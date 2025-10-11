A devenit celebră pe rețelele sociale: în China, o pensionară cucerește skateboardul
Noi.md, 10 octombrie 2025 23:00
În China, o femeie de 68 de ani pe nume Liu a devenit populară pe rețelele de socializare datorită abilităților sale de a merge pe skateboard.Liu a încercat pentru prima dată skateboardingul în februarie 2022 și a simțit entuziasmul încă de la prima încercare. Fiica ei a susținut pasiunea mamei sale: i-a cumpărat echipament de protecție și a ajutat-o să-și creeze un cont pe rețelele sociale.
• • •
Primele rezultate ale programului „+3.000 lei pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi sprijinul lunar # Noi.md
La două luni de la lansare, programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” înregistrează primele rezultate: 83 de tineri urmează să primească indemnizația lunară de 3.000 lei, iar peste 1.000 de candidați se află în proces de validare digitală.Programul oferă tinerilor între 18 și 35 de ani o indemnizație neimpozabilă timp de 12 luni, la prima angajare în una dintre cele șapte industrii str
Din data de 12 octombrie, Uniunea Europeană introduce un nou sistem digital de control la frontierele externe: Intrare/Ieșire (EES).Acest nou sistem înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor fiecărui cetățean din afara UE care intră sau iese din spațiul Schengen. Scopul este de a crește securitatea, de a eficientiza controalele și monitorizarea exa
Conform Regulamentului Chinei privind transporturile maritime internaționale, legilor aferente și Dreptului internațional, Administrația Securității Maritime din China va impune, începînd cu data de 14 octombrie, taxe portuare speciale vapoarelor aflate sub pavilion american, scrie romanian.cgtn.comTaxele portuare speciale vor fi aplicate vapoarelor ai căror proprietari sînt companii, organiza
Joseph Parker este un om care nu-i place să ocolească subiectul. Înaintea meciului cu Fabio Wardley, supergreaul neozeelandez spune direct: dacă Alexandr Usik va fi „disponibil”, va lupta pentru titlu și „îi va sparge fața”. Cam dur? Poate. Dar în lumea greilor, cuvintele fac parte din luptă.„Este un mare campion”, a adăugat Parker fără prea multă pompa. „Dar noi vrem mișcare în lumea titluril
China dorește să colaboreze cu Italia pentru a pune în aplicare consensul realizat de liderii celor două țări, pentru accelerarea planului de acțiune privind consolidarea parteneriatului strategic cuprinzător și asigurarea unei relații bilaterale mai robuste, rezistente și fructuoase, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în timpul întîlnirii avute la Roma cu președintele Sergio Mattare
Toamna aduce schimbări de temperatură, uscăciune după vară și apropierea iernii.Respectați o curățare delicată, reduceți utilizarea produselor agresive și a apei fierbinți pentru a păstra grăsimea naturală a pielii, transmite alldaily.ru.{{548734}}Spălați-vă mai rar și folosiți infuzii de mușețel sau ceai verde în loc de apă obișnuită, pentru a reduce iritațiile și a evita uscarea excesivă
Premierul Chinei, Li Qiang, a avut, la Phennian, o întrevedere cu Kim Jong Un, Secretarul general al Partidului Muncitoresc Coreean (WPK), președintele Coreei de Nord (RPDC).Li a transmis salutul cordial și urări de bine din partea Secretarului general al CCPCC, Xi Jinping, precum și felicitări cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK, scrie romanian.cgtn.comPremierul chinez
Francezul Cyril Gane, luptător în categoria grea, este din nou în cursă.Pe 25 octombrie, la Abu Dhabi, el va lupta împotriva lui Tom Aspinell, britanicul numit „noua față” a UFC. Pentru Gan, aceasta nu este doar o luptă pentru titlu. Este un examen. O verificare a capacității sale de a fi din nou numărul unu.{{841431}}„Sunt încrezător în această luptă”, spune Gane calm, fără bravadă. „Nu m
Proiectul „Aducțiunea de apă Chișinău–Trușeni” a ajuns în etapa finală, urmînd ca locuitorii comunei Trușeni să fie conectați, în curînd, la rețeaua centralizată de alimentare cu apă. Inițiativa este realizată de Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și reprezintă un pas important în extinderea infrastructurii edilitare spre suburbiile capitalei, transmite No
Vineri-dimineața, 10 octombrie, procuratura din Frankfurt și Direcția penală de stat au efectuat percheziții de amploare cu implicarea a 150 de angajați.În centrul atenției s-au aflat 17 polițiști din Frankfurt. Anchetatorii au percheziționat patru secții de poliție și 21 de adrese private.{{840642}}Potrivit procuraturii, aceștia sînt suspectați de vătămare corporală în timpul exercitării
Zlatan Ibrahimović: „Nimeni nu poate schimba Milanul. Dar Milanul te poate schimba pe tine”. # Noi.md
El este din nou în joc, dar acum în costum și cu privirea rece a unui consilier.Zlatan Ibrahimović, omul care timp de douăzeci de ani a făcut fotbalul să tremure sub carisma sa, astăzi nu vorbește despre sine, ci despre club.Despre faptul că „Milan” nu este doar o echipă, ci o stare de spirit.„ADN-ul Milanului sînt victoriile”, spune el cu aceeași încredere cu care cîndva trimitea ming
În zilele următoare, Pămîntul va fi lovit de o furtună magnetică slabă de clasa G1. Totul se va întîmpla duminică, 12 octombrie.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat pe site-ul său oficial Laboratorul de Cercetări Spațiale al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. {{494521}}Conform datelor publicate, astăzi, 10 octombrie, situația geomagnetică rămîne c
Verificarea calității apei potabile din capitală: Ce au arătat probele pentru luna septembrie # Noi.md
S.A. „Apă-Canal Chişinău” verifică zilnic calitatea apei potabile, de la tratare pînă la robinetele consumatorilor, prin laboratoarele proprii, precum și prin laboratoare unor instituții specializate, notează Noi.md.Înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău, apa este testată la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici.{{824742}}Pe parcursul lunii septembrie c
Pe 9 octombrie curent, polițiștii din Rezina au intervenit rapid în urma unui apel parvenit la Serviciul 112, care anunța dispariția unei femei împreună cu doi copii minori, în zona unei păduri din satul Mateuți, raionul Rezina.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Rezina, femeia, pornită după ciuperci, a ajuns împreună cu copiii într-o zonă unde nu era semnal la telefon.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat schimbări majore în sistemul de învățămînt postliceal în timpul discursului său de la ceremonia de deschidere a anului academic 2025/26 în instituțiile de învățămînt superior.Șeful statului a menționat că, în noua perioadă, programele de învățămînt vor fi simplificate. {{840836}}Educația studenților se va baza pe modele de învățămînt or
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mîine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, transmite Noi.md.În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine.Evenimentul va fi deschis de
Precipitațiile abundente din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru semănatul de toamnă.Potrivit directorului Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, Boris Boincean, lucrările de însămînțare vor putea fi finalizate pînă la sfîrșitul lunii octombrie, iar acest fapt reprezintă, în mare măsură, o garanție pentru o recoltă bună în anul viitor.În același timp,
Toamna aceasta, scenele din țară se redeschid cu spectacole care vorbesc despre libertate, identitate și umanitate — fiecare în felul său, notează Noi.md.De la comedii pline de spirit la drame cutremurătoare, teatrele noastre naționale invită publicul la reflecție, emoție și bucurie.{{836473}}Din 14 septembrie, Teatrul Fără Nume deschide noua stagiune cu o reinterpretare modernă a comediei
În perioada 11 octombrie, ora 00:00 - 12 octombrie, ora 22:00, va fi stopată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment sportiv, Campionatul de Drift al Republicii Moldova, etapa a IV-a, în perioada 11-12 oct
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în această săptămînă, au fost înregistrate două tentative de corupere activă la punctele de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta” și „Cahul”, ambele fiind contracarate de polițiștii de frontieră.Primul incident a avut loc la punctul de trecere „Leova–Bumbăta”, unde un șofer român de camion a încercat să ofere mită pentru a traversa front
Compania aeriană Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) ia în considerare posibilitatea înlocuirii avioanelor Boeing 737 MAX cu concurentul lor - Airbus.Despre acest lucru a declarat președintele Consiliului de administrație al companiei, Ahmet Bolat. Potrivit acestuia, acest lucru se poate întîmpla în cazul în care negocierile cu furnizorul de motoare CFM International nu se vor încheia cu
Diego Maradona a fost un om în care lumina și întunericul coexistau în proporții egale. Genialitatea și nebunia lui erau parte a unui tot unitar.Iată 10 lucruri care arată că Maradona este un geniu și 10 lucruri care arată că este un diavol.10 fapte în care Maradona este un geniu Golul secolului (1986) — a traversat jumătate de teren, depășind șase jucători ai echipei Angliei, inclus
Zeci de personalități din țară: sportivi, medici, profesori, un fost șef de stat, miniștri, deputați, artiști etc., au fost decorați de președinta Maia Sandu.Potrivit decretului semnat vineri, 10 octombrie, cu cea mai înaltă distincție a R. Moldova - ,,Ordinul Republicii " - au fost decorați fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, deputatul Oazu Nan
Oficiul Medicilor de Familie Rădeni (OMF) din raionul Călărași a beneficiat de lucrări de reparație în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de aproape 800 de mii de lei, dintre care peste 672 de mii de lei reprezintă contribuția
Lansarea proiectului-pilot privind delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal # Noi.md
Astăzi, 10 octombrie 2025, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal lansează, în premieră, un proiect-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier), pentru o perioadă de 12 luni.Lansarea oficială a avut loc la punctul de trecere „Costești–Stînca”, în prezența Secretarei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, a șef
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a trimis vineri un mesaj de felicitare Secretarului general al Partidului Muncitoresc Coreean (WPK), Kim Jong-un, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK, scrie romanian.cgtn.com.În numele CC al PCC, Xi a transmis felicitări și urări de bine Secretarului general Kim, membrilor WPK și popo
Cum doi antrenori cu temperamente diferite au revigorat Italia și au readus pasiunea în Seria A.{{841459}}Într-o lume în care fotbalul a devenit un algoritm, Italia a ales din nou arta.După 36 de ani, Seria A respiră din nou viață.Prezentarea campionatului Italiei.În fruntea clasamentului se află un duo neașteptat: Antonio Conte de la Napoli și Gian Piero Gasperini de la Roma.
Investiții strategice și cooperare regională: Moldova, prezentă la Forumul „Global Gateway 2025” de la Bruxelles # Noi.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumului Global Gateway 2025, un eveniment internațional de nivel înalt organizat de Comisia Europeană, care a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mediului de afaceri.Forumul, aflat la cea de-a doua ediție, a avut drept scop consolidarea partene
Infrastructura feroviară modernizată: CFM transformă estacadele în centre logistice moderne # Noi.md
Calea Ferată din Moldova (CFM) modernizează infrastructura logistică prin extinderea utilizării estacadelor feroviare, un element strategic pentru transportul rapid și sigur al mărfurilor și pentru stimularea dezvoltării economice naționale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, modernizarea acestor platforme speciale permite descărcarea rapidă și sigură a materialelor de construcții, mărfuri
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la ultima ședință, Hotărîrea privind Normele metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale, un document esențial dezvoltarea turismului în țara noastră.Actul normativ a fost elaborat de Ministerul Culturii, în vederea facilitării etapelor de elaborare, aprobare, monitorizare și desființare a rutelor turistice naționale, prin sta
Serviciul 112 din Republica Moldova a demarat o etapă majoră de modernizare tehnologică prin implementarea sistemului Next Generation eCall (NG eCall) – o infrastructură digitală de ultimă generație menită să reducă timpul de reacție în cazurile de urgență rutieră, transmite Noi.md.Proiectul urmărește modernizarea sistemului de alertare automată în caz de accident rutier. Noul sistem eCall tra
Un bărbat din suburbie, readus la viață după stop cardiac. Intervenția reușită a echipei de pe Ambulanță # Noi.md
Echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) Buiucani a salvat astăzi viața unui bărbat de 73 de ani care a suferit un stop cardio-respirator în timpul transportului spre spital, transmite Noi.md.La ora 10:41, dispeceratul comun al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a primit un apel dintr-o suburbie a municipiului Chișinău, semnalînd dureri to
Astăzi, 10 octombrie, viceprimarul Capitalei, Ilie Ceban, l-a prezentat colectivului pe Nicolai Badan, noul director al Î.M. Regia „Autosalubritate”, transmite Noi.md.Anterior, Badan a ocupat funcția de prim-vicedirector al întreprinderii, implicîndu-se activ în proiectele de modernizare a infrastructurii de salubrizare și în eficientizarea proceselor de gestionare a deșeurilor municipale.
Depunerea cererilor pentru concursul CEMT 2026, amânată temporar. ANTA: „Niciun operator nu va fi dezavantajat” # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță amînarea temporară a perioadei de depunere a cererilor pentru participarea la concursul privind obținerea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026, transmite Noi.md.Potrivit instituției, decizia a fost luată pentru a permite finalizarea procedurilor aferente concursului CEMT 2025, în cadrul căruia sînt redistribuite autorizațiile retrase de la operato
Sportivul moldovean Iaroslav Țurcan a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere pentru veterani, care se desfășoară în perioada 7-12 octombrie în Tatabánya, Ungaria.De remarcat că la ultimul Campionat Mondial pentru veterani el a ocupat locul 5, transmite Media Sport. În drumul spre mica finală a turneului, în categoria de greutate pînă la 78 kg (pînă la 40 de ani)
MAE atenționează cetățenii moldoveni: din 12 octombrie UE lansează noul Sistem de Intrare/Ieșire # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că, începînd cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime), transmite Noi.md.EES se aplică doar cetățenilor statelor te
În perioada 7–10 octombrie, un grup de specialiști din Republica Moldova efectuează o vizită de studiu în Franța pentru a analiza modelele europene de educație extrașcolară și pentru a consolida cadrul legal și instituțional din țară în acest domeniu, transmite Noi.md.Vizita are loc în cadrul unui proiect sprijinit de Uniunea Europeană, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării al Re
Primăria municipiului Chișinău a stabilit data de 23 octombrie pentru începerea oficială a sezonului de încălzire 2025–2026 în Capitală, transmite Noi.md.Pînă la 10 octombrie, procesul de conectare la agentul termic este deja în plină desfășurare. Potrivit datelor Direcției generale locativ-comunale și amenajare, din totalul de 2 695 de blocuri locative din oraș, 43 sînt deja conectate la rețe
Doi nerezidenți au fost prinși cu bagajele pline de țigări la vama Aeroport, notează Noi.md.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor ce au sosit din Istanbul.{{840784}}Astfel, în bagajele a doi călători au fost găsite 110 pachete de țigări și, respectiv, 90 de pachete, cu timbru
În cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al întreprinderii de stat Moldelectrica, la etapa interviului au fost admiși: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca..Potrivit comunicatului întreprinderii de stat Moldelectrica, această decizie a fost luată de Consiliul de Administrație, în urma evaluării dosarelor.Etapa a doua (interviul) va avea loc la data de 16
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își exprimă îngrijorarea față de lipsa unei protecții eficiente a bunurilor sechestrate în cadrul executărilor silite.Executorii semnalează tot mai multe cazuri în care aceste bunuri sînt distruse, ascunse sau înstrăinate cu bună știință, fără ca persoanele responsabile să suporte consecințele legale. În schimb, creditorii sînt cei care sup
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 - 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, pînă la 31.10.2025 - Tîrg cu mărfuri de artiza
Investigație jurnalistică: "Împădurirea eșuată de la Mălăiești poate fi considerată delapidare de fonduri?" # Noi.md
Campania de împădurire din localitatea Mălăiești, raionul Orhei, anunțată cu fast de autorități în toamna anului trecut, s-a dovedit a fi un proiect eșuat, în condițiile în care din cei peste 200 de mii de puieți plantați au rezistat doar doar 39, 6%. Și Agenția "Moldsilva", și ministerul Mediului au venit cu explicații, însă o investigație jurnalistică a dovedit cum acest proiect a fost o cauză c
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna septembrie 2025, inflația anuală în Republica Moldova a atins nivelul de 6,9%.Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată, în special, de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, care au crescut cu 12,9% într-un an.{{830162}}Produsele alimentare s-au scumpit, în medie, cu 6,7%, iar mărfurile nealimentare – cu
Poliția de Frontieră a Moldovei extrădează un cetățean irakian căutat pentru migrație ilegală # Noi.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a preluat din custodia autorităților române un cetățean irakian, anunțat în căutare internațională din 2022, acuzat de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană, transmite Noi.md.Operațiunea a fost realizată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Inspectoratului Gene
Directorul general al Termoelectrica: "Nu vorbim despre concedieri de mîine. Optimizările sînt un proces firesc" # Noi.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a declarat că întreprinderea trece printr-un proces de optimizare, însă fără a recurge la concedieri bruște sau masive. Potrivit lui, schimbările se vor face treptat, pe măsura înnoirii tehnologiilor și a reînnoirii naturale a colectivului. {{832054}} „Nu trebuie să speriem colectivul. Nu vorbim despre concedieri de mîine. Optimizăr
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: TulbuRun la Asconi Winery 2025 - 11 Octombrie 2025, 08:00, Asconi Winery Târgul Meșterilor Populari 2025 - 11 Octombrie 2025, 11:00 - 15:00 STRONGMAN National Open Cup 2025 - 11 Octombrie
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, afirmă că, potrivit datelor actuale, nu există motive pentru creșterea tarifului la energia termică. Declarația vine în contextul analizelor economice efectuate în sectorul energetic și al recentelor evoluții de pe piața gazelor naturale.„La moment, la cifrele care le-a anunțat Energocom-ul, motiv de a crește tariful nu este”, a declarat Ro
Funcționarii vamali de la postul Palanca au depistat, în timpul unui control de rutină, produse injectabile utilizate în cosmetologie, ascunse într-o valiză, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, un cetățean israelian în vîrstă de 54 de ani, care venea din Ucraina cu un microbuz de rută regulată, nu a putut prezenta documentele care să ateste proveniența legală a produselor.Mărfuril
