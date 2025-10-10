Bursa americană se prăbuşeşte după ce Trump a ameninţat cu tarife uriaşe pentru China
ProTV.md, 10 octombrie 2025 23:00
• • •
Acum 4 ore
23:00
23:00
Motivul invocat de Zelenski privind eficiența redusă a apărării antiaeriene la atacul rusesc asupra sectorului energetic
Acum 6 ore
22:10
Spectacol total al Austriei înainte de meciul cu România: 10-0 cu San Marino, fiecare jucător de câmp cu gol sau assist - VIDEO
21:40
Melania Trump anunță repatrierea din Rusia a unor copii ucraineni. „Președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare”
21:40
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez
21:30
Criza politică din Franța se prelungește. Macron nu a obținut sprijinul stângii pentru viitorul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău”
21:30
Explozie masivă la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA. Mai mulți morți și dispăruți - VIDEO
21:20
Naționala Moldovei de tineret va întâlni în această seară una dintre cele mai puternice echipe de pe continent în calificările la EURO Under 21 din 2027 - VIDEO
21:20
Algeria este a 20-a țară calificată la Campionatul Mondial de anul viitor - VIDEO
21:20
O partidă jucată în preliminariile Mondialului din regiunea Americii de Nord și Centrale a rămas în beznă. Stadionul a suferit o pană din curent, așa că meciul a fost suspendat - VIDEO
21:20
Radu Albot și-a încheiat evoluția la turneul challenger din Grecia în faza sferturilor - VIDEO
21:00
Blocul Patriotic rămâne și fără comuniști? Voronin declară că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară. Reacția PSRM - VIDEO
21:00
Un al doilea cutremur puternic loveşte sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 persoane - VIDEO
21:00
Vladimir Putin recunoaște că Rusia a doborât avionul Azerbaidjan Airlines, dar dă vina pe Ucraina: „O dronă se afla în zonă” - VIDEO
20:50
Accident grav la Glodeni: Două mașini, făcute zob într-o curbă: Un bărbat a murit, alte șase persoane, inclusiv trei copii, transportați la spital - VIDEO
20:50
Acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza a intrat în vigoare. Israelul și Hamas au convenit asupra eliberării ostaticilor și a prizonierilor palestinieni - VIDEO
20:40
Bucurie la puterea a treia: o mamă din Rîșcani a adus pe lume, la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău, trei băieței sănătoși: „O binecuvântare de la Dumnezeu” - VIDEO
Acum 8 ore
20:30
Care sunt șansele ca banii pierduți în platforma TUX să fie recuperați? Răspunsul analiștilor și al organelor de drept - VIDEO
20:30
Chimioterapia ajunge mai aproape de pacienți: bolnavii de cancer din raionul Florești nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru tratament - VIDEO
20:20
Recunoștință pentru o viață de muncă și inspirație: zece laureați au fost distinși cu Premiul Național pentru contribuții remarcabile în diverse domenii - VIDEO
20:10
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.10.2025
18:50
Maia Sandu a conferit distincții de stat unor cetățeni remarcabili în cultură, sport, educație, știință și alte domenii. Vezi lista / DOC
18:50
Trafic restricționat pe șoseaua Hâncești timp de două zile: Care este motivul
Acum 12 ore
18:30
Europa vrea să reintre în competiția spațială cu o nouă rachetă care să rivalizeze cu Space X. Schimbare de strategie a ESA
18:10
Italia deschide în premieră tunelul secret folosit de împărații romani pentru a ajunge la luptele cu gladiatori din Colosseum
18:00
Maia Sandu a conferit distincții de stat unor cetățeni remarcabili în cultură, sport, educație, știință și alte domenii
17:30
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el”
17:30
Un al doilea cutremur puternic loveşte sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 persoane
17:20
Un Mercedes și un milion de dolari: unde a ascuns o ucraineancă banii cu care voia să intre ilegal în România
17:20
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO
17:20
Bulgaria va declara 31 decembrie și 2 ianuarie zile libere pentru adoptarea euro
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.10.2025
16:50
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
16:50
Schema prin care patru ruși au fraudat soldații de pe front cu aproape un milion de dolari
16:50
A fost lansat trenul direct Kiev – București, care va trece prin Republica Moldova, consolidând legăturile regionale
16:40
„Este doar o chestiune de timp”: Igor Grosu susține că reintegrarea pașnică a regiunii transnistrene devine tot mai posibilă pe fondul apropierii Republicii Moldova de UE - VIDEO
16:30
Maia Sandu va participa la ceremonia de aniversare a Comisiei de la Veneția: șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrației în vremuri instabile
16:30
Iga Swiatek, out de la Wuhan, după o prestație lamentabilă! Poloneza n-a mai pățit așa ceva pe hard de șase ani
16:20
Exportul de fructe uscate din Republica Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani. Prunele uscate, produsul vedetă
16:00
Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk - VIDEO
16:00
China îi răspunde lui Trump cu aceeași monedă și impune o taxă specială pentru navele americane ce îi intră în porturi
16:00
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
15:50
Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, iar alți peste o mie urmează să finalizeze validarea
15:40
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
15:30
Un bărbat din Irak, anunțat în căutare internațională, extrădat și plasat în arest în Republica Moldova. Pentru ce era căutat de autoritățile noastre
15:10
Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru pace, pe care îl urmărea de când a redevenit președinte
15:10
Armistițiul din Gaza a intrat efectiv în vigoare, după o dimineață de bombardamente intense. Zeci de mii de palestinieni se întorc în nord. Anunțul lui Netanyahu
14:50
Poliția a deschis un proces penal în cazul platformei TUX, însă până acum niciun cetățean nu a reclamat oficial pierderi. Informație confirmată la În PROfunzime - VIDEO
14:50
Blocul Patriotic rămâne și fără comuniști? Voronin declară că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară. Reacția PSRM
