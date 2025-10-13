Maria Corina Machado este Laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025
DosarMedia, 13 octombrie 2025 15:10
Maria Corina Machado este Laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel i-a acordat înalta distincție „pentru munca sa Articolul Maria Corina Machado este Laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025 apare prima dată în Dosar Media.
15:30
James ROTHMAN, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină a susținut o prelegere la AȘM # DosarMedia
Pe 10 octombrie, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, Prof. James ROTHMAN, Laureat al Premiului Nobel pentru Articolul James ROTHMAN, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină a susținut o prelegere la AȘM apare prima dată în Dosar Media.
15:20
Dorin Recean pleacă și din politică, nu doar de la conducerea Guvernului. Despre asta a anunțat premierul moldovean în cadrul Articolul Dorin Recean pleacă și din politică, nu doar de la conducerea Guvernului apare prima dată în Dosar Media.
15:20
Maia Sandu: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!” # DosarMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a transmit un mesaj de mulțumire premierului Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că Articolul Maia Sandu: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!” apare prima dată în Dosar Media.
15:10
15:10
Premiul Nobel pentru Economie în 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt # DosarMedia
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost câștigat de economiștii Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt „pentru explicarea creșterii Articolul Premiul Nobel pentru Economie în 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt apare prima dată în Dosar Media.
