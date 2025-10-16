Horoscop 16 octombrie – zodia care va primi din senin o sumă de bani

15:10

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare după o lungă perioadă de tăcere. Într-o postare recentă, acesta s-a arătat deranjat de anumite investigații, despre care afirmă că „nu au nicio legătură cu activitatea sa de astăzi". Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a menționat […]