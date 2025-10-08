Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030
NewsUngheni, 8 octombrie 2025 18:40
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030The post Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum o oră
18:40
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030 # NewsUngheni
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030The post Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE până în anul 2030 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
18:20
Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030 # NewsUngheni
Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030The post Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digitalThe post Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
15:50
La UNGHENI a început demolarea ruinelor de pe str. Feroviară care au aparținut Poștei Moldovei # NewsUngheni
La UNGHENI a început demolarea ruinelor de pe str. Feroviară care au aparținut Poștei MoldoveiThe post La UNGHENI a început demolarea ruinelor de pe str. Feroviară care au aparținut Poștei Moldovei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
15:00
Piramida TUX s-a prăbușit cu scandal: conturi blocate și milioane USDT dispăruțiThe post Piramida TUX s-a prăbușit cu scandal: conturi blocate și milioane USDT dispăruți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Parteneriat vamal moldo-finlandez consolidat printr-o nouă etapă de cooperareThe post Parteneriat vamal moldo-finlandez consolidat printr-o nouă etapă de cooperare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Start sezonului de încălzire la UNGHENIThe post START sezonului de încălzire la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Executivul a aprobat Lista laureaților Premiului Național 2025The post Executivul a aprobat Lista laureaților Premiului Național 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Guvernul a aprobat Strategia militară 2025–2035The post Guvernul a aprobat Strategia militară 2025–2035 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
13:30
Nisporeneanul Marin Robu a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale din NorvegiaThe post Nisporeneanul Marin Robu a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale din Norvegia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul ChișinăuThe post Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
IGSU remintește regulile de securitate pentru cetățeni în perioada ploilor îndelungate # NewsUngheni
IGSU remintește regulile de securitate pentru cetățeni în perioada ploilor îndelungateThe post IGSU remintește regulile de securitate pentru cetățeni în perioada ploilor îndelungate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Carburanții continuă să se ieftinească și la 9 octombrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și la 9 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
09:40
Două femei din raionul Sângerei - sancționate penal pentru corupere electoralăThe post Două femei din raionul Sângerei – sancționate penal pentru corupere electorală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # NewsUngheni
Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea focThe post Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Situația la Frontieră: peste 52.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 52.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
18:10
FCM Ungheni vs FC Sheriff. Au fost stabilite meciurile din optimile de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026 # NewsUngheni
FCM Ungheni vs FC Sheriff. Au fost stabilite meciurile din optimile de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026The post FCM Ungheni vs FC Sheriff. Au fost stabilite meciurile din optimile de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Noi investiții în sănătatea Unghenenilor. Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic al CS Ungheni au fost renovate # NewsUngheni
Noi investiții în sănătatea Unghenenilor. Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic al CS Ungheni au fost renovateThe post Noi investiții în sănătatea Unghenenilor. Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic al CS Ungheni au fost renovate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 8 – 15 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 8 - 15 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 8 – 15 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
CNAM va aloca peste 16 mln MDL pentru vaccinul antigripalThe post CNAM va aloca peste 16 mln MDL pentru vaccinul antigripal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Ședința Guvernului din 8 octombrie 2025. Pe ordinea de zi – 33 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 8 octombrie 2025. Pe ordinea de zi – 33 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Ce înseamnă Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova # NewsUngheni
Ce înseamnă Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și ce trebuie să știe cetățenii Republicii MoldovaThe post Ce înseamnă Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Peste 9 mln MDL în criptomonede primiți de un învinuit din Germania cu rol de „bancher” la tranzitarea ilegală a Moldovei de către ucraineni # NewsUngheni
Peste 9 mln MDL în criptomonede primiți de un învinuit din Germania cu rol de „bancher” la tranzitarea ilegală a Moldovei de către ucraineniThe post Peste 9 mln MDL în criptomonede primiți de un învinuit din Germania cu rol de „bancher” la tranzitarea ilegală a Moldovei de către ucraineni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Prețul carburanților la 8 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 8 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Situația la Frontieră: peste 56.7 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 56.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
6 octombrie 2025
20:00
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 17 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: încă 17 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Залізничний рейс Київ – Унгени – Бухарест відновлюється з 10 жовтня 2025 рокуThe post Залізничний рейс Київ – Унгени – Бухарест відновлюється з 10 жовтня 2025 року first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie 2025The post Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA)The post Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Președintele filialei Basarabeasca al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # NewsUngheni
Președintele filialei Basarabeasca al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoareThe post Președintele filialei Basarabeasca al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025The post CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Raze de control IPM la Nisporeni: amenzi de peste 17 mii MDL pentru transport ilegal de lemn # NewsUngheni
Raze de control IPM la Nisporeni: amenzi de peste 17 mii MDL pentru transport ilegal de lemnThe post Raze de control IPM la Nisporeni: amenzi de peste 17 mii MDL pentru transport ilegal de lemn first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
A doua săptămână din octombrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la carburanțiThe post A doua săptămână din octombrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la carburanți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi de lungă duratăThe post Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi de lungă durată first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Situația la Frontieră: peste 84 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 84 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Ce trebuie să cunoști când vrei să pilotezi drona în zona de frontieră!The post Ce trebuie să cunoști când vrei să pilotezi drona în zona de frontieră! first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia # NewsUngheni
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în ItaliaThe post Procurorii PCCOCS au trimis în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 6 – 10 octombrie 2025 în Ungheni, Cantemir și Anenii Noi # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 6 - 10 octombrie 2025 în Ungheni, Cantemir și Anenii NoiThe post Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 6 – 10 octombrie 2025 în Ungheni, Cantemir și Anenii Noi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 840.29 mln MDL în perioada 29.09 - 5.10.2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 840.29 mln MDL în perioada 29.09 – 5.10.2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
4 octombrie 2025
23:10
Vizită frățească la UNGHENI. O delegație din Konin în vizită de lucru în Poarta de Vest a R. Moldova # NewsUngheni
Vizită frățească la UNGHENI. O delegație din Konin în vizită de lucru în Poarta de Vest a R. MoldovaThe post Vizită frățească la UNGHENI. O delegație din Konin în vizită de lucru în Poarta de Vest a R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:50
Cursul valutar oficial la 5 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 5 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 – 10 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 - 10 octombrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 – 10 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 – 10 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 - 10 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 6 – 10 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
[VIDEO] Detalii de la IGP despre tragicul accident rutier din mun. UNGHENI. Un bărbat a decedat # NewsUngheni
Detalii de la IGP despre tragicul accident rutier din mun. UNGHENI. Un bărbat a decedatThe post [VIDEO] Detalii de la IGP despre tragicul accident rutier din mun. UNGHENI. Un bărbat a decedat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:20
[FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel Mare # NewsUngheni
[FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel MareThe post [FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel Mare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:10
Un grav accident rutier a avut loc în cu puțin timp în urmă în sectorul Ungheni Vale din municipiul Ungheni. Potrivit informațiilor recepționate la adresa [...]The post [FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
3 octombrie 2025
19:00
„Democrația Acasă” a fost sancționată de CECThe post „Democrația Acasă” a fost sancționată de CEC first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Consolidarea cooperării moldo-cehe în domeniul securității de frontieră și vamaleThe post Consolidarea cooperării moldo-cehe în domeniul securității de frontieră și vamale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
În Zubrești a fost inaugurat un nou Post de Salvatori și Pompieri VoluntariThe post În Zubrești a fost inaugurat un nou Post de Salvatori și Pompieri Voluntari first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Avertizare IGSU în contextul alertei meteo Cod GALBEN de ploi puterniceThe post Avertizare IGSU în contextul alertei meteo Cod GALBEN de ploi puternice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.