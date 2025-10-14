Undă verde pentru primul magazin IKEA din Moldova
NewsUngheni, 14 octombrie 2025 22:40
Undă verde pentru primul magazin IKEA din Moldova
Acum 30 minute
23:50
Cursul valutar oficial la 15 octombrie 2025
Acum o oră
23:40
Pe Stadionul municipal Ungheni a fost instalat sistemul de iluminat nocturn
Acum 2 ore
22:40
Undă verde pentru primul magazin IKEA din Moldova
Acum 4 ore
22:00
Imaginea Poliției de Frontieră promovată în rândul elevilor de la Gimnaziul Milești
21:30
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale # NewsUngheni
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower" din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale
Ieri
15:10
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport # NewsUngheni
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport
15:00
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București # NewsUngheni
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București
14:50
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar # NewsUngheni
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar
14:00
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 – 17 octombrie la Ungheni și Cantemir # NewsUngheni
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 - 17 octombrie la Ungheni și Cantemir
13:40
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga – Taraclia va fi reparat capital # NewsUngheni
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga - Taraclia va fi reparat capital
13:20
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 17 acte falsificate depistate la frontieră
13:10
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion # NewsUngheni
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion
13:10
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii de gaz în Grozești # NewsUngheni
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii de gaz în Grozești
12:50
A 3-a săptămână din octombrie 2025 începe cu ieftinirea carburanților
12:40
Vameșii din Leușeni au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion # NewsUngheni
Vameșii din Leușeni au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion
11:30
[FOTO] Accident rutier grav pe traseul R16, în segmentul satului Blândești din Ungheni # NewsUngheni
Accident rutier grav pe traseul R16, în segmentul satului Blândești din Ungheni
11:10
Căutări cu final tragic la Nisporeni. „Colea" din Boldurești a fost găsit decedat
10:50
Crimă terifiantă în satul Chiriet-Lunga din UTA Găgăuzia
10:30
Președintele Parlamentului Grosu și Premierul Recean vor susține o conferință comună de presă # NewsUngheni
Președintele Parlamentului Grosu și Premierul Recean vor susține o conferință comună de presă
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 716.7 mln MDL în perioada 6 – 12 octombrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 716.7 mln MDL în perioada 6 - 12 octombrie 2025
10:10
Agresor familial din Fălești condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție # NewsUngheni
Agresor familial din Fălești condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție
10:00
Situația la Frontieră: peste 79.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Cursul valutar oficial la 13 octombrie 2025
12 octombrie 2025
19:40
Fotbal în școli. Elevii din Ungheni au primit echipament sportiv nou
19:30
La Spitalul raional Nisporeni a fost revitalizat accesul și a fost construită o parcare cu 105 locuri # NewsUngheni
La Spitalul raional Nisporeni a fost revitalizat accesul și a fost construită o parcare cu 105 locuri
19:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 - 17 octombrie 2025
18:50
În PTF Costești – Stânca a început implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) în UE # NewsUngheni
În PTF Costești - Stânca a început implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) în UE
18:30
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 - 17 octombrie 2025
10 octombrie 2025
20:00
IGPF și Serviciul Vamal au lansat proiectul-pilot de delegare a competențelor în PTF Costești # NewsUngheni
IGPF și Serviciul Vamal au lansat proiectul-pilot de delegare a competențelor în PTF Costești
19:30
Estacadele feroviare – soluții moderne pentru logistică şi dezvoltare economică a căii ferate # NewsUngheni
Estacadele feroviare - soluții moderne pentru logistică şi dezvoltare economică a căii ferate
18:40
Două autospeciale au fost donate de partenerii europeni salvatorilor din Telenești și Călărași # NewsUngheni
Două autospeciale au fost donate de partenerii europeni salvatorilor din Telenești și Călărași
15:30
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a fost distinsă cu „Ordinul Republicii"
14:50
O femeie din Vulcănești a decedat urmare a intoxicării cu gaz de la o centrală termică # NewsUngheni
O femeie din Vulcănești a decedat urmare a intoxicării cu gaz de la o centrală termică
13:30
Continuă tendința scăderii prețurilor la carburanți și în weekend
12:10
De ce moneda în spațiul românesc (România și Republica Moldova) se numește leu?
11:00
Situația la Frontieră: peste 58.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:10
Situația la Frontieră: peste 58.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore
09:50
Vești bune pentru locuitorii din Răuțel. Podul peste r. Răuțel va fi reparat capital (traseul G54) # NewsUngheni
Vești bune pentru locuitorii din Răuțel. Podul peste r. Răuțel va fi reparat capital (traseul G54)
9 octombrie 2025
19:00
Călătorești peste Prut / în Europa? Află despre noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES)
16:11
9 octombrie 2025 – 111 de la trecerea în eternitate a Romancierul de la Dănuțeni – Dumitru C. Moruzi # NewsUngheni
9 octombrie 2025 – 111 de la trecerea în eternitate a Romancierul de la Dănuțeni – Dumitru C. Moruzi
16:11
Carburanții continuă să se ieftinească și la 10 octombrie 2025
16:11
A dispărut „Colea" din Boldurești. IP Nisporeni cere ajutorul în găsirea bărbatului
16:11
O femeie din Nisporeni condamnată pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală # NewsUngheni
O femeie din Nisporeni condamnată pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală
16:11
Un bărbat a fost reținut pentru furt din bagaj pe Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău # NewsUngheni
Un bărbat a fost reținut pentru furt dintr-un bagaj pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău
16:11
Doi tineri din Tighina condamnați la închisoare pentru schema „ruda implicată în accident” # NewsUngheni
Doi tineri din Tighina condamnați la închisoare pentru schema „ruda implicată în accident"
16:11
PCCOCS anunță recuperarea a cca 1.4 mln MDL urmare a investigării penale a 3 administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante # NewsUngheni
PCCOCS anunță recuperarea a cca 1.4 mln MDL urmare a investigării penale a 3 administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante
16:11
Mărfuri de contrabandă depistate în a doua linie de control vamal în Sculeni și Leușeni # NewsUngheni
Mărfuri de contrabandă depistate în a doua linie de control vamal în Sculeni și Leușeni
16:11
Operațiune comună în cadrul OTF ITER – coordonată de EUROPOL
16:11
Președintele filialei Florești al ex-partidul „Şor” în judecată pentru finanțării ilegale a partidului # NewsUngheni
Președintele filialei Florești al ex-partidul „Şor" în judecată pentru finanțării ilegale a partidului
8 octombrie 2025
18:40
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030 # NewsUngheni
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030
