Viorel Gîrbu: Tot mai mulți moldoveni iau credite pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice

Autoritățile letone au ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, sub riscul de deportare, relatează Politico, citând Biroul pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (PMLP). Aceasta se referă la cetățenii ruși care locuiesc în țară și care, până la 30 iunie, nu îndepliniseră cerința de a obține