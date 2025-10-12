VIDEO // Ministrul Apărării din Regatul Țărilor de Jos, în vizită la Chișinău: Situația de securitate regională, pe agenda discuțiilor cu Anatolie Nosatîi
Moldpres, 12 octombrie 2025 14:50
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova a fost subiectul central al discuțiilor dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Rube...
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Pakistanul închide granița cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două țări # Moldpres
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forțele armate ale celor două țări, informează Reuters, citată de Agerpres și MOLDPRES. Trupele afga...
Acum 4 ore
13:20
Energocom: Toate plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturi # Moldpres
Compania Energocom a anunțat astăzi că toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie, informează MOLDPRES.Precizarea a fost făcută după ce în ultimele zile, compania a fos...
13:10
Accident rutier la ieșirea din Chișinău: Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale # Moldpres
Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, pe traseul R-6, la ieșirea din municipiul Chișinău spre orașul Stăuceni, informează MOLDPRES.Sol...
11:50
Călătorii care traversează frontiera spre România prin punctul „Costești” sunt supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen # Moldpres
Călătorii care traversează frontiera spre România prin punctul de trecere „Costești” sunt supuși, începând de astăzi, noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la fronti...
11:30
Peste 700 de mii de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele expuse de instituțiile muzeale. Cifrele au fost prezentate de purtătorul de...
Acum 6 ore
10:40
Flux sporit de călători la frontieră. Peste 73 de mii de traversări înregistrate într-o singură zi # Moldpres
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 73 160 traversări în ziua de sâmbătă, 11 octombrie, comparativ cu peste 65 de mii de traversări în ziua anterioară, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Inspectoratului Gen...
10:10
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump și Sisi # Moldpres
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, a anunțat sâmbătă președinția egipteană &i...
09:40
Atelier modern pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile, inaugurat la Bălți # Moldpres
La Școala Profesională nr. 4 din Bălți a fost inaugurat un atelier modern de instruire practică, pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile. Noul spațiu va contribui la pregătirea specialiștilor pentru meserii „verzi” ale viitoru...
Acum 8 ore
09:00
Sistemul EES, aplicat de astăzi la frontierele externe ale Uniunii Europene. Care sunt noile reguli de intrare în statele UE # Moldpres
La frontierele externe ale Uniunii Europene va fi operaționalizat, începând cu ziua de duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta permite colectarea datelor alfanumerice și biometrice - imaginea facială și patru amprente digitale și &...
Acum 24 ore
20:20
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană și atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice # Moldpres
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters, citată de Age...
20:20
Expert, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „2029 poate fi un termen realizabil, dacă ținem ritmul” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene nu mai este doar un proces birocratic, ci o chestiune de securitate, susține expertul comunității WatchDog.MD, Andrei Curăraru, într-o analiză privind perspectivele aderării Republicii Moldova la UE până în anul 2029. Potrivit ...
18:40
Două aeronave de supraveghere ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au patrulat granița rusă săptămâna aceasta, în cadrul unei misiuni comune cu SUA și NATO, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Regatul Unit, într-un comunicat citat ...
18:30
Mesajul președintei Maia Sandu, la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Trebuie să concepem instrumente care să apere democrația de noile amenințări” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a declarat astăzi, în cadrul unui discurs susținut cu ocazia aniversării Comisiei de la Veneția, că „apărarea democrației nu mai este un proiect național, ci unul colectiv”, iar statele trebuie „să redefinească transpa...
18:10
Maia Sandu la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea.” # Moldpres
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă - a fost mesajul central al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituți...
17:20
Ministra Justiției: „Digitalizarea trebuie să aducă beneficii reale atât profesioniștilor din justiție, cât și cetățenilor” # Moldpres
Digitalizarea în sectorul judiciar trebuie să aducă beneficii reale atât profesioniștilor din domeniu, cât și cetățenilor care interacționează cu sistemul de justiție. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care a ...
16:00
Mai multe zone din regiunea Odesa din sudul Ucrainei au rămas fără curent sâmbătă dimineață, în urma unui atac rusesc de peste noapte, cel mai recent care a vizat sistemul energetic al Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna, au anunțat autoritățile, citate...
15:40
Președinta Maia Sandu: „Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile și a găsit o altă cale. Alegerile au devenit noua linie a frontului” # Moldpres
Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale, fiind oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Mai...
Ieri
15:20
Spitalul raionul Cantemir a beneficiat de lucrări de modernizare cu o investiție de un milion de lei din fondul de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.Proiectul impleme...
14:30
Cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția // Maia Sandu: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă” # Moldpres
Există două pericole majore, adesea suprapuse, care amenință democrația astăzi — nu doar în Moldova, ci în mare parte din Europa. În aceste condiții, apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă. Mesajul ...
13:10
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere al frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a atenționată astăzi, la amiază, că în punctul de trecere Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, este înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport, transmite MOLDPRES....
12:30
Republica Moldova va implementa un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (NG eCall). Acesta este un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență...
11:30
Exporturi de mărfuri în valoare de circa 85 de miliarde de lei în nouă luni din 2025, raportate de Serviciul Vamal # Moldpres
Valoarea totală a mărfurilor exportate în nouă luni ale anului curent a atins cifra de 84,9 miliarde de ei, informează MOLDPRES cu referire la datele Serviciului Vamal.În topul mărfurilor exportate se regăsesc fibre și cabluri (6,6 miliarde de lei), seminț...
11:20
VIDEO // Spectacolul „Patimile după Iov”, astăzi la Naționalul „M. Eminescu”. Luminița Țâcu:„O frescă istorică și o saga de familie. Spectacolul corespunde teatrului documentar” # Moldpres
În serile de 11 și 12 octombrie, publicul este invitat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău pentru a urmări spectacolul „Patimile după Iov”, montat de Luminița Țâcu după romanul scriitorului Val Butnaru. Potrivit regizoare...
11:10
Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei: mai multe persoane au avut de suferit, iar obiective de infrastructură au fost avariate # Moldpres
Rusia a lansat noaptea trecută atacuri masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Ca rezultat, cel puțin două persoane au decedat și mai mulți oameni au fost răniți. În același timp, clădiri și obiecte de infrastructură au fost avariate, informează MOLDPRES....
10:30
Doi candidați la funcția de director general al Moldelectrica, admiși la proba interviului # Moldpres
Doi candidați la funcția de director general al Î.S. „Moldelectrica” au fost admiși la proba interviului. Aceștia sunt Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca, informează MOLDPRES.Etapa a doua a concursului (interviul) va avea loc la data de...
10:00
09:20
În sectoarele capitalei vor fi organizate în acest weekend iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, în Parc...
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia. Anunțul a fost făcut de președinția franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocie...
08:30
FOTO // Pompierii și salvatorii din Telenești și Călărași au primit două autospeciale de intervenție moderne, donate de Austria și Elveția # Moldpres
Două autospeciale moderne de intervenție au fost donate Secțiilor Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași de partenerii europeni din Austria și Elveția, informează MOLDPRES.Autovehiculele de intervenție, complet echipate conform necesităților serviciilo...
10 octombrie 2025
22:20
Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică cer predominant noros, izolat ploi slabe. Maximele zilnice vor oscila până la +18 grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, sla...
22:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.Șefa statului i-a felicitat pe cei 11 laureați ai ediției din acest an, subliniind că Republ...
21:50
Republica Moldova după alegerile cruciale din septembrie. Reuters: „Guvernul se concentrează pe următoarele sale bătălii pentru a-și asigura un viitor în Europa” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe următoarele sale bătălii pentru a-și asigura un viitor în Europa și pentru a scăpa de sub influența Rusiei, indică o analiză a agenției de presă Reuters, transmite MOLDPRES.După triumful partidului de guvernăm...
21:30
Premiul Național 2025 // Zece personalități și un colectiv de cercetători, recompensați pentru excelență în cultură, știință și sport # Moldpres
Zece personalități și un colectiv de cercetători, care au obținut realizări remarcabile în domeniile culturii, artei, științei și sportului, au primit vineri, 10 octombrie, Premiul Național 2025. În cadrul unei ceremonii solemne, la care a participat președ...
20:20
FOTO // Laureații Premiului Național, decernați de președinta Maia Sandu: „Le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru țara noastră, pentru felul în care ne reprezintă acasă și în lume” # Moldpres
Laureații Premiului Național din acest an au fost decernați astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei ceremonii festive. Deținătorii premiului sunt: cercetători, artiști, sportivi, scriitori și personalități de cultură, informează MOLDPRES.Șefa statu...
20:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică,...
20:10
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, anunță separarea de Blocul „Patriotic”: „PCRM va forma în Parlament propria fracțiune” # Moldpres
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament în componența Blocului „Patriotic”, își va forma propria fracțiune parlamentară. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru RIA Novosti, ...
19:20
DOC // Distincții de stat pentru personalități din cultură, sport, educație, medicină și știință. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul prezidențial # Moldpres
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin activitatea de excepție în domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Oficialul a semnat astăzi un decret...
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața no...
18:10
Aplicarea Sistemului EES la frontierele externe ale Uniunii Europene. MAE prezintă noile reguli de intrare în statele UE # Moldpres
Începând cu 12 octombrie curent, în statele Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta este un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE - puncte terestre, aeroporturi și porturi ma...
17:20
Speakerul Igor Grosu într-un interviu acordat AGERPRES: „Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene” # Moldpres
Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene. Regiunea din stânga Nistrului este foarte integrată în tot ceea ce numim comerț internațional. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Gro...
16:50
16:50
R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării urbane durabile și a asigurării locuințelor accesibile pentru cetățeni. Secretarul de stat în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Reg...
16:40
Concursul CEMT 2026, temporar amânat: ANTA face clarificări pentru operatorii de transport rutier internațional # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă amânarea temporară a depunerii cererilor pentru participarea la Concursul CEMT 2026, măsura fiind luată pentru a asigura finalizarea completă și transparentă a procedurilor aferente Concursului CEMT 2025, transmite M...
16:40
Orașul Nisporeni face un pas important spre revitalizare urbană prin finalizarea lucrărilor de modernizare a accesului către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Proiectul, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Primăria orașului N...
16:30
Oficiul Național al Turismului și ADR Chișinău își unesc eforturile pentru dezvoltarea turismului durabil în capitală # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas spre consolidarea sectorului turistic, după ce astăzi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Oficiul Național al Turismului (ONT) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) municipiul Chișinău, un document strategic car...
16:20
Republica Moldova, partener activ la Forumul Global Gateway 2025: Vladimir Bolea promovează conectivitatea regională și investițiile durabile # Moldpres
Republica Moldova a fost reprezentată la cel mai important eveniment european dedicat cooperării și investițiilor strategice – Forumul Global Gateway 2025, organizat de Comisia Europeană. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Region...
16:10
Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră # Moldpres
Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor ...
16:00
Kiev–București, prin Ungheni: un nou tren al prieteniei consolidează legăturile dintre Ucraina, Republica Moldova și România # Moldpres
Un pas simbolic, dar cu greutate istorică, a fost făcut astăzi în relațiile dintre Ucraina, Republica Moldova și România – lansarea trenului direct Kiev–București, care circulă prin Ungheni. Evenimentul marchează nu doar o nouă rută de transport ...
16:00
Vinurile, gastronomia și cultura Republicii Moldova au fost celebrate la Cercle Royal Gaulois din Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul Cercle Royal Gaulois din Bruxelles, unde a avut loc o seară de gală dedicată vinurilor, gastronomiei și culturii naționale. Evenimentul a reunit diplomați, oficiali europeni, oameni de afaceri, membri ai Ce...
