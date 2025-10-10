Lansarea proiectului-pilot privind delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal
Noi.md, 10 octombrie 2025 19:30
Astăzi, 10 octombrie 2025, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal lansează, în premieră, un proiect-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier), pentru o perioadă de 12 luni.Lansarea oficială a avut loc la punctul de trecere „Costești–Stînca”, în prezența Secretarei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, a șef
• • •
Acum 5 minute
20:00
Compania aeriană Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) ia în considerare posibilitatea înlocuirii avioanelor Boeing 737 MAX cu concurentul lor - Airbus.Despre acest lucru a declarat președintele Consiliului de administrație al companiei, Ahmet Bolat. Potrivit acestuia, acest lucru se poate întîmpla în cazul în care negocierile cu furnizorul de motoare CFM International nu se vor încheia cu
20:00
Diego Maradona a fost un om în care lumina și întunericul coexistau în proporții egale. Genialitatea și nebunia lui erau parte a unui tot unitar.Iată 10 lucruri care arată că Maradona este un geniu și 10 lucruri care arată că este un diavol.10 fapte în care Maradona este un geniu Golul secolului (1986) — a traversat jumătate de teren, depășind șase jucători ai echipei Angliei, inclus
20:00
Zeci de personalități din țară: sportivi, medici, profesori, un fost șef de stat, miniștri, deputați, artiști etc., au fost decorați de președinta Maia Sandu.Potrivit decretului semnat vineri, 10 octombrie, cu cea mai înaltă distincție a R. Moldova - ,,Ordinul Republicii " - au fost decorați fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, deputatul Oazu Nan
Acum o oră
19:30
Oficiul Medicilor de Familie Rădeni (OMF) din raionul Călărași a beneficiat de lucrări de reparație în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de aproape 800 de mii de lei, dintre care peste 672 de mii de lei reprezintă contribuția
19:30
19:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a trimis vineri un mesaj de felicitare Secretarului general al Partidului Muncitoresc Coreean (WPK), Kim Jong-un, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK, scrie romanian.cgtn.com.În numele CC al PCC, Xi a transmis felicitări și urări de bine Secretarului general Kim, membrilor WPK și popo
19:30
Cum doi antrenori cu temperamente diferite au revigorat Italia și au readus pasiunea în Seria A.{{841459}}Într-o lume în care fotbalul a devenit un algoritm, Italia a ales din nou arta.După 36 de ani, Seria A respiră din nou viață.Prezentarea campionatului Italiei.În fruntea clasamentului se află un duo neașteptat: Antonio Conte de la Napoli și Gian Piero Gasperini de la Roma.
Acum 2 ore
19:00
Investiții strategice și cooperare regională: Moldova, prezentă la Forumul „Global Gateway 2025” de la Bruxelles # Noi.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumului Global Gateway 2025, un eveniment internațional de nivel înalt organizat de Comisia Europeană, care a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mediului de afaceri.Forumul, aflat la cea de-a doua ediție, a avut drept scop consolidarea partene
19:00
Infrastructura feroviară modernizată: CFM transformă estacadele în centre logistice moderne # Noi.md
Calea Ferată din Moldova (CFM) modernizează infrastructura logistică prin extinderea utilizării estacadelor feroviare, un element strategic pentru transportul rapid și sigur al mărfurilor și pentru stimularea dezvoltării economice naționale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, modernizarea acestor platforme speciale permite descărcarea rapidă și sigură a materialelor de construcții, mărfuri
18:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la ultima ședință, Hotărîrea privind Normele metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale, un document esențial dezvoltarea turismului în țara noastră.Actul normativ a fost elaborat de Ministerul Culturii, în vederea facilitării etapelor de elaborare, aprobare, monitorizare și desființare a rutelor turistice naționale, prin sta
18:30
Serviciul 112 din Republica Moldova a demarat o etapă majoră de modernizare tehnologică prin implementarea sistemului Next Generation eCall (NG eCall) – o infrastructură digitală de ultimă generație menită să reducă timpul de reacție în cazurile de urgență rutieră, transmite Noi.md.Proiectul urmărește modernizarea sistemului de alertare automată în caz de accident rutier. Noul sistem eCall tra
Acum 4 ore
18:00
Un bărbat din suburbie, readus la viață după stop cardiac. Intervenția reușită a echipei de pe Ambulanță # Noi.md
Echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) Buiucani a salvat astăzi viața unui bărbat de 73 de ani care a suferit un stop cardio-respirator în timpul transportului spre spital, transmite Noi.md.La ora 10:41, dispeceratul comun al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a primit un apel dintr-o suburbie a municipiului Chișinău, semnalînd dureri to
18:00
Astăzi, 10 octombrie, viceprimarul Capitalei, Ilie Ceban, l-a prezentat colectivului pe Nicolai Badan, noul director al Î.M. Regia „Autosalubritate”, transmite Noi.md.Anterior, Badan a ocupat funcția de prim-vicedirector al întreprinderii, implicîndu-se activ în proiectele de modernizare a infrastructurii de salubrizare și în eficientizarea proceselor de gestionare a deșeurilor municipale.
18:00
Depunerea cererilor pentru concursul CEMT 2026, amânată temporar. ANTA: „Niciun operator nu va fi dezavantajat” # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță amînarea temporară a perioadei de depunere a cererilor pentru participarea la concursul privind obținerea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026, transmite Noi.md.Potrivit instituției, decizia a fost luată pentru a permite finalizarea procedurilor aferente concursului CEMT 2025, în cadrul căruia sînt redistribuite autorizațiile retrase de la operato
17:30
Sportivul moldovean Iaroslav Țurcan a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere pentru veterani, care se desfășoară în perioada 7-12 octombrie în Tatabánya, Ungaria.De remarcat că la ultimul Campionat Mondial pentru veterani el a ocupat locul 5, transmite Media Sport. În drumul spre mica finală a turneului, în categoria de greutate pînă la 78 kg (pînă la 40 de ani)
17:30
MAE atenționează cetățenii moldoveni: din 12 octombrie UE lansează noul Sistem de Intrare/Ieșire # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că, începînd cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime), transmite Noi.md.EES se aplică doar cetățenilor statelor te
17:30
În perioada 7–10 octombrie, un grup de specialiști din Republica Moldova efectuează o vizită de studiu în Franța pentru a analiza modelele europene de educație extrașcolară și pentru a consolida cadrul legal și instituțional din țară în acest domeniu, transmite Noi.md.Vizita are loc în cadrul unui proiect sprijinit de Uniunea Europeană, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării al Re
17:30
Primăria municipiului Chișinău a stabilit data de 23 octombrie pentru începerea oficială a sezonului de încălzire 2025–2026 în Capitală, transmite Noi.md.Pînă la 10 octombrie, procesul de conectare la agentul termic este deja în plină desfășurare. Potrivit datelor Direcției generale locativ-comunale și amenajare, din totalul de 2 695 de blocuri locative din oraș, 43 sînt deja conectate la rețe
17:30
Doi nerezidenți au fost prinși cu bagajele pline de țigări la vama Aeroport, notează Noi.md.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor ce au sosit din Istanbul.{{840784}}Astfel, în bagajele a doi călători au fost găsite 110 pachete de țigări și, respectiv, 90 de pachete, cu timbru
17:00
În cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al întreprinderii de stat Moldelectrica, la etapa interviului au fost admiși: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca..Potrivit comunicatului întreprinderii de stat Moldelectrica, această decizie a fost luată de Consiliul de Administrație, în urma evaluării dosarelor.Etapa a doua (interviul) va avea loc la data de 16
17:00
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își exprimă îngrijorarea față de lipsa unei protecții eficiente a bunurilor sechestrate în cadrul executărilor silite.Executorii semnalează tot mai multe cazuri în care aceste bunuri sînt distruse, ascunse sau înstrăinate cu bună știință, fără ca persoanele responsabile să suporte consecințele legale. În schimb, creditorii sînt cei care sup
16:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 - 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, pînă la 31.10.2025 - Tîrg cu mărfuri de artiza
16:30
Investigație jurnalistică: "Împădurirea eșuată de la Mălăiești poate fi considerată delapidare de fonduri?" # Noi.md
Campania de împădurire din localitatea Mălăiești, raionul Orhei, anunțată cu fast de autorități în toamna anului trecut, s-a dovedit a fi un proiect eșuat, în condițiile în care din cei peste 200 de mii de puieți plantați au rezistat doar doar 39, 6%. Și Agenția "Moldsilva", și ministerul Mediului au venit cu explicații, însă o investigație jurnalistică a dovedit cum acest proiect a fost o cauză c
Acum 6 ore
16:00
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna septembrie 2025, inflația anuală în Republica Moldova a atins nivelul de 6,9%.Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată, în special, de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, care au crescut cu 12,9% într-un an.{{830162}}Produsele alimentare s-au scumpit, în medie, cu 6,7%, iar mărfurile nealimentare – cu
16:00
Poliția de Frontieră a Moldovei extrădează un cetățean irakian căutat pentru migrație ilegală # Noi.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a preluat din custodia autorităților române un cetățean irakian, anunțat în căutare internațională din 2022, acuzat de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană, transmite Noi.md.Operațiunea a fost realizată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Inspectoratului Gene
15:30
Directorul general al Termoelectrica: "Nu vorbim despre concedieri de mîine. Optimizările sînt un proces firesc" # Noi.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a declarat că întreprinderea trece printr-un proces de optimizare, însă fără a recurge la concedieri bruște sau masive. Potrivit lui, schimbările se vor face treptat, pe măsura înnoirii tehnologiilor și a reînnoirii naturale a colectivului. {{832054}} „Nu trebuie să speriem colectivul. Nu vorbim despre concedieri de mîine. Optimizăr
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: TulbuRun la Asconi Winery 2025 - 11 Octombrie 2025, 08:00, Asconi Winery Târgul Meșterilor Populari 2025 - 11 Octombrie 2025, 11:00 - 15:00 STRONGMAN National Open Cup 2025 - 11 Octombrie
15:30
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, afirmă că, potrivit datelor actuale, nu există motive pentru creșterea tarifului la energia termică. Declarația vine în contextul analizelor economice efectuate în sectorul energetic și al recentelor evoluții de pe piața gazelor naturale.„La moment, la cifrele care le-a anunțat Energocom-ul, motiv de a crește tariful nu este”, a declarat Ro
15:30
Funcționarii vamali de la postul Palanca au depistat, în timpul unui control de rutină, produse injectabile utilizate în cosmetologie, ascunse într-o valiză, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, un cetățean israelian în vîrstă de 54 de ani, care venea din Ucraina cu un microbuz de rută regulată, nu a putut prezenta documentele care să ateste proveniența legală a produselor.Mărfuril
15:00
Rusia ar susține acordarea Premiului Nobel pentru Pace liderului american Donald Trump, a declarat jurnalistului Alexandr Yunashev asistentul președintelui rus Yuri Ushakov.„Cred că, în acest moment, am susține-o, dacă am fi întrebați”, a spus el.Ushakov a adăugat, de asemenea, că este surprins de disponibilitatea Ucrainei de a-l susține pe Trump ca laureat al premiului Nobel, dacă acesta
15:00
Anul trecut, grupările criminale organizate au comis 889 de infracțiuni în Moldova, cu 342% mai multe decît în 2023.Aceste date sînt cuprinse în materialele guvernului. Autoritățile explică această creștere prin „subfinanțarea” programului de combatere a criminalității.Însă experții consideră că aceasta este o scuză și cred că problemele sînt mai profunde și constau în: degradarea poliției
15:00
Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, iar trupele s-au retras la liniile de desfăşurare convenite în planul de pace.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevărul, într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF a anunțat că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începînd cu ora loc
14:30
Tragedie la Vulcănești: o femeie de 36 de ani a murit intoxicată cu gaze de la o centrală termică # Noi.md
O femeie de 36 de ani din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, și-a pierdut viața după ce ar fi inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la rețeaua de gaz, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11.La fața l
14:30
Autoritățile trag un semnal de alarmă privind intensificarea înșelătoriilor financiare care promit câștiguri rapide, dar în realitate, duc la pierderi semnificative. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la ofertele de investiții apărute pe internet, în special pe platforme necunoscute precum TUX sau altele similare, promovate agresiv prin TikTok, Telegram, Viber sau WhatsApp.Potri
14:30
Parlamentul European a inițiat oficial procedura de ridicare a imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă. Aceasta este vizată de o anchetă a Parchetului General al României, fiind suspectată de comiterea a 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului, transmite IPN.{{824579}}Președinta Parlamentului European, R
14:30
Energie, tradiție și onestitate: seniorii au transformat Bălțiul într-o scenă a solidarității între generații # Noi.md
Peste două mii de participanți din Republica Moldova și Romînia s-au reunit la Bălți, la cea de-a opta ediție a festivalului „Bunica și Bunelul Fest” – o sărbătoare a tradițiilor, solidarității între generații și spiritului civic.Pe ritmuri de muzică populară și în costume naționale, peste 25 de grupuri de inițiativă au urcat pe scenă pentru a demonstra că vîrsta de argint poate fi o sursă de
Acum 8 ore
14:00
Alegeri în Consiliile Școlare ale Elevilor: Peste 700 de instituții au ales liderii pentru următorii doi ani # Noi.md
Pentru al doilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova și-au ales președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor, în cadrul unui proces electoral desfășurat astăzi în aproximativ 670 de școli și 65 de instituții de învățămînt profesional tehnic. Municipiul Chișinău a înregistrat cel mai mare număr de instituții participante, 77, urmat de Orhei cu 33 și Ungheni cu 32. În UTA Găgăuzia, proce
14:00
Unul dintre complexele educaționale din Capitală trece printr-un amplu proces de modernizare # Noi.md
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigu
13:30
Premiul Nobel pentru Pace în 2025 a fost acordat politicienei venezuelene din opoziție, Maria Corina Machado.Transmisiunea cu anunțarea laureatului a avut loc pe site-ul Comitetului Nobel.Anul acesta, 338 de candidați au concurat pentru Premiul Nobel pentru Pace, dintre care 244 erau persoane fizice și 94 organizații. Premiul este acordat de Comitetul Nobel norvegian, format din cinci pers
13:30
Pavel Durov, mesaj de ziua sa de naștere: Nu am de ce să sărbătoresc. Internetul liber dispare sub ochii noștri # Noi.md
Fondatorul și CEO-ul Telegram, Pavel Durov, a publicat un mesaj manifest cu ocazia împlinirii vîrstei de 41 de ani, avertizînd asupra „sfîrșitului erei Internetului liber”. Într-o postare dură, Durov susține că lumea occidentală se îndreaptă spre o „dictatură digitală globală”, în care libertatea de exprimare și viața privată sînt pe cale de dispariție, transmite Noi.md.„Mă apropii de 41 de an
13:30
Consumul de zahăr în rîndul moldovenilor s-a redus în ultimii ani, dar rămîne în continuare o problemă de sănătate publică, în condițiile în care un sfert din populație suferă de obezitate.Specialiștii spun că un consum sporit de zahăr, precum și lipsa activităților fizice generează creșterea greutății corporale și influențează apariția altor boli netransmisibile, precum diabetul zaharat de ti
13:30
Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul? Creditarea a devenit o parte firească a vieții noastre – atât în familie, cât și în afaceri.Accesarea unui credit poate deveni un pas important în realizarea planurilor la momentul oportun: de la procurarea unui automobil și dezvoltarea afacerii, până la reparație sau achiziționarea tehnicii pentru casă. Cel mai impo
13:30
Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție privind declarația liderului comuniștilor despre formarea unei fracțiuni parlamentare separate, notează Noi.md."PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței Curții Constituționale (CC).{{841588}}Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare, conform regula
13:00
Congresul Peru a votat în favoarea moţiunii de destituire a președintelui țării, Dina Boluarte, din cauza crizei din domeniul securității.Decizia a fost luată în unanimitate. „Demiterea preşedintei a fost aprobată”, a anunțat președintele Congresului, Jose Jeri, care ocupă următorul loc în linia de succesiune la putere. Anterior, pe 9 octombrie, patru cincimi din legislatori au votat în fa
13:00
Digitalizarea accelerată a sistemului de învățămînt, prezentată de autorități ca o formă de modernizare, ar putea avea efecte negative profunde asupra dezvoltării cognitive a copiilor – avertizează Elena Mărgineanu, membru al partidului politic Alianța „MOLDOVENII”.Potrivit acesteia, utilizarea excesivă a materialelor video și animate în procesul educațional creează o iluzie a înțelegerii, dar
13:00
PAS discută componența viitorului Guvern: sînt posibile noi numiri și schimbări în Parlament # Noi.md
Partidul Acțiune și Solidaritate poartă discuții interne privind formarea viitorului Guvern, însă deocamdată nu a fost anunțat candidatul la funcția de prim-mnistru.Reprezentanții formațiunii spun că decizia va fi luată „într-un timp rezonabil”, iar echipa guvernamentală ar putea include și persoane din afara PAS. „Dați să pun o intrigă: sînteți convinși că va fi păstrată conducerea Parlamentu
13:00
În legătură cu executarea lucrărilor planificate ale întreprinderii SRL „Ialoveni-gaz”, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale în mai multe localități din țară.Sucursala „Strășeni-Gaz”{{840177}}or. Strășeni, pe străzile Bucovina, Iu. Gagarin, Ștefan cel Mare, C. Stere, Gh. Cojbuc, V. Alecsandri și altele — din 13 pînă în 18 octombrie, între orele 08:00–08:00.s. Cojușna — din 15 pîn
12:30
Carabinierii, intervenție rapidă în centrul Capitalei: o femeie s-a prăbușit pe strada Pușkin # Noi.md
O femeie care s-a simțit rău pe strada Pușkin din Chișinău a fost salvată datorită reacției prompte a carabinierilor aflați în patrulare, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare, cînd agenții au observat femeia care avea nevoie urgentă de ajutor. Carabinierii au intervenit imediat, i-au acordat sprijinul
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectînd evoluțiile recente de pe piețele internaționale.Astfel, în ultimele două săptămîni, prețurile la principalele produse petroliere au scăzut gradual cu aproximativ 2% la benzină și 1,75% la motorină.
12:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își va constitui propria fracțiune parlamentară, a anunțat liderul formațiunii, Vladimir Voronin.Deși deputații comuniști au fost aleși pe lista Blocului electoral „Patriotic”, alături de PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, Voronin a declarat că formațiunea sa va activa separat în legislativ, transmite Noi.md cu referire la Independent.
