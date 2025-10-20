Viorel Gîrbu: Tot mai mulți moldoveni iau credite pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice
HotNews, 20 octombrie 2025 07:40
Tot mai mulți locuitori ai Republicii Moldova sunt nevoiți să apeleze la credite pentru a-și acoperi cheltuielile cotidiene, deoarece creșterea prețurilor depășește ritmul de majorare a veniturilor. Volumul total al creditelor acordate de băncile comerciale din țară a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a declarat expertul economic Viorel Gîrbu într-un interviu pentru
• • •
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 20 octombrie – Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă. BALANȚĂ Se poate să luați startul într-o aventură profesională de succes și o să mai faceți niște
Acum 24 ore
15:10
Mariana Durlesteanu: Maia Sandu își joacă propriile cărți politice, poate uneori mai mult din orgoliu ca o tânără mireasă # HotNews
Fosta candidată la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, constată că Maia Sandu, cu toate laudele și sprijinul european de care se bucură, ea nu a reușit să devină cu adevărat președinta tuturor moldovenilor și nici să inspire spirit de echipă, fapt care este expus de cei cu care a lucrat dansa. Mariana
11:00
Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare pentru echipa Bibliotecii „B.P. Hasdeu” care împlinește 148 de ani de la înființarea # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare echipei Bibliotecii „B.P. Hasdeu" pentru dăruire și profesionalism. "Prin munca voastră, păstrați vie dragostea de carte și spiritul cultural al Chișinăului". Ion Ceban amintește că astăzi se împlinesc 148 de ani de la înființarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu", una dintre cele
Ieri
07:30
Horoscop 19 octombrie – O zi cu vești bune azi. O să avem un gând bun, o veste bună, un cadou, sau măcar un gest de prețuire față de cei din jurul nostru. BALANȚĂ Se poate să dați o petrecere de zi aniversară, ori poate se căsătorește cineva din familie și o să adunați prieteni
18 octombrie 2025
14:40
Constatare: Promo-LEX a confirmat abuzurile comise de CEC împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, în alegerile din 28 septembrie # HotNews
În alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Promo-LEX a confirmat abuzurile comise de Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei", formațiune componentă a Blocului Electoral Patriotic – a constatat Blogger.md. „În raportul de observare, Promo-LEX a consemnat că până la 28 septembrie 2025, CEC a modificat și exclus candidați din listele Blocului Patriotic,
14:30
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, critică vettingul avocaților: O nouă etapă a uzurpării puterii # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză actuala guvernare că ar extinde controlul politic asupra sistemului de justiție prin procesul de verificare a avocaților, cunoscut sub denumirea de vetting. „Asistăm la o nouă etapă a uzurpării puterii în stat. După politizarea instanțelor și a procuraturii, se încearcă acum subordonarea avocaților printr-un mecanism care nu mai
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 18 octombrie – o zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie. BALANȚĂ O să vă simțiți în elementul vostru acolo unde veți merge – în vizită, la plimbare, la un concert sau la o terasă, pentru că
17 octombrie 2025
19:40
În sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone # HotNews
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 18 – 19 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor", pe aleea principală, până la 31.10.2025
14:30
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! # HotNews
Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști. Liderul Partidului Nostru a subliniat că Republica Moldova are nevoie de un Guvern funcțional, format din specialiști, care să lucreze în interesul tuturor cetățenilor, nu doar
13:10
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor # HotNews
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1. Politicianul a spus că merge cu colegii în Parlament pentru a prezenta proiecte și pentru a susține proiectele care vor fi în
12:40
VIDEO Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința „INIMA MOLDOVEI”. Irina Vlah: Sperăm la o decizie bazată pe fapte, nu pe falsuri care nu au nicio legătură cu realitatea # HotNews
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI" pentru o perioadă de 12 luni. Irina Vlah, liderul partidului, în cadrul unui briefing, a spus că, în ultima vreme, cu susținerea puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de a denigra echipa. Astfel,
07:10
Horoscop 17 octombrie – GEMENI – apar proiecte noi la serviciu și se vor aduna sumele de bani în cont # HotNews
Horoscop 17 octombrie – o zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. BALANȚĂ Poate faceți o selecție, deoarece ați tot primit invitații pentru zilele care urmează și o să vă ocupați de lucruri legate de
16 octombrie 2025
16:10
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025, anunță Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței din 16 octombrie. Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC, unele argumentând că taxa este o povară suplimentară
14:30
Cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în atenția Ambasadei SUA. Irina Vlah: Ne aflăm într-o situație fără precedent # HotNews
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei" a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice. Președinta partidului, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților
12:30
UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura vizează reducerea consumului de tutun # HotNews
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP. De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri. Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizaţiei
10:00
Ion Ceban: În ciuda tuturor blocajelor politice, toate proiectele începute și programate vor fi finalizate # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, dă asigurări că în ciuda tuturor blocajelor politice, toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, spune primarul capitalei. "Avem un portofoliu investițional de peste 4 miliarde de lei, care include drumuri, iluminat, reabilitarea albiei rîului Bîc, măsuri împotriva inundațiilor, colectarea și gestionarea
09:50
Olesea Stamate a venit cu o atenționare pentru magistrații Curții Constituționale care azi ar urma să valideze alegerile Art 125 (2) al Codului electoral spune ca Curtea Constitutionala, confirma sau infirma legalitatea alegerilor in termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă a tuturor contestațiilor
07:50
VIDEO: Renato Usatîi: Curtea Constituțională va valida astăzi mandatele tuturor deputaților # HotNews
Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor deputaților, anunță președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care explică prin faptul că "este Curtea lor", iar "PAS are majoritatea". Usatîi mai anunță că formațiunea nu va merge la ședința Curții Constituționale, dar va susține o conferință de presă după decizia instanței
07:30
Românii au o speranță de viață cu mult sub media europeană, iar experții explică cauza principală # HotNews
Românii au o speranță de viață cu mult sub media europeană, cauza principală fiind alimentaţia nesănătoasă, spune medicul Eugenia Bratu, medic primar în sănătate publică și șef al Secției de promovare a sănătății din INSP. Astfel că Ministerul Sănătății desfășoară la nivel național o campanie de informare şi educare privind promovarea alimentaţiei sănătoase. „Campania este
07:10
Horoscop 16 octombrie – o zi destul de bună. Avem energie, resurse interioare și o să ne orientăm spre lucruri care sunt pe măsura noastră. BALANȚĂ Se pare că traversați o perioadă încărcată, sunteți ocupați până peste cap și o să vă gestionați ca lumea energia ca să vă ajungă până dați gata toate treburile
15 octombrie 2025
16:30
Partidul Socialiștior și celor din PAS au demonstrat că „nu le pasă de locuitori”, declară Ion Ceban # HotNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce proiectul bugetului a fost, din nou, exclus de pe agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Edilul menționează că prin acest vot, formațiunile au demonstrat că „nu le pasă de locuitori", dar dă asigurări că proiectele din Chișinău vor continua. „Partidul Socialiștior împreună cu Partidul Acțiune
16:20
Victoria Furtună către partidele politice: De ce nu contestați decizia CEC, știind de fraudele celor de la putere? # HotNews
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a lansat un apel către partidele din Moldova, cerându-le să nu recunoască rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 care, potrivit politicienei, ar fi fost fraudate. „De ce nu contestați decizia CEC, știind de fraudele celor de la putere? Un partid susținut de oameni a fost scos din alegeri
11:30
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban declară că așteaptă ca consilierii municipali să dea dovadă de voință politică. Astăzi este ședința Consiliului Municipal Chișinău și sunt foarte multe subiecte pentru oamenii care le-am propus pe ordine de zi, susține Ion Ceban. Poate printre cele mai importante – este a opta oară când includem în ordinea
09:50
Ion Ceban: A devenit deja o frumoasă tradiție să felicităm primul cetățean născut în această zi de sărbătoare # HotNews
Eva Romanciuc este primul bebeluș care a venit pe lume, de Hramul Chișinăului, în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi". Primarul capitalei, Ion Ceban, a amintit că a devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de sărbătoare. „Îi urăm micuței multă sănătate și bucurii, iar
08:10
Antreprenorul moldovean Viorel Godea, proprietarul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Chișinău, și-a dublat suprafata de teren cumpărată în Pipera, după o tranzacție cu grupul portughez Martifer. În acest loc se va construi un ansamblu rezidențial cu aproximativ 400 de apartamente. Proprietarul Lagmar Impex, care a dat în folosință peste 2.500 de apartamente
07:30
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, fondator şi preşedinte al Alianţei Franceze din R. Moldova, unul dintre fondatorii AmCham Moldova, va fi nominalizat de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) pentru postul de premier, a anunţat, într-o postare pe Facebook, liderul PAS Igor Grosu, a cărui formaţiune a obţinut majoritatea mandatelor din Parlamentul de la Chişinău în
07:10
Horoscop 15 octombrie – SCORPION – sunteți în formă și o să vă puneți în valoare niște calități # HotNews
Horoscop 15 octombrie – o zi a provocărilor. O să trebuiască să fim mai atenți decât de obicei ca să nu nimerim în plin conflict, să nu alimentăm o discuție în contradictoriu, ci să ne punem la adăpost. BALANȚĂ O să dați zor să dezlegați ițele unei situații complicate și să vă pregătiți de un
14 octombrie 2025
21:50
Eșecul vânzării elefant.ro, dispută dură după 2 ani. CEO-ul evoMAG: Există și în antreprenoriat oameni neserioși, cu referire la Ion Sturza # HotNews
Tranzacția anulată de preluare a retailerului online Elefant.ro de către evoMAG a reprezentat o lecție dură și a arătat că și în antreprenoriat există oameni neserioși. Mai mult, finalizarea transferului ar fi dus la distrugerea business-ului, spune CEO-ul evoMAG, Mihai Pătrașcu. În replică, fondatorul Elefant.ro, Ion Sturza, afirmă că preluarea companiei de către Mihai Pătrașcu
20:40
Pavel Durov: Astfel de măsuri ar trebui să „combată criminalitatea”, dar ținta lor reală sunt oamenii obișnuiți # HotNews
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram declară că a fost trimis
09:30
Blocul Alternativa își va asuma rolul de opoziție în noul Parlament, a declarat Ion Ceban, subliniind că formațiunea va avea un rol important. El a mulțumit alegătorilor care au susținut Alternativa, subliniind că țara are nevoie de o opoziție profesionistă și bine pregătită. „Eu vreau să mulțumesc sincer fiecărui alegător care și-a dat votul pentru […] The post VIDEO Ion Ceban: Alternativa va fi o forță de opoziție puternică în Parlament first appeared on HotNews.md.
09:00
La mulți ani, Chișinău! Orașul își celebrează astăzi, 14 octombrie 2025, Hramul. Program amplu de activități # HotNews
Anul acesta, hramul orașului Chișinău este marcat printr-un program amplu de activități religioase și artistice. Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați Lupii lui Calancea, Frații Advahov și alți artiști. De asemenea, data de 14 octombrie este declarată nelucrătoare în capitală. Liturghia de Hram va începe la ora 08:00. Programul festiv va debuta […] The post La mulți ani, Chișinău! Orașul își celebrează astăzi, 14 octombrie 2025, Hramul. Program amplu de activități first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 14 octombrie – confirmări azi. O să aflăm niște adevăruri care or să ne schimbe părerea despre niște oameni și o să ne eliberăm de niște poveri. BALANȚĂ O să vă dați interesul să aveți o bună colaborare cu șefii, cu colegii și o să fie o upgradare; o să vă bucurați de niște […] The post Horoscop 14 octombrie – GEMENI – se poate să vă parvină bani dintr-o investiție first appeared on HotNews.md.
13 octombrie 2025
17:30
Începând de luni, 13 octombrie, elevii din Ciorescu nu vor mai fi nevoiți să aștepte mult în stații, întrucât orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de programul lecțiilor. „Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura […] The post Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Autobuzele 47 și 48 își schimbă orarul first appeared on HotNews.md.
15:20
Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare # HotNews
Rusia nu va ezita să atace NATO, iar scopul său este de a intimida și paraliza Europa până la capitulare, spune șeful spionajului german. Potrivit acestuia, în Europa este acum o pace glacială, care poate degenera oricând în confruntare violentă. Şeful serviciului german de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, a declarat luni că Rusia nu […] The post Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare first appeared on HotNews.md.
13:10
VIDEO Ion Ceban: Bugetul Chișinăului pentru 2025 va fi prezentat miercuri pentru a opta oară # HotNews
Proiectul bugetului pentru anul 2025 va fi prezentat pentru a opta oară miercurea aceasta, 15 octombrie. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței municipale din 13 octombrie. Autoritățile municipale au menționat că, în pofida tentativelor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta continuă să funcționeze în regim normal, iar proiectele și programele […] The post VIDEO Ion Ceban: Bugetul Chișinăului pentru 2025 va fi prezentat miercuri pentru a opta oară first appeared on HotNews.md.
13:10
Alexandru Tanase: Conferința despre retragerea lui Recean nu a fost despre viitor, ci despre absența lui # HotNews
Fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează – conferința de presă de azi nu a fost despre viitor. A fost despre absența lui. Niciun plan clar, nicio viziune articulată. Doar repetiții tehnice și o retorică sleită despre „reforme”. Noi ne-am obișnuit cu ideea că Maia Sandu este centrul de greutate al actualei guvernări. Nu […] The post Alexandru Tanase: Conferința despre retragerea lui Recean nu a fost despre viitor, ci despre absența lui first appeared on HotNews.md.
09:40
VIDEO: În spatele politic a fostei deputate PAS, Olesea Stamate, se ascunde o latură sensibilă și plină de culoare # HotNews
În spatele politic a fostei deputate PAS, Olesea Stamate, se ascunde o latură sensibilă și plină de culoare. De 14 ani, pictura este pentru ea o formă de evadare, în refugiu care o ajută să se detașeze de activitatea politică. „Pasiunea mea pentru pictură a venit, de fapt, de la copii mei”, a menționat politiciana. […] The post VIDEO: În spatele politic a fostei deputate PAS, Olesea Stamate, se ascunde o latură sensibilă și plină de culoare first appeared on HotNews.md.
09:30
PDCM s-a pronunțat pentru activitatea reprezentanților partidului în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa, constituind o forță politică de opoziție actualului regim antinațional. Decizia finală privind formatul activității reprezentanților Blocului Alternativa va fi adoptată de către Consiliul Blocului, după ședința CCM de constatare a validității alegrilor parlamentare Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei […] The post PDCM va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa first appeared on HotNews.md.
08:50
Ion Ceban: Clubul sportiv „Codreanca”, care a crescut mulți campioni și duce faima Republicii Moldova dincolo de hotarele țării noastre # HotNews
Peste 900 de participanți din 35 de țări au adus emoția și eleganța dansului la Turneul Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. Prezenta la eveniment, Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a declarat ca acest turneu a arătat cât de iubit și apreciat este dansul sportiv în capitala noastră dar și în întreaga lume. […] The post Ion Ceban: Clubul sportiv „Codreanca”, care a crescut mulți campioni și duce faima Republicii Moldova dincolo de hotarele țării noastre first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 13 octombrie – o zi cu rezolvări. O să dăm dovadă de prezență de spirit și o să alegem ce e cel mai bun pentru noi și pentru familie. BALANȚĂ Se conturează un business care v-ar aduce profit și o să vă pună în relație cu oameni care vă vor susține în tot ce […] The post Horoscop 13 octombrie – BALANȚĂ – se conturează un business care v-ar aduce profit first appeared on HotNews.md.
12 octombrie 2025
19:40
Țările ideale pentru pensionare au priveliști spre mare, veri lungi și sisteme medicale bine puse la punct. Un raport al Global Citizen Solutions, bazat pe analiza a 44 de destinații, arată unde se trăiește cel mai bine în „toamna vieții”. Raportul analizează 44 de destinații, iar pe primul loc în clasament se află Portugalia. În […] The post Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie first appeared on HotNews.md.
19:20
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul ”Percepții asupra capacităților Armatei Române”, realizat de Avangarde, scrie Agerpres. Potrivit sondajului dat duminică publicității, 43% își doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu și 9%, nu știu/nu răspund. Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 […] The post Sondaj: Peste jumătate din români nu vor ca România să trimită trupe în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
18:20
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare” la adresa securității naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Moldova nu va avea parte de nimic bun” dacă își va continua parcursul european și, în același timp, […] The post Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă” first appeared on HotNews.md.
18:10
Ion Ceban: Primăria Chișinău susține dezvoltarea suburbiilor și investește în proiecte care aduc confort și viață mai bună oamenilor # HotNews
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, declară că suburbiile se dezvoltă. La invitația primarului orașului Vatra, Denis Danila, astăzi am participat la inaugurarea noului parc public al localității, un loc frumos, cu spații pentru copii și maturi. Mă bucur că oamenii vor avea unde să se odihnească și să petreacă timp cu familia, susține Ion […] The post Ion Ceban: Primăria Chișinău susține dezvoltarea suburbiilor și investește în proiecte care aduc confort și viață mai bună oamenilor first appeared on HotNews.md.
08:10
Ion Ceban: Am participat împreună cu familia la primul festival de jocuri intelectuale din țara noastră # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că mai multe persoane de diferite vârste au petrecut frumos timpul liber și și-au demonstrat abilitățile intelectuale în cadrul mai multor activități din capitală. Cu mare drag, împreună cu familia, am participat la „IQ FEST” – primul festival de jocuri intelectuale din țara noastră, susține Ion Ceban. […] The post Ion Ceban: Am participat împreună cu familia la primul festival de jocuri intelectuale din țara noastră first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 12 octombrie – o zi condimentată frumos. O să avem disponibilitate pentru ieșiri, plimbări, revederi care să ne arate ce mai simțim față de persoane fără de care nu concepem viața. BALANȚĂ O să aveți întâlniri cu prietenii pe care nu i-ați mai văzut de mult timp și o să fiți interesați de un […] The post Horoscop 12 octombrie – zodia care va primi înapoi banii mult așteptați first appeared on HotNews.md.
11 octombrie 2025
16:40
VIDEO | Ion Ceban: În această toamnă ne propunem să plantăm circa 4.000 de arbori și 16.500 de arbuști în toate sectoarele capitalei # HotNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, alături de angajații Primăriei Chișinău și ai „Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, a participat astăzi la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, în sectorul Buiucani. Campania se va desfășura etapizat în toate cele cinci sectoare ale orașului, cu implicarea administrațiilor locale, a voluntarilor și a […] The post VIDEO | Ion Ceban: În această toamnă ne propunem să plantăm circa 4.000 de arbori și 16.500 de arbuști în toate sectoarele capitalei first appeared on HotNews.md.
13:50
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa – Franța: 61 euro, România 154, Republica Moldova 184,2 €/MWh # HotNews
Trăim mai bine decât europenii, dacă plătim mai mult! Dacă prețul la energie electrică este ~ 3,59 lei per kWh (pentru zona centrală / sud, conform tarifului recent aprobat 3,59 lei/kWh × 0,0513 €/lei = ~ 0,1842 €/kWh. Asta înseamnă ~ 184,2 €/MWh (pentru 1 megawatt-oră = 1000 kWh) Deci, prețul estimativ al unui MWh […] The post România are cea mai scumpă energie electrică din Europa – Franța: 61 euro, România 154, Republica Moldova 184,2 €/MWh first appeared on HotNews.md.
13:40
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: unii nu știu că sunt vizați de deportare # HotNews
Autoritățile letone au ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, sub riscul de deportare, relatează Politico, citând Biroul pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (PMLP). Aceasta se referă la cetățenii ruși care locuiesc în țară și care, până la 30 iunie, nu îndepliniseră cerința de a obține […] The post Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: unii nu știu că sunt vizați de deportare first appeared on HotNews.md.
