Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă”
HotNews, 12 octombrie 2025 18:20
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare" la adresa securității naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Moldova nu va avea parte de nimic bun" dacă își va continua parcursul european și, în același timp, […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă"
Acum o oră
18:10
Ion Ceban: Primăria Chișinău susține dezvoltarea suburbiilor și investește în proiecte care aduc confort și viață mai bună oamenilor
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, declară că suburbiile se dezvoltă. La invitația primarului orașului Vatra, Denis Danila, astăzi am participat la inaugurarea noului parc public al localității, un loc frumos, cu spații pentru copii și maturi. Mă bucur că oamenii vor avea unde să se odihnească și să petreacă timp cu familia, susține Ion […]
Acum 12 ore
08:10
Ion Ceban: Am participat împreună cu familia la primul festival de jocuri intelectuale din țara noastră
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că mai multe persoane de diferite vârste au petrecut frumos timpul liber și și-au demonstrat abilitățile intelectuale în cadrul mai multor activități din capitală. Cu mare drag, împreună cu familia, am participat la „IQ FEST" – primul festival de jocuri intelectuale din țara noastră, susține Ion Ceban. […]
07:00
Horoscop 12 octombrie – o zi condimentată frumos. O să avem disponibilitate pentru ieșiri, plimbări, revederi care să ne arate ce mai simțim față de persoane fără de care nu concepem viața. BALANȚĂ O să aveți întâlniri cu prietenii pe care nu i-ați mai văzut de mult timp și o să fiți interesați de un […]
Ieri
16:40
VIDEO | Ion Ceban: În această toamnă ne propunem să plantăm circa 4.000 de arbori și 16.500 de arbuști în toate sectoarele capitalei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, alături de angajații Primăriei Chișinău și ai „Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi", a participat astăzi la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, în sectorul Buiucani. Campania se va desfășura etapizat în toate cele cinci sectoare ale orașului, cu implicarea administrațiilor locale, a voluntarilor și a […]
13:50
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa – Franța: 61 euro, România 154, Republica Moldova 184,2 €/MWh
Trăim mai bine decât europenii, dacă plătim mai mult! Dacă prețul la energie electrică este ~ 3,59 lei per kWh (pentru zona centrală / sud, conform tarifului recent aprobat 3,59 lei/kWh × 0,0513 €/lei = ~ 0,1842 €/kWh. Asta înseamnă ~ 184,2 €/MWh (pentru 1 megawatt-oră = 1000 kWh) Deci, prețul estimativ al unui MWh […]
13:40
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: unii nu știu că sunt vizați de deportare
Autoritățile letone au ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, sub riscul de deportare, relatează Politico, citând Biroul pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (PMLP). Aceasta se referă la cetățenii ruși care locuiesc în țară și care, până la 30 iunie, nu îndepliniseră cerința de a obține […]
12:50
VIDEO: Ion Ceban: Pliantele cu războiul hibrid s-au terminat, urmează facturile, urmează situația grea în economie
Liderii blocului „Alternativa", Ion Ceban, declară că pliantele cu războiul hibrid, cu carne de ton, cu multe alte sperietori s-au terminat, cum s-a terminat și campania electorală. Urmează facturile, urmează în continuare situația grea în economie și în domeniul social, constată Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău. Pensiile tot aceleași, salariile tot aceleași, etc. […]
07:00
Horoscop 11 octombrie – SCORPION – se poate să revină cineva cu rugămintea să lucrați împreună
Horoscop 11 octombrie – o zi reușită. O să alegem lucruri care să ne destindă, să ne facă plăcere și să ne apropie și mai mult de cei dragi. BALANȚĂ Poate fi o zi specială pentru voi, cu o aniversare sau o nuntă — oricum, e ceva de sărbătorit și o să fie o atmosferă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Cornel Ciurea, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: În UE nu există așa măsuri restrictive
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie electorală și a constatat că în statele europene, nemijlocit Germania, Franța, Spania, România, nu au fost excluse partide din cursa electorală pe motiv că s-ar presupune că formațiunile au încălcat anumite prevederi. De altfel, limitarea temporară a activității partidelor nu […]
07:10
Horoscop 10 octombrie – O zi cu surprize. E bine să avem prezență de spirit ca să prindem din zbor un pont care să ne ofere un job, o șansă de a cumpăra o casă, o mașină – sau să nu trecem indiferenți pe lângă cineva care ne-ar putea deveni partener de viață! BALANȚĂ O […]
9 octombrie 2025
16:13
Horoscop 9 octombrie – FECIOARĂ – întrevedere cu cineva care vrea să puneți bazele unei colaborări
Horoscop 9 octombrie – o zi frumoasă. Am face bine să ne mai pese și de noi — să ne odihnim, să facem puțină mișcare, să ne întâlnim cu prietenii și să punem țara la cale. BALANȚĂ Or să vă curteze diverși ca să intrați într-o combinație partenerială și să vă puneți toată măiestria în […]
16:13
Alegerile anticipate revin în discuție. Macron este îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării. Macron, preşedinte din 2017, se confruntă cu cea mai gravă criză politică internă din timpul […]
16:13
Declarație: Rămâne un mister juridic faptul cum Partidul Republican „Inima Moldovei" a fost exclus din cursă, iar Blocul a reușit să evite sancțiunile
Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru Reintegrare, conducătorul Asociației „Inițiativa pentru Pace", afirmă că „nu se leagă" aspectele juridice ale excluderii din cursa electorală a partidului de opoziție Partidul Republican „Inima Moldovei" cu doar două zile înainte de alegeri. „Acest partid făcea parte dintr-un bloc electoral, nu era un concurent independent. Codul Electoral spune clar că partidele […]
16:13
Continuitate administrativă: Proiectul de alimentare cu apă la Călugăr continuă cu noul primar, de asemenea ales din partea Partidului Nostru
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În același timp, proiectul de alimentare cu apă al satului Frumușica a fost inclus oficial la finanțare. „Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru a continua […]
8 octombrie 2025
16:40
ANAF și Fiscul din Republica Moldova vor colabora pentru îmbunãtãțirea proceselor și a capacităților instituționale
ANAF și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova vor colabora pentru îmbunãtãțirea proceselor și a capacitãților instituționale din ambele țãri prin schimburi de experți și sesiuni tehnice. Cele două instituții au semnat Memorandumul de colaborare pentru consolidarea cooperãrii bilaterale, anunță ANAF. Documentul, semnat pe 6 octombrie 2025, la București, marcheazã un moment important în […]
10:50
Ministrul educației, Dan Perciun, declară că bursele de merit depind de reușita academicăю Astfel, pentru a obține o bursă de categoria a treia, studenții ar trebui să obțină o medie anuală de cel puțin 6.5; pentru categoria a doua, studenții ar trebui să obțină o medie anuală de cel puțin 7.5; pentru categoria a întâia, […]
08:30
Danemarca vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen, potrivit AFP. "Guvernul va propune interzicarea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani", a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare. Conform proiectului de lege, care urmează […]
07:00
Horoscop 8 octombrie – o zi cu sare și piper. Am face bine să ne ocupăm și de lucrurile pe care le-am tot evitat, în speranța că vor dispărea de la sine. Dar n-a fost să fie! BALANȚĂ O să interacționați cu niște oameni ca să reintrați în posesia unor bunuri, să vă clădiți un […]
7 octombrie 2025
20:50
Uniunea Europeană va putea suspenda regimul fără vize pentru 61 de state, inclusiv Moldova
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, inclusiv Republica Moldova, în caz de riscuri la adresa securității sau încălcări ale drepturilor omului. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European, transmite IPN. Conform noului mecanism, Comisia Europeană va […]
20:50
Criza politică de la Paris se amplifică pe fondul demisiei premierului Sébastien Lecornu. Potrivit unui sondaj Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro, majoritatea francezilor îl consideră pe Emmanuel Macron principalul responsabil pentru impasul guvernamental. 70% dintre francezi sunt acum favorabili demisiei lui Emmanuel Macron, dintre care 48% se declară „foarte favorabili. În timp ce președintele încearcă […]
20:40
Alexandru Tănase, despre scenariile privind validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 trebuie validate de către Curtea Constituțională, întrucât nu există motive juridice care să justifice o altă decizie. Potrivit acestuia, dezbaterile și scenariile apărute în spațiul public, în special privind Partidul Politic „Democrația Acasă" și cele șase mandate obținute de acesta, […]
15:10
Andrian Candu: Orice are o limită. Eu nu ameninț, dar avertizez: e bine ca unii să nu uite că trecutul nu dispare doar pentru că e incomod
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare după o lungă perioadă de tăcere. Într-o postare recentă, acesta s-a arătat deranjat de anumite investigații, despre care afirmă că „nu au nicio legătură cu activitatea sa de astăzi". Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a menționat […]
13:00
Cornel Ciurea: Dacă Ceban, Vlah și Costiuc îşi vor uni eforturile şi vor începe o luptă „pe viaţă şi pe moarte” cu guvernarea…, am putea asista la o schimbare a clasei politice # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea constată că, deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. „Se creează impresia că pe cei de la guvernare nu prea-i interesează opoziţia tradiţională, dacă-i […] The post Cornel Ciurea: Dacă Ceban, Vlah și Costiuc îşi vor uni eforturile şi vor începe o luptă „pe viaţă şi pe moarte” cu guvernarea…, am putea asista la o schimbare a clasei politice first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 7 octombrie – o zi cu Lună Plină. O să avem un program încărcat și o să reușim să punem niște lucruri la punct dacă vom accesa resursele interioare — altminteri, o să meargă mai greu. BALANȚĂ Întrevedere cu cineva care vă poate oferi ceva de lucru — e ceva stimulativ și or să […] The post Horoscop 7 octombrie – dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu first appeared on HotNews.md.
6 octombrie 2025
19:10
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro # HotNews
Liechtenstein a publicat 294 de oferte de muncă, cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună. Unele locuri de muncă oferă și cazare gratuită. Liechtenstein, țara europeană situată în Alpi și una dintre cele mai bogate din lume, caută lucrători prin intermediul rețelei EURES (Serviciile Europene de Ocupare a Forței de Muncă). Portalul […] The post Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro first appeared on HotNews.md.
19:00
OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese” # HotNews
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice, scrie BBC. Dr. Etienne Krug […] The post OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese” first appeared on HotNews.md.
09:00
Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # HotNews
Într-o intervenție avută duminică seară, 5 octombrie, la Digi24, Traian Băsescu a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale. Fostul președinte al României s-a declarat convins de faptul că decizia a fost una internă – „o afacere dâmbovițeană” -, luată pentru interesul de moment al partidelor politice aflate la putere. Mai mult, Băsescu a precizat că […] The post Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” first appeared on HotNews.md.
08:50
Horoscop 6 octombrie – provocări azi. O să fim conștiincioși, cooperanți și, cu toate astea, o să dăm peste o serie de neprevăzute cărora ar fi frumos să le facem față cu brio. BALANȚĂ E momentul să luați niște decizii și să vă faceți curaj să începeți lucruri noi, pentru că ați putea câștiga mai […] The post Horoscop 6 octombrie – TAUR – vin oferte interesante de colaborare first appeared on HotNews.md.
08:50
Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari # HotNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că Republica Moldova a încălcat dreptul la un proces echitabil al unei familii, după ce Curtea Supremă de Justiție le-a respins recursul pe motiv că nu au achitat integral taxa de stat, scrie bizlaw.md. Cazul a început în 2012, când Judecătoria Chișinău – sediul Botanica a obligat […] The post Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari first appeared on HotNews.md.
07:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost valabile de CEC. Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament? # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, informează newsmaker.md. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost valabile de CEC. Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament? first appeared on HotNews.md.
5 octombrie 2025
10:40
Maia Sandu a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” # HotNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați […] The post Maia Sandu a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” first appeared on HotNews.md.
07:40
Horoscop 5 octombrie – O zi frumoasă. O să ne dăm voie să ne relaxăm, să relaționăm cu oameni dragi, să ieșim la plimbare și să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră. BALANȚĂ Se poate să ieșiți la rampă cu ceva care să vă reprezinte și o să fie bine primit produsul sau […] The post Horoscop 5 octombrie – SCORPION – primiți o invitație de onoare first appeared on HotNews.md.
4 octombrie 2025
08:30
Horoscop 4 octombrie – o zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres. BALANȚĂ O să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi și o să povestiți […] The post Horoscop 4 octombrie – PEȘTI – vor apărea surprize plăcute pe parcursul zilei first appeared on HotNews.md.
3 octombrie 2025
11:30
Veronica Mihailov‑Moraru, ministra Justiției, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu # HotNews
„România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune practici și rezultate. Mizăm în continuare pe experiența României în procesul de aliniere legislativă la standardele UE”, a precizat ministra în cadrul dialogului. […] The post Veronica Mihailov‑Moraru, ministra Justiției, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu first appeared on HotNews.md.
11:20
Ucrainenii din Chișinău s-au ciocnit cu furturi de plăcuțe de înmatriculare și cereri de ”răscumpărare” # HotNews
Mai mulți cetățeni ucraineni stabiliți în municipiul Chișinău se plâng că le-au fost furate plăcuțele de înmatriculare de la mașini, fiind în schimb lăsat un număr de telefon pentru returnarea acestora contra unei sume de bani. Victimele susțin că un grup de persoane ar fi inițiat o ”afacere” prin care sustrage plăcuțele, apoi le restituie […] The post Ucrainenii din Chișinău s-au ciocnit cu furturi de plăcuțe de înmatriculare și cereri de ”răscumpărare” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 3 octombrie – o zi cu noutăți. Să fim pe recepție, să nu ne scape un mesaj care ne-ar putea salva cariera, sănătatea sau viața sentimentală! BALANȚĂ Se poate să intrați în negocieri cu un angajator care vă solicită să luați parte la o lansare de proiect și o să aveți de ales dacă […] The post Horoscop 3 octombrie – BALANȚĂ – se poate să intrați în negocieri cu un angajator first appeared on HotNews.md.
2 octombrie 2025
14:00
Andrei Năstase: Este o aberație pe care o resping cu maximă putere, iar pe mincinoși îi voi acționa imediat în justiție # HotNews
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor care au […] The post Andrei Năstase: Este o aberație pe care o resping cu maximă putere, iar pe mincinoși îi voi acționa imediat în justiție first appeared on HotNews.md.
11:40
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # HotNews
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a […] The post Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 2 octombrie – SCORPION – un proiect nou la orizont, iar voi o să vă descurcați frumos # HotNews
Horoscop 2 octombrie – o zi condimentată. E bine să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și la ce vrea să ni se spună, ca să nu ratăm semnalele de avertisment. BALANȚĂ O să vă dați interesul să-i convingeți pe șefi că sunteți cei mai buni și o să le puteți cere […] The post Horoscop 2 octombrie – SCORPION – un proiect nou la orizont, iar voi o să vă descurcați frumos first appeared on HotNews.md.
1 octombrie 2025
12:40
Olesea Stamate amintește că astăzi este ziua internațională a persoanelor în etate. Grija pe care o poartă (sau nu o poartă!) statul acestei categorii sociale spune multe despre echitate, responsabilitate, dar și despre încrederea generației mai tinere în faptul ca atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, vor avea un trai decent, susține Olesea […] The post Olesea Stamate: Pensionarii noștri azi trăiesc mai greu, decât acum 4 ani first appeared on HotNews.md.
11:10
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă # HotNews
Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa este pregătită să doboare dronele rusești dacă […] The post Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă first appeared on HotNews.md.
10:30
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE reiterează art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020: Limitarea partidelor trebuie să reprezinte o măsură proporțională # HotNews
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, […] The post Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE reiterează art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020: Limitarea partidelor trebuie să reprezinte o măsură proporțională first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 1 octombrie – o zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele. BALANȚĂ Se poate să vă găsiți ceva nou de lucru, dar e bine să faceți alegerea potrivită, să nu vă complicați cu ceva ce va merge greu […] The post Horoscop 1 octombrie – SCORPION – Vă puteți asocia cu niște oameni de treabă first appeared on HotNews.md.
30 septembrie 2025
15:50
Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” # HotNews
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că […] The post Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” first appeared on HotNews.md.
14:00
Fadei Nagacevschi: Liderii opoziției și-au arătat adevărata față – niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii # HotNews
Fadei Nagacevschi constată că PAS nu a câștigat alegerile, PAS a manevrat totul cum a vrut, grație unei opoziții inexistente în această țară. Felicitări, PAS! Dar nu vă lăsați păcăliți – nu aveți nimic de sărbătorit. Pe termen scurt, va fi un coșmar. Unii dintre cei care „au jucat la două capete” în opoziție vor […] The post Fadei Nagacevschi: Liderii opoziției și-au arătat adevărata față – niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii first appeared on HotNews.md.
13:40
Boris Volosatîi, Președinte al Partidului AUR din Republica Moldova, declară că AUR din Republica Moldova a obținut un rezultat modest, pe care îl accept cu demnitate și cu respect pentru fiecare român basarabean care ne-a oferit încrederea sa. Nu este un capăt de drum. Este o lecție, iar UNIONISMUL nu poate fi măsurat doar în […] The post Boris Volosatîi: Vom merge înainte, vom întări echipa și vom rămâne aproape de cetățeni first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 30 septembrie – TAUR – Vă curtează niște oameni de afaceri să puneți umărul la un proiect # HotNews
Horoscop 30 septembrie – o zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele. BALANȚĂ O problemă importantă de rezolvat, poate are legătură cu familia sau cu o investiție pe care vreți s-o faceți, și e bine să vă […] The post Horoscop 30 septembrie – TAUR – Vă curtează niște oameni de afaceri să puneți umărul la un proiect first appeared on HotNews.md.
29 septembrie 2025
10:10
Olesea Stamate: Dacă cineva crede că poate păstra puterea din frică, greșește. Nu renunţăm. Nu tăcem. Continuăm! # HotNews
Olesea Stamate face primele concluzii si Privind la rezultatul mare al acestor alegeri este clar: avem o ţara sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campania electorală. Principalul rezultat al acelor alegeri este: oameni speriaţi, mai multă neîncredere în instituţii şi o democrație care pare mai fragilă decât oricând, susține Olesea Stamate. Numărătoarea voturilor […] The post Olesea Stamate: Dacă cineva crede că poate păstra puterea din frică, greșește. Nu renunţăm. Nu tăcem. Continuăm! first appeared on HotNews.md.
10:10
Fondatorul Telegram acuză Franța că a cerut ștergerea unor canale moldovenești de pe Telegram # HotNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că a fost abordat de serviciile de informații franceze în urmă cu un an, prin intermediari, pentru a sprijini guvernul de la Chișinău în cenzurarea unor canale înainte de alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În schimb, i s-ar fi promis sprijin în procesul său din Franța. Ministerul francez de Externe […] The post Fondatorul Telegram acuză Franța că a cerut ștergerea unor canale moldovenești de pe Telegram first appeared on HotNews.md.
