Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană”
Moldpres, 18 octombrie 2025 21:30
Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană într-un context global volatil. Afirmația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldov...
Acum o oră
21:30
21:10
Scriitoarea Ana Ropot a lansat la Chișinău antologia „88 de proverbe chinezești”: „E o cifră norocoasă” # Moldpres
O colecție remarcabilă de proverbe chinezești traduse în limba română a fost lansată la Chișinău. Întitulată „88 de proverbe chinezești care îți vor schimba viziunea asupra vieții”, antologia este semnată de conaționala Ana Ropot, ...
Acum 4 ore
18:50
Curajul și solidaritatea au fost celebrate la Festivalul Pompierilor Voluntari, desfășurat în satul Gura Bîcului, Anenii Noi. La competiție au participat 20 de echipe din întreaga țară. Participanții s-au întrecut la probe specifice ac...
18:50
Moldovenii, atrași prin înșelăciune în trafic de persoane. „La Strada”: „Victimele se confruntă cu probleme de sănătate fizică și mintală” # Moldpres
Zece cetățeni ai Republicii Moldova au fost traficați în acest an și exploatați în activități infracționale, fiind obligați să participe la transportarea ilegală a migranților din Asia spre țările Uniunii Europene, potrivit datelor Centrului Internațion...
18:30
Rusia își continuă loviturile aeriene în Ucraina în paralel cu eforturile diplomatice ale SUA # Moldpres
Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite dpa. Înaintea întâlnirii respective, Trump discutase telefo...
18:20
Festivalul Pompierilor Voluntari și-a desemnat astăzi câștigătorii, după o zi plină de competiții și exerciții demonstrative. Trofeul festivalului a revenit echipelor din Capaclia, raionul Cantemir (categoria „seniori”) și Sadaclia, raionul Basarabeasc...
Acum 8 ore
14:30
JCET 2025 // Militari din Republica Moldova și România se vor antrena la Centrele de Instrire ale Armatei Naționale # Moldpres
Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc &ic...
14:30
Women Leaders’ Discussion // Guvernatoarea BNM: „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are de câștigat” # Moldpres
Incluziunea financiară și echitatea de gen sunt condiții pentru o economie modernă, eficientă și rezilientă. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la evenimentul „Women Leaders’ Discussion&rd...
Acum 12 ore
13:40
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează AFP. Agenția descrie o scenă cu adolescenții în uniforme îngrămădiți în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i „vâ...
11:20
FOTO // Festivalul Pompierilor Voluntari se desfășoară la Gura Bâcului: 20 de echipe concurează la probe de intervenție în situații de urgență # Moldpres
Cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari se desfășoară astăzi pe stadionul din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, reunind peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din întreaga țară. Evenimentul, devenit deja o tradiție, pune î...
10:10
Întâlnire Trump–Zelenski la Casa Albă: Moscova și Kievul „să se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului # Moldpres
Întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a încheiat cu un apel comun la pace. În pofida diferențelor de ton, ambii lideri au subliniat necesitatea de a pune capăt războiului. &bdqu...
09:30
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, transmite MOLDPRES ...
09:20
Zelenski, rezervat privind discuţiile despre rachetele Tomahawk cu Trump, după întâlnirea de la Casa Albă # Moldpres
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC, t...
09:10
Zilele Filmului Românesc: „Pădurea de molizi”, povestea unui destin colectiv, în regia lui Tudor Giurgiu # Moldpres
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941, informează MOLDPRES.Proiecția va avea l...
Acum 24 ore
22:30
Maib anunță că toate aplicațiile și serviciile bancare sunt disponibile, iar deficiențele tehnice au fost remediate # Moldpres
Banca comercială Maib anunță că toate aplicațiile și serviciile sunt disponibile. Precizările au fost făcute după ce, în această seară, unele servicii și aplicații bancare au întâmpinat deficiențe în funcționare, informează MOLDPRES.Ast...
Ieri
22:00
Întâlnire Trump-Zelenski la Casa Albă. Președintele Ucrainei susține că Putin „nu e pregătit” pentru pace, iar Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk # Moldpres
Președintele american Donald Trump l-a primit astăzi la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele Ucraine speră să-l convingă pe Donald Trump să livreze țării sale rachete Tomahawk, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES, AFP și Reute...
21:20
Meteorologii prognozează ploi slabe pentru zilele de odihnă, iar la începutul următoarei săptămâni revin înghețurile # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă ploi slabe și cer noros. Luni, în orele nocturne, se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă, ...
20:10
FOTO // Un nou contingent de carabinieri pleacă în misiunea internațională KFOR din Kosovo # Moldpres
Cel de-al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat astăzi în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată din trei persoane, va reprezenta cu onoare țara noastră pe scena internațională a păcii și securității, informează MOLDPRES.Pe pa...
19:50
USMF „Nicolae Testemițanu” va desfășura cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei universitare de simulare SimOlympic 2025 # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va desfășura cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei universitare de simulare SimOlympic 2025. Competiția este organizată de Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUS...
19:30
Comisia de evaluare a procurorilor a audiat doi procurori anticorupție. Este vorba de procurorul anticorupție Grigore Clevadî și a procurorului anterior delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, informează MOLDPRES.Completul de evaluare nu a identific...
19:10
Trei persoane au decedat, iar 13 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuit din București # Moldpres
Trei persoane au decedat, iar 13 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuit din sectorul Rahova din București. Autoritățile activează conform planului roșu de intervenție, comunică MOLDPRES.Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujd...
18:20
FOTO // Avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile. În raionul Hâncești a fost inaugurată o nouă stație de monitorizare a vremii # Moldpres
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile. O noua stație meteorologică automată, care va furniza datele în timp real, a fost inaugurată ...
17:10
Speakerul Igor Grosu, mesaj de condoleanțe după decesul chitaristului Alexandru Cazacu: „O generație întreagă de oameni îi va ține minte muzica nemuritoare” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a încetat astăzi din viață, informează MOLDPRES.Oficialul a subliniat că o generație întreagă de oam...
16:40
FOTO // Municipiul Ungheni va beneficia de un proiect european major de modernizare urbană prin infrastructură verde # Moldpres
La Ungheni va fi implementat un proiect european de anvergură, axat pe adaptarea urbană la schimbările climatice și modernizarea spațiilor verzi. Inițiativa va transforma orașul într-un model de dezvoltare durabilă și de mediu prietenos cu locuitorii, transmite MOL...
16:40
Alegeri locale noi. CEC a aprobat simbolurile electorale ale partidelor înregistrate pentru imprimare în buletinele de vot # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi pentru imprimare în buletinele de vot, informează MOLDPRES.Potrivit CEC, pentru a...
16:20
16:20
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul maestrului Alexandru Cazacu: „Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de oameni” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și prețuit pe maestrul Alexandru Cazacu. Oficialul a subliniat că acesta a reprezentat o figură importantă a muzicii ușoare din Republica Moldova, informează MOLDPRES....
16:10
Două femei din Nisporeni și o familie din Glodeni, spitalizate după ce au mâncat ciuperci # Moldpres
Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese și consumate în gospodărie. Autoritățile trag alarma și recomandă populației să evite consumul ciupercilor, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de As...
16:00
Vicepreşedintele american J. D. Vance susține că ruşii şi ucrainenii nu sunt sunt pregătiţi să încheie un acord de pace # Moldpres
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald...
15:30
Actorul Gabriel Spahiu la Chișinău: „Marile performanțe vin atunci când actorul nu face nimic, dar totul e extraordinar” # Moldpres
Capacitatea de a câștiga simpatia publicului în timp scurt este una dintre calitățile care i-au adus actorului Gabriel Spahiu rolul masculin în pelicula „Kontinental ’25”, semnată de regizorul Radu Jude. Filmul, care a deschis Zilele Filmul...
15:30
Vameșii de la postul vamal Leușeni au dejucat o tentativă de contrabandă cu un lot comercial de produse medicale, ascunse printre bagaje și declarate drept bunuri personale. Produsele au fost confiscate, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, un bărbat în ...
15:20
Traficul rutier pe strada Albișoara va fi suspendat. Măsura este aplicată în contextul organizării „Chișinău Dual Fest” # Moldpres
Traficul rutier pe strada Albișoara va fi suspendat duminică, 19 octombrie curent, între orele 06:00-17:00. Măsura este aplicată pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, în contextul organizării evenimentului sportiv...
14:50
Campania electorală pentru alegerile locale noi începe vineri, 17 octombrie curent. În acest context, Comisia Electorală Centrală (CEC) îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate, transmite ...
14:30
Peste 65 000 de cazuri, în gestiunea asistenților sociali în cadrul reformei RESTART. Alexei Buzu: „Avem intervenții mai prompte și mai calitative” # Moldpres
Asistenții sociali comunitari gestionează în prezent peste 65 000 de cazuri din întreaga țară, față de 3 300 de cazuri gestionate la etapa inițierii reformei RESTART, în anul 2023. Astfel, familiile beneficiare sunt monitorizate constant și primesc sprij...
14:20
Consiliul Audiovizualului (CA) a acordat 10 din cele 28 de frecvențe radio scoase la concurs, disponibile pe întreg teritoriul țării, pentru patru posturi de radio. Totodată, un post nou autohton de Radio a primit frecvența de a difuza în aria municipiului Chiși...
13:40
Alexandru Cazacu, chitarist și compozitor, fost membru al legendarului ansamblu „Noroc”, Artist al Poporului și laureat al Premiului Tineretului din Moldova, a decedat la vârsta de 75 de ani, informează MOLDPRES.„Prin dispariția sa, cultura muzic...
13:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Italiei la Chișinău. Proiectele de cooperare, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Cooperarea moldo-italiană a fost discutată astăzi de vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, cu noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone. Oficialii au vorbit despre proiectele care contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale, informează...
13:30
VIDEO // Un bărbat, condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, reținut într-un apartament din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 36 de ani, aflat în căutare, a fost reținut de polițiști. Acesta a fost condamnat anterior la 5 ani de închisoare pentru viol și urmează să-și ispășească pedeapsa în închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Gener...
13:20
Președinta Maia Sandu: „Prioritatea Republicii Moldova trebuie să fie creșterea economică și atragerea investițiilor” # Moldpres
Președinta Maia Sandu susține că prioritatea Republicii Moldova trebuie să fie stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, iar deficitul bugetar nu trebuie să constituie o îngrijorare excesivă. Potrivit șefei statului, economia națională este afec...
13:20
13:10
Două tentative de corupere, dejucate la punctul de trecere „Cahul”. Mijloacele financiare au fost ascunse în pașapoarte # Moldpres
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere „Cahul” au denunțat două acte de corupere. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul acestei săptămâni, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, primul incident a avut loc pe...
13:00
Parlamentul caută decanul de vârstă după ce Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință # Moldpres
După ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să prezideze prima ședință a noului Parlament, Legislativul urmează să identifice un alt decan de vârstă care să conducă deschiderea oficială a Legislaturii XII-a. Următorul decan ar putea fi ...
12:50
Șase profesori din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și premii de câte 10.000 de lei # Moldpres
Șase cadre didactice din raioanele Cahul, Leova și Cantemir au fost desemnate câștigătoare ale titlului de „Profesor Inovator”, distincție acordată pentru excelență și inovație în procesul educațional. Premiile, în valoare de câte 10...
12:40
Serviciul Vamal a încasat în bugetul de stat 43,56 miliarde de lei. Alexandru Iacub: „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii și consolidarea încrederii între stat și contribuabil” # Moldpres
În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 de miliarde de lei, dintre care 29,8 de miliarde doar în primele nouă luni ale anului curent. Cifra este cu 7,1% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2024. ...
12:40
Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit ANRE, în perioada de referință benzina s-a ieftinit cu 3,3%, iar motorina - cu 3,4 la sută, transmite MO...
12:30
Peste 20.000 de femei din localități rurale au beneficiat de screening mamar în ultimul an. Datele au fost anunțate de Ministerul Sănătății în contextul marcării lunarului conștientizării cancerului mamar, comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, ...
12:10
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, comunică...
12:00
Obiectivul setat pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 000 de lei. Marcel Spatari: „Un ritm de creștere fără precedent în istoria țării” # Moldpres
În anul curent, salariul minim la nivel de țară este de 5 500 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 87% față de anul 2021. Totodată, obiectivul setat pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 000 de lei. Indicii reprezintă un ritm de creștere fă...
11:30
CNA și MAI promovează etica și transparența în serviciul public printr-o nouă campanie națională # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională „Integritate pentru o societate sigură”, o inițiativă menită să promoveze etica profesională, transparența și responsabilitatea &i...
10:50
Verificările efectuate de echipele specializate au arătat că alerta de securitate semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului detaliat, autoritățile au stabilit că bagajul suspect nu conținea n...
