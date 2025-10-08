Guvernul oferă sprijin familiilor din Aluniș, Râșcani, care au suportat pagube în urma ploilor din vară
Moldpres, 8 octombrie 2025 18:40
Executivul a decis astăzi alocarea a 513 mii de lei pentru sprijinul locuitorilor din satul Aluniș, raionul Râșcani, care au suportat pagube în urma ploilor din luna iulie curent, însoțite de grindină și vânt puternic, transmite MOLDPRES.O parte ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:00
Autobuzele școlare, dotate cu dispozitive GPS. Unitățile de transport vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Moldpres
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF, i...
17:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi plata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii. Beneficiarii vor putea ridica banii, după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPay, info...
Acum 4 ore
17:20
Vladimir Plahotniuc a lipsit de la prima ședință după separarea dosarului „frauda bancară” # Moldpres
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la prima ședință de judecată după ce dosarul său a fost separat de cel al altor inculpați în cauza „frauda bancară”, comunică MOLDPRES.Potrivit reprezentanților acuzării, P...
17:10
Tratament de ultimă generație pentru copiii cu hemofilie. Ministerul Sănătății anunță lansarea terapiei Emicizumab # Moldpres
Copiii diagnosticați cu hemofilie A din Republica Moldova vor beneficia, în premieră, de un tratament de ultimă generație – Emicizumab, o terapie modernă care promite să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții micilor pacienți. Anunțul a fost f...
16:40
CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul concurentului electoral la alegerile locale noi # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit astăzi plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.Potrivit CEC, plafonul general l...
16:40
Compensații la energie pentru antreprenori: valoarea sprijinului acordat de ODA a ajuns la 98 de milioane de lei # Moldpres
Un număr de 1085 de antreprenori au beneficiat de compensații la energia electrică în perioada ianuarie – august 2025. Suportul face parte din Programul de compensare lansat de Guvern, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Din cifra t...
16:20
Fostul deputat Constantin Țuțu a lipsit de la procesul pentru îmbogățire ilicită. Instanța a dispus aducerea lui forțată # Moldpres
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Absent a fost și avocatul acestuia. Magistrații au decis aducerea forțată a suspectului ș...
16:20
Ministrul Mihai Popșoi a discutat cu noul șef al diplomației kazahe, Yermek Kosherbayev. Cooperarea în sectorul energetic, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu noul ministru al Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan, Yermek Kosherbayev. Oficialii au discutat despre cooperarea în sectorul energetic dintre cele două state, care va contribui la fortificarea eforturil...
16:10
Asăzi se împlinesc 100 de ani de la prima expoziție organizată la Chișinău. Sergiu Harea: „De-a lungul anilor, Camera de Comerț și Industrie a devenit un pilon al dezvoltării economice regionale” # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova marchează astăzi, 8 octombrie, un secol de la prima expoziție organizată la Chișinău, eveniment care a pus bazele tradiției de promovare a companiilor locale și a comerțului regional, informează MOLDPRES.&bd...
16:00
15:40
Doi avocați care participau la concursurile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din competiție. Este vorba despre avocata Oxana Eșanu și avocatul Dorian Pînzaru, ambii implicați în pr...
Acum 6 ore
15:10
VIDEO // Executivul limitează importul de zahăr din Serbia. Doina Nistor: „Restabilim echilibrul pe piață și protejăm producătorii autohtoni și consumatorii” # Moldpres
Guvernul a decis astăzi limitarea, pentru o perioadă de 200 de zile, a importului de zahăr din Serbia. Viceprim-ministra Doina Nistor a afirmat că măsura este necesară pentru a asigura echilibru pe piața locală, a proteja consumatorii și producătorii autohtoni și a nu ...
15:00
Festivalul Filmului Francofon aduce la Chișinău șapte producții recente din lumea francofonă. Programul evenimentului # Moldpres
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon aduce din nou la Chișinău diversitatea cinematografiei de expresie franceză. Evenimentul se va desfășura între 27 și 30 octombrie la Cineplex Loteanu, unde publicul este invitat să participe gratuit la patru zil...
15:00
Camera de Comerț și Industrie lansează înscrierea la expoziția „Republica Moldova prezintă” la Iași # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează înscrierea la cea de-a VIII-a ediție a expoziției „Republica Moldova prezintă”, care se va desfășura în perioada 7–9 noiembrie, la Palas Mall din Iași. Evenimentul are loc la ...
14:20
Două proiecte care modernizează regulile în construcții și urbanism, aprobate de Executiv # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi două proiecte promovate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), menite să armonizeze legislația în domeniul construcțiilor și urbanismului cu prevederile Codului actualizat, transmite MOLDPRES.P...
14:20
Daniel Vodă: „Guvernul urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate” # Moldpres
Executivul de la Chișinău urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate. Declarația a fost făcută astăzi de putătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul mai multor informații dif...
14:20
Comedia „Drojdii”, o coproducție moldo-poloneză realizată de Teatrul „Luceafărul” din Chișinău și Asociația „Konglomeart”, va avea premiera pe 9 octombrie, la ora 19:00, pe scena Teatrului „Luceafărul”, informează MOLDPRES...
14:20
14:20
USMF „Nicolae Testemițanu” va conferi titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va conferi titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman. Acesta este profesor emerit (Sterling) în biologie celulară la Universitatea Yale, profesor &icir...
14:10
Chișinăul nu a fost notificat despre blocarea de către Moscova a unui lot de mere. Daniel Vodă: „De prea multe ori, producția moldovenească a fost folosită ca instrument de șantaj politic” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău nu au fost notificate privind decizia Federației Ruse de a bloca la frontieră un lot de 20 de tone de mere moldovenești. Precizarea a fost făcută astăzi de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Purtătorul de cuv...
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un proiect care stabilește un nou model de Contract-tip pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de pasageri. Documentul va sta la baza asigurării continuității și dezvoltării transportului feroviar public în ...
14:00
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, despre livrarea gazelor în regiunea transnistreană: „În scurt timp, vor fi reluate plățile și gazul va fi livrat” # Moldpres
Instituțiile din domeniul energetic țin la control toate procesele privind livrarea gazelor pe malul stâng al Nistrului și pregătesc eventuale scenarii în funcție de situația de acolo. De asemenea, ajutorul oferit de Uniunea Europeană pentru regiunea transnistr...
13:50
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare. Guvernul introduce reguli noi privind ingredientele și alergenii # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în şedinţa de astăzi, noi reguli de etichetare a vinurilor, menite să sporească transparența și să protejeze consumatorii. Etichetele produselor vitivinicole vor include, în premieră, lista completă a ingredientelor și...
13:50
Republica Moldova va îmbunătăți mecanismele de gestionare a riscurilor alimentare prin actualizarea Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) la nivel național, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată astăzi ...
13:40
Daniel Vodă: „Nu există motive de îngrijorare privind regimul de vize cu Uniunea Europeană” # Moldpres
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că nu există niciun motiv de îngrijorare în legătură cu regimul liberalizat de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, subliniind că autoritățile europene nu au anunțat nicio mă...
Acum 8 ore
13:30
Zece proiecte eco-turistice vor primi sprijin financiar în cadrul programului „Busola Eco-Turistică” # Moldpres
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER Moldova a anunțat rezultatele apelului de propuneri de proiecte din cadrul programului „Busola Eco-Turistică”, parte a inițiativei „EkoApp pentru Turism Sustenabil în Moldova”, implementate cu supo...
13:30
În dimineața zilei de 8 octombrie 2025, un incendiu a izbucnit într-o clădire separată de pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. La fața locului au intervenit 20 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de ...
13:30
Normele privind producerea și comercializarea semințelor și răsadurilor de legume au fost revizuite de Guvern, cu scopul de a sprijini fermierii și de a asigura calitatea produselor agricole pe piața internă. Noile reglementări stabilesc cerințe mai clare și unitare pen...
13:20
Daniel Vodă, în contextul Codului galben de ploi: „Toate instituțiile sunt mobilizate și în caz de necesitate vor interveni” # Moldpres
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a dat astăzi asigurări că în contextul Codului galben de ploi anunțat de meteorologi, toate instituțiile de stat și serviciile de urgență sunt mobilizate și în caz de necesitate vor interveni, informeaz...
13:20
Din 1 martie 2026, procesul de eliberare a certificatelor de concediu medical în Republica Moldova va fi digitalizat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri, comunică MOLDPRES.Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a a...
13:20
VIDEO // Administrația Națională a Drumurilor a lansat o hartă interactivă a traseelor publice naționale # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat o hartă interactivă a drumurilor publice naționale, menită să ofere cetățenilor și specialiștilor acces rapid și transparent la informații actualizate despre starea, întreținerea și reabilitarea infrastruct...
13:00
Militarii din contingentul EUFOR ALTHEA-2 al Republicii Moldova au fost decorați pentru contribuția la menținerea păcii în Balcanii de Vest, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, militarii au fost decorați cu distincții și diplome pentru profesiona...
12:50
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor avea oportunitatea de a-și testa competențele digitale printr-o probă națională, iar rezultatele vor fi incluse în diploma de studii. Inițiativa, lansată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Na...
12:40
STISC anunță noi tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT guvernamentale # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat astăzi că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției,...
12:10
12:10
Guvernul a modificat modalitatea de acordare a burselor de merit pentru studenți. Astfel, dacă anterior nu era nicio cerință față de reușita obținută de tineri, acum alocațiile vor depinde de mediile anuale obținute, transmite MOLDPRES.Potrivit deciziei, pentr...
12:00
Efectele ciclonului „Barbara” în Republica Moldova sunt minime, fiind vorba de ploi izolate şi care bat în retragere din 9 octombrie # Moldpres
Republica Moldova nu va resimți puternic efectele ciclonului „Barbara” care afectează în aceste zile sud-estul Europei, inclusiv România, a explicat pentru MOLDPRES Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit su...
12:00
ANSA anunţă un focar de rabie la Orhei și eradicarea completă a pestei porcine africane în raionul Hâncești # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prezentat actualizarea săptămânală privind situația epizootică din Republica Moldova pentru perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, semnalând atât apariția unui nou focar de boală, c&aci...
11:50
VIDEO // Ministrul Energiei să asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dat asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă. În acest sens, Energocom a efectuat toate achizițiile de gaze și au fost încheiate contractele pe partea de asigurare cu energie electrică, transmite MOLDPRE...
11:50
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030 # Moldpres
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ pierderile de energie. Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniu...
11:50
Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern. Premierul Dorin Recean: „Vom continua să dezvoltăm Armata Națională, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală” # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova.Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora l...
11:50
În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pentru a beneficia de compensații la căldură. Ministrul Alexei Buzu: „Ajutorul va fi oferit sub formă monetară” # Moldpres
În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernamentală pentru a beneficia de compensații la căldură. În acest an, ajutorul va fi oferit sub formă monetară. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Muncii și Protecției S...
11:50
Siguranță sporită pentru cetățeni: Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030, aprobat de Guvern # Moldpres
Gradul de siguranță al cetățenilor va spori, iar autoritățile vor acționa mai eficient pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030.Documentul ur...
11:50
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE, până în anul 2030 # Moldpres
Până în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei nați...
Acum 12 ore
11:30
Halterofilul Marin Robu a obținut o performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale rezervate seniorilor, desfășurate între 3 și 11 octombrie 2025 în orașul Forde, Norvegia. Pentru al doilea an consecutiv, sportivul a urcat pe podium, confirmându-și lo...
11:00
Fermierii din sectorul zootehnic vor putea beneficia de granturi pentru modernizarea fermelor # Moldpres
Fermierii din sectorul zootehnic vor putea depune, începând cu 20 octombrie 2025, cereri de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor, în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (A...
11:00
Executivul a aprobat Strategia militară a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035. Documentul vizează transformarea Forțelor Armate într-o instituție militară modernă, profesionistă, bine echipată și instruită, capabilă să apere suveranitatea, independența și...
11:00
Guvernul a aprobat lista laureaților Premiului Național 2025, marcând astfel recunoașterea performanței personalităților din știință, cultură, artă și sport care au contribuit la dezvoltarea și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan international, reala...
11:00
ANSA avertizează fermierii să protejeze animalele în contextul ploilor și riscului de inundații # Moldpres
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi de lungă durată și posibile inundații locale, care pot afecta nu doar gospodăriile și terenurile agricole, ci și siguranța și bunăstarea animalelor. În contextul avertizărilor hidrologice emise de Servi...
