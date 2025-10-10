Europa începe în sate și orașe: Platforma civică „Primarii pentru Europa” reunește peste 200 de primari din toate colțurile țării
9 octombrie 2025
Tot mai mulți primari din Republica Moldova se mobilizează pentru susținerea integrării europene, prin platforma civică „Primarii pentru Europa”, care reunește deja peste 200 de primari din toate colțurile țării. Aceștia afirmă că autoritățile locale au un rol decisiv în apropierea țării de Uniunea Europeană și în îmbunătățirea vieții oamenilor prin proiecte concrete de dezvoltare.
Acum 4 ore
23:50
23:20
23:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut meciul amical cu România, jucat pe Arena Națională din București, scor 1-2. A fost debutul lui Lilian Popescu în postură de selecționer al Republicii Moldova.
23:00
The Isaccea – Vulcănești – Chișinău high-voltage line is now 90% complete, according to Energy Minister Dorin Junghietu. He also mentioned that the Vulcănești and Chișinău power stations are in an advanced stage of preparation.
23:00
Acum 6 ore
22:50
22:40
22:00
Jurnalistă DW: Armistițiul din Fâșia Gaza este un pas important, dar pacea rămâne incertă # Moldova1
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas reprezintă prima etapă semnificativă într-un conflict sângeros de peste doi ani, însă nu există garanții privind încheierea definitivă a războiului din Fâșia Gaza. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a declarat că planul de pace prevede mecanisme menite să accelereze eliberarea ostaticilor și livrarea de ajutor umanitar, însă dificultățile logistice și climatul tensionat ar putea tergiversa implementarea.
21:50
Lider local al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată: Opt milioane de lei și până la șapte ani de închisoare # Moldova1
Președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partid „Șor” riscă până la șapte ani de închisoare, după ce ar fi acceptat și cheltuit, inclusiv pentru remunerarea unor protestatari, opt milioane de lei, bani proveniți de la o grupare criminală.
21:50
21:40
21:30
21:30
Noi audieri în dosarul Babuțchi: procurorii cer până la cinci ani de închisoare pentru anestezistă și asistentă # Moldova1
O nouă ședință de judecată în dosarul Babuțchi, femeia de afaceri care a murit la începutul anului, în timpul unei intervenții chirurgicare făcute ilegal într-un salon de înfrumusețare din Chișinău. Instanța examinează probele procurorilor, care cer până la cinci ani de închisoare pentru anestezista și asistenta medicală implicate. Soțul victimei spune că nu va renunța până nu se va face dreptate.
21:10
Mai mulți moldoveni și-au pierdut banii după ce platforma de investiții financiare online TUX a devenit indisponibilă. Specialiștii spun că platforma, care promitea venituri fabuloase, era de fapt, o piramidă financiară. Până acum, nici poliția, nici procuratura, nu a înregistrat plângeri de la păgubiți, iar numărul lor nu este stabilit. Iar Comisia Națională a Pieței Financiare a reiterat astăzi că platforma nu a fost înregistrată.
21:00
Lucrările la linia de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău aproape finalizate: rămân mai puțin de 40 de piloni # Moldova1
Linia de înaltă tensiune Isaccea – Vulcănești – Chișinău este finalizată în proporție de 90%, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, stațiile electrice Vulcănești și Chișinău se află, de asemenea, într-o etapă avansată de pregătire.
Acum 8 ore
20:40
Expert imobiliar: Prețurile la apartamente continuă să crească - peste 1.700 de euro pe metru pătrat. Multe dintre oferte sunt supraevaluate # Moldova1
Piața imobiliară din Chișinău trece printr-o perioadă de stagnare accentuată. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat.
20:40
Ce alternative are regimul de la Tiraspol pentru a evita o nouă criză a gazelor? Răspunsul lui Dorin Junghietu # Moldova1
Livrările de gaze naturale din Federația Rusă către regiunea transnistreană riscă să fie suspendate, după ce băncile europene au refuzat să autorizeze tranzacțiile Gazprom prin intermediari din state terțe, precum Dubai. Situația riscă să afecteze aprovizionarea energetică a malului stâng al Nistrului, iar Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că MoldovaGaz ar putea fi nevoită să identifice soluții alternative.
20:10
La Dușanbe a avut loc joi prima întâlnire din ultimul an între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev. Putin a început discuția cu un subiect pe care Azerbaidjanul îl cerea de multă vreme - recunoașterea implicării Rusiei în prăbușirea avionului azer, produsă în decembrie anul trecut. Președintele rus a afirmat că două rachete ale apărării antiaeriene au explodat la câțiva metri de avion. Dar rachetele sistemelor de apărare antiaeriană explodează tocmai în acest fel, avariind ținta prin elementele lor de fragmentare, relatează serviciul rus al BBC News.
20:00
19:10
Europa se apără în fața amenințărilor Rusiei: plan pentru un zid anti-drone și o Gardă a Flancului Estic # Moldova1
Plenul Parlamentului European (PE) a cerut joi ca Uniunea Europeană (UE) să răspundă într-un mod coordonat pentru a-și consolida apărarea și să aplice sancțiuni în fața amenințărilor Rusiei la adresa securității și infrastructurilor sale, informează Agerpres, cu referire la EFE.
Acum 12 ore
18:30
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Shanghai. Tenismanul sârb l-a învins în două seturi pe belgianul Zizou Bergs. „Nole”, câștigător a 40 de titluri Masters 1000, va disputa în China a 80-a semifinală la turneele ATP din carieră, un record absolut. Aceasta a fost prima confruntare directă dintre Djokovic și Bergs în circuitul mondial masculin. Nole a dispus cu 6:3, 7:5, la capătul unei partide ce a durat o oră și 52 de minute.
18:20
Reducerea pierderilor de energie în blocurile vechi: Soluții discutate la Forumul Asociațiilor de Locatari # Moldova1
Soluțiile menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească condițiile de trai în blocurile vechi de locuit au fost dezbătute joi, 9 octombrie, la Forumul Asociațiilor de Locatari, care a reunit peste 170 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de proprietari, experții, organizații internaționale.
17:50
Număr-record de studenți străini la universitățile din R. Moldova: Cei mai mulți învață Medicina și Științe ale educației # Moldova1
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis, în anul universitar 2025 – 2026, un număr-record de studenți străini. În total, 1.113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii au fost înscriși la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024 - 2025, informează Ministerul Educației și Cercetării.
17:40
Poluare alarmantă a râului Răut: Prejudiciul este estimat la câteva sute de mii de lei. Dosarul va fi trimis Procuraturii # Moldova1
Râul Răut a fost grav poluat, în special pe sectorul din apropierea Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Analizele de laborator au arătat depășiri semnificative ale indicatorilor chimici și bacteriologici, inclusiv concentrații de amoniu de aproape 40 de ori peste limitele admise. Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a estimat prejudiciul cauzat ecosistemului la câteva sute de mii de lei, iar dosarul urmează să fie transmis organelor procuraturii pentru inițierea unei cauze penale.
17:30
Două mii de fermieri din R. Moldova vor primi echipamente agricole necesare pentru protejarea culturilor de fenomene ca seceta, grindina sau canicula # Moldova1
Două mii de 2.000 de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole, inclusiv sere, folii pentru mulcire sau cultivatoare electrice, pentru a-și proteja culturile și a-și crește veniturile. Echipamentele vor fi acordate prin intermediul Programului de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, lansat joi, 9 octombrie.
17:10
Peste 70 de experți internaționali discută, la Chișinău, noile metode de tratament pentru cancer # Moldova1
Peste 70 de specialiști internaționali în domeniul oncologiei s-au reunit la Chișinău, în cadrul Congresului Național de Oncologie, organizat în perioada 9–10 octombrie. Evenimentul, dedicat celor 65 de ani de la fondarea Institutului Oncologic, dezbate cele mai noi metode de diagnostic și tratament al cancerului, precum și colaborările internaționale care contribuie la dezvoltarea medicinei de performanță în Republica Moldova.
17:10
Un număr de 2.000 de fermieri din R. Moldova vor primi echipamente agricole pentru adaptarea la schimbările climatice # Moldova1
UCIP IFAD, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Rețeaua Națională de Dezvoltare LEADER, a lansat joi Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, prin care 2.000 de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole, inclusiv sere, folii pentru mulcire sau cultivatoare electrice, pentru a-și proteja culturile și a crește veniturile.
16:50
R. Moldova, obligată să-i plătească lui Platon peste 17.000 de euro pentru detenție abuzivă. MJ: Decizia CtEDO se referă la episoade din 2017 # Moldova1
Republica Moldova a încălcat drepturile lui Veaceslav Platon în perioada detenției sale din 2016 – 2020, la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, și trebuie să-i plătească acestuia 15.600 de euro cu titlu de daune morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Decizia a fost pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), care a stabilit că suma totală de 17.600 de euro trebuie achitată în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii.
16:40
16:20
16:11
În satul Mileștii Mici, cunoscut pentru galeriile sale subterane, o familie de gospodari păstrează vie istoria locului. Mihai și Ecaterina Gavrilan au transformat casa părintească într-un mic muzeu etnografic, unde fiecare obiect are o poveste, iar trecutul se împletește firesc cu prezentul. În curte se află și un beci vechi din 1877 - cel mai vechi din sat - păstrat cu grijă și reamenajat pentru vizitatori.
16:11
Ziua Mondială a Vederii: 9.300 de operații de cataractă au fost efectuate gratuit în R. Moldova în primele opt luni ale anului # Moldova1
Circa 9.300 de operații de cataractă au fost efectuate, în primele opt luni ale anului 2025, de către prestatorii contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cheltuielile, estimate la peste 107 milioane de lei, au fost acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel că pentru pacienți intervențiile au fost gratuite. Datele au fost prezentate de autorități cu prilejul Zilei Mondiale a Vederii, care este marcată anual în cea de-a doua zi de joi din luna octombrie.
16:11
Administratorii unei rețele de restaurante, amendați cu peste 800 de mii de lei: au virat la buget și TVA-ul restant de 1.4 milioane de lei # Moldova1
Trei administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante în întreaga țară au fost amendați cu peste 800.000 de lei pentru ascunderea veniturilor și neplata TVA-ului. Aceștia au virat în bugetul de stat suma restantă de 1.4 milioane de lei, reprezentând TVA-ul neachitat.
16:11
Echipa națională de fotbal "sub 20 de ani" a Argentinei defilează la Campionatul Mondial, care se desfășoară în Chile. Discipolii lui Diego Placente au învins reprezentativa Nigeriei cu 4-0 în optimile de finală.
16:11
Numărul de pasageri ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” se apropie de 5.5 milioane în acest an # Moldova1
Traficul aerian de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își continuă ascensiunea. Pe parcursul lunii septembrie, au fost îmbarcați și debarcați în total 645.959 de pasageri, ceea ce reprezintă 105% din prognoza inițială, transmite administrația aerogării.
16:11
Comerțul online dezvoltă piața serviciilor poștale din Republica Moldova. Expert: „Se creează un lanț logistic complet nou” # Moldova1
Volumul trimiterilor poștale din Republica Moldova continuă să crească, acest trend fiind stimulat de dezvoltarea rapidă a comerțului electronic și de diversificarea serviciilor de curierat. Dacă în trecut piața era dominată aproape exclusiv de corespondența clasică, în prezent accentul s-a mutat pe livrările de colete, fenomen care reflectă transformarea obiceiurilor de consum și extinderea sectorului logistic.
16:11
Fracțiunea PAS din CMC condiționează votarea bugetului: „Cerem restabilirea egalității, echității și integrității administrației locale” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău condiționează votarea „proiectului de buget pentru 2025-2026” prin îndeplinirea unor cerințe „menite să restabilească legalitatea, echitatea și integritatea administrației publice locale din municipiu Chișinău”. În cadrul unei conferințe de presă joi, 9 octombrie, consilierii PAS au menționat printre condiții demiterea unor funcționari „controversați și corupți”.
16:11
Secretar de stat, la Moldova 1: „Vom continua să investim în apărare, să dezvoltăm Armata Națională și să participăm la misiuni internaționale” # Moldova1
Republica Moldova este nevoită, în contextul amenințărilor tot mai complexe din regiune, să se adapteze noilor realități geopolitice și să regândească modul în care își planifică apărarea națională, susține secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Ghenadie Cojocaru. Totodată, expertul Artur Leșcu subliniază că Strategia militară 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, este un element esențial pentru consolidarea rezilienței statului în fața atacurilor hibride și a provocărilor de securitate.
16:11
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova, limitată pentru un an. Formațiunea anunță că va contesta decizia Curții de Apel Chișinău # Moldova1
Curtea de Apel Chișinău a decis limitarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) pentru o perioadă de 12 luni, la solicitarea Ministerului Justiției, care acuză formațiunea de „implicare în acțiuni subversive și finanțare externă ilegală”. Liderul partidului, Boris Foca, respinge acuzațiile, calificând decizia drept neîntemeiată și susține că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție.
16:11
Compensații pentru încălzire: Asistenții sociali, instruiți cum să ajute cetățenii să se înscrie online pentru a beneficia de bani de la stat # Moldova1
Asistenții sociali vor sprijini, și în acest an, înscrierea persoanelor vârstnice sau a celor care, din diverse motive, nu se pot înregistra singure în Programul guvernamental „Ajutor la contor” pentru a beneficia de compensații la încălzire în sezonul rece. În prezent, asistenții sociali participă la instruiri, iar înscrierile pe platforma compensații.gov.md vor demara din noiembrie.
16:11
Premieră pentru sistemul educațional moldovenesc: Elevii își pot testa competențele digitale pe o platformă specializată # Moldova1
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a își vor putea testa competențele digitale pe o platformă specializată – o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Prin această inițiativă tinerii vor obține o recunoaștere oficială a nivelului de alfabetizare digitală, care este o competență tot mai solicitată pe piața muncii.
16:11
Biobăncile din R. Moldova vor putea participa la parteneriate internaționale de cercetare # Moldova1
Cercetarea biomedicală din Republica Moldova capătă noi perspective de dezvoltare, după ce Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 8 octombrie, Regulamentul de organizare și funcționare a biobăncilor de cercetare. Documentul stabilește cadrul legal necesar pentru activitatea instituțiilor ce colectează, stochează și gestionează materiale biologice destinate studiilor științifice. Aceste cercetări contribuie la înțelegerea unor boli și la dezvoltarea unor noi metode de diagnostic și tratament.
16:11
Numărul voturilor declarate nevalabile a crescut la parlamentarele din 2025. Explicațiile CEC și ale experților # Moldova1
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, aproape 31 de mii de voturi au fost declarate nevalabile, cifră dublă în comparație cu scrutinul din 2021. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), majoritatea buletinelor au fost invalidate din motive tehnice, însă experții susțin că o parte semnificativă reprezintă voturile acordate Partidului „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală cu două zile înainte de scrutin.
16:11
Mii de oameni participă la pelerinajul Cuvioasa Parascheva de la Iași. Enoriașii au așteptat ore în șir, pe o ploaie măruntă, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Duminică vor fi aduse din Grecia și moaștele Sfântului Grigorie Palama, când se așteaptă un număr și mai mare de pelerini.
16:11
Pentru Natalia Zansir, șefa oficiului poștal din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, munca de zi cu zi înseamnă mai mult decât simple scrisori și colete – este împlinirea unui vis pe care îl are din copilărie, inspirată de mama sa, care a activat peste jumătate de secol în același domeniu.
16:11
România, pregătită să intervină în sprijinul Republicii Moldova, dacă ne atacă Rusia, susține șeful Armatei Române # Moldova1
România ar putea ajuta Republica Moldova în cazul unui atac armat din partea Rusiei, în baza legii care obligă statul român să-și protejeze cetățenii, inclusiv pe cei aflați peste hotare. Declarația a fost făcută de șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu acordat Euronews România.
16:11
Primul atelier din Republica Moldova, dotat cu un sistem fotovoltaic complet funcțional a fost inaugurat la Școala Profesională nr. 4 din Bălți. Acolo elevii învață să monteze panouri solare. Valoarea investiției depășește 160 de mii de lei.
16:11
Vom alege furnizorul de gaze așa cum alegem operatorul de telefonie: Ce se schimbă din 1 aprilie 2026 # Moldova1
Consumatorii noncasnici mari de gaze naturale, care folosesc peste 100 de mii de metri cubi anual, vor fi obligați, din 1 aprilie 2026, să treacă pe piața liberă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul de liberalizare, urmărind „o tranziție sigură după sezonul rece”. Liberalizarea completă ar urma să transforme relația dintre consumator și furnizor într-un proces bazat pe competiție și alegere liberă, similar celui din telefonia mobilă.
16:11
A răpit o orfană și a obligat-o să se prostitueze în mai multe apartamente din Chișinău: Femeie din Nisporeni, condamnată la șase ani de închisoare # Moldova1
Ar fi răpit și transportat cu forța la Chișinău o tânără orfană, pe care a obligat-o să întrețină relații sexuale contra plată în mai multe apartamente din capitală. O femeie de 35 de ani, originară din raionul Nisporeni, a fost condamnată la șase ani de închisoare, pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală, anunță Procuratura municipiului Chișinău
16:11
Grupare criminală specializată în migrație ilegală, destructurată în Bulgaria. Ofițeri din R. Moldova au participat la operațiune # Moldova1
O grupare criminală specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată în Bulgaria, în urma unei operațiuni internaționale de amploare desfășurate sub coordonarea Europol, la care au participat ofițeri din Republica Moldova, România, Grecia și Bulgaria. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunea a fost rezultatul unui schimb complex de informații și analize derulat din anul 2022 până în prezent, care a permis documentarea activității unei rețele transnaționale ce facilita trecerea ilegală a migranților proveniți din Asia de Est și Asia Centrală.
