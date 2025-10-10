Câștigătorii Premiului Național și-au primit diplomele, medaliile și recompensa financiară de 100 de mii de lei, înmânate de Maia Sandu și Sergiu Prodan

18:10

Statul trebuie să-i achite aproape 18 mii de euro lui Veaceslav Platon, pentru că nu i-a fost oferită asistența medicală solicitată și pentru că a fost privat de vizite timp de doi ani, când a fost deținut fiind cercetat pentru escrocherie și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie, de către Curtea...