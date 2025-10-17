Maia Sandu: „Malul stâng trebuie să fie pregătit pentru criză. Guvernul va acționa în funcție de evoluția situației energetice”
Moldova1, 17 octombrie 2025 08:00
Noul guvern urmează să-și înceapă activitatea în plin sezon rece, iar una dintre principalele provocări o reprezintă pregătirea pentru iarnă și gestionarea eventualelor crize energetice. Președinta Maia Sandu a declarat, la Rlive.md, că instituțiile statului au lucrat în ultimele luni pentru a asigura stabilitatea energetică, însă situația de pe malul stâng al Nistrului rămâne incertă.
• • •
Acum 5 minute
08:30
Zelenski a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump privind sprijinul militar și energetic pentru Ucraina # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi seara, 16 octombrie, în Statele Unite, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele american Donald Trump, programată pentru vineri, 17 octombrie. Vizita are loc într-un moment crucial pentru Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al discuțiilor privind posibile noi livrări de armament american.
Acum o oră
08:00
Maia Sandu: „Malul stâng trebuie să fie pregătit pentru criză. Guvernul va acționa în funcție de evoluția situației energetice"
Noul guvern urmează să-și înceapă activitatea în plin sezon rece, iar una dintre principalele provocări o reprezintă pregătirea pentru iarnă și gestionarea eventualelor crize energetice. Președinta Maia Sandu a declarat, la Rlive.md, că instituțiile statului au lucrat în ultimele luni pentru a asigura stabilitatea energetică, însă situația de pe malul stâng al Nistrului rămâne incertă.
Acum 2 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe // Nouă strategie militară: Europa se pregătește de război până în 2030 # Moldova1
Comisia Europeană și-a prezentat joi, 16 octombrie, „foaia de parcurs” în domeniul apărării, un plan comun care analizează ce ar trebui să facă Europa pentru a fi pregătită de un război până în 2030. Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state membre discutaseră subiectul cu o zi înainte. Planul Comisiei Europene prezintă căile de urmat pentru a se asigura că Europa dobândește capabilitățile care i-ar permite să fie pregătită să se apere (și, prin urmare, singură, fără sprijinul SUA) la începutul următorului deceniu.
Acum 12 ore
23:00
Curtea Constituțională a dat undă verde noului Parlament: rezultatele alegerilor și mandatele noilor deputați aleși, validate # Moldova1
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie. Înalta Curte a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.
22:50
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie: Guvernarea promite reforme, iar opoziția - vigilență # Moldova1
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi, a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 16 octombrie, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
22:20
„Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa”: Programul de guvernare pe care și-l propune Alexandru Munteanu # Moldova1
Prioritatea mandatului viitorului Guvern va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă, anunță candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
22:10
Alexandru Munteanu a acceptat propunerea de a fi premier după „două nopți nedormite”: „Simt că este datoria mea să contribui la viitorul acestei țări” # Moldova1
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul Guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia R. Moldova.
22:00
Alexandru Munteanu, convins de Maia Sandu să accepte funcția de premier al R. Moldova: „Îl cunosc din anii ’90” # Moldova1
Candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de premier a fost stabilită după ce Dorin Recean a anunțat că vrea să se retragă din politică și după discuții „cu câțiva colegi” din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Totodată, președinta Maia Sandu a fost cea care l-a contactat pe Alexandru Munteanu și l-a convins să accepte această funcție, a anunțat șefa statului joi-seară, 16 octombrie, la Rlive.
21:50
„Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa”: Ce program de guvernare își propune Alexandru Munteanu # Moldova1
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că prioritatea mandatului său va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă.
21:40
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia țării.
21:40
Paleta culturală a acestei toamne se îmbogățește cu un eveniment cinematografic mult așteptat: Zilele Filmului Românesc (ZFR) care vor dura de joi și până duminică. Ediția din acest an, organizată de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și o casă de producție din România, aduce pe ecrane producții remarcabile care promit să încânte publicul.
21:30
Uniunea Europeană pregătește un cadru legislativ care să reglementeze reparațiile de război destinate reconstrucției Ucrainei, a declarat comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis. În același timp, Germania propune ca activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei să fie folosite pentru a oferi Ucrainei împrumuturi fără dobândă, destinate exclusiv achiziției de echipamente militare.
21:30
Moldova este UE! Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” # Moldova1
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea — valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova.
20:40
Șefa statului despre noul premier: L-am contactat personal pentru a-l convinge să accepte funcția # Moldova1
„Avem nevoie de cineva care să învioreze economia Republicii Moldova și să aducă investiții, în pofida războiului de la hotar”, a menționat președinta Maia Sandu, explicând motivele desemnării lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Șefa statului a declarat la o emisiune de la Rlive.md, că decizia a fost luată după consultări interne în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), imediat după ce Dorin Recean a anunțat că nu își mai dorește să continue mandatul. Potrivit Maiei Sandu, s-a convenit că noul premier trebuie să aibă un profil economic solid, capabil să gestioneze provocările actuale.
20:40
Donald Trump a calificat convorbirea telefonică cu Vladimir Putin drept „bună și productivă” și a anunțat o viitoare întâlnire, transmite DW.
19:50
R. Moldova își va moderniza sistemul electronic de achiziții publice, cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldova1
O echipă a Băncii Mondiale își încheie vineri, 17 octombrie, misiunea de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova - Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW).
Acum 24 ore
19:10
Peste cinci mii de tineri au beneficiat de programul „Voucher Cultural” de la începutul acestui an. Acest „bilet digital nerambursabil”, în valoare de o mie de lei, le-a permis tinerilor accesul la concerte, piese de teatru, proiecții de film sau achiziție de cărți.
18:10
Curtea Constituțională îi solicită Parlamentului să reglementeze platformele online pentru a proteja spațiul informațional în perioadele electorale # Moldova1
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
18:10
Livrările de gaze naturale în stânga Nistrului, în volumele contractate pentru a asigura necesarul tuturor categoriilor de consumatori, vor fi reluate din 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în regiunea transnistreană.
18:10
O convorbire între președinții Rusiei și Statelor Unite va avea loc joi, 16 octombrie, relatează BBC News cu referire la Axios, care citează o sursă bine informată. Publicația nu oferă alte detalii despre discuție, iar Kremlinul nu a comentat deocamdată această informație.
17:50
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și câte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA). Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie, de Curtea Constituțională.
17:30
Politico: Trump, furios după întâlnirea cu Putin în Alaska - liderul rus „a mers prea departe” # Moldova1
Lăudându-l pe Donald Trump și sperând să-l îmbuneze prin concesii în alte domenii, fără legătură cu oprirea războiului din Ucraina, Vladimir Putin pare că s-a autoînșelat. Continuând să mizeze pe pierderi masive pe front, în speranța că Occidentul se va sătura să sprijine Kievul, liderul rus nu a ținut cont de schimbările bruște de dispoziție ale lui Trump, capabile să-i modifice radical opiniile, scrie The Moscow Times, cu referire la Politico.
17:30
Chișinăuienii scapă de taxa de salubrizare pentru anul 2025. PAS și PSRM vor eliminarea definitivă a acesteia # Moldova1
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis joi, 16 octombrie, să anuleze colectarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, după o serie de erori tehnice și modificări legislative care ar fi putut obliga locuitorii capitalei să plătească de două ori aceeași taxă într-un singur an.
17:10
IPRE: Cel mai mare risc pentru integrarea europeană a R. Moldova este „tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății” # Moldova1
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un test esențial pentru direcția europeană a țării, au confirmat o majoritate proeuropeană, acest rezultat nu trebuie să fie interpretat ca o garanție a reușitei. Potrivit lui Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cel mai mare pericol pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova îl reprezintă tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății.
16:50
Curtea Constituțională a dat undă verde noului Parlament: Rezultatele alegerilor și mandatele noilor deputați aleși, validate
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, care a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral.
16:40
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreținere planificate anterior, pentru a putea satura piața, a declarat miercuri, 15 octombrie, ministrul Energiei, Serghei Țiviliov, citat de Reuters. Totuși, liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat astăzi că Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.
16:40
ASP anunță modificări de program în următoarele săptămâni: solicitări online indisponibile din 20 octombrie # Moldova1
Cetățenii nu vor putea depune cereri online de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice, în contextul pregătirilor pentru lansarea noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, la data de 3 noiembrie.
16:10
Curtea Constituțională anunță dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
16:10
Daune provocate de înghețuri: Fermierii din raioanele Nisporeni și Orhei au depus cele mai multe cereri pentru a primi compensații de la stat # Moldova1
Un număr de 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din această primăvară au fost depuse de către fermieri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Perioada de depunere a solicitărilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie.
15:50
Rusia lovește din nou infrastructura de gaze a Ucrainei: producția internă, grav afectată # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea de 16 octombrie un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei, vizând în special obiective ale companiei Naftogaz. În urma loviturilor, o parte dintre instalațiile critice au fost oprite, iar în mai multe regiuni au fost raportate distrugeri și persoane rănite.
15:50
TV Găgăuzia, sancționată cu 32.000 de lei pentru partizanat politic și dezinformare în campania electorală # Moldova1
Furnizorul public regional Gagauziya Radio Televizionu (GRT) a fost amendat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu 32.000 de lei și sancționat cu avertizare publică, după ce instituția de reglementare a constatat devieri grave de la principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
Comisia Europeană salută aderarea oficială la SEPA a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Moldova1
Comisia Europeană a salutat joi, 16 octombrie, aderarea oficială a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA).
15:40
Certificarea energetică a clădirilor devine realitate în R. Moldova: procesul va începe în 2027 # Moldova1
Clădirile din Republica Moldova vor trebui să dețină un certificat energetic începând cu anul 2027. Procesul va fi obligatoriu pentru imobilele noi sau renovate, iar autoritățile promit un sistem digital care va face emiterea certificatelor mai rapidă și mai transparentă. Măsura are scopul de a crește eficiența energetică și de a încuraja consumul responsabil de energie.
15:20
Numărul cetățenilor interziși în R. Moldova a crescut cu aproape 45% în 2025: Peste 8.5 mii de călători, întorși de la frontieră # Moldova1
Numărul persoanelor interzise în R. Moldova a crescut considerabil pe parcursul anului 2025. În primele nouă luni ale anului curent, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a refuzat accesul pe teritoriul statului în 8.578 de cazuri, cu aproximativ 45% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre persoanele întoarse de la frontieră se numără și cetățeni ai Republicii Moldova.
15:00
A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal # Moldova1
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
15:00
Aliații Ucrainei s-au angajat să plătească lunar un miliard de dolari pentru arme americane destinate Kievului # Moldova1
Statele Unite vând arme, membrii NATO le cumpără, iar Ucraina le folosește pentru a se apăra de Rusia – aceasta este noua schemă de sprijin militar pentru Kiev, denumită PURL. Miniștrii apărării din țările NATO au prezentat primele rezultate ale acestei inițiative, relatează DW.
14:50
Școlile din țară devin „mai prietenoase” cu elevii cu dizabilități: Spații senzoriale moderne și acces la servicii de sprijin # Moldova1
Trei Unități de Educație Incluzivă urmează să fie amenajate, începând cu acest an, în școlile din Republica Moldova. Aceste spații vor oferi copiilor cu dizabilități severe servicii de sprijin psihologic, logopedic, precum și acces la spații senzoriale moderne. Specialiștii în educație incluzivă spun că în ultimii ani s-au făcut progrese importante, dar provocări mai rămân în ceea ce ține de integrarea în instituțiile de învățământ și atitudinea societății.
14:20
Reprezentativa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată în play-off a Campionatelor Europene pe echipe # Moldova1
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată de cea a Sloveniei din faza play-off a Campionatelor Europene, competiție ce se desfășoară în orașul croat Zadar. Discipolii lui Igor Ni au fost învinși cu scorul general de 1:3. Singurul punct al „tricolorilor” a fost obținut de Vlad Ursu, care l-a învins în minimum de seturi pe Deni Kozul, scor general 3:0 și parțiale 11:9, 11:6, 11:9.
14:10
Zeci de persoane spitalizate după un praznic în raionul Orhei: ANSP confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani # Moldova1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani, care a consumat alimente infectate cu Salmonella, aduse de rude de la un praznic organizat în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, la sfârșitul lunii august. Informațiile vehiculate în presă că patru oameni și-ar fi pierdut viața după acea masă de pomenire nu s-au adeverit.
14:10
Conturile fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată joi, 16 octombrie, în Monitorul Oficial.
14:00
Elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni învață cum să facă agricultură modernă într-o seră hidroponică, înființată cu sprijinul UE # Moldova1
Un nou sistem agricol, bazat pe tehnologia hidroponică – adică creșterea plantelor fără sol – prinde contur și în Republica Moldova. Serele de acest tip folosesc mult mai puține îngrășăminte și pesticide decât fermele convenționale, fiind considerate o alternativă ecologică și eficientă la agricultura tradițională.
13:50
Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:40
Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:30
Tehnologii, inovații și tradiție: agricultura moldovenească, prezentată la Moldagrotech și Farmer # Moldova1
Trei evenimente majore din domeniul agroindustrial – expozițiile internaționale specializate Moldagrotech (ediția a 46-a), Farmer (ediția a 28-a) și târgul Toamna de Aur – au fost inaugurate joi la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Manifestările, care reunesc peste 200 de companii din Republica Moldova și din alte cinci țări, sunt susținute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și rămân una dintre cele mai importante platforme de promovare a inovațiilor și tehnologiilor agricole din regiune.
13:20
Zilele Filmului Românesc la Chișinău | Biletele, epuizate în două ore: „De trei ori mai mulți doritori decât putem oferi locuri” # Moldova1
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău începe joi, 16 octombrie, și propune publicului, timp de trei zile, cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar.
13:20
Primăria Chișinău a prezentat date privind executarea bugetului provizoriu: Consilierii PAS și PSRM acuză raportare formală # Moldova1
Raportarea executării bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, pentru primele trei trimestre, s-a transformat într-o nouă scenă de acuzații reciproce la ședința de joi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce, o zi mai devreme, la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu susținerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost retras de pe ordinea de zi.
12:40
Cu jucătoare de top în echipă, FC Barcelona faci furori în Liga Campioanelor la fotbal feminin # Moldova1
FC Barcelona este neoprit în Liga Campioanelor la fotbal feminin. Echipa blau-grana a repurtat a doua victorie consecutivă în grupa unică a noii ediții. După ce în prima etapă Barça a surclasat cu 7:1 pe Bayern Munchen, de data asta discipolele lui Pere Romeu au învins cu 4:0 în deplasare pe AS Roma. În partida disputată pe Stadio Tre Fontane, în prezența a aproape 3 mii de spectatori în tribune, FC Barcelona a preluat conducerea deja în minutul 2, prin golul marcat de Esmee Brugts.
12:30
Meci dramatic la Campionatul Mondial de fotbal pentru juniori „sub 20 de ani”, turneul final al căruia se desfășoară în Chile. Echipa Marocului s-a calificat în finală după ce a eliminat în seria loviturilor de departajate selecționata Franței. Timpul regulamentar și cele două două reprize suplimentare s-au încheiat la egalitate, scor 1:1. În meciul disputat pe stadionul din orașul Valparaíso, marocanii au deschis scorul în minutul 32 din penalty.
12:30
INTERVIU | Cristina Gherasimov: R. Moldova își propune semnarea în 2028, „ca stat reintegrat”, a tratatului de aderare la UE # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu acordat corespondentului Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
11:50
Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Niciun dosar în judecată care să conteste scrutinul # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
