Parlamentul caută decanul de vârstă după ce Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință
Moldpres, 17 octombrie 2025 13:00
După ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să prezideze prima ședință a noului Parlament, Legislativul urmează să identifice un alt decan de vârstă care să conducă deschiderea oficială a Legislaturii XII-a. Următorul decan ar putea fi ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
13:10
Două tentative de corupere, dejucate la punctul de trecere „Cahul”. Mijloacele financiare au fost ascunse în pașapoarte # Moldpres
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere „Cahul” au denunțat două acte de corupere. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul acestei săptămâni, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, primul incident a avut loc pe...
Acum 30 minute
13:00
Parlamentul caută decanul de vârstă după ce Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință # Moldpres
După ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să prezideze prima ședință a noului Parlament, Legislativul urmează să identifice un alt decan de vârstă care să conducă deschiderea oficială a Legislaturii XII-a. Următorul decan ar putea fi ...
12:50
Șase profesori din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și premii de câte 10.000 de lei # Moldpres
Șase cadre didactice din raioanele Cahul, Leova și Cantemir au fost desemnate câștigătoare ale titlului de „Profesor Inovator”, distincție acordată pentru excelență și inovație în procesul educațional. Premiile, în valoare de câte 10...
Acum o oră
12:40
Serviciul Vamal a încasat în bugetul de stat 43,56 miliarde de lei. Alexandru Iacub: „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii și consolidarea încrederii între stat și contribuabil” # Moldpres
În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 de miliarde de lei, dintre care 29,8 de miliarde doar în primele nouă luni ale anului curent. Cifra este cu 7,1% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2024. ...
12:40
Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit ANRE, în perioada de referință benzina s-a ieftinit cu 3,3%, iar motorina - cu 3,4 la sută, transmite MO...
12:30
Peste 20.000 de femei din localități rurale au beneficiat de screening mamar în ultimul an. Datele au fost anunțate de Ministerul Sănătății în contextul marcării lunarului conștientizării cancerului mamar, comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, ...
Acum 2 ore
12:10
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, comunică...
12:00
Obiectivul setat pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 000 de lei. Marcel Spatari: „Un ritm de creștere fără precedent în istoria țării” # Moldpres
În anul curent, salariul minim la nivel de țară este de 5 500 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 87% față de anul 2021. Totodată, obiectivul setat pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 000 de lei. Indicii reprezintă un ritm de creștere fă...
11:30
CNA și MAI promovează etica și transparența în serviciul public printr-o nouă campanie națională # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională „Integritate pentru o societate sigură”, o inițiativă menită să promoveze etica profesională, transparența și responsabilitatea &i...
Acum 4 ore
10:50
Verificările efectuate de echipele specializate au arătat că alerta de securitate semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului detaliat, autoritățile au stabilit că bagajul suspect nu conținea n...
10:30
Filmul „Comatogen”, o coproducție România–Moldova, va fi prezentat în cadrul Zilelor Filmului Românesc # Moldpres
Publicul pasionat de cinematografie este așteptat vineri, 17 octombrie, în cadrul Zilelor Filmului Românesc, la prezentarea filmului „Comatogen”, o coproducție România–Republica Moldova, semnată de regizorul Igor Cobileanski. Proiecția va a...
10:20
Alertă de securitate la Aeroportul Chișinău după ce a fost găsit un bagaj cu posibil conținut exploziv. Pasagerii au fost evacuați # Moldpres
O alertă de securitate a fost declanșată vineri, 17 octombrie, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce a fost depistat un bagaj suspect, în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați, iar instituțiil...
10:20
Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030 a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Până în 2030, o sută de mii de gospodării din țară vor fi dotate cu contoare inteligente. În total vor fi instalate 500 de mii de contoare, acoperind cel puțin 40% dintre consumatorii casnici, cu prioritate pentru familiile vulnerabile, dar și mediul urba...
10:10
O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 din București. Mai multe apartamente au fost afectate, iar pompierii caută eventuale victime, transmite MOLDPRES cu referire la presa română.Din primele informații, 11 persoane au fost afectat...
09:40
Turcia atinge un record istoric în turismul de croazieră: peste 1,5 milioane de pasageri în opt luni # Moldpres
Turcia a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani în turismul de croazieră, atrăgând aproape 1,5 milioane de pasageri în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor Ministerului Culturii și Turismului de la Ankara. Prin cele 18 por...
09:40
DOC // Decretul prezidențial privind eliberarea Elenei Druță din funcția de consilier pentru relațiile cu diaspora, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul prezidențial privind eliberarea Elenei Druță din funcția de consilier al șefei statului pentru relațiile cu diaspora a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, Elena Druță se elibereaz...
Acum 6 ore
09:10
Volodimir Zelenski a ajuns în SUA pentru discuții cu Donald Trump și companii americane din domeniile apărării și energiei # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi seara în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu liderul american Donald Trump și cu reprezentanți ai companiilor din sectoarele apărării și energiei. Vizita are loc pe fondul discuțiilor ...
08:50
Peste 28 milioane de lei au fost investiți prin eVMS.md în luna octombrie, dublu față de septembrie # Moldpres
Peste 28,5 milioane de lei au fost investiți în luna octombrie prin platforma electronică eVMS.md, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Subscrierea, desfășurată în perioada 6–15 octombrie, a atras un interes dublu față de luna precedentă, transmite...
08:50
Parlamentul de Legislatura a XII-a va fi convocat pe 22 octombrie. Președinta Maia Sandu a semnat decretul # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, comunică MOLDPRES.Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie 20...
08:40
Comisia Europeană a prezentat joi patru proiecte europene emblematice în domeniul apărării - printre care un sistem de combatere a dronelor şi un plan de fortificare a frontierei de est - ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentr...
Acum 24 ore
23:20
Premierul propus de PAS și-a anulat deja o călătorie planificată și a vorbit despre averea sa: „Nu am avioane, iahturi, dar am suficiente mijloace să-mi asigur familia” # Moldpres
Alexandru Munteanu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, că a renunțat la o călătorie personală deja planificată pentru a se conc...
23:10
22:50
Alexandru Munteanu: „Am finalizat evaluarea miniștrilor pentru noul Cabinet în proporție de 80%. Când țara te cheamă, nu poți să refuzi” # Moldpres
Noul candidat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a vorbit deschis despre procesul de formare a viitorului cabinet și despre prioritățile pe care le va urmări în guvernare, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. El a spus că nu pl...
22:30
21:30
Maia Sandu, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu: „Avem nevoie de un premier cu profil economic care să învioreze economia Republicii Moldova” # Moldpres
Candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova a fost examinată după anunțul lui Dorin Recean privind retragerea sa din funcție. După aceasta au avut loc consultări în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ia...
20:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe platforma Truth Social că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, discuția s-a concentrat pe perspectivele de pace în Orient...
20:10
Pentru vineri, 17 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează vreme fără precipitații și temperaturi mai generoase, transmite MOLDPRES.Conform meteorologilor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu direcții p...
18:50
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează, începând cu data de 3 noiembrie, noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, noul sistem va permite extinderea serviciilor online, reducerea timpului de proces...
18:40
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Parlamentul European este pregătit să continue colaborarea cu legislativul de la Chișinău" # Moldpres
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din septembrie 2025 și a salutat validarea oficială a rezultatelor de către Curtea Constituțională.„Parlamentul European este pregătit s...
18:30
Președinta CC Domnica Manole: „Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt legale, mandatele deputaților sunt confirmate” # Moldpres
Curtea Constituțională a emis o adresă Parlamentului prin care îi cere să consolideze competențele autorităților în domeniul serviciilor de partajare a materialelor video. Anumțul a foat făcut de președinta CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing,&...
17:50
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Moldovenii au ales o țară care să fie parte a Uniunii Europene” # Moldpres
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, joi, la evenimentul „Starea Europei 2025”, organizat la Bruxelles de Fundația Jacques Delors Friends of Europe. Dezbaterea a reunit lideri și oficiali europeni, printre care: președintele ...
17:40
AIPA a recepționat circa 700 de cereri din partea fermierilor a căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvară # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat 690 de cereri pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025, informează MOLDPRES.Potrivit AIPA, cererile depus...
17:40
Igor Grosu după validarea alegerilor: „Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante” # Moldpres
După validarea alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit deputaților din legislatura a XI-a pentru activitatea depusă și a anunțat că începe o nouă etapă importantă, comunică MOLDPRES.&bd...
17:20
Moldovagaz anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie # Moldpres
Din 17 octombrie livrările, de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate în cantități contractate suficiente pentru a satisface necesitățile tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost fătut de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, tra...
17:00
Un nou parteneriat internațional în domeniul serviciilor profesionale de audit, taxe și consultanță, lansat în R. Moldova # Moldpres
La Chișinău a fost lansat un nou parteneriat internațional în domeniul serviciilor profesionale de audit, taxe și consultanță – Forvis Mazars. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai comunității de afaceri, precum și conducerea...
17:00
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat # Moldpres
Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ, comunică MOLDPRES.După mai mult de trei ore de deliberări, președinta Curții Constituționale, Domnica Manol...
16:50
Dialog la nivel înalt la Washington. Anca Dragu: „FMI rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova” # Moldpres
Perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în consolidarea stabilității financiare și în avansarea reformelor structurale în linie cu parcursul european al țării au fost analizate în cadrul &i...
16:10
Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la schemele Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – un pas considerat istoric pentru integrarea economică a acestor state cu Uniunea Europe...
15:50
Filmul „Kontinental ’25” de Radu Jude deschide Zilele Filmului Românesc în Republica Moldova # Moldpres
Filmul „Kontinental ’25”, semnat de regizorul Radu Jude, va fi proiectat la Gala de deschidere a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) în Republica Moldova. Pelicula, distinsă cu „Ursul de Argint” pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Inte...
15:40
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova vor colabora direct cu polițiștii din Ungaria printr-un canal de comunicare specializat, instituit în baza unui nou protocol de cooperare semnat la ...
15:20
Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer”, inaugurate la Moldexpo. Peste 200 de companii își prezintă ofertele # Moldpres
Peste 200 de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a), care au fost inaugurate la Moldexpo. Acesta este considerat ...
15:10
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit. Deputații francezi au respins cele două moțiuni de cenzură # Moldpres
Adunarea Națională a Franței a respins joi două moțiuni de cenzură depuse de stânga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare, relatează AFP și dpa, citate de AGERP...
14:30
BERD acordă o finanțare de 40 milioane de euro pentru implementarea soluțiilor de eficiență energetică în gospodăriile casnice # Moldpres
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat programul de finanțare verde rezidențială în Republica Moldova, cu o valoare de 40 de milioane de euro, care își propune să ajute familiile să-și modernizeze locuințele, să reducă facturil...
14:30
CA: Postul public „TV-Găgăuzia”, sancționat pentru partizanat politic și conținut discriminatoriu în campania electorală # Moldpres
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul public regional „TV-Găgăuzia” pentru abateri grave comise în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025. Potrivit raportului de monitorizare aprobat de CA, televiziunea pu...
14:10
Zilele Filmului Românesc, ajunse la cea de-a XXI-a ediție, aduc în Republica Moldova cele mai noi și titrate filme ale regizorilor din România și Republica Moldova. Organizarea evenimentului din acest an a implicat un efort deosebit, organizatorii constat&aci...
13:30
Magistrații Curții Constituționale s-au retras în deliberări pentru a decide asupra validării alegerilor parlamentare # Moldpres
Magistrații Curții Constituționale (CC) s-au retras în deliberări pentru a decide asupra validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Înalta Curte a examinat astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor ...
Ieri
13:10
GALERIE FOTO // Magistrații Curții Constituționale examinează sesizarea CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Moldpres
Magistrații Curții Constituționale examinează sesizarea CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. După pronunțarea hotărârii, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va susține un briefing de presă...
12:50
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Moldpres
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relateaz...
12:30
Anca Dragu, la Washington: „Astăzi putem spune că Moldova nu mai este o țară la marginea Europei, ci un stat care inspiră prin maturitate democratică” # Moldpres
Republica Moldova traversează un moment de transformare istorică, fiind un exemplu de curaj și reziliență democratică, iar recentele alegeri parlamentare demonstrează că drumul european al Republicii Moldova este ireversibil. Declarații în acest sens au fost făcut...
12:30
Dorin Recean le-a mulțumit comunicatorilor săi pentru competență. „Comunicarea nu este doar despre mesaje. Este despre încredere” # Moldpres
Premierul Dorin Recean le-a adus mulțumiri publice membrilor echipei sale de comunicare, subliniind rolul esențial pe care aceștia l-au avut în asigurarea unei legături transparente și oneste între Guvern și cetățeni. Într-o postare pe Facebook, Recean a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.