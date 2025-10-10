Țările baltice sunt pregătite în cazul unui atac din partea Rusiei. Planuri de cazare pentru sute de mii de refugiaţi

20:20

Un bărbat de 31 de ani, din Nisporeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în capitală, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era...