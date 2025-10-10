Țările baltice sunt pregătite în cazul unui atac din partea Rusiei. Planuri de cazare pentru sute de mii de refugiaţi
Ziarul de Garda, 10 octombrie 2025 11:50
Estonia, Letonia şi Lituania, care au convenit în mai să coopereze pentru apărarea civilă, şi-au intensificat ulterior eforturile de planificare. Cele trei state baltice lucrează la posibilitatea refugierii a sute de mii de locuitori în caz că sunt atacate sau chiar şi înainte de un atac efectiv, în cazul concentrării de trupe ruseşti, arată publicația...
• • •
Acum 5 minute
12:10
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu 32 de rachete și 465 de drone, în timpul nopții. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 420 de ținte aeriene. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 În noaptea de 10 octombrie (începând cu ora 19:00 pe 9 octombrie), armata rusă a lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone de luptă, rachete aeriene și terestre. În total, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și au urmărit 497 de mijloace de atac aerian (32 de rachete și 465...
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Tinerii din Rusia au început să primească online citații de prezentare la centrele militare. Acestea impun interdicții de călătorie în străinătate, iar cei care nu se conformează pierd mai multe drepturi # Ziarul de Garda
Autoritățile ruse au lansat un registru electronic de citații „la scară largă” și au început să interzică călătoriile în străinătate pentru toți cei incluși în acesta, scrie The Moscow Times. Potrivit sursei citate, interdicția intră în vigoare imediat după ce citația este adăugată în registrul digital și notificarea este trimisă prin „Gosuslugi” (portal unificat al...
11:30
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, învinuit de corupere activă, rămâne suspendat din funcție. CSJ a respins cererea acestuia împotriva CSM # Ziarul de Garda
Magistratul Radu Grecu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care este învinuit pentru corupere activă, rămâne suspendat din funcție. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins vineri, 10 octombrie, ca neîntemeiată cererea de judecată depusă de Grecu cu privire la anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost suspendat din funcție în...
11:20
Acum 2 ore
11:10
Kremlinul anunță că ar susține candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Care sunt șansele lui Trump? # Ziarul de Garda
Vineri, 10 octombrie, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2025, iar consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a transmis că Rusia va susține candidatura președintelui american Donald Trump, transmite Reuters. Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” Premiul Nobel pentru Pace, observatorii experimentaţi spun că este foarte puţin probabil ca Trump...
10:50
Acum 4 ore
10:10
MEC: Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din R. Moldova. „Universitățile din țară devin tot mai atractive la nivel internațional” # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un număr record de studenți străini. În total, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024-2025, se arată în comunicatul de...
10:10
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a sugerat că Spania ar putea fi exclusă din NATO din cauza rezistenței sale de a îndeplini noul obiectiv al alianței privind cheltuielile pentru apărare, stabilit la 5% din PIB, scrie Euractiv. Vorbind la o conferință de presă în Washington, președintele american a declarat că Spania este...
09:40
Un cutremur major de 7,4 grade a zguduit sudul Filipinelor. Autoritățile emit avertismente de tsunami # Ziarul de Garda
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, provocând moartea a cel puțin două persoane, avarierea unui spital și a mai multor școli, întreruperi de curent electric și evacuarea zonelor de coastă din cauza riscului de tsunami, transmite Reuters. Președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că autoritățile evaluează în prezent amploarea...
09:30
Guvernul israelian a ratificat armistiţiul din Gaza şi acordul privind schimbul de ostatici cu Hamas # Ziarul de Garda
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că aermistiţiul intră imediat în vigoare, scrie News.ro. „Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi”,...
09:20
14 octombrie – zi liberă pentru centrele multifuncționale din Chișinău și alte cinci orașe # Ziarul de Garda
Cu prilejul hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că, pentru subdiviziunile teritoriale din aceste localități, ziua de 14 octombrie va fi declarată zi de odihnă. Solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte...
08:30
LIVE TEXT/ Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac nocturn asupra Kievului. Noaptea, în mai multe zone ale orașului Kiev s-au înregistrat pagube la clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă, au anunțat pompierii. În cartierul Pechersk, resturile au provocat un incendiu într-un bloc de locuințe. Echipele de pompieri au salvat 20 de...
Acum 24 ore
22:10
Poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani din Georgia, condamnat la doi ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un tribunal georgian l-a condamnat joi, 9 octombrie, pe poetul și activistul pro-european Zviad Ratiani la doi ani de închisoare pentru nerespectarea ordinelor Poliției în timpul unui protest anti-guvernamental în iunie, relatează AFP, citată de G4Media. Georgia este afectată de o criză politică de la alegerile legislative din octombrie 2024, câștigate de partidul de guvernământ...
21:20
Mai multe categorii de clădiri vor trebui să treacă prin procedura de certificare energetică. Minister: „A fost aprobată Metodologia de calcul, deschizând calea spre aplicarea certificatelor de performanță energetică” # Ziarul de Garda
Clădirile noi, cele supuse renovării și cele care urmează să fie vândute sau închiriate vor trece obligatoriu prin procedura de certificare energetică, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat de presă. Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost aprobată și publicată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pe portalul documentelor normative în construcție....
20:20
VIDEO/ Un bărbat din Nisporeni, reținut de oamenii legii pentru că ar fi furat bani și bunuri dintr-o mașină, după ce ar fi pătruns într-o curte din orașul Codru # Ziarul de Garda
Un bărbat de 31 de ani, din Nisporeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în capitală, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era...
19:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra „numeroaselor scheme de fraudă de investiții, care se răspândesc rapid”, în special pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și „promovarea agresivă” a altor platforme similare. „Experții” vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează „aceste scheme dubioase de investiții prin intermediul rețelelor de socializare”,...
19:10
LIVE TEXT/ Regiunea Donețk: șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk. În Kosteantînivka o persoană a decedat, iar alte patru – rănite. Război în Ucraina, ziua 1324 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:00 Șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk în această dimineață, a comunicat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Printre victime, o persoană se află în stare gravă, a menționat oficialul. „Conform informațiilor preliminare, rușii au aruncat două bombe aeriene asupra orașului”, a transmis Filașkin. Și orașul Kosteantînivka o persoană a decedat și alte...
18:30
Comisia Europeană investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali ai UE # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a declarat joi, 9 octombrie, că va investiga informaţiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orbán a trimis spioni la Bruxelles pentru a culege informaţii despre instituţiile UE şi pentru a recruta un funcţionar european, scrie Politico. O investigaţie comună realizată de publicaţia germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicaţia maghiară Direkt36 şi alte instituţii media...
18:10
Dureri de dinți, cu tratament la mai bine de un an, după ce două clinici stomatologice au refuzat. De ce R. Moldova trebuie să-i plătească circa 18 mii de euro lui Veaceslav Platon # Ziarul de Garda
Statul trebuie să-i achite aproape 18 mii de euro lui Veaceslav Platon, pentru că nu i-a fost oferită asistența medicală solicitată și pentru că a fost privat de vizite timp de doi ani, când a fost deținut fiind cercetat pentru escrocherie și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie, de către Curtea...
17:30
A fost lansat un program de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: Circa 2000 de agricultori vor primi echipamente agricole # Ziarul de Garda
Circa 2000 de agricultori, în special tineri, femei, fermieri cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu mulți copii vor primi prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală echipament agricol la alegere: seră, folie pentru mulcire sau cultivator electric din partea Programelor IFAD în Moldova, se arată în comunicatul de presă emis de Unitatea Consolidată...
17:20
Roman Nicoară, unul din liderii protestelor organizate de ex-Partidul „Șor” și președintele oficiului teritorial Florești, a fost trimis în judecată # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Florești al Partidului Politic „Şor”, declarat neconstituțional, pentru că ar fi acceptat finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de...
17:00
Linella lansează o nouă campanie aniversară – o poveste despre oameni, momente și emoții # Ziarul de Garda
În această toamnă, Linella marchează o dublă aniversare – 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani de prezență în viața oamenilor din Republica Moldova. Cu acest prilej, a fost lansată campania „200 motive să treci pe la Linella”, o inițiativă menită să celebreze apropierea față de clienți, implicarea angajaților și sprijinul...
17:00
LIVE TEXT/ Bloomberg: 60% din infrastructura de extracție a gazelor din Ucraina a fost scoasă din funcțiune. Război în Ucraina, ziua 1324 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:51 După atacul masiv al Rusiei de pe 3 octombrie, care a vizat regiunile Harkiv și Poltava, 60% din infrastructura de extracție a gazelor din Ucraina a fost scoasă din funcțiune, scrie Bloomberg. Pagubele sunt estimate la aproximativ 758 de milioane de euro, potrivit agenției. Conform datelor Bloomberg, din cauza acestor distrugeri, Kievul va...
16:50
Tichetele de masă ar putea fi folosite pentru cumpărături online. Ministerul Finanțelor propune și majorarea valorii nominale a tichetelor # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă. Noile prevederi extind posibilitățile de utilizare a acestora și stabilesc reguli mai clare pentru acordare, se arată în Monitorul Oficial, conform Bizlaw. Astfel, salariații vor putea utiliza tichetele de masă nu doar în magazinele și unitățile de alimentație publică care acceptă acest...
16:30
16:30
Un bărbat din satul Boldurești, raionul Nisporeni, căutat de oamenii legii după ce a dispărut de cinci zile # Ziarul de Garda
Un bărbat de 45 de ani, din satul Boldurești, raionul Nisporeni, care la data de 4 octombrie, în jurul orei 10:30, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit, este căutat de oamenii legii, conform unui comunicat de presă. Semnalmente: înălțimea de 1,75 m, păr cărunt și ochi...
16:30
Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de droguri. Suspecții foloseau Telegram și plăți electronice # Ziarul de Garda
Trei bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de implicare în traficul ilicit de droguri. Oamenii legii au stabilit că suspecții procurau droguri de diferite tipuri prin intermediul Telegram, pe care le vindeau consumatorilor finali și diferitor intermediari, prin tranzacții realizate prin rețelele de plăți electronice, anunță Poliția într-un comunicat de presă emis joi, 9 octombrie. În...
16:11
LIVE TEXT/ Președintele ucrainean Zelenski amenință cu întuneric cetățenii ruși: „Trebuie să simtă prețul acestui război”. Război în Ucraina, ziua 1324 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:35 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a avertizat, pe 8 octombrie, că cetățenii ruși vor rămâne fără lumină în cazul în care Moscova va încerca să cauzeze întreruperi de electricitate în Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu jurnaliști, relatează The Kyiv Independent. Potrivit sursei citate, avertismentul vine în contextul în care...
16:11
VIDEO/ METRO Moldova continuă să inspire antreprenorii locali prin campania „Vis de Antreprenor” # Ziarul de Garda
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a susține antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor”, care promovează poveștile inspiraționale ale celor care transformă visele în afaceri de succes. Campania, lansată în ianuarie 2025, aduce în prim-plan parcursurile unice ale antreprenorilor locali, subliniind valori precum pasiunea, perseverența și sprijinul reciproc. Până în prezent, au...
16:11
Ambasadoarea UE în R. Moldova: Vom continua să fim alături de R. Moldova în călătoria sa către Uniunea Europeană, unde îi este atât de clar locul # Ziarul de Garda
„Experiența R. Moldovei oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume, în special în ceea ce privește reziliența și lupta împotriva amenințărilor hibride și a dezinformării” a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, în cadrul reuniunii Comitetului Parlamentar de Asociere UE–R. Moldova. „Atât cetățenii, cât și autoritățile moldovene au rezistat cu fermitate sub...
16:11
În 195 de școli profesorii vor putea utiliza simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat # Ziarul de Garda
În 195 de instituții de învățământ din țară, lecțiile vor deveni mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb. După ce a fost pilotată anterior, platforma se extinde în cadrul proiectului EDU Interactiv și le va permite profesorilor să utilizeze simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat, transmite Ministerul Educației și al Cercetării (MEC). Potrivit...
16:11
Eurodeputații solicită un răspuns unificat al UE la incursiunile Rusiei și la amenințările războiului hibrid. „Rusia poartă responsabilitatea deplină și neechivocă” # Ziarul de Garda
Într-o rezoluție adoptată joi, 9 octombrie, eurodeputații au condamnat „cu fermitate acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlamentul European. Semnatarii rezoluției denunță, de asemenea, „incursiunile deliberate” cu drone...
16:10
Vladimir Putin a recunoscut că prăbușirea avionului azer AZAL, soldată cu 38 de morți, este legată de rachetele lansate de Rusia # Ziarul de Garda
„Două rachete lansate de sistemul de apărare aeriană al Rusiei nu au lovit direct avionul AZAL, ci au explodat la doar câțiva metri distanță”. Declarațiile îi aparțin președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin în timpul discuțiilor cu președintele azer Ilham Aliyev, relatează agenția rusească, TASS. Avionul Embraer E190 al companiei AZAL, care zbura de la Baku...
16:10
Comisia Vetting a propus promovarea judecătoarei Curții de Apel Centru, Angela Bostan. Vitalie Budeci, de la Judecătoria Chișinău „nu îndeplinește criteriile de integritate” # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de reevaluare a judecătoarei Curții de Apel Centru, Angela Bostan, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În urma reevaluării, Comisia a decis promovarea judecătoarei. Raportul a fost transmis astăzi, 9 octombrie, CSM-ului pentru examinare și adoptarea unei hotărâri finale, se arată în comunicatul de...
16:10
DOC/ Andy’s Pizza este rețeaua de restaurante implicată în evaziune fiscală de 1,4 milioane de lei. Numele administratorilor și detalii din sentință # Ziarul de Garda
„Trabo Plus” SRL, care administrează rețelele de restaurante „Andy’s Pizza” și „La Plăcinte”, este compania care a ascuns venituri de circa 18 milioane de lei, „pentru a evita plata impozitelor către stat”, potrivit informațiilor din portalul instanțelor de judecată, analizate de Ziarul de Gardă. Administratorii implicați în acest caz, care și-au recunoscut vina, sunt Natalia...
16:10
16:10
Reacția Ministerului Justiției la hotărârea CtEDO în favoarea lui Veaceslav Platon: „Reprezintă o consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a precizat că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), pronunțată la 9 octombrie 2025, în cauza care îl vizează pe Veaceslav Platon, „are la bază acțiuni și circumstanțe distincte, petrecute în anul 2017. Curtea nu a constatat încălcări pentru perioada de după 2017 și până în 2020, atunci când a fost eliberat...
Ieri
18:20
Fostul deputat Constantin Țuțu va fi adus silit din închisoare la următoarea şedinţă de judecată, pe 20 octombrie, transmite TVR. La sedința programată astăzi, 8 octombrie, Țuțu și avocatul său au lipsit. Procurorii anticorupţie îi acuză de tergiversarea procesului. Constantin Ţuţu a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr.13 în faţa instanţei de judecată. Nici...
18:10
Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030 a fost aprobat de Guvern. Acesta vizează șase domenii prioritare de intervenție # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 8 octombrie, programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030, care ar spori gradul de siguranță al cetățenilor, iar autoritățile vor acționa mai eficient, transmite printr-un comunicat Guvernul R. Moldova. Documentul urmărește reducerea criminalității și consolidarea protecției cetățenilor prin măsuri de prevenire, cooperare între instituții și modernizarea instrumentelor de...
18:00
Regulament pentru biobănci: va fi reglementată protecția donatorilor și calitatea materialelor biologice # Ziarul de Garda
Pentru a promova cercetarea și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane, dar și pentru a îmbunătăți prevenția, diagnosticul precoce și tratamentul unui spectru larg de afecțiuni cu impact social major, Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 8 octombrie, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea biobăncilor. Conform unui comunicat de presă emis de...
17:30
Plahotniuc vrea „o încăpere specială în penitenciar pentru a studia dosarul”, dar instanța a dispus escortarea sa la Judecătorie # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să se prezinte în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară” și „o vrea încăpere specială în penitenciar pentru a studia dosarul”. Instanța a dispus însă escortarea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a face cunoștință cu materialele cauzei. Astăzi, 8 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
17:20
98 milioane de lei au fost acordate antreprenorilor pentru compensații la energia electrică la sfârșitul lunii septembrie # Ziarul de Garda
În cadrul programului de compensare a 50% din creșterea tarifului la energia electrică, susținut de Uniunea Europeană și implementat de Guvern, circa 98 milioane de lei au fost acordate antreprenorilor pentru compensații la energia electrică la sfârșitul lunii septembrie, transmite Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). În total, 1085 agenți economici unici au beneficiat de...
17:20
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare, aliniate practicilor internaționale # Ziarul de Garda
Etichetele vinurilor vor include informații noi privind ingredientele și alergenii, aliniate practicilor internaționale, pentru ca fiecare consumator să poată înțelege cu exactitate ce conține produsul pe care îl alege. Guvernul a aprobat pe 8 octombrie un proiect care modifică regulile de etichetare și practicile aplicabile în sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și...
17:10
DOC/ Averea lui Vasile Costiuc nu va fi verificată de ANI. Sumele achitate de politician pentru școala privată a copilului său „nu depășesc plafonul” # Ziarul de Garda
Averea lui Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”, nu va fi supusă verificărilor inspectorilor de integritate. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a respins o sesizare, depusă în septembrie, privind posibila nedeclarare a taxelor de școlarizare ale copilului său la un liceu privat din capitală. Conform sesizării, Vasile Costiuc ar fi omis să includă în declarația...
16:50
Danemarca ar putea interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Am lăsat viața digitală a copiilor în seama platformelor care nu au avut niciodată în vedere bunăstarea lor” # Ziarul de Garda
Prim-ministra daneză a declarat că țara ar putea interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, acuzând telefoanele mobile și rețelele sociale că „fură copilăria copiilor noștri”. Mette Frederiksen într-un discurs la deschiderea Folketingului, parlamentul danez, a anunțat propunerea, în care a spus: „Am dezlănțuit un monstru”. Ea a adăugat: „Niciodată până acum atât...
16:40
Copiii diagnosticați cu hemofilie A din R. Moldova beneficiază, începând de azi, de un tratament inovator # Ziarul de Garda
Copiii diagnosticați cu hemofilie A din R. Moldova beneficiază, începând din 8 octombrie, de un tratament inovator – Emicizumab, o terapie modernă care le oferă șansa la o viață mai activă, mai sigură și mai puțin afectată de constrângerile bolii. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății. În prezent, în R. Moldova sunt înregistrați și...
16:40
CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare pentru „fondurile electorale” ale concurenților electorali pentru alegerile locale din 6 localități, organizate pe 16 noiembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” pentru concurenții electorali la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În context, în 6 localități din țară, pe 16 noiembrie 2025, vor avea loc alegeri locale noi: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul...
16:20
Germania va permite poliției să doboare drone care vor fi considerate o amenințare, după recentele alerte cu drone în Europa # Ziarul de Garda
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative pentru consolidarea mijloacelor poliției care va putea „acționa cu tehnologii moderne în fața amenințărilor reprezentate de drone”, relatează Agerpres. „Doborârea dronelor va fi de acum reglementată și posibilă pentru poliția federală”, a afirmat Alexander Dobrindt, ministrul de interne al Germaniei, la finalul...
16:20
Importul de zahăr din Serbia, limitat pe 200 de zile. Guvernul ia măsuri pentru a susține competitivitatea industriei naționale # Ziarul de Garda
Guvernul a decis astăzi limitarea importului de zahăr din Serbia pentru o perioadă de 200 de zile. Măsura este necesară pentru a susține competitivitatea industriei naționale a zahărului, care sprijină peste 3.000 de locuri de muncă în zonele rurale și generează venituri de aproximativ 1.200 de euro pe hectar pentru fermieri, transmite printr-un comunicat de...
