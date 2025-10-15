Scăderea prețului petrolului amplifică presiunea asupra pieței îngrășămintelor și confirmă o fază globală de răcire economică
Agrobiznes, 15 octombrie 2025 06:10
Prețul petrolului brut a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni, atingând 57,6 USD/baril (≈ 423 USD/tonă). Analiza tehnică arată o inversare a trendului („bearish momentum shift”), cu un potențial de extindere până la 56,6 USD/baril, conform proiecției Fibonacci. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), oferta mondială de petrol va ajunge la […]
• • •
Alte ştiri de Agrobiznes
Acum 30 minute
06:10
Scăderea prețului petrolului amplifică presiunea asupra pieței îngrășămintelor și confirmă o fază globală de răcire economică # Agrobiznes
Prețul petrolului brut a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni, atingând 57,6 USD/baril (≈ 423 USD/tonă). Analiza tehnică arată o inversare a trendului („bearish momentum shift”), cu un potențial de extindere până la 56,6 USD/baril, conform proiecției Fibonacci. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), oferta mondială de petrol va ajunge la […]
Acum 24 ore
15:00
Gospodăria Agriclas SRL din satul Mereni, raionul Anenii Noi, administrează aproximativ 450 de hectare de teren agricol, cultivat cu grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță. În structura culturilor, porumbul ocupă un loc stabil an de an, reprezentând circa 20% din totalul suprafețelor. Administratorul gospodăriei, Dumitru Postică, subliniază că în alegerea hibrizilor de porumb contează randamentul, […]
12:40
În noul sezon, livrările de grâu ucrainean către Egipt s-au triplat, iar cele de porumb sunt în creștere după reducerea importurilor din America de Sud. Totodată, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, ponderea companiilor private printre importatorii de grâu din Egipt a depășit 75%, ceea ce schimbă echilibrul de forțe pe una dintre […]
11:10
Consiliul Concurenței avertizează: măsura de protecție a pieței zahărului ar putea duce la monopol și scumpiri # Agrobiznes
Consiliul Concurenței pune sub semnul întrebării datele privind stocurile de zahăr și avertizează asupra riscurilor de monopolizare a pieței și creșterii prețurilor, ca urmare a unei măsuri provizorii promovate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). O măsură insuficient fundamentată Potrivit instituției, proiectul de hotărâre privind introducerea unei taxe provizorii la importul de zahăr din […]
10:00
Geopolitica a revenit în prim-plan în ultimele zile, în special după o declarație făcută de Donald Trump pe rețeaua sa socială. Deși la începutul lunii acesta a stârnit speranțe anunțând o viitoare întâlnire cu omologul său chinez — întâlnire în cadrul căreia materiile prime agricole trebuiau să ocupe un loc central — situația s-a schimbat […]
Ieri
15:40
Combaterea dăunătorilor, buruienilor graminee și samulastrei de grâu la rapiță – soluția IMEXAGRO # Agrobiznes
Rapița este una dintre cele mai sensibile culturi la competiția cu buruienile, mai ales în primele faze de vegetație. Samulastra de grâu și buruienile graminee anuale și perene, pot provoca pierderi semnificative de producție dacă nu sunt controlate la timp. În paralel, dăunătorii specifici — puricii cruciferelor și gândacul lucios al rapiței — pot reduce […]
14:10
Uniunea Europeană a aprobat reînnoirea acordului său comercial cu Ucraina, adoptând o decizie privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare, a anunțat Consiliul Uniunii Europene luni, 13 octombrie. „Astăzi, UE a aprobat reînnoirea acordului comercial cu Ucraina. Pentru Danemarca, acesta este un pas foarte important în direcția facilitării comerțului și, astfel, […]
12:40
UTM continuă evaluarea programelor universitare agricole pentru alinierea la standardele UE # Agrobiznes
Modernizarea programelor universitare cu profil agricol, conform standardelor Uniunii Europene, este o condiție-cheie pentru pregătirea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) derulează o amplă evaluare a curriculumului universitar în domeniile agricol și zootehnic, cu scopul de a asigura compatibilitatea acestora cu cerințele spațiului european al […]
11:20
Depozitul de cereale al Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizat # Agrobiznes
Construcția depozitului de cereale al Instituției Publice „Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor” a fost finalizată, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii agricole din Republica Moldova. Noua clădire are o suprafață de aproximativ 1.200 metri pătrați și este destinată păstrării materialului semincer în condiții optime. În prezent, se desfășoară lucrările de amenajare […]
10:30
Bangladesh, dependent de grâul ieftin din regiunea Mării Negre, cumpără cereale din SUA pentru a reduce tensiunile comerciale # Agrobiznes
Bangladesh a aprobat achiziția a aproximativ 220.000 de tone de grâu din SUA, în baza unui acord guvernamental menit să atenueze tensiunile comerciale cu Washingtonul, generate după introducerea tarifelor la import impuse de administrația președintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Comitetul guvernamental pentru achiziții publice a aprobat pe 7 octombrie 2025 acordul, potrivit oficialilor citați. […]
09:50
CE vrea să amâne cu încă un an implementarea Regulamentului privind combaterea defrișărilor # Agrobiznes
Comisia Europeană dorește să amâne cu încă un an implementarea Regulamentului privind combaterea defrișărilor (EUDR). Este a doua oară când intrarea în vigoare a acestui regulament este decalată cu un an față de termenul inițial. Scopul regulamentului EUDR Regulamentul Uniunii Europene privind combaterea defrișărilor (European Union Deforestation Regulation – EUDR) are ca obiectiv interzicerea produselor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
La data de 9 octombrie, în Ucraina au fost recoltate 3,4 milioane tone de porumb din noua recoltă, ceea ce reprezintă doar 15% din suprafața totală cultivată. În același timp, randamentul mediu la nivel național a crescut la 5,4 t/ha, potrivit datelor Ministerului Economiei, preluate de Latifundist. În total, Ucraina a strâns 33 milioane tone […]
09:40
În așteptarea detaliilor privind viitorul guvern al Franței și, mai ales, a noului buget, euro/dolarul continuă să se deprecieze. Un minim atins ieri, de 1,1540, reprezintă cel mai scăzut nivel din 5 august, comparativ cu închiderea de 1,1740 de vinerea trecută. Deprecierea euro sprijină prețurile cerealelor europene Această evoluție a contribuit treptat, de la începutul […]
11 octombrie 2025
11:50
Turcia a modificat directiva privind traficul navelor în strâmtorile Bosfor și Dardanele # Agrobiznes
Ministerul turc al Transporturilor și Infrastructurii (Direcția Generală a Afacerilor Maritime) a publicat o versiune modificată a directivei privind reglementarea traficului navelor în strâmtorile Bosfor și Dardanele, care va intra în vigoare luni, 13 octombrie. Principalele modificări introduse – Navele portcontainer cu o lungime totală de 300 de metri sau mai mult vor fi autorizate […]
10 octombrie 2025
17:30
Importurile de zahăr cu facilități fiscale – dominare de piață și suspiciuni privind reexporturile # Agrobiznes
În anii 2023–2024, Republica Moldova a importat aproximativ 28.900 de tone de zahăr, în valoare de 428,8 milioane lei, beneficiind de facilități fiscale și vamale în sumă totală de 430,2 milioane lei, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Scutirile au inclus 310,9 milioane lei la taxele vamale, ceea ce arată un impact semnificativ […]
15:20
Potrivit datelor oficiale, prezentate de Asociația „Moldova Fruct”, livezile din Republica Moldova ocupă în prezent o suprafață totală de 105 700 hectare aflate pe rod. Structura speciilor pomicole confirmă tendințele de ultimii ani: accentul se menține pe culturile cu potențial ridicat de valorificare pe piețele externe, în special mărul și nucul. Mărul – cultura dominantă […]
12:20
Pe 24 octombrie, la ora 10:00, la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor (CNCPS) din Bălți, va avea loc în premieră Ziua Câmpului eAgronom 2025 – dedicată cultivării culturilor de acoperire. Evenimentul este organizat de compania eAgronom, în parteneriat cu CNCPS, și se adresează tuturor celor interesați de agricultura regenerativă și soluțiile moderne […]
11:30
Importurile de zahăr cu facilități fiscale – dominare de piață și suspiciuni privind reexporturile # Agrobiznes
În anii 2023–2024, Republica Moldova a importat aproximativ 28.900 de tone de zahăr, în valoare de 428,8 milioane lei, beneficiind de facilități fiscale și vamale în sumă totală de 430,2 milioane lei, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Scutirile au inclus 310,9 milioane lei la taxele vamale, ceea ce arată un impact semnificativ […]
11:10
Începând de luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apelul fiind deschis până la 11 decembrie 2025, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). În paralel, este în desfășurare și apelul pentru plățile în avans și pe etape, lansat la 1 octombrie, care rămâne valabil până la 1 decembrie […]
06:50
În luna septembrie, Ucraina a exportat un volum record de ulei de rapiță – aproape 109 mii de tone, de 4,5 ori mai mult decât în august. Dintre acestea, 92 de mii de tone (85% din total) au fost livrate către țările Uniunii Europene, potrivit economistului Viktor Galasiuk. Acesta a subliniat că este vorba despre […]
9 octombrie 2025
17:00
A fost lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice. Peste 2000 de beneficiari planificați # Agrobiznes
Peste 2.000 de agricultori din Republica Moldova – în special tineri, femei, persoane cu venituri reduse, părinți singuri și familii numeroase – vor beneficia de echipamente agricole. Acestea vor fi oferite prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), în cadrul Programului de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice (CAGP), lansat la 9 octombrie 2025 de […]
16:10
Prognoză Ucraina: Producția de floarea-soarelui ar putea fi cea mai scăzută din ultimii zece ani # Agrobiznes
Recolta de floarea-soarelui din Ucraina în sezonul 2025/26 este estimată la 11,4 milioane de tone, față de prognoza anterioară de 12 milioane de tone. Informația este transmisă de ASAP Agri. Revizuirea prognozei este legată de scăderea randamentelor în principalele regiuni producătoare și de întârzierile la recoltare cauzate de condițiile meteorologice, ceea ce ar putea duce […]
16:10
Pe 8 octombrie 2025 a avut loc Adunarea Generală a Asociației producătorilor, procesatorilor și importatorilor de produse din pește „AGROVECTOR”, în cadrul căreia Igor Grigoriev a prezentat raportul de activitate pentru perioada aprilie–septembrie 2025 și planul de acțiuni pentru următoarele șase luni. În urma raportului, membrii asociației au decis, cu vot unanim, realegerea sa în […]
16:10
În primele opt luni ale acestui an, producătorii ruși au vândut 1.408 combine de recoltat cereale în valoare de 19,9 miliarde de ruble (cu TVA inclus), ceea ce reprezintă o scădere de 45,6% în volum și 48,7% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate de Konstantin Babkin, președintele asociației […]
16:10
Republica Moldova înregistrează o scădere accentuată a exporturilor de porumb, fenomen determinat în principal de condițiile climaterice nefavorabile care, în ultimii ani, au redus randamentele și calitatea boabelor. În perioada iulie–septembrie 2025, exporturile au totalizat 21.987 tone, ceea ce reprezintă o diminuare de 5,3% față de aceeași perioadă din 2024, de 15,9% față de 2023 […]
16:10
Premiile Innovation Hub recunosc produsele care se remarcă prin inovație, sustenabilitate și impact pe piață. Dintre cele 50 de nominalizări, Tutti este primul soi de măr comercializat special pentru regiuni cu climă caldă, unde soiurile tradiţionale au dificultăţi în perioadele cu temperaturi ridicate. În tesstări în câmp, Tutti a fost cultivat în regiuni cu verile […]
8 octombrie 2025
16:20
Vinurile produse în Republica Moldova vor avea etichete mai explicite și aliniate standardelor internaționale, astfel încât cumpărătorii să știe exact ce conține sticla pe care o aleg. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care modifică regulile de etichetare și practicile din sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și de a oferi producătorilor […]
15:50
Normele privind producerea și comercializarea semințelor și răsadurilor de legume au fost actualizate în vederea asigurării unui sistem unitar de calitate, trasabilitate și control pe întreg lanțul de producere și distribuție a materialului semincer. Modificările aprobate de Guvern stabilesc cerințe mai clare pentru producători și comercianți, aliniate practicilor internaționale, astfel încât semințele și răsadurile puse […]
11:20
Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business # Agrobiznes
Dacă ai o afacere în Moldova, știi deja cum arată o zi obișnuită: alergi după clienți, rezolvi comenzi, faci planuri. Și, pe lângă toate astea, te lovești de dosare, semnături interminabile, cozi la bancă. Exact când ai cel mai mare nevoie de timp, ți-l fură birocrația. Paynet Business a fost creat tocmai pentru asta: să […]
10:40
DEKALB DKC4231 – campion din 42 de hibrizi de porumb testați la Ziua Porumbului Moldova 2025 # Agrobiznes
La ferma Evi Blossom din localitatea Victoria, județul Iași, au fost centralizate rezultatele oficiale ale platformei de testare a hibrizilor de porumb, prezentate în cadrul Zilei Porumbului Moldova 2025. Evenimentul a oferit fermierilor o imagine comparativă, bazată pe date reale din câmp, privind comportamentul și potențialul de producție al hibrizilor în condițiile specifice zonei Moldovei. […]
10:00
În primele trei luni ale sezonului actual (iulie–septembrie 2025), Republica Moldova a exportat 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg. Este cel mai mare volum din ultimii patru ani, cu 42% peste nivelul din 2024 (340 mii tone) și cu aproape 19% peste 2023 (406 mii tone). Doar anul agricol […]
7 octombrie 2025
17:40
Începând cu 20 octombrie 2025, crescătorii de bovine, ovine și caprine vor potea depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul IV de finanțare este lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu UCIMPA (Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea […]
16:30
Potrivit unui raport publicat în septembrie 2025 de Serviciul pentru Agricultură Externă al Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), producția mondială de cireșe proaspete este estimată să scadă cu peste 10%, ajungând la 4,6 milioane tone. Recoltele mai mici din Turcia, Uniunea Europeană și Statele Unite ar urma să fie compensate doar parțial de creșterea […]
12:20
Schimbări în exportul de floarea-soarelui din Moldova: principalul furnizor al UE, noi nume în listă # Agrobiznes
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au început sezonul agricol 2025–2026 cu un ritm mai redus decât anul trecut, însă prețurile au urcat semnificativ, susținând valoarea totală a livrărilor externe. Primele trei luni ale sezonului – iulie, august și septembrie – arată o piață competitivă, cu o ușoară reconfigurare a liderilor și cu perspective bune […]
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de vreme instabilă pentru întreaga Republică Moldova. Fenomenele vizate sunt ploi de lungă durată, cu acumulări importante de apă și disconfort termic accentuat. În perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării vor cădea ploi continue, iar prin acumulare se vor înregistra cantități de apă […]
11:00
Toamna este momentul în care munca de peste an se transformă în rod. Pentru viticultori și pasionații de vin, pregătirea echipamentelor de procesare este la fel de importantă ca îngrijirea viței în timpul sezonului. Fie că ești la început de drum în vinificație sau ai deja experiență în producția de vin, alegerea utilajelor potrivite face […]
09:40
Mari companii din industria agroalimentară, printre care Nestlé, Ferrero și Olam Agri, avertizează că amânarea legislației Uniunii Europene privind combaterea defrișărilor pune în pericol pădurile din întreaga lume, relatează Reuters. Luna trecută, UE a propus o a doua amânare a intrării în vigoare a legii, invocând îngrijorări legate de pregătirea sistemelor informatice și tehnologice necesare […]
6 octombrie 2025
20:40
Accesul la apă pentru irigare are un rol esențial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice și în asigurarea unor recolte stabile și de calitate. Totodată, permite aplicarea tehnologiilor moderne, investiții în plantații performante și contribuie la dezvoltarea comunităților rurale. Pe fundalul creșterii temperaturilor, scăderii precipitațiilor și frecvenței tot mai mari a secetelor, irigarea devine […]
15:30
Moldova participă la cea de-a 44-a sesiune a Comisiei Europene pentru Agricultură (FAO) # Agrobiznes
Republica Moldova a participat, în perioada 2–3 octombrie 2025, la cea de-a 44-a sesiune a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA44), organizată de FAO la Budapesta, Ungaria. Evenimentul, desfășurat sub tema „Echilibrarea productivității și sustenabilității în transformarea sistemelor agroalimentare”, a reunit reprezentanți din Europa și Asia Centrală pentru a discuta soluții de adaptare a agriculturii la […]
14:10
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri începând cu 12 septembrie 2025 a produs o reacție rapidă pe piața agricolă. Asociația Exportatorilor de Produse Agricole „Agrocereale” avertizează că această schimbare afectează competitivitatea exporturilor moldovenești și veniturile fermierilor, deja loviți de trei sezoane agricole dificile. Ce înseamnă noile tarife […]
11:20
Premieră la „Moldagrotech 2025”: parada tehnicii agricole pe traseul Stăuceni – Moldexpo # Agrobiznes
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va găzdui, în perioada 16–19 octombrie 2025, edițiile de toamnă ale expozițiilor „Moldagrotech” (ediția a XLVI-a) și „Farmer” (ediția a XXVIII-a), evenimente dedicate promovării tehnologiilor și soluțiilor moderne pentru agricultura Republicii Moldova. Evenimentele se desfășoară cu suportul oficial al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, fiind sprijinite de I.P. ODA. AgroProfi S.R.L. este […]
10:40
Moreller SRL oferă material săditor de cireș certificat, pregătit pentru plantările din toamnă și primăvară # Agrobiznes
Compania Moreller SRL, cunoscută în Republica Moldova pentru livezile de cireș cu producții de înaltă calitate și pentru exporturile constante către Uniunea Europeană, anunță disponibilitatea unui lot de material săditor pentru noua campanie de plantări. Pomii au fost crescuți în pepiniera proprie pe parcursul acestui an, pentru a ajunge la vârsta optimă de plantare în […]
10:00
Syngenta, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de semințe și produse pentru protecția culturilor, este partener al programului GreenFields Academy, adus în premieră în Republica Moldova pentru a sprijini fermierii care doresc să aplice practici moderne de agricultură sustenabilă. Programul are deja cinci ani de succes în România, iar în cadrul primei ediții din […]
09:40
Bursa agricolă: Franța câștigă teren în fața Rusiei, Ucraina majorează estimarea producției de porumb # Agrobiznes
În ultimele zile, piețele au cunoscut numeroase ajustări ale cotațiilor, pe fondul schimbărilor rapide din ordinea mondială. Prima de risc geopolitic tinde să se estompeze, deși turbulențele persistă, amintind că fluxurile comerciale globale pot fi rapid reconfigurate. Oferta franceză câștigă teren în fața celei ruse Pe arena internațională, oferta franceză își recâștigă competitivitatea în fața […]
4 octombrie 2025
15:20
România redevine principala piaţă de desfacere pentru alcoolul din Moldova, depăşind SUA şi Belarus # Agrobiznes
În primele șase luni ale acestui an, exporturile totale de alcool etilic și băuturi alcoolice din Republica Moldova – în special vinuri – au atins 122,57 milioane de dolari, înregistrând o scădere de circa 2% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor din balanța de plăți publicată de Banca Națională a Moldovei (BNM). Prăbușire […]
14:10
În ultimele săptămâni, piața combustibililor din Rusia traversează o perioadă tensionată, cu creșteri abrupte ale prețurilor la motorină și dificultăți de aprovizionare pentru fermieri. Potrivit asociației „Fermierul Poporului”, prețurile angro la motorină au urcat cu aproximativ 35 %, iar în unele regiuni costul se apropie de 100 ruble/litru (echivalentul a circa 1,05 euro). În anumite […]
3 octombrie 2025
17:00
Solares a prezentat partenerilor gama Livoltek — soluții de energie regenerabilă cu suport complet și stocuri locale # Agrobiznes
Pe 30 septembrie 2025, compania Solare Volt S.R.L. (brand Solares) a organizat la Chișinău evenimentul „Livoltek Power Day – soluții complete pentru energie verde”, dedicat partenerilor din domeniul fotovoltaic. Reuniunea a adus împreună reprezentanți ai 25 de companii – distribuitori, instalatori, proiectanți și integratori – pentru a descoperi portofoliul Livoltek și a primi suport tehnic […]
14:30
Nicolae Mironic: „De 12 ani utilizăm cântarul auto FixMass – una dintre cele mai bune investiții” # Agrobiznes
Hotin SRL, din satul Fundurii Noi, r. Glodeni, gestionează aproximativ 800 de hectare de teren agricol, cultivând în mare parte floarea-soarelui, grâu și orz. Din 2013, gospodăria utilizează un cântar auto industrial instalat de FixMass, care și după mai bine de un deceniu continuă să funcționeze impecabil. Administratorul companiei Hotin SRL, Nicolae Mironic, spune că […]
12:00
1.070 de depozite frigorifice, unități de ambalare și procesare – construite și modernizate în doi ani prin FNDAMR # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au nevoie de facilități moderne pentru păstrarea și procesarea produselor agricole pentru a deveni mai rezilienți și competitivi pe o piață tot mai exigentă. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie 2022, a accelerat pregătirile pentru aderare, iar dezvoltarea infrastructurii post-recoltare devine un pas esențial în acest […]
08:20
Ucraina pregătește scutirea producătorilor de soia și rapiță de la taxa de export de 10% # Agrobiznes
La 3 octombrie 2025, un comitet guvernamental al Ucrainei va analiza mecanismul prin care producătorii de soia și rapiță ar putea fi scutiți de taxa de export de 10%. Dacă propunerea va fi aprobată, procedura ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna viitoare. „Guvernul a aprobat, în principiu, scutirea pentru fermieri. Producătorii pot deja […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.