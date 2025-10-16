Tentativă de trecere ilegală a frontierei pe Nistru: un ucrainean reținut cu barca gonflabilă
Subiectul Zilei, 16 octombrie 2025 13:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1" au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Oamenii legii au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior, s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:00
Un bărbat de 38 de ani din raionul Râșcani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor într-un conflict izbucnit în timpul consumului de alcool. Incidentul a avut loc pe 25 august 2022, într-o construcție auxiliară de pe proprietatea victimei. Agresorul și victima
13:00
Rusia recurge la măsuri radicale pentru a asigura aprovizionarea internă cu combustibil # Subiectul Zilei
Rusia se confruntă cu o criză energetică severă, cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, care au dus la pierderea a aproximativ 40% din capacitatea de rafinare. Pentru a face față deficitului de combustibil și a asigura aprovizionarea internă, autoritățile ruse au adoptat măsuri radicale. Ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, a anunțat că lucrările
Acum 2 ore
12:30
Autoritățile din raionul Drochia au efectuat recent percheziții la domiciliile mai multor suspecți, ocazie cu care au fost confiscate arme de foc, muniții și substanțe narcotice. Acțiunile forțelor de ordine fac parte dintr-o investigație penală pentru deținere și trafic ilicit. Printre bunurile ridicate s-au numărat arme cu țeavă ghintuită, muniții neidentificate, droguri de tip vegetal și accesorii pentru
12:30
Moldovean prins la Albița cu o mașină furată din Franța: „nu știam că este furată” # Subiectul Zilei
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost prins de poliția de frontieră română la Punctul de Trecere Albița, în timp ce conducea o mașină care figura ca furată din Franța. Autoturismul, de ultimă generație, a generat suspiciuni datorită faptului că era înregistrat în bazele de date ca fiind bun urmărit pentru
12:30
La 13 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, a avut loc un incident armat la o piață situată pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, în urma unui conflict între mai mulți indivizi. Potrivit surselor, cinci bărbați din Ialoveni s-ar fi deplasat la piață pentru a-și rezolva un conflict cu un bărbat de 33 de ani,
Acum 4 ore
11:30
Trei bărbați au fost arestați pentru cultivarea și vânzarea de marijuana, după ce autoritățile au efectuat mai multe percheziții care au dus la capturarea substanțelor interzise și a mijloacelor folosite la activitățile ilegale. Investigațiile au arătat că cei reținuți cultivau plante de cannabis în laboratoare clandestine, folosind echipamente specializate pentru îngrijire, uscare și porționare. Pe
11:20
Un inculpat din dosarul omorului lui Sergiu Oală a primit o condamnare — Mihail Cebotari, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Sergiu Oală, un tânăr de circa 20–21 de ani, originar din Bălți, a fost dat dispărut la
10:10
Confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie în mâinile Curții Constituționale # Subiectul Zilei
Curtea Constituțională a Republicii Moldova examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor de deputat pentru noile legislaturi. Decizia instanței este esențială pentru validitatea Parlamentului și pentru formarea oficială a majorității parlamentare care va guverna țara. Potrivit rezultatelor preliminare ale scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55
Acum 6 ore
09:40
Marina Tauber a reacționat după ce Procuratura Anticorupție a solicitat o pedeapsă mai severă în cazul ei, contestând sentința inițială. Fosta deputată afirmă că solicitarea este dovadă a unei persecuții politice, și că este pregătită să lupte pentru anularea deciziei prin toate căile legale. Tauber susține că pedepsele cerute — aproximativ 13 ani de închisoare pentru toate
09:00
Madagascar: În urma protestelor, armata suspendă instituții și instituie guvern de tranziție # Subiectul Zilei
Situație tensionată în Madagascar, unde armata a preluat controlul total al țării, după ce președintele Andry Rajoelina a fugit în străinătate pe fondul unor proteste masive și al unei crize politice fără precedent. Potrivit autorităților militare, președintele a părăsit țara în grabă după ce mii de oameni au ieșit în stradă cerând demisia sa, acuzând corupția, sărăcia
Acum 24 ore
18:00
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026. Estimările din proiect arată că diferența dintre tarifele actuale și cele calculate
17:40
Contrabandă cu articole vestimentare: Loturi de haine descoperite de autorități în două localități # Subiectul Zilei
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat două tentative de introducere ilicită a unor loturi de marfă de origine străină, fără deținerea actelor de proveniență legală/vamală. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țânțăreni, raionul Anenii Noi, unde ofițerii vamali au stopat pentru verificări un microbuz de marca Mercedes Viano, condus de un conațional
17:00
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la
17:00
Procuratura Anticorupție a depus un apel la Curtea de Apel Centru, solicitând rejudecarea cauzei fostei deputate Marina Tauber și majorarea pedepsei aplicate acesteia. Procurorii consideră că pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare, pronunțată prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare, este prea blândă și nu reflectă gravitatea faptelor comise. Astfel, aceștia
16:40
Într-o conferință de presă susținută pe 15 octombrie 2025, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avertizat că regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze naturale, întrucât livrările asigurate de Moldovagaz s-au încheiat la 15 octombrie, iar nu există încă claritate privind volumele viitoare. Roșca a menționat că autoritățile de pe malul drept al Nistrului au
16:10
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital după ce a aprins un chibrit în propria locuință din satul Tașlîc, raionul Grigoriopol, provocând o explozie din cauza unei scurgeri de gaz. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie 2025, iar deflagrația a fost cauzată de un furtun de gaz defect care conecta plita
15:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Leușeni, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova cu un autocar pe ruta Chișinău – București. În urma unui control suplimentar, polițiștii de frontieră au descoperit în borseta acestuia trei țigări confecționate manual, conținând o substanță
15:00
Într-un caz deosebit de grav, doi soți au fost uciși în localitatea Grăiești în anul 2002, iar autorul crimei a fost judecat abia acum, după mai mult de două decenii de la comiterea faptei. Procesul a avut loc recent, iar instanța a pronunțat sentința în urma unei anchete complexe și îndelungate. Potrivit informațiilor disponibile, autorul crimei a
14:30
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la sensul giratoriu de pe strada Calea Orheiului, la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu din Chișinău. Potrivit imaginilor transmise redacției, în coliziune au fost implicate un ATV și un automobil. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de Poliție, transmite subiectulzilei.md cu referire
14:00
Primăria Chișinău: Dezvoltarea orașului continuă, în ciuda lipsei sprijinului unor consilieri municipali # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția
13:30
Peste 50 de percheziții în Călărași: Trei persoane reținute într-o schemă de corupție privind permisele auto # Subiectul Zilei
În urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, au fost efectuate peste 50 de percheziții în raionul Călărași, vizând o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă
13:10
Primarul Chișinăului și ambasadorul Germaniei abordeză proiecte de infrastructură și eficiență energetică # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de colaborare cu sprijinul Ambasadei și al statului german. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de interes comun: proiecte finanțate din fonduri europene, eficiență
13:00
Primăria Chișinău a felicitat primul copil născut de Hramul orașului – micuța Eva Romanciuc # Subiectul Zilei
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc.A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii săi, să felicite primul cetățean născut în ziua Hramului capitalei, o zi încărcată de simbolism și bucurie. Cu această ocazie, Primăria Chișinău a oferit o diplomă
13:00
Pensionarii din raionul Căușeni spun că veniturile pe care le primesc lunar nu le mai ajung nici pentru strictul necesar. Mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, iar în prag de iarnă sunt nevoiți să caute soluții disperate pentru a-și acoperi cheltuielile. Pe străzile orașului Căușeni, tot mai des pot fi văzuți oameni în vârstă
13:00
Douăzeci de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux total de aproape 59 de mii de traversări ale persoanelorla punctele de trecere din țară. În această perioadă, 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, din diverse motive legale. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Totodată, în ultimele
13:00
Procuratura Bălți a trimis în instanță un dosar penal privind coruperea alegătorilor, în care este implicat un membru al grupării „Șor". Acesta este acuzat că, în perioada mai–septembrie 2025, ar fi promis sume de bani mai multor persoane din municipiul Bălți, în schimbul votului lor favorabil unei formațiuni politice. Pentru a-și urmări scopul, bărbatul ar
13:00
De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a crescut semnificativ. La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de cazuri, dintre care 28 au fost extrem de grave, necesitând intervenții complexe din partea echipelor medicale. Dintre acestea, 19 au fost victime ale accidentelor vasculare cerebrale severe, iar […] Articolul Creștere semnificativă a cazurilor la Urgențe în ziua Hramului Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Intoxicație alimentară în Telenești: Patru morți și zeci de spitalizați după un parastas # Subiectul Zilei
Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii […] Articolul Intoxicație alimentară în Telenești: Patru morți și zeci de spitalizați după un parastas apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Suspendare totală a traficului rutier pe strada Nicolae Costin – lucrări pe tronsoane # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin. ▶️Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat […] Articolul Suspendare totală a traficului rutier pe strada Nicolae Costin – lucrări pe tronsoane apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
MI5 avertizează că Rusia și China vizează Parlamentul britanic prin activități de spionaj # Subiectul Zilei
Serviciul britanic de securitate internă MI5 a emis un avertisment public rar, informând membrii Parlamentului și angajații acestuia că Rusia, China și Iran desfășoară activități de spionaj și interferează în mod direct cu democrația britanică. Potrivit MI5, metodele utilizate includ phishing, colectarea informațiilor prin relații personale lungi și profunde, donații politice suspecte și încercări de influențare […] Articolul MI5 avertizează că Rusia și China vizează Parlamentul britanic prin activități de spionaj apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
În Grecia va avea loc o grevă națională de 24 de ore, ca răspuns la un proiect legislativ controversat care prevede posibilitatea ca ziua de muncă să fie extinsă la 13 ore. Sindicatele din sectorul public și privat avertizează că astfel de modificări ar submina dreptul la echilibrul între viața profesională și cea personală și ar […] Articolul Grevă generală în Grecia, declanșată de planurile privind ziua de lucru de 13 ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Experiență tulburătoare la Mănăstirea Saharna: O femeie povestește despre o stare inexplicabilă # Subiectul Zilei
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, a trăit o experiență spirituală intensă la Mănăstirea Saharna, care i-a marcat profund viața. Inițial, a mers acolo împreună cu verișoara sa, considerând slujba de exorcizare drept un simplu spectacol religios. Cu toate acestea, în timpul slujbei, a început să simtă o stare de neliniște, iar când a bătut […] Articolul Experiență tulburătoare la Mănăstirea Saharna: O femeie povestește despre o stare inexplicabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Italia: Un șofer român de TIR și-ar fi înjunghiat mortal un conațional, într-o parcare # Subiectul Zilei
Un șofer român de camion a murit înjunghiat cu un cuțit într-o parcare din nordul Italiei, anunță presa italiană. Agresorul este tot un român. Alarma a fost dată cu câteva minute înainte de ora unu, duminică noapte, atunci când cadavrul lui Ionuț Marius Cal a fost găsit într-o parcare publică din Bolzano, un oraș situat […] Articolul Italia: Un șofer român de TIR și-ar fi înjunghiat mortal un conațional, într-o parcare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Capitalei marchează una dintre cele mai importante sărbători spirituale și comunitare ale anului. Cu această ocazie, chișinăuienilor le sunt transmise gânduri de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Această frumoasă zi este, în primul rând, despre oamenii care trăiesc, muncesc, studiază și își întemeiază familii în Chișinău — un oraș în continuă dezvoltare, […] Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul orașului — Ziua Acoperământului Maicii Domnulu apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
În urma semnării unui acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea termenilor conveniți. Potrivit armatei israeliene, cinci palestinieni au fost uciși în cartierul Shujayea din Gaza City pentru că ar fi traversat linia de demarcație stabilită în cadrul acordului. Israel susține că aceștia s-ar fi apropiat […] Articolul Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Fâșia Gaza apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Marile companii tehnologice Meta, Google şi Microsoft au decis să suspende difuzarea reclamelor politice pe platformele lor în toată Uniunea Europeană, ca urmare a noilor reglementări adoptate la nivel comunitar, menite să impună transparență sporită în publicitatea electorală. Noile reguli obligă ca toate reclamele politice online să precizeze cine le finanțează, cât costă şi ce […] Articolul Meta, Google şi Microsoft suspendă reclamele politice în Uniunea Europeană apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca […] Articolul Incident neobișnuit la Slobozia: o vacă a fost la un pas de a se îneca apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Primăria Chișinău informează că între 15 și 18 octombrie 2025, între orele 09:00 și 19:00, traficul rutier va fi oprit total pe strada Nicolae Costin, pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Restricțiile vor fi aplicate pe segmente diferite: Pe durata lucrărilor, traseele transportului public vor fi modificate. De exemplu, microbuzul nr. 103 și troleibuzul nr. 38 vor circula pe […] Articolul Trafic suspendat temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
La aproape trei luni de la începutul anului, Primăria Chișinău funcționează fără un buget aprobat pentru 2025. În timp ce primarul Ion Ceban susține că administrația municipală operează „fără datorii și fără crize financiare”, consilierii municipali din opoziție avertizează că lipsa unui buget afectează investițiile și dezvoltarea infrastructurii capitalei. Consilierul PSRM Vlad Melnic a subliniat […] Articolul Chișinăul rămâne fără buget aprobat pentru 2025: consilierii cer acțiuni urgente apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Discrepanțe între factură și contor: consumator din Drochia acuză „Energocom” de erori # Subiectul Zilei
Un consumator din orașul Drochia a sesizat că factura emisă de Energocom Furnizare pentru consumul de gaze nu corespunde cu valorile afișate pe contorul său. Luna trecută, factura a indicat cu 1 m³ mai mult decât consumul real, iar luna aceasta a fost facturat cu 5 m³ mai puțin. Consumatorul a transmis poze cu indexul […] Articolul Discrepanțe între factură și contor: consumator din Drochia acuză „Energocom” de erori apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a partidului Șor, au apărut în fața Curții de Apel prin teleconferință, în timp ce se află în detenție. Ele susțin că au fost implicate doar într-un rol contabil — „numărau banii” — iar deciziile privind finanțarea partidului erau luate de alții, precum Ilan Șor […] Articolul La Curtea de Apel, fostele reprezentante ale partidului Șor pledează nevinovăție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne fără gaz natural în perioada 15–17 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de întreținere la rețeaua de distribuție. Sistarea va începe marți, 15 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia joi, 17 octombrie, la ora 17:00. Vor fi afectați consumatorii casnici și noncasnici de pe următoarele străzi: „Bălți-gaz” […] Articolul „Bălți-gaz” anunță întrerupere temporară pentru lucrări de reparație apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Chișinăul își sărbătorește Hramul: flori, tradiții și bucurie în centrul capitalei # Subiectul Zilei
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu simbolurilor istoriei și identității naționale. Pe parcursul zilei, în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane se desfășoară un amplu program […] Articolul Chișinăul își sărbătorește Hramul: flori, tradiții și bucurie în centrul capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională, a reținut zece agenți ai Rusiei implicați în acțiuni de sabotaj în regiunile Odesa și Lvov. Printre cei arestați se numără persoane cu vârste între 19 și 73 de ani, care ar fi fost recrutate de la distanță și manipulate prin promisiuni de câștiguri rapide. […] Articolul SBU a dejucat mai multe tentative de atac asupra infrastructurii ucrainene apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Locuitorii din Racovăț reclamă drumuri impracticabile după lucrările de alimentare cu apă # Subiectul Zilei
Locuitorii satului Racovăț, raionul Soroca, sunt nemulțumiți de starea drumurilor locale, deteriorate după lucrările de alimentare cu apă potabilă. O locuitoare a satului a publicat un mesaj pe Facebook adresat Primăriei, semnalând că multe străzi au devenit impracticabile, mai ales după ploi. Ea subliniază riscurile pentru copii, vârstnici și echipele de intervenție în caz de […] Articolul Locuitorii din Racovăț reclamă drumuri impracticabile după lucrările de alimentare cu apă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică # Subiectul Zilei
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul […] Articolul Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative […] Articolul CNPF avertizează asupra informațiilor false privind TUX și returnarea banilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic […] Articolul Peste 33% dintre copiii moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută apare prima dată în Subiectul Zilei.
08:10
Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul […] Articolul Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
