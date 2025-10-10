Câștigătorii Premiului Național și-au primit diplomele, medaliile și recompensa financiară de 100 de mii de lei, înmânate de Maia Sandu și Sergiu Prodan
Ziarul de Garda, 10 octombrie 2025 19:40
Președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Sergiu Prodan au înmânat vineri, 10 octombrie, distincțiile laureaților Premiului Național 2025. Cei 11 premianți au primit câte o diplomă, o medalie şi o recompensă bănească în valoare de 100 000 de lei, potrivit Guvernului. Pe 8 octombrie Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Astfel, pe...
• • •
Circulația transportului pe un tronson al șoselei Hîncești va fi sistată în weekendul 11-12 octombrie # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 11 octombrie 2025, începând cu ora 00:00 și până pe 12 octombrie 2025, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de...
Mii de palestinieni strămutați caută să revină la casele lor după încetarea focului în Gaza # Ziarul de Garda
Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care a intrat în vigoare vineri, 10 octombrie, în Fâșia Gaza, a determinat mii de palestinieni să încerce să revină la casele lor, străbătând enclava devastată de doi ani de război, relatează AFP, citat de Agerpres. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat speranța că țara sa...
DOC/ Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Pe lista persoanelor decorate cu „Ordinul Republicii” se numără Ala Nemerenco, actuala ministră a Sănătății, fostul...
Drone suspecte identificate deasupra obiectivelor strategice din Cehia. Statul Major al Armatei Cehe: „Suntem pregătiți să le doborâm” # Ziarul de Garda
Republica Cehă a înregistrat cazuri de apariție a unor drone neidentificate în apropierea unor obiective strategice, inclusiv militare. Acest lucru a fost raportat de purtătoarea de cuvânt a Statului Major General al țării, Zdenka Sobarňa Košvancová, potrivit publicației Echo24. Ea a declarat că armata cehă face în permanență schimb de informații despre amenințări cu partenerii...
Igor Grosu: Reintegrarea regiunii transnistrene în R. Moldova e o chestiune de timp. Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene # Ziarul de Garda
Revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) într-un interviu acordat Agerpres. Oficialul a subliniat că peste 80% din ceea ce se produce în regiunea transnistreană este exportat pe piața Uniunii Europene. În același timp, liderul PAS a vorbit...
Serviciul 112 urmează să fie alertat automat prin noul sistem eCall. Proiectul va fi finalizat în 2027 # Ziarul de Garda
Serviciul 112 derulează un proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall). Potrivit comunicatului, proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Noul sistem urmează să funcționeze prin alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, transmițând informații...
LIVE TEXT/ Polonia oferă ajutor Ucrainei, afectată de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Generatoare, surse suplimentare de energie electrică și un terminal GNL sunt la dispoziția Ucrainei, a declarat vineri ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Kievului, relatează Reuters. Moscova și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni. Vineri dimineață, o mare parte din Kiev a fost...
Amenzi în sumă de 68 de mii de lei pentru 12 posturi TV. CA a elaborat raportul final de monitorizare privind modul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
În ședința de vineri, 10 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi TV, 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în legalitate, pentru încălcarea legislației privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de CA....
Președinta Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, unde va vorbi despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine”, conform unui comunicat de presă. Evenimentul...
A fost lansat un proiect-pilot privind delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal. Perioada și punctul de trecere a frontierei undeva va derula proiectul # Ziarul de Garda
Astăzi, 10 octombrie 2025, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal lansează, în premieră, un proiect-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier), pentru o perioadă de 12 luni, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de Frontieră. Proiectul are drept scop optimizarea controlului la trecerea frontierei de...
ATENȚIE, FALS: Departamentul de Stat al SUA nu a calificat R. Moldova drept „nedemnă” de aderarea la Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Un text care pretinde că Departamentul de Stat al SUA a declarat R. Moldova „nedemnă” de integrarea europeană circulă pe rețelele sociale, descriind, totodată, o situație economică și politică „dezastruoasă”: „nu există nicio creștere economică, nicio scădere a corupției, nicio creștere a veniturilor populației”. Acest text distorsionează grav conținutul unui raport autentic al Departamentului de...
FOTO/ Cazul TUX Moldova: promisiuni de câștig rapid, transformate în piramidă financiară. Schema rămâne activă # Ziarul de Garda
În ultimele zile, mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au investit în platforma de tranzacționare TUX Moldova, iar aceasta s-a prăbușit. Oamenii legii susțin că până acum n-au primit nicio plângere din partea unor presupuși investitori ai platformei, dar au inițiat un proces penal. În același timp, expertul economic...
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadyrov organizează o tombolă cu telefoane iPhone pentru cei care vor manipula voturile ca „Grozny-City” să apară pe bancnotele de 500 de ruble # Ziarul de Garda
Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Grozny” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același...
Inflația anuală în R. Moldova a ajuns la 6,9%. Unde a fost înregistrată cea mai mare creștere? # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță vineri, 10 octombrie, că în luna septembrie 2025, inflația anuală în R. Moldova a atins nivelul de 6,9%. Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată în special de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, cu 12,9% într-un an. Prețurile medii de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (de la...
LIVE TEXT/ Ucraina și Marea Britanie negociază producția comună lunară a 2 mii de drone interceptor. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:10 Ucraina și Marea Britanie negociază un proiect comun pentru producerea de drone interceptor, care ar putea genera aproximativ 2 000 de unități pe lună în următoarele luni, a raportat Bloomberg pe 10 octombrie, notează Kyiv Independent. Inițiativa abordează nevoia urgentă a Ucrainei de soluții accesibile de apărare aeriană, în contextul în care Rusia...
A fost lansat trenul direct Kiev – București, care va trece prin R. Moldova. „Este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre” # Ziarul de Garda
Trenul direct Kiev–Ungheni-București a început să circule vineri, 10 octombrie, din capitala Ucrainei. „Această conexiune este mai mult decât o nouă rută de transport — este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre”, a transmis ministrul de Externe de...
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el” # Ziarul de Garda
Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii”, a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, scrie Hotnews.ro. „Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți....
DOC/ Decis de Guvern. Firma deținută de mama unui deputat ales pe lista PAS poate modifica destinația unui teren agricol de 15 ha în teren pentru construcții # Ziarul de Garda
Un teren de 15 ha, cu destinație agricolă, din adiacentul satului Costești, raionul Ialoveni, al cărui primar este Ilie Ionaș, proaspăt ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, va fi transformat într-un teren destinat construcțiilor. O decizie în acest sens a fost luată de Guvernul R. Moldova, care a acordat firmei statut de parc...
Snapchat, YouTube, Apple și Google sunt investigate de Comisia Europeană privind protecția minorilor # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a anunțat vineri, 10 octombrie, într-un comunicat, primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digitale în ceea ce privește siguranța minorilor, în conformitate cu noile Ghiduri privind protecția minorilor din cadrul Actului privind Serviciile Digitale, scrie Deutsche Welle. Instituția solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să ofere informații detaliate despre sistemele lor...
Programul Național „+3000 lei pentru cariera ta”: aproape 1000 de tineri ar putea să beneficieze de indemnizație după două luni de la lansare. Care sunt sectoarele economice vizate de program # Ziarul de Garda
La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform autorităților,...
Armata israeliană (IDF) a anunțat vineri, 10 octombrie, că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfășurare convenite, transmite News.ro, citat de G4Media. Într-o declarație publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfățurare actualizate”...
Fiul lui Peskov a fost surprins la vacanță în Maldive în lunile în care a pretins că se află în cadrul grupului de mercenari „Wagner” # Ziarul de Garda
Nikolai Peskov, fiul lui Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, în perioada în care acesta declara că se afla în cadrul grupării de mercenari „Wagner”, acesta era, de fapt, în vacanță în Maldive, scrie The Moscow Times. Anterior, Nikolai Peskov subiectul unei farse telefonice din partea jurnalistului Dmitri Nizovtsev, care...
„Riscăm să nu asigurăm serviciul cu ambulanțele necesare”. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească ar avea nevoie de cel puțin 100 de autosanitare noi # Ziarul de Garda
Mai mult de jumătate din autosanitarele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească (CNAMUP) sunt învechite, ceea ce pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă în caz de urgență. Autoritățile au procurat, în ultimii patru ani, 209 ambulanțe noi, iar directorul CNAMUP, Iurie Crasiuc, susține că ar mai fi nevoie de cel puțin o...
UPDATE/ Voronin ar intenționa să părăsească Blocul „Patriotic” pentru a forma o fracțiune separată în Parlament # Ziarul de Garda
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și-ar putea constitui propria fracțiune parlamentară, anunță presa afiliată Kremlinului. UPDATE 13:00 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a oferit o reacție referitor la declarația lui Voronin, anunțând că formațiunea „se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare”, iar decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare va fi luată...
Voronin ar intenționa să părăsească Blocul „Patriotic” pentru a forma o fracțiune separată în Parlament # Ziarul de Garda
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și-ar putea constitui propria fracțiune parlamentară, anunță presa afiliată Kremlinului. Deși deputații comuniști au fost aleși pe lista Blocului electoral „Patriotic”, alături de PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, Voronin a declarat că formațiunea sa va activa separat în legislativ. „PCRM pledează pentru continuarea colaborării dintre partidele blocului, însă...
Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri, 10 octombrie, că laureatul din 2025 al Premiului Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, scrie Hotnews.ro. Deși Trump a...
12:10
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu 32 de rachete și 465 de drone, în timpul nopții. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 420 de ținte aeriene. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 În noaptea de 10 octombrie (începând cu ora 19:00 pe 9 octombrie), armata rusă a lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone de luptă, rachete aeriene și terestre. În total, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și au urmărit 497 de mijloace de atac aerian (32 de rachete și 465...
Țările baltice sunt pregătite în cazul unui atac din partea Rusiei. Planuri de cazare pentru sute de mii de refugiaţi # Ziarul de Garda
Estonia, Letonia şi Lituania, care au convenit în mai să coopereze pentru apărarea civilă, şi-au intensificat ulterior eforturile de planificare. Cele trei state baltice lucrează la posibilitatea refugierii a sute de mii de locuitori în caz că sunt atacate sau chiar şi înainte de un atac efectiv, în cazul concentrării de trupe ruseşti, arată publicația...
Tinerii din Rusia au început să primească online citații de prezentare la centrele militare. Acestea impun interdicții de călătorie în străinătate, iar cei care nu se conformează pierd mai multe drepturi # Ziarul de Garda
Autoritățile ruse au lansat un registru electronic de citații „la scară largă” și au început să interzică călătoriile în străinătate pentru toți cei incluși în acesta, scrie The Moscow Times. Potrivit sursei citate, interdicția intră în vigoare imediat după ce citația este adăugată în registrul digital și notificarea este trimisă prin „Gosuslugi” (portal unificat al...
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, învinuit de corupere activă, rămâne suspendat din funcție. CSJ a respins cererea acestuia împotriva CSM # Ziarul de Garda
Magistratul Radu Grecu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care este învinuit pentru corupere activă, rămâne suspendat din funcție. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins vineri, 10 octombrie, ca neîntemeiată cererea de judecată depusă de Grecu cu privire la anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost suspendat din funcție în...
O femeie a decedat în urma intoxicării. Specialiștii au stabilit instalarea necorespunzătoare a canalului de evacuare a fumului la cazan # Ziarul de Garda
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel...
Kremlinul anunță că ar susține candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Care sunt șansele lui Trump? # Ziarul de Garda
Vineri, 10 octombrie, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2025, iar consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a transmis că Rusia va susține candidatura președintelui american Donald Trump, transmite Reuters. Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” Premiul Nobel pentru Pace, observatorii experimentaţi spun că este foarte puţin probabil ca Trump...
O femeie a decedat în urma intoxicării. Specialiștii au stabilit instalarea necorespunzătoare a canalul de evacuare a fumului la cazan # Ziarul de Garda
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel...
MEC: Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din R. Moldova. „Universitățile din țară devin tot mai atractive la nivel internațional” # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un număr record de studenți străini. În total, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024-2025, se arată în comunicatul de...
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a sugerat că Spania ar putea fi exclusă din NATO din cauza rezistenței sale de a îndeplini noul obiectiv al alianței privind cheltuielile pentru apărare, stabilit la 5% din PIB, scrie Euractiv. Vorbind la o conferință de presă în Washington, președintele american a declarat că Spania este...
Un cutremur major de 7,4 grade a zguduit sudul Filipinelor. Autoritățile emit avertismente de tsunami # Ziarul de Garda
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, provocând moartea a cel puțin două persoane, avarierea unui spital și a mai multor școli, întreruperi de curent electric și evacuarea zonelor de coastă din cauza riscului de tsunami, transmite Reuters. Președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că autoritățile evaluează în prezent amploarea...
Guvernul israelian a ratificat armistiţiul din Gaza şi acordul privind schimbul de ostatici cu Hamas # Ziarul de Garda
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că aermistiţiul intră imediat în vigoare, scrie News.ro. „Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi”,...
14 octombrie – zi liberă pentru centrele multifuncționale din Chișinău și alte cinci orașe # Ziarul de Garda
Cu prilejul hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că, pentru subdiviziunile teritoriale din aceste localități, ziua de 14 octombrie va fi declarată zi de odihnă. Solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte...
LIVE TEXT/ Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn asupra Kievului. Noaptea, în mai multe zone ale orașului Kiev s-au înregistrat pagube la clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă, au anunțat pompierii. În cartierul Pechersk, resturile au provocat un incendiu într-un bloc de locuințe. Echipele de pompieri au salvat 20 de...
Poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani din Georgia, condamnat la doi ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un tribunal georgian l-a condamnat joi, 9 octombrie, pe poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani la doi ani de închisoare pentru nerespectarea ordinelor Poliției în timpul unui protest anti-guvernamental în iunie, relatează AFP, citată de G4Media. Georgia este afectată de o criză politică de la alegerile legislative din octombrie 2024, câștigate de partidul de guvernământ...
Mai multe categorii de clădiri vor trebui să treacă prin procedura de certificare energetică. Minister: „A fost aprobată Metodologia de calcul, deschizând calea spre aplicarea certificatelor de performanță energetică” # Ziarul de Garda
Clădirile noi, cele supuse renovării și cele care urmează să fie vândute sau închiriate vor trece obligatoriu prin procedura de certificare energetică, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat de presă. Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost aprobată și publicată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pe portalul documentelor normative în construcție....
VIDEO/ Un bărbat din Nisporeni, reținut de oamenii legii pentru că ar fi furat bani și bunuri dintr-o mașină, după ce ar fi pătruns într-o curte din orașul Codru # Ziarul de Garda
Un bărbat de 31 de ani, din Nisporeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în capitală, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era...
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra „numeroaselor scheme de fraudă de investiții, care se răspândesc rapid”, în special pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și „promovarea agresivă” a altor platforme similare. „Experții” vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează „aceste scheme dubioase de investiții prin intermediul rețelelor de socializare”,...
LIVE TEXT/ Regiunea Donețk: șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk. În Kosteantînivka o persoană a decedat, iar alte patru – rănite. Război în Ucraina, ziua 1324 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:00 Șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk în această dimineață, a comunicat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Printre victime, o persoană se află în stare gravă, a menționat oficialul. „Conform informațiilor preliminare, rușii au aruncat două bombe aeriene asupra orașului”, a transmis Filașkin. Și orașul Kosteantînivka o persoană a decedat și alte...
Comisia Europeană investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali ai UE # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a declarat joi, 9 octombrie, că va investiga informaţiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orbán a trimis spioni la Bruxelles pentru a culege informaţii despre instituţiile UE şi pentru a recruta un funcţionar european, scrie Politico. O investigaţie comună realizată de publicaţia germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicaţia maghiară Direkt36 şi alte instituţii media...
Dureri de dinți, cu tratament la mai bine de un an, după ce două clinici stomatologice au refuzat. De ce R. Moldova trebuie să-i plătească circa 18 mii de euro lui Veaceslav Platon # Ziarul de Garda
Statul trebuie să-i achite aproape 18 mii de euro lui Veaceslav Platon, pentru că nu i-a fost oferită asistența medicală solicitată și pentru că a fost privat de vizite timp de doi ani, când a fost deținut fiind cercetat pentru escrocherie și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie, de către Curtea...
A fost lansat un program de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: Circa 2000 de agricultori vor primi echipamente agricole # Ziarul de Garda
Circa 2000 de agricultori, în special tineri, femei, fermieri cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu mulți copii vor primi prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală echipament agricol la alegere: seră, folie pentru mulcire sau cultivator electric din partea Programelor IFAD în Moldova, se arată în comunicatul de presă emis de Unitatea Consolidată...
Roman Nicoară, unul din liderii protestelor organizate de ex-Partidul „Șor” și președintele oficiului teritorial Florești, a fost trimis în judecată # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Florești al Partidului Politic „Şor”, declarat neconstituțional, pentru că ar fi acceptat finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de...
