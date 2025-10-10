Fără gaz la Strășeni, Anenii Noi și Criuleni în următoarele zile. Vezi adresele vizate

10:50

Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a venit cu câteva concluzii pe marginea alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Și prima sa concluzie importantă este că „aceste alegeri, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Alegerile au trecut în totalitate sub semnul geopoliticii, iar isteria făcută de mulţi dintre participanţii la scrutin a dezorientat alegătorii. Acum, când patimile s-au mai temperat, devine tot mai clar că, deşi alegerile au trecut, problemele au rămas. Şi avem toate motivele să presupunem că situaţia se va agrava în continuare, iar în rezultat vor avea de suferit cetăţenii”.