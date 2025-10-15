Scăderea prețului petrolului amplifică presiunea asupra pieței îngrășămintelor și confirmă o fază globală de răcire economică

08:20

La 3 octombrie 2025, un comitet guvernamental al Ucrainei va analiza mecanismul prin care producătorii de soia și rapiță ar putea fi scutiți de taxa de export de 10%. Dacă propunerea va fi aprobată, procedura ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna viitoare. „Guvernul a aprobat, în principiu, scutirea pentru fermieri. Producătorii pot deja […]