Prețul petrolului a crescut după declarația lui Trump
Noi.md, 16 octombrie 2025 13:30
Prețurile mondiale ale petrolului au crescut după declarația președintelui SUA, Donald Trump, privind încetarea importurilor de aur negru din Rusia în India.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Prețul petrolului Brent a crescut la peste 62 de dolari per baril, în timp ce petrolul WTI a atins cifre de 59 de dolari.După cum se știe, Trump a declarat că prem
• • •
Acum 30 minute
13:30
13:30
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # Noi.md
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru modern și, de mai bine de zece ani, îl dezvoltă împreună cu familia, cu suportul Microinve
13:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat două automobile în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia, în urma unor informații operative, transmite Noi.md.În timpul controlului fizic detaliat, în interiorul și portbagajul mașinilor au fost depistate 4 990 de pachete de țigări de diferite mărci, toate cu timbru de acciz al Republicii Moldova, dar fără documente de proveniență.
13:30
Carabinierii, intervenții rapide: persoane căutate, apel fals de minare și mașină implicată în escrocherii # Noi.md
Carabinierii din cadrul Direcțiilor regionale „Centru” și „Nord” au avut mai multe intervenții eficiente, care au dus la identificarea unor persoane căutate de autorități și la elucidarea unui caz de apel fals privind o presupusă minare, transmite Noi.md.Pe străzile Sfîntul Andrei și Mitropolitul Varlam din Chișinău, echipajele au observat doi bărbați de 23 și 27 de ani, cu un comportament sus
Acum o oră
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 16 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,51 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 19,37 lei/litru (-7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:00
Cazul Nord Stream: Curtea de Casație din Italia anulează extrădarea în Germania a lui Serhii Kuznețov # Noi.md
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operațiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică, produse în septembrie 2022, transmit ANSA și dpa.Curtea de Casație a anulat, „în mod surprinzător”, hotărîrea prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germani
13:00
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău: „Nu-mi închideți gura și nu mă șantajați!” # Noi.md
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău, în timpul examinării raportului pe bugetul pentru anul 2025. Consiliera PSRM, Ala Antoci, a avut un schimb de replici aprinse cu un ales MAN. „Nu-mi închideți gura și nu mă șantajați!”, a declarat Antoci, transmite Unimedia.{{842351}} „Vă rog frumos să ne comportăm civilizat. Domnule Onofrei, eu nu v-am închis gura și nu trebuie să ne
Acum 2 ore
12:30
Antrenorul principal al echipei Chelsea, Enzo Maresca, a fost descalificat pentru un meci și amendat cu 8.000 de lire sterline (18.000 de manate - n.red.) pentru eliminarea din meciul cu Liverpool (2:1).Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru se menționează într-o declarație a Asociației de Fotbal din Anglia. {{841998}}Atacantul londonez Estevao (Esteban Willian) a marcat un gol în minutul
12:30
Sportivul moldovean Dumitru Ceban a ocupat locul cinci la Campionatul Mondial de Grappling, care s-a desfășurat în perioada 14-16 octombrie la Novi Sad (Serbia).Potrivit Media Sport, în drumul spre mica finală a turneului, în categoria de greutate pînă la 77 kg, compatriotul nostru l-a învins pe reprezentantul Ungariei (0:0 prin VBD) și a pierdut în fața sportivului din Rusia (0:2).În lupt
12:30
Beneficiarii de indemnizații pentru copii pot deja să-și primească banii, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), notează Noi.md.Astfel a fost finanțată plata pentru indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate. Totodată, sînt banii și pentru indemnizațiile pentru inc
12:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, care și-a început activitatea diplomatică în țara noastră, notează Noi.md.În cadrul întrevederii, oficialii au evidențiat importanța inaugurării oficiale a Ambasadei Irlandei la Chișinău, eveniment planificat pentru finele anului curent.{{84
12:30
Prețurile aurului au atins din nou un maxim istoric. Creșterea are loc pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și China și al scăderii preconizate a ratelor dobînzilor de către Sistemul Federal de Rezervă, ceea ce stimulează interesul investitorilor pentru active sigure.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.În această săptămînă, prețul lingourilor a crescut
12:00
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău a venit cu un mesaj de felicitare în adresa maestrului Leonid Gorceac, la împlinirea celor 80 de ani, notează Noi.md."Astăzi aducem sincere felicitări și urări de sănătate, inspirație și împliniri Maestrului Leonid Gorceac, personalitate marcantă a culturii noastre.{{834446}}De-a lungul carierei, Leonid Gorceac a cuce
12:00
„Termoelectrica” S.A. vă informează că procedura de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026 este în plină desfășurare.Conform situației din 15 octombrie curent, 541 de edificii sînt conectate la agentul termic și anume: Instituții de educație timpurie – 131 Școli și licee – 45 Instituții medicale – 26 Instituții superioar
Acum 4 ore
11:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare.Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.{{839534}}Potrivit documentului, decizia de blocare a fondurilor este aplicată „ca urmare
11:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat lansarea procesului de depunere a cererilor pentru repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT valabile pentru anul 2026, transmite Noi..md.Potrivit instituției, operatorii de transport rutier interesați pot deja transmite solicitările pentru participarea la concursul CEMT, însă condițiile de acces au fost modificate față de anii precedenți.
11:30
Două persoane din satul Glinjeni, raionul Fălești, au fost grav intoxicate cu monoxid de carbon în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, după ce au folosit o sobă necurățată, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:32.Victimele, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani, au fost g
11:00
Delegația Ucrainei a avut o întâlnire în SUA cu secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul căreia au discutat, printre altele, măsurile care ar putea determina Rusia să înceteze războiul.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la mesajul postat pe canalul Telegram de către șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak.„Întîlnirea cheie a zilei. O discuție fo
11:00
Președintele Republicii Moldova a semnat decretul de acordare a distincției de stat „Meritul Civic” sportivei Ana Dulce.Distincția i-a fost acordată pentru realizările sportive remarcabile, profesionalismul înalt, devotamentul față de valorile naționale și contribuția semnificativă la dezvoltarea sportului moldovenesc, informează Noi.md cu referire la Media Sport pe rețelele de socializare.
11:00
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tînăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie.La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”.{{840762}}În aceeași
11:00
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul rîului Nistru, au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vîrstă de 35 de ani, care a traversat rîul Nistru cu barca pentru a intra ilegal în Republica Moldova. În urma cercetărilor, per
11:00
Un europarlamentar german a intentat o acțiune în justiție împotriva premierului ungar Viktor Orban, acuzîndu-l de implicare într-un atac cibernetic asupra dispozitivelor sale, relatează miercuri agenția DPA.Daniel Freund, membru al Parlamentului European din partea Verzilor, a anunțat că a depus o plîngere penală împotriva lui Orban, cu sprijinul Societății pentru Drepturi Civile (GFF) – o or
10:30
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american - mai mult de 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6698 lei pentru un euro (-2,64 bani) și 16,9232 lei pentru un dolar
10:30
Avionul șefului Pentagonului, Pete Hagseth, a aterizat în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbriz, nimeni nu a avut de suferit.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat asistentul șefului departamentului militar al SUA pentru relații publice, Sean Parnell.{{841863}}„La întoarcerea în SUA după întîlnirea miniștrilor apărării din țările NATO, avionul ministrului apărării Hage
10:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, dacă Hamas nu va respecta acordul de pace încheiat, va lua în considerare posibilitatea de a-i permite prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reia acțiunile militare în Gaza.Președintele american a făcut această declarație într-un interviu telefonic acordat CNN, relatează „Европейская правда”.{{841487}}După cum a menționat Trump, tru
10:30
Jocuri de noroc online ilegale și spălare de bani: Trei membri ai unui grup criminal organizat, reținuți # Noi.md
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei.În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde au ridicat documente contabile, con
10:30
Dorin Recean sare în apărarea lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru.Premierul spune că acesta este o persoană integră și critică „competiția de ieri”, în care unii s-au grăbit să lanseze acuzații, transmite realitatea.{{842203}}„Alexandru Munteanu este o persoană integră. Ieri a fost o competiție – cine iese primul cu informații și întrebări formulate în stil acuza
10:30
În ultimul timp, autoritățile moldovenești au criticat în mod repetat cele mai mari platforme digitale, vorbind despre diseminarea a ceea ce consideră ele a fi conținut discutabil, în special în perioada electorală. Declarațiile părților implicate demonstrează clar dorința de a avea un control complet asupra spațiului digital și de a căpăta o influență asupra informațiilor care ar putea influența
10:00
De la începutul anului viitor, intră în vigoare regimul fiscal al antreprenorilor independenți # Noi.md
De la 1 ianuarie 2026, va intra în vigoare regimul fiscal al antreprenorilor independenți, reglementat prin Legea nr. 228/2025 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea economică independentă a persoanelor fizice).Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a explicat noul cadru legislativ care stabilește condițiile de înregistrare, impozitare și evidență pentru persoanele fizice care des
10:00
Deputatul PAS Adrian Băluțel a explicat motivul pentru care Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, nu a preluat funcția de prim-ministru, chiar dacă formațiunea sa deține cele mai multe mandate în noul Parlament.„Republica Moldova este un stat parlamentar vreau să reitărăm acest fapt și dnul Grosu țintește funcția de speaker. Mai mult ca atît, în Parlament, în Fracțiune
Acum 6 ore
09:30
Summitul UE din toamnă ar putea aduce Republicii Moldova o deschidere accelerată a negocierilor de aderare # Noi.md
Liderii statelor Uniunii Europene se vor întruni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă.Potrivit unei ciorne de declarație finală a summitului, văzută de Europa Liberă, liderii europeni vor promite Republicii Moldova că odată ce se vor începe negocierile de aderare pe clustere, deocamdată blocate de veto-ul Ungariei față de candidatura ucraineană, el
09:30
La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea artistei Anastasia Dicescu, fondatoarea Conservatorului din Chișinău, înființat în 1919.Placa comemorativă este un gest simbolic prin care Academia de Muzică recunoaște importanța moștenirii culturale și artistice lăsate de Anastasia Dicescu care continuă să inspire generații.{{828712}}„Anastasi
09:00
Volvo Cars a atins o etapă importantă în drumul său către electrificare în septembrie, livrând al milionulea hibrid plug-in (PHEV). Compania continuă tranziția spre un producător complet electrificat, iar modelele PHEV reprezintă o componentă cheie a creșterii actuale.În prima jumătate a anului 2025, PHEV-urile au reprezentat 23 % din vânzările globale Volvo Cars. Între 2019 și 2024, v
09:00
Moldovenii strălucesc în Bulgaria: 31 de medalii pentru sportivii Școlii Sportive nr. 11 din Chișinău # Noi.md
Sportivii Școlii Sportive nr. 11 din Chișinău au obținut un rezultat remarcabil la prestigiosul turneu internațional de natație „BRIZ – Ivan The Roshav Stoychev”, desfășurat în perioada 8–12 octombrie la Burgas, Bulgaria, cu participarea a peste 600 de înotători.În total, echipa moldovenească a cucerit 31 de medalii – 11 de aur, 8 de argint și 12 de bronz, demonstrînd o formă excelentă și o pr
09:00
Unitatea convențională utilizată pentru calcularea taxelor aferente actelor executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare va crește treptat, de la 20 la 50 de lei, pînă în anul 2028, potrivit unei decizii aprobate miercuri de Guvern, transmite IPN.Ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că aceasta este prima ajustare a valorii unității convenționale de la aprobar
09:00
Pe 16 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Alimentației, sub genericul „Mînă în mînă pentru alimente mai sigure și un viitor mai bun” – un apel la solidaritate în fața crizei globale de echilibru alimentar, transmite Noi.md.Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), peste 673 de milioane de oameni suferă de foame, în timp ce OMS avertizează că obezitatea
08:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:16 octombrie — a 289-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 76 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Dionisie AreopagitulCe se sărbătorește în lume: Ziua
08:30
Nivelul apei în rîul Nistru va crește cu pînă la 2,4 metri pe sectorul cuprins între satul Unguri și orașul Camenca, ca urmare a majorării debitului deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk, din Ucraina, transmite IPN.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, debitul va fi mărit la aproximativ 500 de metri cubi pe secundă, în perioada 15-19 octombrie. Creșterea nivelului apei pe segm
08:00
Astăzi se va menține cer variabil, fără precipitații.Vînt slab pînă la moderat, ziua din sud-vest.Izolat, în orele nocturne și ale dimineții, sînt posibile înghețuri în aer, cu intensitatea de –1…–2°C.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +14…+16°C, în centrul republicii se vor înregistra +12…+14°C, iar în nord temperatura va fi de aproximativ +9…+11°C.
08:00
Zi decisivă pentru noul Parlament: Curtea Constituțională examinează validarea mandatelor de deputat # Noi.md
Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat, transmite IPN.Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele scrutinului pe 5 octombrie, constatînd o prezență la vot de 52,24%, echivalentă cu 1 609 579 de alegători. Numărul voturilor valabil ex
Acum 8 ore
07:30
Astăzi, mai mulți consumatori din mun. Chișinău nu vor avea temporar apă la robinet, notează Noi.md.Joi, 16 octombrie, în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{841531}}Astfel, fără apă vor rămîne te
07:00
Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a vorbit în cadrul emisiunii „Фёдорова Show” despre procesul de integrare europeană a Moldovei și despre necesitatea unei dezbateri publice libere pe această temă.„Fie ca alegerea europeană să fie o alegere conștientă a majorității alegătorilor din Republica Moldova – în condițiile în care există, în primul rînd, libertatea de ex
07:00
H.D. Hartmann: „Există o mare îndoială asupra capacității lui Nicușor Dan de a face față funcției prezidențiale” # Noi.md
Analistul politic român H.D. Hartmann a lansat noi acuzații în cadrul interviului pentru MLive, afirmînd că în România „există o mare îndoială asupra capacității lui Nicușor Dan de a face față funcției prezidențiale” și că țara ar fi fost „scoasă din spectrul democratic” după evenimentele din decembrie trecut.Întrebat direct dacă președintele României și-ar putea întrerupe mandatul înainte de
06:30
Moldova a devenit a doua casă pentru mulți copii din Ucraina, care trăiesc aici în liniște, pace și siguranță și sunt recunoscători acestei țări.Despre acest lucru a povestit, prin propriul exemplu, băiatul Sașa Kostyakov, într-un videoclip în care spune că este elev în clasa a doua și locuiește în Moldova de trei ani și jumătate. El a venit aici împreună cu familia sa, care are trei copii min
06:30
Fostul ministru al Educației al Republicii Moldova, Corneliu Popovici, sugerează că Republica Moldova ar putea intra într-o nouă etapă de repoziționare geopolitică, odată cu desemnarea unui premier care „se prezintă drept american de origine moldovenească”, transmite Noi.md.„Nominalizarea la funcția de prim-ministru a unui cunoscut om de afaceri care se prezintă drept american de origine moldo
Acum 12 ore
05:30
Fost campion Glory în două categorii, unul dintre cei mai periculoși lovitori din istoria UFC, omul care poate termina lupta cu o singură mișcare, fără să clipească.În noiembrie 2023, a cîștigat centura la categoria semigrea, după ce l-a eliminat prin KO pe Jiri Prochazka. În primăvară, și-a confirmat statutul, distrugîndu-l pe Magomed Ankalaev într- o singură rundă. În palmaresul său se afl
04:30
Argentinianul Lionel Messi a anunțat, marți, că în luna decembrie va organiza, la Miami, 'Cupa Messi, un turneu de fotbal care va reuni opt dintre cele mai bune echipe de juniori din lume."În sfîrsit, vă pot spune că un turneu foarte special pentru tineri jucători promiţători va avea loc la Miami, în decembrie, cu participarea celor mai bune opt cluburi din lume. Și de asemenea, vor fi multe a
03:30
Uneori, o luptă nu este doar o bătălie pentru centură.Este o modalitate de a aminti lumii că ești încă acolo.Max Holloway este pregătit să-l înfrunte pe Charles Oliveira — dar doar în condițiile sale.Nu la Rio, nu pe terenul adversarului, ci undeva unde aerul miroase a șanse egale.Doi veterani, un singur octogonOliveira, 35 de ani, a revenit spectaculos în centrul atenției.La R
02:30
Pacquiao vs. Lomacenko: o confruntare între două legende ale boxului devine tot mai posibilă # Noi.md
Undeva între trecut și prezent, o mare poveste pare că se trezește din nou la viață.Manny Pacquiao și Vasyl Lomacenko — două nume care miros a epocă de aur — ar putea să se întîlnească în ring.Unul este omul care a cucerit opt categorii de greutate; celălalt, un geniu cu două medalii olimpice de aur și un stil care seamănă mai mult cu un dans decît cu o luptă. Acum ar putea boxa nu pen
02:00
Dublă pentru Ronaldo, calm englezesc și disperare italiană. Fotbalul de octombrie în preliminariile CM 2026 # Noi.md
Săptămîna de meciuri internaționale din octombrie a fost incendiară.Unele echipe își pot deja imagina biletele pentru SUA, altele mai păstrează doar speranța. Între ele – drame, autogoluri și chiar lovituri de la centrul terenului.Spania, din nou impecabilăBulgaria a încercat să reziste, dar părea un gest zadarnic – ca și cum ai încerca să prinzi soarele cu mîinile.Spania e o maș
