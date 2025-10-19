LIVE TEXT/ Rusia atacă regiunea Harkov cu o bombă ghidată cu rachetă pentru prima dată. Război în Ucraina, ziua 1334

13:40

Am căutat-o pe Ada Lupu după ce, timp de 10 seri, am urmărit-o în rolul jurnalistei Irina din serialul „Plaha”. Irina, prin felul ei de a fi, prin curajul de a-i reproșa cu demnitate lui Plaha atunci când nimeni altcineva nu îndrăznea să o facă, a conferit acestui film o notă aparte de rezistență și...