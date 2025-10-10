Nu este niciodată târziu să înveți, exemplul de ambiție al unei bunici de 49 de ani
Radio Moldova, 10 octombrie 2025 19:30
Nu este niciodată prea târziu să înveți. Elena Cernei este un exemplu viu despre curajul de a visa, indiferent de vârstă sau obstacole. La 49 de ani, Elena s-a înscris la Facultatea asistență socială, pentru a-și urma visul, cel de a ajuta pe alții. Astăzi, femeia își urmează acest vis cu determinare, oferindu-ne tuturor o lecție de perseverență, curaj și speranță.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
19:30
Nu este niciodată prea târziu să înveți. Elena Cernei este un exemplu viu despre curajul de a visa, indiferent de vârstă sau obstacole. La 49 de ani, Elena s-a înscris la Facultatea asistență socială, pentru a-și urma visul, cel de a ajuta pe alții. Astăzi, femeia își urmează acest vis cu determinare, oferindu-ne tuturor o lecție de perseverență, curaj și speranță.
Acum 2 ore
19:00
Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi, decorați de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii” # Radio Moldova
Cetățeni din țara noastră, care s-au remarcat în diverse domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință s-au învrednicit de distincții de stat. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret în acest sens.
18:30
Circulația trenului Kiev–București, via R. Moldova, reluată: „Mai mult decât o rută de transport – o punte a prieteniei” # Radio Moldova
După o pauză de cinci ani, trenul direct care leagă Kievul de București, tranzitând teritoriul Republicii Moldova, și-a reluat circulația începând de vineri, 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
18:30
Specialist în agricultură: ploile recente au creat condiții favorabile pentru semănatul de toamnă # Radio Moldova
Precipitațiile abundente din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru semănatul de toamnă. Totodată, din cauza ploilor neîntrerupte, unele culturi rămase pe câmp ar putea fi afectate de excesul de umezeală, afirmă specialiștii în agricultură.
18:20
Nadejda Cazacioc, „Pedagogul Anului”: „Curriculumul în educație trebuie adaptat și ancorat în realitatea elevului” # Radio Moldova
În instituțiile educaționale sunt necesari mentori capabili să integreze tehnologiile moderne și să conecteze curricula la realitatea elevilor, afirmă Nadejda Cazacioc, profesoară de Chimie la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din satul Taraclia, raionul Căușeni, deținătoarea titlului „Pedagogul Anului”. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, aceasta a evidențiat importanța educației STEM și a subliniat rolul motivației prin inovație în procesul de învățare.
18:10
Maia Sandu va vorbi, la aniversarea Comisiei de la Veneția, despre democrație și lecțiile învățate de R. Moldova # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va susține sâmbătă, 11 octombrie, un discurs la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Potrivit Președinției, șefa statului va vorbi despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de țara noastră în cadrul ultimelor scrutine.
Acum 4 ore
18:00
Toți cei care au muncit în beneficiul parcursului european al Republicii Moldova și „au livrat pe domenii” trebuie să rămână în Guvern, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a asigurat o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie. Într-un interviu pentru agenția Agerpres din România, Grosu a spus că „este loc pentru mai bine” și nu a exclus unele remanieri, subliniind totodată că „toți cei care au muncit, inclusiv Dorin Recean”, trebuie să-și continue activitatea în Executiv.
17:30
„Furtul miliardului”: Statul a recuperat doar trei miliarde de lei de la cele trei bănci implicate în schemă # Radio Moldova
Recuperarea miliardului sustras, acum mai bine de zece ani, din sistemul bancar rămâne un proces anevoios. Statul a reușit să recupereze, până în prezent, doar 3 miliarde 62,18 milioane de lei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cele trei instituții bancare implicate în fraudă.
16:50
„Am aflat ce înseamnă acasă și familie”: Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, 25 de ani de activitate care a schimbat destine # Radio Moldova
Asistenții parentali au devenit un adevărat sprijin și refugiu plin de grijă pentru copiii ai căror părinți biologici trec prin momente dificile. Ei oferă, în propriile lor familii, un mediu sigur și afectuos copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Anul acesta, pe 10 octombrie, Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă – structură care îi reunește pe acești oameni dedicați – marchează 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, a fost organizat un eveniment festiv.
16:40
Echipa Austriei a câștigat cu 10:0 în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026 # Radio Moldova
Selecționata Austriei a dat recital în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor după ce a surclasat reprezentativa statului San Marino cu un neverosimil 10:0. Atacantul Marko Arnautovic a marcat 4 goluri și a devenit cu această ocazie golgheterul all-time al primei reprezentative. Cu 45 de goluri la activ, Arnautovic l-a devansat pe Anton Polster, care are cu un gol mai puțin. Austria nu a mai jucat la Cupa Mondială de aproape 30 de ani, iar acum se află pe primul loc în clasamentul grupei H, cu 2 puncte mai mult decât Bosnia-Herțegovina și 8 decât România.
16:40
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat la turneul final al Campionatului Mondial de anul viitor! Supranumiți „Războinicii deșertului”, algerienii și-au asigurat participarea la turneul final, grație victoriei obținute în fața Somaliei cu scorul de 3:0. Golurile au fost marcate de Mohamed Amoura, care a reușit dubla, și fostul star al echipei Manchester City, Riyad Mahrez.
16:30
„Mă aștept la o decizie în favoarea mea”: Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, încă o ședință pentru a-și expune argumentele în fața instanței # Radio Moldova
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu și-a terminat nici astăzi discursul în favoarea sa pe care l-a început la ședința de judecată anterioară și l-a continuat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Creangă urmează să-și încheie pledoaria în fața magistraților pe 5 noiembrie, atunci când va avea loc următoarea ședință de judecată în dosarul său.
16:10
Jessica Pegula s-a calificat în semifinalele turneului de la Wuhan și și-a asigurat totodată calificarea la Turneul Campioanelor # Radio Moldova
Tenismena Jessica Pegula s-a calificat la Turneul Campioanelor. Americanca a obținut punctele decisive după ce a acces în semifinalele turneului WTA 1000 de la Wuhan. Poreclită de presă „doamna 3 seturi”, aceasta a învins-o în sferturile de finală pe cehoiaca Katerina Siniakova, scor 2:6, 6:0, 6:3. Întrecerea de la Wuhan a însemnat obținerea calificării la Turneul Campioanelor și pentru Jessica Pegula, care a ajuns în semifinale pentru prima oară în cariera ei la competiția din China.
Acum 6 ore
15:50
Vicepremierul Bolea, la Bruxelles: Solidaritatea și infrastructura pot deveni instrumente concrete de securitate și stabilitate în regiune # Radio Moldova
Investițiile coordonate în infrastructura de transport, logistică și digitalizare contribuie la dezvoltarea economică, la stabilitate și la apropierea țărilor din regiune de Uniunea Europeană, iar R. Moldova este pregătită să devină un partener activ și predictibil în rețeaua de conectivitate europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la Forumul Global Gateway 2025, desfășurat în perioada 9 - 10 octombrie la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene.
15:40
Sistem de alertare automată a Serviciului 112: Va transmite în timp real informații despre locația și gravitatea accidentului rutier # Radio Moldova
Răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță demararea proiectului Next Generation eCall, un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, care va transmite în timp real informații esențiale despre locația și gravitatea accidentului rutier.
15:40
Exporturi cu potențial de dezvoltare: Republica Moldova vinde peste hotare de două ori mai multe fructe uscate decât acum 5 ani # Radio Moldova
Republica Moldova exportă de două ori mai multe fructe uscate decât acum cinci ani. „Practic, avem o mini ramură a economiei care se dezvoltă destul de dinamic”, menționează economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”. Prunele acoperă trei sferturi din exportul de fructe uscate, urmate de mere și piersici.
14:50
PCRM se distanțează de Blocul „Patriotic” și vrea să fie pe cont propriu în viitorul Parlament: Reacția partenerilor din campania electorală # Radio Moldova
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-ar putea forma propria fracțiune parlamentară în viitorul Legislativ, separată de Blocul „Patriotic” pe listele căruia a ajuns în Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, într-un interviu pentru presa rusă. Potrivit comunistului, partidele care au participat la scrutin din partea blocului - Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) și partidul „Viitorul Moldovei” - vor continua să colaboreze, însă în afara unei structuri comune.
14:50
Exercițiu nuclear NATO cu avioane din 14 țări. Mark Rutte: „Vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor # Radio Moldova
Alianța Nord-Atlantică va desfășura, săptămâna viitoare, un amplu exercițiu de descurajare nucleară, într-un demers anual susținut de țările sale membre. Steadfast Noon va fi găzduit de Țările de Jos și va începe luni, cu participarea a 71 de aeronave din 14 țări. Anunțul a fost făcut vineri de secretarul general al NATO, Mark Rutte.
14:40
Experți: Digitalizarea agriculturii, automatizarea construcțiilor și eficientizarea logisticii pot accelera creșterea economică a R. Moldova # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova a crescut cu 1.1% în trimestrul doi al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82 de miliarde de lei. Datele oficiale arată că sectorul construcțiilor, energia și tehnologiile informaționale au fost principalele motoare de creștere, în timp ce agricultura și transporturile au avut evoluții negative.
14:10
Militarii s-au alăturat campaniei „O cale spre viață” și au donat sânge. Pentru unii, acest gest a devenit mai mult decât o reponsabilitate civică.
Acum 8 ore
14:00
Medic psihiatru, la Moldova 1: „Este necesar să fim sinceri cu noi înșine și să întrebăm ce ni se întâmplă cu adevărat” # Radio Moldova
Stresul cronic, lipsa somnului, suprasolicitarea și expunerea constantă la situații tensionate se numără printre principalii factori care favorizează apariția tulburărilor psihice. Deoarece acești factori fac tot mai des parte din viața cotidiană, mulți oameni tind să nu le acorde atenția cuvenită, din cauza ritmului alert și a presiunilor zilnice. Despre importanța menținerii sănătății mintale a vorbit Mihaela Belous, medic rezident psihiatru, doctorand și cercetător științific în cadrul Laboratorului de Sănătate Mentală al Catedrei de Sănătate Mintală, Psihologie Medicală și Psihoterapie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, unde a fost invitată cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.
13:30
Echipa națională de robotică a R. Moldova, printre cele zece finaliste la FIRST Global Challenge 2025: Robot-păianjen, capabil să planteze copaci # Radio Moldova
Echipa națională de robotică a R. Moldova se numără printre cele zece finaliste din întreaga lume care vor participa, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie curent, la FIRST Global Challenge 2025, care va avea loc în Panama City. În total, la provocarea „Eco Equilibrium – New Technology Experience (NTE)” s-au înscris 74 de echipe, iar cea din R. Moldova va prezenta o soluție robotizată pentru reîmpădurirea în zonele greu accesibile, menită să susțină Programul Național de Împădurire a R. Moldova.
13:20
Un cetățean irakian, căutat din 2022 pentru organizarea migrației ilegale, extrădat din România și plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 # Radio Moldova
Un cetățean al Irakului, în vârstă de 42 de ani, căutat internațional din anul 2022, a fost extrădat autorităților moldovene pe 9 octombrie, în urma unei operațiuni desfășurate în punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul este învinuit de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană.
13:20
Atenție la promisiunile de câștig rapid! Zeci de mii de moldoveni, mințiți cu oferte false de investiții # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova avertizează cetățenii că ofertele de investiții care promit câștiguri rapide și exagerate sunt, de regulă, înșelătorii. Autoritățile recomandă persoanelor să manifeste prudență și să nu se lase păcăliți de escroci. Avertizările vin în contextul informațiilor despre cetățeni care și-au pierdut banii în scheme de investiții false online, precum platforma TUX sau altele similare.
12:50
Uzura ambulanțelor pune în pericol răspunsul rapid la urgențele populației: CNAMUP ar avea nevoie de cel puțin 100 de autosanitare noi # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din autosanitarele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească (CNAMUP) sunt învechite, ceea ce pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă în caz de urgență. Autoritățile au procurat, în ultimii patru ani, 209 ambulanțe noi, iar directorul CNAMUP, Iurie Crasiuc, susține că ar mai fi nevoie de cel puțin o sută de autosanitare pentru a putea asigura, în continuare, un răspuns adecvat la urgențele populației.
12:50
În atenția persoanelor care călătoresc în Belgia! Niciun avion nu va decola de pe aeroporturile din Bruxelles pe 14 octombrie # Radio Moldova
Persoanele care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei sunt atenționate asupra faptului că în data de 14 octombrie este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din România, niciun avion nu va decola în ziua respectivă de pe aeroporturile Zaventem și Charleroi din Bruxelles.
12:50
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, la postul public de televiziune: „Vom ajunge împreună în UE” # Radio Moldova
Republica Moldova va parcurge cu succes drumul spre aderarea la Uniunea Europeană (UE), iar Bruxellesul va rămâne „la fiecare pas” alături de cetățeni. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, primul acordat de diplomată de la preluarea mandatului său la Chișinău.
12:30
Furturi la Aeroport: un bărbat este cercetat pentru sustrageri din bagajele pasagerilor # Radio Moldova
Poliția de Frontieră a identificat o persoană bănuită de mai multe furturi din bagajele pasagerilor, comise pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Dosarul și probele relevante urmează să fie transmise Procuraturii municipiului Chișinău, pentru continuarea anchetei.
12:20
Premiul Nobel pentru Pace, acordat uneia dintre cele mai importante figuri ale opoziției din Venezuela # Radio Moldova
Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat politicienei din Venezuela María Corina Machado, pentru „munca neobosită în apărarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean”. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie, la Oslo, de către președintele Comitetului Norvegian Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
Acum 12 ore
12:00
Nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: deconectări de urgență și clădiri avariate # Radio Moldova
Autoritățile ucrainene au recurs la deconectări urgente ale energiei electrice după atacul masiv lansat noaptea trecută de Rusia asupra infrastructurii energetice. Mai multe regiuni au rămas fără curent, fiind afectate mii de gospodării, precum și agenți economici. Loviturile au provocat distrugeri la obiective energetice, clădiri rezidențiale și rețele de gaze, fiind raportate și victime civile, scrie Unian.
11:50
Accident mortal la Orhei: o femeie a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar # Radio Moldova
O femeie de 59 de ani și-a pierdut viața accidentată de o mașină la Orhei, în seara de 9 octombrie. Premilitar s-a stabilit că aceasta traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.
11:40
Podul de la Răuțel nu mai poate fi exploatat în condiții de siguranță. AND lansează licitația pentru construcția unui nou viaduct # Radio Moldova
Un nou pod urmează să fie construit în satul Răuțel, raionul Fălești, până la sfârșitul verii anului viitor. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat lansarea licitației pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările, valoarea contractului fiind estimată la aproximativ 19 milioane de lei.
11:20
Raport: Peste un sfert din recomandările experților privind prevenirea unui nou jaf bancar, ignorate de autorități # Radio Moldova
După producerea „furtului miliardului” acum mai bine de zece ani, R. Moldova nu a eliminat, pe deplin, toate pericolele care pot duce la repetarea unor noi fraude bancare. Lipsa unor reforme anticorupție ferme amenință parcursul european al R. Moldova, atenționează Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA).
11:10
O femeie și-a pierdut viața intoxicată cu gaze toxice într-o locuință din Vulcănești # Radio Moldova
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în orașul Vulcănești, din sudul țării, preliminar în urma intoxicării cu gaze toxice emise de o centrală termică exploatată greșit. Cazul a fost semnalat la Serviciul de urgență 112 pe 9 octombrie.
10:50
Revista presei internaționale// Trump va semna un acord complet privind pacea din Gaza; Putin face un pas spre reconciliere cu Azerbaidjanul # Radio Moldova
Publicațiile internaționale consemnează evoluții majore pe mai multe fronturi ale conflictelor și negocierilor globale. Mai multe agenții străine de presă descriu modul în care urmează să fie aplicat acordul de pace dintre Israel și Hamas. Unele publicații scriu despre felul în care SUA și NATO intensifică presiunea asupra Rusiei pentru a facilita negocieri de pace în Ucraina. Întâlnirea dintre președinții Rusiei și Azerbaidjanului se numără printre alte teme comentate de presa străină.
10:40
Un bărbat de 65 de ani a murit la spital în urma unui accident grav produs pe traseul Bălți – Glodeni, în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Tragedia a avut loc pe 9 octombrie.
10:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate atacurile masive lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei, Kiev, și altor localități, în noaptea de joi spre vineri, soldate cu victime și distrugeri grave. Autoritățile de la Chișinău își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării vecine.
10:30
Demersuri pentru înlocuirea lui Valeriu Munteanu la conducerea Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană # Radio Moldova
„Instituțiile comune ale parlamentelor din Republica Moldova și România trebuie să rămână spații de încredere și de cooperare în spirit european, nu tribune pentru propagandă”. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi între parlamentari din cele două țări, delegația de la Chișinău fiind condusă de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul român Bogdan-Ionel Rodeanu, liderul grupului USR din Camera Deputaților, a subliniat necesitatea schimbării conducerii Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană.
09:50
Tot ce trebuie să știm despre izolarea termică a locuinței: sfaturile unui expert în energetică # Radio Moldova
Apariția mucegaiului, a zonelor umede sau a spațiilor care rămân constant reci sunt semne clare că o locuință are nevoie de lucrări de izolare termică. Potrivit expertului în energetică Sergiu Ungureanu, astfel de probleme sunt frecvente în casele sau apartamentele cu o vechime de 10–15 ani, iar metodele de întreținere diferă în funcție de perioada în care a fost construit imobilul.
09:40
AIPA lansează apelul pentru subvențiile post-investiție: termenul-limită este 11 decembrie # Radio Moldova
Fermierii pot depune, începând de luni, 13 octombrie 2025, dosarele pentru subvențiile post-investiție, în cadrul apelului lansat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Potrivit instituției, termenul-limită pentru depunerea cererilor este 11 decembrie 2025.
09:40
Moldovenii consumă mai puțin zahăr, însă obezitatea afectează un sfert din populație # Radio Moldova
Consumul de zahăr în rândul moldovenilor s-a redus în ultimii ani, dar rămâne în continuare o problemă de sănătate publică, în condițiile în care un sfert din populație suferă de obezitate. Specialiștii spun că un consum sporit de zahăr, precum și lipsa activităților fizice generează creșterea greutății corporale și influențează apariția altor boli netransmisibile, precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială.
08:40
Un val de concedieri forțate și de trecere a angajaților la program redus a ajuns și în industria metalurgică a Rusiei - una dintre principalele ramuri non-energetice, care asigură aproape 20% din producția industrială a țării. Din cauza scăderii cererii, a creditelor scumpe și a deteriorării indicatorilor financiari, aproape toate uzinele metalurgice rusești au început să reducă personalul, relatează Reuters, citând surse din industrie, potrivit publicației The Moscow Times.
08:40
Revista Presei: Statele UE vor continua să fie alături de Republica Moldova în călătoria sa către Uniunea Europeană, unde îi este locul # Radio Moldova
Câștig de cauză la CEDO pentru controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon; noi detalii despre piramida financiară TUX Moldova, prăbușită recent; sute de copii din Bălți îndură frigul în școli și grădinițe – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:30
Seism puternic în Filipine: un cutremur de 7,4 grade a provocat panică, pagube și alerte de tsunami în mai multe țări # Radio Moldova
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, potrivit Institutului de Seismologie (Phivolcs). Seismul s-a produs în largul localității Manay, provincia Davao Oriental, în regiunea Mindanao, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri, anunță Reuters.
08:30
Poliția belgiană a dejucat un posibil atentat împotriva premierului Bart De Wever. Trei tineri au fost reținuți # Radio Moldova
Poliția belgiană a arestat trei tineri în Anvers, suspectați că pregăteau un atac terorist inspirat de jihadism, a anunțat procurorul federal Ann Fransen în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit autorităților, suspecții ,cu vârste de 18, 23 și 24 de ani, intenționau să atașeze un dispozitiv exploziv pentru a comite atacul. Unul dintre ei a fost eliberat, iar ceilalți doi vor fi prezentați judecătorului de instrucție pe 10 octombrie.
08:10
Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși din zonele aflate sub ocupație rusă în teritoriul controlat de Kiev, a anunțat Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucrainei. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul programului „Bring Kids Back UA”, lansat de președintele Volodimir Zelenski pentru readucerea în siguranță a copiilor deportați sau reținuți în regiunile ocupate, scrie Reuters.
07:40
Drone și rachete rusești au lovit Ucraina: victime la Kiev, un copil mort la Zaporojie # Radio Moldova
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 10 octombrie, un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor, iar în Zaporojie un copil de șapte ani a murit din cauza rănilor suferite.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Belgia își anunță condițiile pentru utilizarea activelor rusești înghețate # Radio Moldova
Comisia Europeană dorește de mai multă vreme ca activele rusești depozitate în Belgia și la Banca Centrală Europeană să fie folosite pentru a finanța un uriaș împrumut destinat Ucrainei. Activele rusești (numerar, acțiuni, obligațiuni etc.) blocate în Europa sunt estimate la 210 miliarde de euro. Până acum, europenii au folosit doar dobânda la toate aceste miliarde rusești. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune însă acum utilizarea directă a acestor active, sau cel puțin o parte: 140 de miliarde de euro. Însă Belgia își stabilește propriile sale condiții.
Acum 24 ore
07:00
Meci de zile de mari pentru echipa națională de tineret a Republicii Moldova! Ai noștri vor juca azi pe teren propriu cu reprezentativa similară a Angliei # Radio Moldova
Partida se va juca pe stadionul Zimbru de la ora 19.00 și va conta pentru preliminariile Campionatului European din 2027. Echipa națională de tineret a Republicii Moldova va întâlni o selecționată care valorează sute de milioane.
9 octombrie 2025
23:20
Chișinău: Trotuare deteriorate în urma ploilor. Primăria promite să intervină după ameliorarea vremii # Radio Moldova
Ploile puternice din ultimele zile au făcut pagube în Chișinău. În zona Centrului de Excelență în Transporturi, trotuarul a fost deteriorat. Pietonii nu au altă soluție decât să meargă prin mizerie. Autoritățile municipale anunță că vor interveni după ce ploile se vor opri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.