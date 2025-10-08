Militari moldoveni, decorați pentru contribuția la menținerea păcii în Balcanii de Vest
Moldpres, 8 octombrie 2025 13:00
Militarii din contingentul EUFOR ALTHEA-2 al Republicii Moldova au fost decorați pentru contribuția la menținerea păcii în Balcanii de Vest, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, militarii au fost decorați cu distincții și diplome pentru profesiona...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
13:00
12:50
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor avea oportunitatea de a-și testa competențele digitale printr-o probă națională, iar rezultatele vor fi incluse în diploma de studii. Inițiativa, lansată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Na...
Acum o oră
12:40
STISC anunță noi tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT guvernamentale # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat astăzi că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției,...
Acum 2 ore
12:10
12:10
Guvernul a modificat modalitatea de acordare a burselor de merit pentru studenți. Astfel, dacă anterior nu era nicio cerință față de reușita obținută de tineri, acum alocațiile vor depinde de mediile anuale obținute, transmite MOLDPRES.Potrivit deciziei, pentr...
12:00
Efectele ciclonului „Barbara” în Republica Moldova sunt minime, fiind vorba de ploi izolate şi care bat în retragere din 9 octombrie # Moldpres
Republica Moldova nu va resimți puternic efectele ciclonului „Barbara” care afectează în aceste zile sud-estul Europei, inclusiv România, a explicat pentru MOLDPRES Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit su...
12:00
ANSA anunţă un focar de rabie la Orhei și eradicarea completă a pestei porcine africane în raionul Hâncești # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prezentat actualizarea săptămânală privind situația epizootică din Republica Moldova pentru perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, semnalând atât apariția unui nou focar de boală, c&aci...
11:50
VIDEO // Ministrul Energiei să asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dat asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă. În acest sens, Energocom a efectuat toate achizițiile de gaze și au fost încheiate contractele pe partea de asigurare cu energie electrică, transmite MOLDPRE...
11:50
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030 # Moldpres
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ pierderile de energie. Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniu...
11:50
Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern. Premierul Dorin Recean: „Vom continua să dezvoltăm Armata Națională, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală” # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova.Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora l...
11:50
În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pentru a beneficia de compensații la căldură. Ministrul Alexei Buzu: „Ajutorul va fi oferit sub formă monetară” # Moldpres
În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernamentală pentru a beneficia de compensații la căldură. În acest an, ajutorul va fi oferit sub formă monetară. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Muncii și Protecției S...
11:50
Siguranță sporită pentru cetățeni: Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030, aprobat de Guvern # Moldpres
Gradul de siguranță al cetățenilor va spori, iar autoritățile vor acționa mai eficient pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030.Documentul ur...
11:50
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE, până în anul 2030 # Moldpres
Până în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei nați...
11:30
Halterofilul Marin Robu a obținut o performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale rezervate seniorilor, desfășurate între 3 și 11 octombrie 2025 în orașul Forde, Norvegia. Pentru al doilea an consecutiv, sportivul a urcat pe podium, confirmându-și lo...
Acum 4 ore
11:00
Fermierii din sectorul zootehnic vor putea beneficia de granturi pentru modernizarea fermelor # Moldpres
Fermierii din sectorul zootehnic vor putea depune, începând cu 20 octombrie 2025, cereri de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor, în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (A...
11:00
Executivul a aprobat Strategia militară a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035. Documentul vizează transformarea Forțelor Armate într-o instituție militară modernă, profesionistă, bine echipată și instruită, capabilă să apere suveranitatea, independența și...
11:00
Guvernul a aprobat lista laureaților Premiului Național 2025, marcând astfel recunoașterea performanței personalităților din știință, cultură, artă și sport care au contribuit la dezvoltarea și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan international, reala...
11:00
ANSA avertizează fermierii să protejeze animalele în contextul ploilor și riscului de inundații # Moldpres
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi de lungă durată și posibile inundații locale, care pot afecta nu doar gospodăriile și terenurile agricole, ci și siguranța și bunăstarea animalelor. În contextul avertizărilor hidrologice emise de Servi...
10:50
Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” din Chișinău marchează 35 de ani de la fondare prin lansarea volumului „La ceas aniversar. Satiricus 35 de ani (1990–2025)”, care surprinde istoria și evoluția unei instituții devenite simbol al ...
10:50
Serghei Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Moldpres
Serghei Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor, pentru un termen de cinci ani, începând cu 21 octombrie. Decizia a fost aprobată de Guvern, transmite MOLDPRES.Serghei Diaconu a ocupat până în prezent fu...
10:50
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan montat necorespunzător. Incidentul a avut loc miecuri dimineață, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentr...
10:40
Anatolie Nosatîi: „Noua Strategie militară va ghida apărarea Republicii Moldova pentru următorii zece ani” # Moldpres
Republica Moldova va avea, în premieră, o Strategie militară națională actualizată, care va servi drept document fundamental pentru planificarea apărării țării în următorul deceniu. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi,...
10:30
FOTO // Consecințele ploilor în capitală. Muncitorii intervin pentru a înlătura arborii căzuți # Moldpres
Mai mulți arbori din capitală au fost doborâți noaptea trecută în timpul ploii puternice. Echipele de muncitori intervin pe mai multe adrese pentru a lichida consecințele, transmite MOLDPRES.De asemenea, în contextul condițiilor meteorologice, primări...
10:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în ultima săptămână au fost raportate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 11 au fost raportate ...
10:10
Două femei din Sîngerei au fost amendate cu 40.000 de lei fiecare pentru corupere electorală la referendumul din 2024, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în septembrie 2024, inculpatele au oferit câte 2.400 de lei mai multor persoane dintr-o localit...
10:00
Polițiștii bavarezi ar putea doborî dronele neidentificate. Un proiect de lege a fost aprobat de guvernul landului german # Moldpres
Guvernul landului german Bavaria a aprobat un proiect de lege care le permite polițiștilor să tragă asupra dronelor neidentificate, după ce operațiunile aeroportului din München au fost perturbate de mai multe apariții misterioase, transmite Digi24, citat de MOLDPRES....
09:30
În prima săptămână a lunii octombrie, în capitală au fost înregistrate primele două cazuri de gripă sezonieră, comunică MOLDPRES.Solicitată de agenție, șefa Serviciului informare și comunicare al ANSP, Olesea Croitor, a precizat că, î...
09:20
Un bărbat din Căușeni va ajunge după gratii, după ce și-a stropit soția cu benzină și a încercat să-i dea foc # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani din raionul Căușeni va ajunge pe banca acuzaților, fiind bănuit de violență în familie după ce și-ar fi stropit soția cu benzină și ar fi încercat să-i dea foc, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Căușeni, incidentul a av...
Acum 6 ore
09:10
Un număr de 42 de localități din 16 județe din România (Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea), dar și București au fost afectate, î...
09:00
Putin anunță că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025 # Moldpres
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat ”iniţiativa strategică completă” pe câmpul de luptă. C&acir...
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 65 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban și costă 16 lei și 83 de bani.Tot un ...
Acum 24 ore
23:20
Autoritățile române au emis un cod roșu de ploi abundente în mai multe regiuni ale țării, ca urmare a apropierii ciclonului extratropical Barbara. Fenomenele meteo extreme includ ploi torențiale, intensificări ale vântului și riscuri de inundații locale...
22:50
Cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” la Chișinău # Moldpres
Chișinău găzduiește, în perioada 7-10 octombrie, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” (ICNBME-2025), la care participă peste 200 de cercetători din 18 țări. Evenimentul abordează teme de actua...
22:20
Vladimir Bolea: „Mi-aș dori să continui la Ministerul Infrastructurii” — vicepremierul evită să comenteze o posibilă candidatură la funcția de premier # Moldpres
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ar putea face parte din componența noului Guvern, păstrându-și portofoliul de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale...
21:20
METEO // Cod Galben de ploi abundente în toată țara; autoritățile îndeamnă populația la prudență # Moldpres
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) menține Codul Galben de ploi de lungă durată pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în intervalul 07 octombrie (ora 21:00) – 08 octombrie (ora 21...
21:00
Chișinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Noul Parlament, ales la scrutinul din 28 septembrie, va adopta reforma teritorial-administrativă a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat, care a precizat că reforma &b...
19:50
Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.„Guvernul va propune interzicerea mai multor rețele de soci...
18:50
Guvernatorii băncilor centrale din Moldova, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, în dialog la Sarajevo # Moldpres
Șefii băncilor centrale din Macedonia de Nord și Bosnia și Herzegovina au remarcat progresele Repiblicii Moldova în procesul de integrare europeană, apreciind în special aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Mesajele de felicitare au fost trans...
18:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează populația că, în perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova este valabil un Cod galben de ploi abundente, comunică MOLDPR...
17:50
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. Potrivit Ministerului Educației, în acest an, au fost înmatriculați 399 de tiner...
17:30
AȘM, gazda unei întâlniri istorice: James Rothman, laureat Nobel cu rădăcini basarabene, alături de Hiroshi Amano, în dialog cu tinerii savanți # Moldpres
Două dintre cele mai strălucite minți ale științei mondiale – profesorii Hiroshi Amano și James Rothman, laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică și, respectiv, Medicină – au fost oaspeții Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), într-un eveniment d...
16:50
Iwona Piórko, întrevedere cu Mihai Popșoi. Noua ambasadoare a UE a reiterat sprijinul pentru avansarea țării în procesul de integrare europeană # Moldpres
Noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru modul exemplar în care s-au desfășurat alegerile, în pofida presiunilor externe, și a reiterat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru ava...
16:30
Curtea Constituțională a anunțat când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Moldpres
Sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi examinată de Curtea Constituțională pe 16 octombrie. Anunțul a fost făcut astăzi de Înalta Curte, transmite MOLDPRES. Tot în ședința din 16 octombrie C...
16:10
Beneficiari ai transplantului și medici au adus un omagiu donatorilor de organe, în cadrul unei conferințe naționale la Chișinău # Moldpres
Donatori, beneficiari ai transplantului, medici, coordonatori de transplant și experți internaționali au participat astăzi la Conferința Națională dedicată Zilei Europene a Donării de Organe, Țesuturi și Celule. Evenimentul a avut loc la IMSP Spitalul Clinic Republican...
16:10
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a fost onorată astăzi de vizita a două personalități de renume mondial — profesorul Hiroshi Amano de la Universitatea Nagoya din Japonia, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (2014), și profesorul James Rothman de la Univer...
15:40
Peste 53 000 de euro nedeclarați la aeroport. Doi cetățeni străini riscă să fie sancționați contravențional # Moldpres
Doi cetățeni străini au încercat să scoată din țară valută nedeclarată în sumă totală de peste 53 000 de euro. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, informează MOLDPRES...
15:30
Persoane vârstnice din Republica Moldova și România, sprijinite în Italia prin proiectul „Toiagul nădejdii” # Moldpres
Persoanele vârstnice din România și Republica Moldova au beneficiat, în ultimul an, de sprijin financiar oferit de parohiile și mănăstirile din Episcopia Italiei (Patriarhia Română), în cadrul proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”...
15:20
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite 2,3 milioane de manuale noi. Alte circa 200 de exemplare vor ajunge în școli până la sfârșitul anului curent, informează MOLDPRES.Astfel...
15:20
A încercat să cumpere un permis auto cu 2500 de euro, dar a fost prins de ofițerii anticorupție # Moldpres
Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în timp ce primea 2.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut...
