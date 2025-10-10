Cancerului mamar: În R. Moldova, diagnostic cumplit pentru femei tinere; zeci de cazuri la bărbați
TVR Moldova, 10 octombrie 2025 19:40
Cancerul mamar este o afecţiune de care suferă tot mai multe femei, atât pe plan mondial cât şi în Republica Moldova unde, doar în 2024, s-au înregistrat peste 1.200 de noi cazuri. Mai grav este că domnişoare şi doamne tot mai tinere primesc acest cumplit diagnostic, iar boala este descoperită, deseori, în stadii avansate. La nivel mondial, octombrie este cunoscută sub numele de luna roz, în care femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție prevenţiei, care crește şansele de vindecare. În plus, şi bărbaţii suferă de cancer mamar, iar în Republica Moldova avem aproximativ 20 de cazuri confirmate.
• • •
Acum 15 minute
19:50
Atenție, șoferi! Circulația pe un tronson al șoselei Hâncești va fi sistată sâmbătă și duminică # TVR Moldova
În perioada 11 octombrie 2025, ora 00:00 - 12 octombrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şoseaua Hânceşti, tronsonul cuprins între strada Lech Kaczynski şi Sihastrului, anunță Primăria Chișinău.
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:10
La Chişinău a început ediţia de toamnă a tradiţionalului târg de cariere. De la tineri entuziaști, aflați la început de drum, până la persoane cu experiență care caută să se reinventeze profesional, evenimentul sprijină interacțiunea directă între companii și viitorii lor angajați.
Acum 2 ore
19:00
Timofti, Nantoi, Nemerenco, distinși cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat # TVR Moldova
Fostului președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, fostul deputat Oazu Nantoi, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, precum și vinificatorului Ion Luca li s-au conferit „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat din Republica Moldova.
18:40
Chişinăul este în topul orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, mai ales, în perioada rece a anului. S-a ajuns la această situaţie din cauza traficului intens, centralelor termice şi a zonelor industriale concentrate în oraş. Sistemul de măsurare şi monitorizare a calităţii aerului este unul învechit şi nu permite o analiză amplă a calităţii aerului. Organizațiile care au instalat senzori de monitorizare spun că nivelul general de poluare se încadrează în parametrii prevăzuţi de OMS. Sunt însă zone unde această limită este depășită şi de trei ori.
18:10
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
Acum 4 ore
17:50
Pe drumul Bălţi-Glodeni, un accident soldat cu decesul unui bărbat și 6 persoane rănite # TVR Moldova
Un bărbat a murit, iar alte şase persoane, printre care trei copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident grav care s-a produs, joi seară, pe drumul Bălţi-Glodeni.
17:50
Alertă financiară în urma prăbușirii piramidei TUX: Poliția a demarat o cercetare penală # TVR Moldova
TUX, platforma online care a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile, a intrat în vizorul Poliţiei. Inspectoratul Național de Investigații a început o cercetare penală în acest caz, existând suspiciuni de fraudă financiară. Acum câteva zile, această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi. Comisia Națională a Pieței Financiare trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea schemelor de fraudă de tip "investiții", promovate tot mai agresiv în mediul online.
17:40
Un bărbat a murit, iar alte şase persoane, printre care trei copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui accident grav care s-a produs, ieri seara, pe traseul Bălţi-Glodeni.
17:10
A fost lansată ruta de tren direct Kiev–Ungheni-București. Începând de vineri, 10 octombrie, acesta a început să circule din capitala Ucrainei.
16:40
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat vineri, la Oslo, politicienei venezuelene María Corina Machado, „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație", informează TVR Info.
16:20
„Apetit foarte mare". Junghietu anunță un interes imens al investitorilor străini pentru R. Moldova # TVR Moldova
Republica Moldova mizează pe interesul tot mai mare al investitorilor străini în sectorul energetic verde după succesul primei licitații interne. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că tot mai mulți jucători europeni sunt atrași de potențialul local și că a doua rundă de licitații va aduce și mai mulți participanți, în contextul noii Strategii energetice 2050.
16:10
Workshop pentru promovarea valorilor românești prin media la Universitatea „Dunărea de Jos” # TVR Moldova
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați desfăşoară, în aceste zile, în cadrul proiectului „Promovarea valorilor culturale românești în Republica Moldova prin media și spațiul digital”, un workshop derulat prin Facultatea de Litere a UDJG și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).
16:10
Ziua Sănătății Mintale: Peste 100 de copii vin zilnic la Centrul de reabilitare pentru din Chișinău # TVR Moldova
În Republica Moldova, peste 78.000 de oameni se confruntă cu probleme de sănătate mintală, afecțiuni care pot fi tratate sau ținute sub control dacă sunt depistate la timp. În spatele statisticilor se află oameni care au nevoie, în primul rând, de înțelegere. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată pe 10 octombrie, specialiștii atrag atenția că mulți pacienți sunt stigmatizați și întâmpină dificultăți în accesul la servicii de sprijin și tratament.
Acum 6 ore
16:00
Workshop cu sprijinul Guvernului României la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați desfăşoară # TVR Moldova
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați desfăşoară, în aceste zile, în cadrul proiectului „Promovarea valorilor culturale românești în Republica Moldova prin media și spațiul digital”, un workshop derulat prin Facultatea de Litere a UDJG și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).
15:40
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
15:20
Astăzi, pe teren va intra naționala de tineret a Republicii Moldova. Pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, trupa lui Serghei Cebotari va primi vizita reprezentativei din Anglia. Partida va conta pentru preliminariile Campionatului European din 2027.
15:10
Ministerul Afacerilor Externe de la București informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că în data de 14 octombrie este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian şi ale transportului public în întreaga ţară, relatează tvrinfo.ro.
14:30
Câți preoți au fost sancționați pentru propangadă și amenzi riscă? Precizările Poliției # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției a comunicat, la solicitarea TVR Moldova, că în perioada 14 iulie – 28 septembrie 2025, în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, au fost înregistrate șase cazuri de implicare a reprezentanților bisericii sau a altor elemente ale acesteia în campania electorală în favoarea unor partide politice.
Acum 8 ore
13:50
Viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin, spune că autoritățile de la Chișinău, prin aprobarea Strategiei militare pentru următorii zece ani, „încearcă să transforme țara într-o bază de aprovizionare pentru regimul de la Kiev”.
12:30
Donald Trump ratează Premiul Nobel pentru Pace. Cine e politiciana căreia i-a fost decernat # TVR Moldova
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat vineri, la Oslo, politicienei venezuelene María Corina Machado, „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație", informează TVR Info.
12:20
Zile numărate pentru șantajul Transnistriei; linia Vulcăneşti-Chişinău este „aproape gata” # TVR Moldova
Peste 90% din lucrările la linia electrică Vulcăneşti-Chişinău au fost efectuate. Această infrastructură nu doar că va rupe dependența energetică a malului drept al Nistrului de regiunea transnistreană, ci va oferi posibilitate Republicii Moldova să transporte și exporte electricitate în Ucraina, a spus ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. În prezent, Moldova importă electricitate printr-o singură linie, care traversează regiunea transnistreană. Această linie - Isaccea - Vulcănești - Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres) - Chișinău - poate fi deconectată în orice moment de administrația separatistă de la Tiraspol.
12:10
Președintele Donald Trump și-a exprimat în mod deschis ambiția de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace, mizând pe rolul său în conturarea negocierilor care ar putea încheia războaiele din Gaza și Ucraina. Experții subliniază însă că, deși planurile prezentate de Trump și echipa sa au primit sprijin internațional, comitetul Nobel acordă premiul doar pentru realizări concrete în promovarea păcii, ceea ce face ca obținerea sa să rămână încă incertă. Care sunt însă șansele președintelui SUA să obțină premiul pe care și-l dorește atât de mult?
Acum 12 ore
11:40
CNPF avertizează: Se atestă un nou val de fraude cu investiții online pe platforme dubioase # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii să fie precauți în contextul apariției mai multor scheme de fraudă de „investiții”. Atenționarea CNPF vine după ce mai multe persoane care au investit într-o platformă de tranzacționare - TUX - bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, ar fi rămas fără bani.
11:00
O femeie, în vârsta de 36 de ani, și-a pierdut viața în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Cazul a fost raportat într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.
09:10
Israel și Hamas au semnat un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor # TVR Moldova
Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, informează Reuters.
08:40
Trump spune că va 'încerca' să meargă în Egipt pentru semnarea acordului privind Gaza # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat joi că va 'încerca' să se deplaseze în Egipt pentru semnarea acordului de încetare a focului și eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza, relatează AFP.
Acum 24 ore
06:10
Ce face România dacă Rusia atacă Republica Moldova? Anunțul șefului Statului-major al Armatei Române # TVR Moldova
România ar putea ajuta Republica Moldova în cazul în care ar fi atacată de Rusia în baza legii care protejează cetățenii români, a declarat șeful Armatei Române, Gheorghiță Vlad. El susține că noua lege a apărării este binevenită în contextul actual și i-a asigurat pe cetățeni că România este pregătită să reziste și chiar va sprijini și Republica Moldova, a declarat șeful armatei într-un interviu la euronews.ro.
9 octombrie 2025
23:20
Moldova a cedat în fața României, scor 2-1, în meciul amical disputat pe Arena Națională din București. Următorul meci al selecționatei Moldovei va avea loc pe 14 octombrie, tot în deplasare, contra Estoniei, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Va fi al șaselea joc din actuala campanie de calificare. Partida se va disputa pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00, potrivit fmf.md.
20:10
Sute de militari au venit astăzi la o unitate din Chişinău pentru o cauză nobilă, cea de a oferi o nouă şansă la viaţă celor suferinzi. Este o campanie de donare voluntară a sângelui și plasmei, cu sloganul "O cale spre viață". În spitalele din Republica Moldova fiecare zi este o luptă pentru viaţă, iar sângele este şansa supravieţuirii.
Ieri
19:40
Numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile din Republica Moldova a crescut de la cinci mii, în 2013, la zece mii în 2024.
19:40
Junghietu: În Transnistria sunt livrate gaze; Moldovagaz răspunde de malul stâng al Nistrului # TVR Moldova
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în prezent sunt livrate malului stâng al Nistrului 1,2-1,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce constituie echivalentul volumului primit în timpul verii. În opinia oficialului, acest volum îi permite regiunii să își asigure o producție limitată de curent, volum de electricitate completat cu funcționarea sporită a Hidrocentralei de la Dubăsari.
19:10
Unii agricultori din Republica Moldova se plâng că ploile din ultimele zile le-au dat peste cap campania de recoltare, în special la floarea-soarelui și la porumb. Totuși, precipitațiile sunt un beneficiu pentru culturile de toamnă, care au nevoie de umezeală pentru a răsări uniform, spun specialiştii.
18:40
Chișinăul, fără buget de zece luni: Consilierii acuză primarul, iar Ceban ridică din umeri # TVR Moldova
Au trecut zece luni din anul 2025 şi municipiul Chișinău continuă să funcționeze fără un buget aprobat. Asta după mai bine de opt încercări, toate însoţiţe de scandal, ale consilierilor municipali de a aproba documentul în prima lectură. Indignaţi, reprezentanţii fracţiunii Partidului Acţiune şi Solidarite din Consiliul Muncipal au organizat astăzi o conferinţă de presă în care au reclamat acest blocaj administrativ. Ei au afirmat că primarul general al oraşului că tergiversează intenţionat adoptarea bugetului, dar Ion Ceban a respins aceste acuzaţii.
18:10
În cadrul festivalului Internațional Festive, Teatrul Municipal Matei Vișnec din Suceava prezintă, la Chișinău, spectacolul '„Cioburi'', pe scena Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale”, o adaptare după piesa „Aniversarea'' de Ioren Vandenberg.
17:40
Nici România nu se va prezenta cu toți jucătorii de bază la amicalul cu Republica Moldova. Andrei Rațiu și Andrei Burcă nu vor intra pe terenul în meciul din această seară. Selecționerul Mircea Lucescu i-a lăsat pe cei doi în afara lotului pentru a fi pregătiți sută la sută de partida cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
17:10
Infrastructura energetică a R. Moldova, ținta atacurilor cibernetice. Care sunt vulnerabilitățile? # TVR Moldova
Odată cu digitalizarea sectorului energetic, cresc și riscurile cibernetice. De aceea, mai mulți specialiști din R. Moldova, România și Franța s-au reunit la Chișinău pentru a căuta soluții. La nivel mondial, sectorul energetic este pe locul patru în ținta atacurilor cibernetice, iar Republica Moldova nu este o excepție.
16:40
Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, la a VII-a ediție! La 100 de ani de la prima Expoziție Generală a Basarabiei, Republica Moldova marchează momentul prin lansarea celei de-a VII-a ediții a expoziției „Republica Moldova Prezintă” la Iași.
16:10
Biserica din Giurgiulești a fost înveșmântată cu un iconostas, cu sprijinul Guvernului României # TVR Moldova
Cu sprijinul Departamentului pentru relația cu Republica Moldova al Guvernului României, Biserica hramul „Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”din Giurgiulești, raionul Cahul a fost înveșmântată cu un iconostas bisericii în valoare de 120.000 de roni.
16:10
Un fost conac din Șoldănești, transformat în Muzeul de Istorie și Etnografie al localității # TVR Moldova
Un fost conac, din orașul Șoldănești, găzduiește astăzi Muzeul de Istorie și Etnografie din localitate. Edificiul are o vechime de peste 160 de ani și mai poartă încă semnele vremurilor de altădată.
16:10
Curtea de Apel Centru a anulat miercuri, 9 octombrie, hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 3 octombrie în ceea ce privește lipsirea de alocații de stat a Partidului „Democrația Acasă” pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025.
16:10
Guțul și Popan rămân în arest după ce Curtea de Apel Centru a respins solicitările avocaților # TVR Moldova
La două luni de la condamnarea în prima instanţă, bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, vor în libertate. Curtea de Apel Centru a respins însă solicitările înaintate de avocații lor.
16:10
Naționala Republicii Moldova nu va putea conta pe doi fotbaliști importanți în meciul amical, din această seară, cu România. Ion Nicolaescu și Vladimir Fratea sunt accidentați și nu vor putea juca pe "Arena Națională" din București. "Tricolorii" antrenați de Lilian Popescu, care va debuta astăzi la cârma echipei, și-au propus să se revanșeze în fața suporterilor, după rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă.
16:10
Între 14 și 19 octombrie, Chișinăul devine scena unui dialog teatral internațional, odată cu lansarea primei ediții a Festivalului Internațional – United Shakespeare.
16:10
Precipitațiile abundente au transformat mai multe căi de acces spre grădinițe și școli în locuri nesigure și dificil de parcurs. În urma sesizărilor, autorităţile anunţă că vor interveni, dar până atunci fiecare se descurcă cum poate.
16:10
„O consecință a regimului oligarhic”. Reacția Guvernului la decizia CEDO în cauza lui Platon # TVR Moldova
Ministerul Justiției subliniază că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pronunțată la 9 octombrie 2025, în cauza care îl vizează pe Veaceslav Platon, are la bază acțiuni și circumstanțe distincte din 2017. Curtea nu a constatat încălcări pentru perioada de după 2017 și până în 2020, atunci când a fost eliberat controversatul afacerist din detenție.
16:10
Trei administratori ai unei reţele de restaurante, amendaţi într-un caz de evaziune fiscală # TVR Moldova
Statul a recuperat un prejudiciu de circa un milion patru sute de mii de lei. Trei administratori ai unei reţele cu zeci de restaurante au fost amendaţi penal într-un caz de evaziune fiscală.
16:10
Șeful rețelei Șor de la Florești a fost trimis pe banca acuzaților; el riscă până la 7 de închisoare # TVR Moldova
Președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partidului „Şor” a fost trimis pe banca acuzaților pentru complicitate la luarea de bani de la grupul criminal „Șor”, potrivit Procuraturii Anticorupție, care anunță că a finalizat urmărirea penală în cazul persoanei respective.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova îşi vor putea testa competenţele digitale. Programul național de evaluare a fost lansat astăzi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.
18:10
Pe măsură ce temperaturile scad, pregătirea automobilelor pentru iarnă devine o prioritate pentru siguranța rutieră. Expertul auto Artur Cecan atrage atenția că șoferii ar trebui să-și verifice din timp mașinile, înainte ca termometrele să arate temperaturi negative.
