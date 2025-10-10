România învinge Moldova cu 2-1 într-un amical disputat pe Arena Națională din București
Moldpres, 9 octombrie 2025 23:50
Selecționata Republicii Moldova a pierdut la limită meciul amical cu România, scor 2-1, disputat miercuri seară, 9 octombrie, pe Arena Națională din București, în fața a peste 11 mii de spectatori, transmite MOLDPRES.România a deschis scorul rapid, pr...
Acum 4 ore
23:50
Acum 6 ore
21:10
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Ministrul Energiei promite securitate energetică sporită pentru Republica Moldova # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului. De...
21:00
Prim-viceguvernatorul BNM: „Transformările în procesul de aliniere la standardele europene construiesc un sistem financiar cu oportunități reale de dezvoltare” # Moldpres
Transformările legislative, instituționale și funcționale în procesul de aliniere la standardele europene contribuie la construirea unui sistem financiar cu oportunități reale de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Declarația a fost făcută de prim-viceguvernatorul...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 9 octombrie (ora 21:00) – 10 octombrie (ora 21:00), vremea va fi caracterizată de cer variabil spre noros, cu posibile ploi slabe în unele regiuni ale țării, transmite MOLDPRES.Potrivit meteo...
21:00
Israel şi Hamas au semnat acordul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor # Moldpres
Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui american Donald T...
Acum 8 ore
20:50
Volodimir Zelenski acuză Moscova de faptul că vrea să semene haosul atacând instalaţii energetice odată cu venirea iernii # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea ”să semene haosul” în Ucraina prin multiplicarea atacurilor vizând infrastructuri energetice şi feroviare, care au antrenat apeluri la evacuarea familiilor cu copii, relatează AF...
20:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, livrările fiind gestionate de Moldovagaz și monitorizate de ANRE” # Moldpres
Regiunea transnistreană continuă să primească 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul volumelor din timpul verii. Acest nivel de aprovizionare, deși limitat, permite menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de ...
Acum 12 ore
18:30
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță # Moldpres
Republica Moldova se alătură Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), marcând un nou pas important în consolidarea poziției țării în domeniul super computerizare și al tehnologiilor digitale de vârf, inform...
18:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra numeroaselor scheme de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase și promovarea agresivă a acestora, informează MOLDPRES.Potrivit CNPF, „experți” abordează cetățe...
17:20
Universitățile din Moldova, tot mai atractive pentru studenții străini. Număr record de înscrieri în acest an # Moldpres
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis în anul de studii 2025-2026 un număr record de studenți străini. În total, 1113 de tineri din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din țara n...
16:50
Igor Grosu, la București: „Sprijinul României contează pentru viitorul european al Republicii Moldova” # Moldpres
Speakerul Igor Grosu s-a întâlnit astăzi la București cu deputați din Parlamentul României: Bogdan-Ionel Rodeanu, Ștefan Pălărie și senatorul Cristian Ghinea. Discuțiile au vizat cooperarea dintre Parlamentele Republicii Moldova și României și im...
16:20
Două mii de fermieri cu venituri reduse vor primi echipamente agricole moderne pentru adaptarea la schimbările climatice # Moldpres
Peste două mii de agricultori, dintre care mulți tineri, femei, persoane din familii monoparentale sau cu mulți copii, vor beneficia de echipamente agricole moderne – sere, folii pentru mulcire sau cultivatoare electrice, pentru a-și spori reziliența și productivitate...
16:11
Circa 80.000 de acte au fost livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte peste 200 de țări din lume prin platforma digitală MDelivery, de la lansarea acesteia în iunie 2022 și până în prezent, informează MOLDPRES.Prin acest si...
16:11
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supravieţuit, joi, celor două moţiuni de cenzură votate în Parlamentul European, încercările extremei dreapta şi respectiv a extremei stângi de a o demite fiind sortite eşecului, relatează POLITICO, ...
16:11
Premiul Nobel pentru Literatură din acest an a fost decernat autorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, a anunțat joi Academia Suedeză, cit...
16:11
SATUL EUROPEAN // Infrastructură pietonală modernă pentru elevii din satul Văratic, raionul Râșcani # Moldpres
Elevii și cadrele didactice din satul Văratic, raionul Râșcani, beneficiază, începând cu vara acestui an, de infrastructură pietonală reabilitată, modernă și sigură, grație unui proiect realizat în cadrul Programului Național „Satul Europ...
16:11
Ambasadoarea Iwona Piórko: „Experiența R. Moldovei oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume” # Moldpres
Exemplul Republicii Moldova în fața presiunilor și provocărilor recente oferă lecții importante de reziliență și democrație pentru alte state, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, în cadrul reuniunii Comitetului Parlame...
16:11
Lecții interactive în școli: profesorii vor putea utiliza simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat # Moldpres
Elevii din 195 de școli vor avea parte de lecții mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb, care va permite profesorilor să utilizeze simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat, informează MOLDPRES.Școlile beneficiare au fost dotate cu ...
16:11
Două Grupuri de Acțiune Locală vor integra dimensiunea Diaspora, Migrație și Dezvoltare în strategiile lor de dezvoltare # Moldpres
Două Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova – „Colinele Tigheciului” și „Drumul Vechi Moldovenesc” – au fost selectate pentru a integra dimensiunea Diaspora, Migrație și Dezvoltare (DMD) în strategiile proprii de dezv...
16:11
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea, prin transfer temporar, a trei funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, candidații interesați pot depune dosarele de partic...
16:11
Președintele organizației „Șor” Florești va ajunge în fața instanței pentru complicitate la finanțare ilegală de milioane # Moldpres
Procuratura Anticorupție anunță că a expediat în instanța de judecată cauza penală vizând președintele organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din parte...
16:11
VIDEO // Zeci de percheziții și documente false au fost ridicate într-o operațiune anti-trafic coordonată de Europol # Moldpres
Poliția bulgară, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, precum și cu autoritățile din România și Grecia, a desfășurat o amplă operațiune internațională sub coordonarea Europol, în cadrul grupului operațional ...
16:11
UE își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova. Siegfried Mureșan: „Uniunea Europeană trebuie să deschidă negocierile pe capitole tematice” # Moldpres
Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, după victoria pro-europeană obținută de partidele pro-UE în alegerile parlamentare de acum 10 zile. Declarația a fost făcută în cadrul primei ședințe a Delegației Parlamentului European p...
16:11
Râul Răut sub alertă ecologică: niveluri record de poluare și pericol sanitar în zona Orheiului Vechi # Moldpres
Râul Răut, una dintre cele mai importante ape interioare ale Republicii Moldova, se confruntă cu un nivel alarmant de poluare, conform datelor prezentate de Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Anali...
16:11
Ministerul Justiției: „Decizia CtEDO în cazul lui Veaceslav Platon vizează perioada 2017, nu situația actuală din penitenciare” # Moldpres
Ministerul Justiției a venit cu precizări despre hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pronunțată astăzi în cauza lui Veaceslav Platon și specifică că aceasta vizează perioada din 2017, nu situația actuală din penitenciare, comunică MOLD...
16:11
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă v...
Ieri
18:40
Guvernul oferă sprijin familiilor din Aluniș, Râșcani, care au suportat pagube în urma ploilor din vară # Moldpres
Executivul a decis astăzi alocarea a 513 mii de lei pentru sprijinul locuitorilor din satul Aluniș, raionul Râșcani, care au suportat pagube în urma ploilor din luna iulie curent, însoțite de grindină și vânt puternic, transmite MOLDPRES.O parte ...
18:00
Autobuzele școlare, dotate cu dispozitive GPS. Unitățile de transport vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Moldpres
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF, i...
17:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi plata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii. Beneficiarii vor putea ridica banii, după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPay, info...
17:20
Vladimir Plahotniuc a lipsit de la prima ședință după separarea dosarului „frauda bancară” # Moldpres
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la prima ședință de judecată după ce dosarul său a fost separat de cel al altor inculpați în cauza „frauda bancară”, comunică MOLDPRES.Potrivit reprezentanților acuzării, P...
17:10
Tratament de ultimă generație pentru copiii cu hemofilie. Ministerul Sănătății anunță lansarea terapiei Emicizumab # Moldpres
Copiii diagnosticați cu hemofilie A din Republica Moldova vor beneficia, în premieră, de un tratament de ultimă generație – Emicizumab, o terapie modernă care promite să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții micilor pacienți. Anunțul a fost f...
16:40
CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul concurentului electoral la alegerile locale noi # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit astăzi plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.Potrivit CEC, plafonul general l...
16:40
Compensații la energie pentru antreprenori: valoarea sprijinului acordat de ODA a ajuns la 98 de milioane de lei # Moldpres
Un număr de 1085 de antreprenori au beneficiat de compensații la energia electrică în perioada ianuarie – august 2025. Suportul face parte din Programul de compensare lansat de Guvern, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Din cifra t...
16:20
Fostul deputat Constantin Țuțu a lipsit de la procesul pentru îmbogățire ilicită. Instanța a dispus aducerea lui forțată # Moldpres
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Absent a fost și avocatul acestuia. Magistrații au decis aducerea forțată a suspectului ș...
16:20
Ministrul Mihai Popșoi a discutat cu noul șef al diplomației kazahe, Yermek Kosherbayev. Cooperarea în sectorul energetic, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu noul ministru al Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan, Yermek Kosherbayev. Oficialii au discutat despre cooperarea în sectorul energetic dintre cele două state, care va contribui la fortificarea eforturil...
16:10
Asăzi se împlinesc 100 de ani de la prima expoziție organizată la Chișinău. Sergiu Harea: „De-a lungul anilor, Camera de Comerț și Industrie a devenit un pilon al dezvoltării economice regionale” # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova marchează astăzi, 8 octombrie, un secol de la prima expoziție organizată la Chișinău, eveniment care a pus bazele tradiției de promovare a companiilor locale și a comerțului regional, informează MOLDPRES.&bd...
16:00
15:40
Doi avocați care participau la concursurile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din competiție. Este vorba despre avocata Oxana Eșanu și avocatul Dorian Pînzaru, ambii implicați în pr...
15:10
VIDEO // Executivul limitează importul de zahăr din Serbia. Doina Nistor: „Restabilim echilibrul pe piață și protejăm producătorii autohtoni și consumatorii” # Moldpres
Guvernul a decis astăzi limitarea, pentru o perioadă de 200 de zile, a importului de zahăr din Serbia. Viceprim-ministra Doina Nistor a afirmat că măsura este necesară pentru a asigura echilibru pe piața locală, a proteja consumatorii și producătorii autohtoni și a nu ...
15:00
Festivalul Filmului Francofon aduce la Chișinău șapte producții recente din lumea francofonă. Programul evenimentului # Moldpres
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon aduce din nou la Chișinău diversitatea cinematografiei de expresie franceză. Evenimentul se va desfășura între 27 și 30 octombrie la Cineplex Loteanu, unde publicul este invitat să participe gratuit la patru zil...
15:00
Camera de Comerț și Industrie lansează înscrierea la expoziția „Republica Moldova prezintă” la Iași # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează înscrierea la cea de-a VIII-a ediție a expoziției „Republica Moldova prezintă”, care se va desfășura în perioada 7–9 noiembrie, la Palas Mall din Iași. Evenimentul are loc la ...
14:20
Două proiecte care modernizează regulile în construcții și urbanism, aprobate de Executiv # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi două proiecte promovate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), menite să armonizeze legislația în domeniul construcțiilor și urbanismului cu prevederile Codului actualizat, transmite MOLDPRES.P...
14:20
Daniel Vodă: „Guvernul urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate” # Moldpres
Executivul de la Chișinău urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate. Declarația a fost făcută astăzi de putătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul mai multor informații dif...
14:20
Comedia „Drojdii”, o coproducție moldo-poloneză realizată de Teatrul „Luceafărul” din Chișinău și Asociația „Konglomeart”, va avea premiera pe 9 octombrie, la ora 19:00, pe scena Teatrului „Luceafărul”, informează MOLDPRES...
14:20
14:20
USMF „Nicolae Testemițanu” va conferi titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va conferi titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman. Acesta este profesor emerit (Sterling) în biologie celulară la Universitatea Yale, profesor &icir...
14:10
Chișinăul nu a fost notificat despre blocarea de către Moscova a unui lot de mere. Daniel Vodă: „De prea multe ori, producția moldovenească a fost folosită ca instrument de șantaj politic” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău nu au fost notificate privind decizia Federației Ruse de a bloca la frontieră un lot de 20 de tone de mere moldovenești. Precizarea a fost făcută astăzi de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Purtătorul de cuv...
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un proiect care stabilește un nou model de Contract-tip pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de pasageri. Documentul va sta la baza asigurării continuității și dezvoltării transportului feroviar public în ...
14:00
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, despre livrarea gazelor în regiunea transnistreană: „În scurt timp, vor fi reluate plățile și gazul va fi livrat” # Moldpres
Instituțiile din domeniul energetic țin la control toate procesele privind livrarea gazelor pe malul stâng al Nistrului și pregătesc eventuale scenarii în funcție de situația de acolo. De asemenea, ajutorul oferit de Uniunea Europeană pentru regiunea transnistr...
13:50
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare. Guvernul introduce reguli noi privind ingredientele și alergenii # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în şedinţa de astăzi, noi reguli de etichetare a vinurilor, menite să sporească transparența și să protejeze consumatorii. Etichetele produselor vitivinicole vor include, în premieră, lista completă a ingredientelor și...
