Accident cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
ProTV.md, 11 octombrie 2025 12:30
Accident cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
Acum 30 minute
12:30
Accident cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
Acum 2 ore
11:40
Accident neobișnuit cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
11:10
Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul pentru Pace primit de Maria Machado: „Merita alt Nobel” - VIDEO
11:00
Bucurie mare la Grădina Zoologică din capitală: s-a născut un pui de suricată - VIDEO
Acum 4 ore
10:40
Anunț major: Qatarul va avea o bază aeriană în SUA. Reacție furioasă a unei aliate a lui Trump: „Nu aș fi crezut niciodată”
09:30
Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic
09:20
Cer noros și ploi slabe în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 6 ore
08:50
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă privind ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace
08:50
OTP Bank susține extinderea internațională a afacerilor locale prin evenimentul IMPEX - VIDEO
08:40
Kim Jong Un a dezvăluit în fața lui Dmitri Medvedev și Li Qiang cea mai puternică armă a Coreei de Nord - GALERIE FOTO
Acum 24 ore
23:00
Bursa americană se prăbuşeşte după ce Trump a ameninţat cu tarife uriaşe pentru China
23:00
Motivul invocat de Zelenski privind eficiența redusă a apărării antiaeriene la atacul rusesc asupra sectorului energetic
22:10
Spectacol total al Austriei înainte de meciul cu România: 10-0 cu San Marino, fiecare jucător de câmp cu gol sau assist - VIDEO
21:40
Melania Trump anunță repatrierea din Rusia a unor copii ucraineni. „Președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare”
21:40
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez
21:30
Criza politică din Franța se prelungește. Macron nu a obținut sprijinul stângii pentru viitorul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău”
21:30
Explozie masivă la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA. Mai mulți morți și dispăruți - VIDEO
21:20
Naționala Moldovei de tineret va întâlni în această seară una dintre cele mai puternice echipe de pe continent în calificările la EURO Under 21 din 2027 - VIDEO
21:20
Algeria este a 20-a țară calificată la Campionatul Mondial de anul viitor - VIDEO
21:20
O partidă jucată în preliminariile Mondialului din regiunea Americii de Nord și Centrale a rămas în beznă. Stadionul a suferit o pană din curent, așa că meciul a fost suspendat - VIDEO
21:20
Radu Albot și-a încheiat evoluția la turneul challenger din Grecia în faza sferturilor - VIDEO
21:00
Blocul Patriotic rămâne și fără comuniști? Voronin declară că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară. Reacția PSRM - VIDEO
21:00
Un al doilea cutremur puternic loveşte sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 persoane - VIDEO
21:00
Vladimir Putin recunoaște că Rusia a doborât avionul Azerbaidjan Airlines, dar dă vina pe Ucraina: „O dronă se afla în zonă” - VIDEO
20:50
Accident grav la Glodeni: Două mașini, făcute zob într-o curbă: Un bărbat a murit, alte șase persoane, inclusiv trei copii, transportați la spital - VIDEO
20:50
Acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza a intrat în vigoare. Israelul și Hamas au convenit asupra eliberării ostaticilor și a prizonierilor palestinieni - VIDEO
20:40
Bucurie la puterea a treia: o mamă din Rîșcani a adus pe lume, la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău, trei băieței sănătoși: „O binecuvântare de la Dumnezeu” - VIDEO
20:30
Care sunt șansele ca banii pierduți în platforma TUX să fie recuperați? Răspunsul analiștilor și al organelor de drept - VIDEO
20:30
Chimioterapia ajunge mai aproape de pacienți: bolnavii de cancer din raionul Florești nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru tratament - VIDEO
20:20
Recunoștință pentru o viață de muncă și inspirație: zece laureați au fost distinși cu Premiul Național pentru contribuții remarcabile în diverse domenii - VIDEO
20:10
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.10.2025
18:50
Maia Sandu a conferit distincții de stat unor cetățeni remarcabili în cultură, sport, educație, știință și alte domenii. Vezi lista / DOC
18:50
Trafic restricționat pe șoseaua Hâncești timp de două zile: Care este motivul
18:30
Europa vrea să reintre în competiția spațială cu o nouă rachetă care să rivalizeze cu Space X. Schimbare de strategie a ESA
18:10
Italia deschide în premieră tunelul secret folosit de împărații romani pentru a ajunge la luptele cu gladiatori din Colosseum
18:00
Maia Sandu a conferit distincții de stat unor cetățeni remarcabili în cultură, sport, educație, știință și alte domenii
17:30
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el”
17:30
Un al doilea cutremur puternic loveşte sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 persoane
17:20
Un Mercedes și un milion de dolari: unde a ascuns o ucraineancă banii cu care voia să intre ilegal în România
17:20
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO
17:20
Bulgaria va declara 31 decembrie și 2 ianuarie zile libere pentru adoptarea euro
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.10.2025
16:50
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
16:50
Schema prin care patru ruși au fraudat soldații de pe front cu aproape un milion de dolari
16:50
A fost lansat trenul direct Kiev – București, care va trece prin Republica Moldova, consolidând legăturile regionale
16:40
„Este doar o chestiune de timp”: Igor Grosu susține că reintegrarea pașnică a regiunii transnistrene devine tot mai posibilă pe fondul apropierii Republicii Moldova de UE - VIDEO
16:30
Maia Sandu va participa la ceremonia de aniversare a Comisiei de la Veneția: șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrației în vremuri instabile
16:30
Iga Swiatek, out de la Wuhan, după o prestație lamentabilă! Poloneza n-a mai pățit așa ceva pe hard de șase ani
16:20
Exportul de fructe uscate din Republica Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Prunele uscate, produsul vedetă
