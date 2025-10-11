Cercetări arheologice în raionul Telenești: Ce-au descoperit specialiștii

20:30

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în această săptămînă, au fost înregistrate două tentative de corupere activă la punctele de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta” și „Cahul”, ambele fiind contracarate de polițiștii de frontieră.Primul incident a avut loc la punctul de trecere „Leova–Bumbăta”, unde un șofer român de camion a încercat să ofere mită pentru a traversa front