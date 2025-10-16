Două tentative de a demite guvernul Franței au eșuat

13:30

Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru modern și, de mai bine de zece ani, îl dezvoltă împreună cu familia, cu suportul Microinve