile din țară continuă și în luna septembrie. Tinerii pot aplica până la 26 septembrie # Unda Libera
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc Continuare...
15:30
Peste 80 de mii de cărți românești vor ajunge în bibliotecile publice din Republica Moldova cu sprijinul DRRM # Unda Libera
Aproximativ 80.000 de volume noi în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Continuare...
15:20
Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți tineri: numărul studenților a crescut cu 7%, după primele două tururi de admitere # Unda Libera
Tot mai mulți tineri aleg să își continue studiile în universitățile din Republica Moldova. După primele două tururi de admitere pentru anul universitar 2025-2026, instituțiile de învățământ superior au înregistrat o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați, comparativ Continuare...
15:20
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de Continuare...
15:10
Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova a găzduit un eveniment dedicat prezentării monografiei „1918 – Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna”, semnată de istoricul și profesorul universitar, dr. Ion GIRICĂ. În deschiderea evenimentului, Continuare...
15:00
Universitatea de Stat din Moldova sprijină inițiativele pentru dezvoltarea tinerilor – Programul de Mentorate „Busola Tineretului” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova este deschisă să promoveze inițiative care contribuie la orientarea profesională a studenților și la conectarea acestora cu oportunități valoroase de dezvoltare. În acest sens, USM invită să descopere Programul de Mentorate „Busola Tineretului”, destinat tinerilor Continuare...
3 septembrie 2025
17:10
Studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice # Unda Libera
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi la dialog participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă anul acesta la ediția a V-a. Programul, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și în parteneriat cu ASE București, continuă Continuare...
17:00
A fost inaugurat oficial Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, găzduit pentru al patrulea an consecutiv de Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Pe 3 septembrie, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezentă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat importanța culturii și a lecturii Continuare...
2 septembrie 2025
13:00
Scenaristul Andrei Dumbrăveanu vorbește despre „Delirul Blajinilor” – primul film despre foametea organizată și curajul de a arăta prin imagini adevăruri interzise # Unda Libera
Rusia a revenit în prezent la stalinism și aplică astăzi în Ucraina politicile odioase instrumentate în spațiul dintre Prut și Nistru după ocupație, spune regizorul și scenaristul Andrei Dumbrăveanu. El a vorbit în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Continuare...
12:50
Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău în perioada 3- 7 septembrie # Unda Libera
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău debutează mâine, 3 septembrie, cu o varietate de noutăți, care vor contribui la ancorarea fermă a Republicii Moldova în spațiul cultural european, au declarat astăzi oficialități, organizatori ai programului și profesioniști în domeniul cultural, Continuare...
1 septembrie 2025
15:50
Dialog academic internațional la USM pe tema „Pacea în Europa: Lecțiile istoriei și provocările prezentului” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit astăzi, 1 septembrie 2025, prelegerea publică „Pacea în Europa: Lecțiile istoriei și provocările prezentului”, susținută de prof. univ., dr. Stella Ghervas, de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA). Prelegerea a oferit un Continuare...
31 august 2025
10:20
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Această emisiune monetară este dedicată uneia dintre cele mai emblematice figuri ale Continuare...
29 august 2025
20:20
Mulți studenți din Moldova aleg să studieze și să lucreze în străinătate , atrași de oportunități, dar se confruntă cu dorul de casă și dificultăți de adaptare. Tinerii își continuă studiile în străinătate, atrași de calitatea educației, oportunitățile de carieră Continuare...
16:50
Startul unei noi etape. Studenții anului I descoperă comunitatea academică de la Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Mii de tineri au pășit astăzi pragul Universității de Stat din Moldova, în prima lor zi de integrare în viața academică, care a începu cu ședințele informative dedicate studenților anului I, organizate de facultățile USM, au transformat campusul într-un spațiu Continuare...
16:40
O nouă voce promițătoare își face loc pe scena muzicală din Republica Moldova! Tânăra interpretă Nikoleta Cibrik lansează primul său single oficial, intitulat „My Song” – o piesă cu un vibe fresh, versuri în limba engleză și un refren care Continuare...
10:10
„IDENTITATEA LIMBII ROMÂNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”, expoziție tematică la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Unda Libera
Ziua Limbii Române, celebrată pe 31 august, este un prilej pentru a reflecta asupra istoriei și bogăției lingvistice a limbii noastre, care strălucește ca o bijuterie lingvistică în toată lumea fiind singura limbă latină vorbită în estul Europei. Cu o moștenire Continuare...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.