Ceaiul alb — băutura luminii și a liniștii
Noi.md, 12 octombrie 2025 00:00
Într-o lume în care cafeaua a devenit un obicei aproape ritualic, ceaiul alb reprezintă cealaltă față a energiei.Nu strigă, nu caută atenția — se deschide lent, blând, asemenea răsăritului sau respirației aerului dimineții. Originar din provincia chineză Yunnan, ceaiul alb cucerește din nou lumea, devenind un simbol al conștienței, purității și grijii față de sine.Arta infuzăriiCeremon
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
02:30
Alertă la Paris: La Notre-Dame a fost găsită o scrisoare care avertizează asupra unui atac terorist # Noi.md
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.Mesajul, găsit vineri, îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii”, potrivit Le Figaro.După cum transmite
Acum o oră
02:00
Obiceiurile bune nu apar peste noapte — ele se construiesc pas cu pas. Nu e vorba despre forța de voință, ci despre un sistem care ajută creierul să se reorganizeze.Dacă vrei să devii mai productiv, mai calm sau mai sănătos, aceste principii te vor ajuta să începi și, mai ales, să nu renunți în a treia zi.1. Începe cu minimul.Vrei să te apuci de alergat? Nu-ți promite un maraton. Ieși
Acum 2 ore
01:30
Tenismanul monegasc Valentin Vacherot, venit din calificări, a realizat una dintre cele mai neașteptate momente ale sezonului.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, el l-a învins sîmbătă pe sîrbul Novak Djokovic şi a reuşit o performanţă remarcabilă, calificîndu-se în finala turneului Masters de la Shanghai.Clasat pe locul 204 ATP, Valentin Vacherot s-a impus cu scorul de 6-3,
01:00
Tîrziul toamnei este perioada în care organismul încetinește, asemenea naturii. E mai frig, mai întunecat, mai somnoros. Pentru a nu cădea în apatie sezonieră, e important să ne ajustăm ușor ritmul. Aceste obiceiuri simple te vor ajuta să-ți armonizezi corpul și să aduci confort sufletului.1. Începe dimineața cu lumină.Chiar dacă soarele e un oaspete rar, trage draperiile și lasă lumina zi
Acum 4 ore
00:30
La Gradina Zoologică din capitală s-a născut un pui de suricată. Despre asta a anunțat administratorul de la Zoo.„Avem noutăți frumoase. La noi continuă să apară pe lume pui. Puiul de suricată este sănătos, se dezvoltă bine. Atît mama lui, cît și colectivul nostru au grijă de el”, a menționat administratorul în filmuleț, transmite Noi.md cu referire la PRO TV Chișinău.De la începutul anulu
00:00
Într-o lume în care cafeaua a devenit un obicei aproape ritualic, ceaiul alb reprezintă cealaltă față a energiei.Nu strigă, nu caută atenția — se deschide lent, blând, asemenea răsăritului sau respirației aerului dimineții. Originar din provincia chineză Yunnan, ceaiul alb cucerește din nou lumea, devenind un simbol al conștienței, purității și grijii față de sine.Arta infuzăriiCeremon
11 octombrie 2025
23:30
De la măști la uniforme medicale: tînăra de la Tiraspol, care a transformat criza în afacere # Noi.md
Pandemia a fost pentru mulți o perioadă de încercări, dar pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol a devenit începutul unei noi etape. Cu sprijinul mamei sale, croitoreasă cu experiență, și cu o pregătire în domeniul economic, Iulia a transformat criza într-o oportunitate, deschizînd un atelier de croitorie care astăzi produce sute de uniforme pentru specialiști din domeniul medical, alimentație p
23:00
Banda de alergare, eliptica, bicicleta, stepperul — toate acestea le numim cardio. Pentru unii, acesta este cel mai bun mod de a „arde” caloriile în plus, pentru alții — un mijloc de a întări inima și de a crește rezistența. Dar antrenamentele cardio au și mituri, și capcane. Să vedem ce se ascunde în spatele cuvîntului la modă „cardio” și cum să obținem maximum de beneficii din acesta. Ce
Acum 6 ore
22:30
Două obiective medicale importante din Nisporeni — Spitalul Raional și Centrul de Sănătate — beneficiază de o infrastructură modernizată, după finalizarea lucrărilor de amenajare a unei parcări de 3 200 m² cu 105 locuri și a spațiilor verzi adiacente. Proiectul a fost inaugurat pe 10 octombrie, în prezența autorităților locale și a partenerilor internaționali, transmite Noi.md.Noua parcare nu
22:00
Durerea în gît este, probabil, unul dintre cele mai frecvente simptome ale răcelii. Uneori este o ușoară iritație, alteori un disconfort puternic, care împiedică procesul de înghițire și vorbirea. Cauza este simplă: inflamația și umflarea mucoasei faringiene, laringiene sau traheale. Dar ce să faci și cînd este momentul să te adresezi la medic? De ce te doare gîtul În majoritatea cazur
21:30
Inundațiile provocate de ploi torențiale au ucis cel puțin 28 de persoane în Mexic în această săptămînă și au cauzat pagube materiale enorme, au declarat vineri mai mulți oficiali din întreaga țară, informează AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, reprezentanții Protecției Civile din Mexic au semnalat ploi abundente în 31 dintre cele 32 de state mexicane, care au provocat ieși
21:00
Educarea copiilor nu înseamnă control și pedepse. Înseamnă iubire, respect și încredere. Iată 15 reguli care îi vor ajuta pe părinți să crească copii fericiți și încrezători. 1. Iubiți-i necondiționat Nu pentru note bune sau succese, ci pur și simplu pentru ceea ce sînt. 2. Aveți încredere în puterile lor Nu interveniți dacă copilul se descurcă singur
Acum 8 ore
20:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) trag un semnal de alarmă: tot mai multe produse alimentare contrafăcute ajung pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar consumatorii le cumpără fără să bănuiască riscurile.Potrivit Svetlanei Șfeț, șef adjunct al Direcției Siguranța Produselor Alimentare de origine non-animală din cadrul ANSA, singura metodă sigură pri
20:00
Fitnessul a încetat de mult să mai fie doar sportul sportivilor profesioniști și a devenit parte din viața a milioane de oameni. Dar, odată cu popularitatea, sportul a fost înconjurat de mituri — care sună convingător, dar împiedică progresul. A venit timpul să le lăsăm în trecut.1. „După 30 de ani, nu mai poți slăbi” Da, odată cu vîrsta, metabolismul poate încetini, dar stilul de viață,
19:30
Chişinăul se menţine printre cele mai poluate oraşe din Republica Moldova, în special în sezonul rece, cînd traficul intens, centralele termice și activitatea industrială duc la creșterea nivelului de dioxid de azot și a particulelor în suspensie.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Moldova, sistemul de măsurare şi monitorizare a calităţii aerului este unul învechit şi nu permite o ana
19:00
Estonia și-a închis, vineri seara, punctul de trecere a frontierei de la Saatse, după ce gănicerii au observat o prezență neobișnuit de mare a trupelor rusești în apropiere de graniță.Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a proteja siguranța cetățenilor estonieni și pentru a preveni eventuale incidente, scrie site-ul televiziunii publice ERR.După cum transmite Noi.md cu referi
Acum 12 ore
18:30
Cinci cetățeni ai Ucrainei au fost reținuți în timp ce încercau să intre ilegal în regiunea transnistreană din partea raionului Podolsk al regiunii Odesa din Ucraina, relatează Noi.md.Potrivit Direcției Regionale Sud al Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei, bărbații erau îmbrăcați în uniforme militare. Aceștia au fost reținuți de grănicerii ucraineni în timpul patrulării sectorului.A
18:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări importante la cadrul normativ privind „ghișeul unic” pentru eliberarea autorizațiilor în construcții, măsuri care vizează simplificarea, digitalizarea și creșterea transparenței în acest domeniu.După cum transmite Noi.md cu referire la Logos Press, documentul adoptat are drept scop armonizarea terminologiei și uniformizarea procedurilor de autor
18:00
Republica Moldova, subiect prioritar la reuniunea miniștrilor Energiei ai UE din 20 octombrie # Noi.md
Republica Moldova și Ucraina vor fi în centrul discuțiilor la următoarea reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, programată pentru 20 octombrie 2025, în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, oficialii europeni vor examina măsuri urgente pentru consolidarea securității și rezilienței energetice în cele două
17:30
Reacția lui Vasile Tarlev, după decizia lui Vladimir Voronin de a părăsi Blocul ”Patriotic” # Noi.md
Președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, a venit cu o reacție după ce Vladimir Voronin a anunțat că intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară, transmite Noi.md.Tarlev a declarat că este prematur să se formuleze concluzii înainte de o discuție directă între liderii Blocului Patriotic. Potrivit lui, doar printr-un dialog sincer pot fi identificate soluțiile com
17:00
Licitația Moldelectrica, anulată după depistarea unor neconcordanțe tehnice în documentație # Noi.md
Moldelectrica, operatorul de transport al energiei electrice, anunță anularea licitației inițiate pe 30 septembrie 2025 pentru perioada 1 ianuarie–31 martie 2026.După cum transmite Noi.md cu referire la Renergy, decizia vine după evaluarea documentației de către grupul de lucru, care a cerut revizuirea caietului de sarcini astfel încît cerințele tehnice și operaționale actuale să fie reflectat
17:00
Leova, destinație inaccesibilă? Călătorii se plîng de refuzul vînzării biletelor la Gara de Sud # Noi.md
O studentă a semnalat o problemă legată de vînzarea biletelor la Gara de Sud din Chișinău. Potrivit acesteia, în dimineața zilei de astăzi, a solicitat un bilet spre orașul Leova, însă angajata de la ghișeu i-a comunicat că „nu sînt bilete disponibile” pentru această destinație. Postarea a provocat numeroase reacții online, mulți internauți spunînd că au trecut prin situații asemănătoare.„Astă
16:30
Peste 100 de blocuri de locuințe au fost conectate la agentul termic, în pofida datoriilor unor consumatori # Noi.md
Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de distribuție a energiei termice. Pînă acum, peste 100 de blocuri de locuințe au fost racordate, dintr-un total de peste 2 800 înregistrate în Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, furnizorul anunță că racordările vor fi făcute în pofida datoriilor acumulate de consumatori pentru sezonul
16:30
Agenția Națională Arheologică informează că a finalizat recent o cercetare arheologică a unui tumul situat în apropierea localității Ordășei din raionul Telenești, notează Noi.md.Grație parteneriatului dintre Agenția Națională Arheologică și un Centru arheologic din Cehia, au fost investigate opt complexe funerare din epoca bronzului, atribuite diferitelor culturi arheologice.{{819886}}Rez
16:00
În primele nouă luni ale anului 2025, exporturile Republicii Moldova au atins valoarea de 84,9 miliarde lei, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, aceste rezultate au fost posibile datorită colaborării strînse dintre mediul de afaceri și autoritatea vamală, care a asigurat transparența și siguranța fluxurilor comerciale.Astfel, în topul celor mai exportate mărf
15:30
Drum Boom: Șoferii nu cedează trecerea pietonilor — imagini periculoase de pe șoselele din Moldova # Noi.md
În ciuda avertismentelor constante ale poliției, pe șoselele din Moldova se înregistrează în continuare numeroase cazuri în care șoferii nu cedează trecerea pietonilor.Redacția Noi.md a pregătit un material video în care sînt prezentate noi cazuri de încălcare a regulilor de circulație în Republica Moldova. Imaginile arată că șoferii nu acordă prioritate pietonilor, cotesc în locuri inte
14:30
Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat, pe 10 octombrie, o nouă rundă de instruiri practice la Ministerul Justiției, menite să sporească gradul de pregătire al formațiunilor de protecție civilă, transmite Noi.md.Potrivit instituției, activitatea a vizat consolidarea capacităților de reacție ale personalului în caz de incendii, cutremure, inundații
14:30
Catedra de oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat recent conferința științifico-practică, la care au participat studenți, medici rezidenți, medici oftalmologi și optometriști de la catedrele de profil.Lilia Dumbrăveanu, șefa Catedrei de oftalmologie și optometrie, a subliniat faptul că manifestarea științifică a întrunit inv
14:00
Amenzi de peste 25 000 de lei pentru colectarea neautorizată de bani într-o grădiniță din capitală # Noi.md
În 2024, două educatoare și opt părinți, inclusiv două persoane din Comitetul părintesc, de la o grădiniță din capitală au fost amendați pentru colectarea neautorizată de bani, transmite Noi.md.Potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari”, valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește 25 000 de lei, iar amenzile individuale variază între 2 500 și 3 000 de lei.Judecătoria Chișinău a
Acum 24 ore
13:30
Ratingul S&P: Moldova urcă în topul statelor emergente stabile, peste Muntenegru și Bosnia # Noi.md
Agenţia S&P Global Ratings (una dintre cele mai importante trei agenții de rating din lume, alături de Moody's Corporation și Fitch Ratings) a acordat Republicii Moldovei ratingurile sale de credit suverane pe termen lung și scurt, în monedă străină și locală, cu „BB-/B”.După cum transmite Noi.md cu referire la Mold Street, perspectiva este stabilă, evaluarea transferului și convertibilității
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seară impunerea unor tarife comerciale suplimentare de 100% Chinei, ca ripostă la postura ”agresivă” și ”ostilă” a Administrației de la Beijing.”Tocmai am aflat că Administrația Chinei a adoptat o poziție extraordinar de agresivă la nivel comercial, trimițând lumii o scrisoare extrem de ostilă în care afirmă că, de la 1 noiembrie 2025, vor impun
13:30
Ce trebuie să fie indicat în procură, în scopul eliberării și ridicării actelor de stare civilă # Noi.md
În cazul în care titularul actului de stare civilă nu se adresează personal la subdiviziunile competente de stare civilă, în vederea depunerii cererii de solicitare a documentelor de stare civilă, ci depune cererea prin intermediul reprezentantului împuternicit, atunci, la cererea în cauză, urmează a fi anexată o procură autentificată notarial.Prin această procură, persoana, în a cărui privinţ
13:30
Poliția de Frontieră anunță că în prezent se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni. Cele mai mari aglomerări sunt pe direcția de ieșire din țară, transmite Noi.md.Pentru a evita timpii mari de așteptare, autoritățile recomandă șoferilor și pasagerilor să opteze pentru alte puncte de trecere – Costești, Leova sau Cahul – unde traficul este mai redus.
13:00
CEC: Victoria Sanduța și Olesea Stamate, în topul preferințelor la semnăturile online pentru independenți # Noi.md
403 alegători și-au exprimat online sprijinul pentru 15 pretendenți independenți la alegerile parlamentare din 2025, prin intermediul platformei „Lista de subscripție electronică”, transmite Noi.md.Potrivit Comisieu Electorale Centrale, de cea mai mare susținere din partea alegătorilor s-a bucurat Victoria Sanduța cu 180 de semnături electronice, fiind urmată de Olesea Stamate cu 88 de voturi,
12:30
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis și avea dreptul să muncească în afara instituției, fără pază sau escortă, nu a mai ajuns la locul de muncă.După cum transmite Noi.md, informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvînt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru.„Imediat după constatarea absenț
12:30
Cîndva, Moldova zumzăia de ateliere și conveiere, mirosea a metal, vopsea și speranțe pentru ziua de mîine. Astăzi, importurile au umplut rafturile magazinelor — chiar și cu produsele pe care știm să le cultivăm noi înșine și pe care le-am putea exporta în străinătate. Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în
12:00
Două autospeciale moderne au fost donate pe 10 octombrie Secțiilor Situațiilor Excepționale din Telenești și Călărași, în cadrul unui parteneriat de durată dintre Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și organizații din Austria și Elveția, transmite Noi.md.Autospeciala destinată Secției Situațiilor Excepționale Telenești a fost oferită de organizația austriacă „Structure Proj
11:30
Consiliul municipal Chișinău (CMC) va reveni la activitate pe 15 octombrie, după o pauză de peste trei luni. Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a fost semnată de primarul general, Ion Ceban.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, pe ordinea de zi figurează 39 de subiecte, inclusiv proiectul bugetului municipal pentru anul 2025, care a fost respins în mod repetat
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Festivalul Khinkali la Tiflis - 12 Octombrie 2025, 10:00, Tiflis Master class: Bag Decor - 12 Octombrie 2025, 12:00, Keller Holz Gastro Family RACLETTE GIGANT - 12 Octombrie 2025, 12:00 -
11:00
După îndelungi negocieri în culise, declaraţii furinbunde din dreapta şi stînga spectrului politic şi un suspans de 5 zile, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a decis să-l renumească vineri seara pe Sébastien Lecornu în fruntea noului guvern francez.După cum transmite Noi.md cu referire la RFI, comunicatul preşedinţiei franceze a venit pe mailul redacţiilor vineri seara, la ora 22:07. Un c
10:30
Fosta deputată PAS, Oleasea Stamate, care a candidat independent la alegerile parlamentare, nu exclude formarea unui propriu partid politic.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, ea a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu”.{{840285}}Totodată, Stamate a menționat că acest lucru ar fi posibil „cu oameni de treabă”, dar și cu foștii colegi de partid, dacă cineva va d
10:30
Pe 10 octombrie, Palatul Național „Nicolae Sulac” a găzduit un amplu tîrg al locurilor de muncă, unde peste 25 de companii au venit cu peste două mii de posturi vacante, majoritatea în domeniile IT, finanțe și telecomunicații.Pe holurile Palatului Național a fost forfotă încă de la primele ore. Reprezentanții companiilor încercau să-i atragă pe vizitatori cu oferte variate, de la joburi part-t
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:11 octombrie — a 284-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 81 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Hariton MărturisitorulCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondi
09:30
Pentru astăzi, meteorologii promit vreme predominant înnorată.Cu toate acestea, precipitațiile vor continua, așteptîndu-se ploi slabe.Vîntul va fi din nord-vest, slab pînă la moderat. În unele zone, este posibilă intensificarea acestuia pînă la 15-18 m/s.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +14...+16 °C, în regiunile centrale va fi de +12...+14 °C, iar în nord
09:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, critică dur o inițiativă a Comisiei Europene care, potrivit lui, ar permite copiilor să își aleagă genul „indiferent de vîrstă sau de recomandările medicale”.Într-o postare publică, el avertizează că această politică riscă să transforme copilăria într-un „laborator ideologic”.{{841516}}„Copiii noștri NU sînt subiecți ai unui experiment ide
08:30
În perioada 11 octombrie 2025, ora 00:00 - 12 octombrie, ora 22:00, la Chișinău va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente, transmite Noi.md. Potrivit unui anunț al Primăriei capitalei, măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea a unui eveniment sporti
07:30
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală invită astăzi publicul la Tîrgul Meșterilor Populari, un eveniment organizat în contextul aniversării a 136 de ani de la fondarea muzeului, notează Noi.md.La tîrg vor participa meșteri populari din întreaga țară – ceramiști, lemnari, țesători, pielari, meșteri în împletituri din fibre vegetale, creatori de salbe și instrumente muzicale tradițio
05:30
Cercetătorii au analizat comportamentul utilizatorilor platformei X (fost Twitter), luînd în calcul ora postării tweet-urilor, și au corelat aceste date cu un studiu pe termen lung privind sănătatea mintală al unor persoane din vestul Angliei, cunoscut drept „Children of the 90s” (Studiul longitudinal Avon).În studiul citat de DPA/PA Media, au fost examinate peste 18.000 de tweet-uri din perio
04:30
Prețurile argintului au crescut cu aproximativ 75% în acest an, impulsionate de investitorii care caută refugii sigure, precum și de cererea industrială puternică și deficitele persistente de aprovizionare.Prețurile spot ale argintului au atins joi un nivel record de 51 de dolari pe uncie troy (uncie monetară, echivalentul a 31,1 grame, n.r.), depășind pragul de 50 de dolari pentru prima dată
03:30
NATO va începe exerciţiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunţat vineri secretarul general al alianţei, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele.Vor participa 2000 de militari şi 17 avioane din 14 ţări, însă nu va fi implicată efectiv nicio bombă atomică. În afară de baza de la Volkel, vor mai fi folosite baze din Belgia, Regatul Un
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.