Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo

ProTV.md, 17 octombrie 2025 08:00

Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo

Acum 5 minute
08:30
Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face"
Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face”
08:30
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin
Acum 15 minute
08:20
Curs valutar BNM pentru 17 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Curs valutar BNM pentru 17 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 30 minute
08:10
Viktor Orban, „pregătit" pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace"
Viktor Orban, „pregătit” pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace”
Acum o oră
08:00
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump
08:00
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:50
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO
23:40
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO
23:30
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO
23:20
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu
23:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
22:40
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea"
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea”
22:30
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
22:30
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata"
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata”
22:20
Structura noului Cabinet de miniștri, stabilită în proporție de 80-90%. Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata cu componența” ProTV.md
Structura noului Cabinet de miniștri, stabilită în proporție de 80-90%. Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata cu componența”
22:00
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea"
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea”
21:00
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, vine astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, vine astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
20:50
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina"
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”
20:40
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
20:30
Trump anunță anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” ProTV.md
Trump anunță anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”
20:30
Radu Albot a ajuns la opt victorii în ultimele nouă meciuri. Tenismenul nostru s-a calificat în sferturile de finală la un turneu din Grecia, după ce a învins astăzi un adversar ivorian - VIDEO
Radu Albot a ajuns la opt victorii în ultimele nouă meciuri. Tenismenul nostru s-a calificat în sferturile de finală la un turneu din Grecia, după ce a învins astăzi un adversar ivorian - VIDEO
20:30
Visul frumos al naționalei Moldovei de tenis de masă la Campionatul European pe echipe s-a încheiat în optimi. Băieții noștri au fost învinși de Slovenia - VIDEO
Visul frumos al naționalei Moldovei de tenis de masă la Campionatul European pe echipe s-a încheiat în optimi. Băieții noștri au fost învinși de Slovenia - VIDEO
20:20
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezon: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezon: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO
20:10
Un dovleac de peste o tonă face senzație în California: gigantul crescut în curtea unui fermier poate fi mutat doar cu ajutorul mai multor oameni - VIDEO
Un dovleac de peste o tonă face senzație în California: gigantul crescut în curtea unui fermier poate fi mutat doar cu ajutorul mai multor oameni - VIDEO
20:10
Echipa feminină de fotbal a clubului Barcelona se distrează în Liga Campionilor. Gruparea catalană conduce în clasamentul unic, după a doua victorie consecutivă - VIDEO
Echipa feminină de fotbal a clubului Barcelona se distrează în Liga Campionilor. Gruparea catalană conduce în clasamentul unic, după a doua victorie consecutivă - VIDEO
20:10
Fostul luptător din UFC, Alexandr Romanov, a devenit campion mondial la grappling, iar într-o altă categorie a cucerit bronzul - VIDEO
Fostul luptător din UFC, Alexandr Romanov, a devenit campion mondial la grappling, iar într-o altă categorie a cucerit bronzul - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
19:50
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezo: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO ProTV.md
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezo: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO
19:50
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO
Acum 24 ore
19:30
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
19:30
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO
19:20
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO
19:10
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă". Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul
18:30
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
18:10
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure
18:00
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO
18:00
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO
18:00
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus
17:50
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO
17:50
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO
17:50
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO
17:30
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO
17:30
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028"
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028”
17:20
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO
17:20
LIVE. Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează un briefing de presă
LIVE. Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează un briefing de presă
17:10
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării
17:00
Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.10.2025
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.10.2025
16:50
LIVE. Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși
LIVE. Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși
16:40
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate"
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate”
