Europa începe în sate și orașe: Platforma civică „Primarii pentru Europa” reunește peste 200 de primari din toate colțurile țării

Circa 9.300 de operații de cataractă au fost efectuate, în primele opt luni ale anului 2025, de către prestatorii contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cheltuielile, estimate la peste 107 milioane de lei, au fost acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel că pentru pacienți intervențiile au fost gratuite. Datele au fost prezentate de autorități cu prilejul Zilei Mondiale a Vederii, care este marcată anual în cea de-a doua zi de joi din luna octombrie.