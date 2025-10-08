Etichetele vinurilor vor include informații noi privind ingredientele și alergenii
Noi.md, 8 octombrie 2025 18:30
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare, aliniate practicilor internaționale, pentru ca fiecare consumator să poată înțelege cu exactitate ce conține produsul pe care îl alege.Guvernul a aprobat astăzi un proiect care modifică regulile de etichetare și practicile aplicabile în sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și de a crea un cadru normativ mai coerent pentru
Atacantul echipei saudite Al-Nassr și al naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a devenit primul fotbalist miliardar — averea sa a crescut la 1,4 miliarde de dolari, potrivit indicelui miliardarilor Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).În iunie, atacantul în vîrstă de 40 de ani a semnat un nou contract cu Al-Nassr în valoare de peste 400 de milioane de dolari, notează Bloomberg. În tot
18:00
Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plîng că mirosul de umezeală și pereții umezi fac lecțiile greu de suportat.În unele săli, curentul electric nu poate fi conectat din motive de siguranță. Directoarea gimnaziului, Tatiana Cojocaru, a menționat că acoperișul este izolat așa cum a fost, dar ploile abundente au depășit așteptările. Ea a adăugat că au făcut tot ce au putut
Igor Dodon: Cînd oamenii părăsesc masiv țara, iar economia este ruinată, pioritatea guvernării e militarizarea # Noi.md
Fostul președinte și lider al PSRM, Igor Dodon, a criticat decizia Guvernului de a aproba Strategia Militară a Republicii Moldova pînă în 2035, afirmînd că autoritățile acordă prioritate militarizării țării în loc să se concentreze pe problemele sociale și economice ale cetățenilor.Dodon consideră că prioritățile Guvernului ar trebui să vizeze pregătirea pentru sezonul de încălzire, elaborarea
Țuțu și avocatul său nu s-au prezentat la ședința de judecată de astăzi: ce măsuri vor fi aplicate # Noi.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu și avocatul acestuia au absentat la ședință de judecată programată pentru astăzi, 8 octombrie, în dosarul de îmbogățire ilicită.În cadrul ședinței de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, procurorii au cerut ca Țuțu să fie adus silit, întrucît a refuzat să fie escortat, invocînd „motive personale”. În prezent, fostul deputat se află în arest la Penit
Tiraspolul susține reluarea negocierilor cu Chișinăul în formatul „5+2” pentru un dialog eficient și soluționarea problemelor urgente.Despre acest lucru a declarat așa-numitul președinte al autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei întîlniri cu ambasadorul Lituaniei în Moldova, Tadas Valionis.Interlocutorii au remarcat că, în ultimii trei ani, situația în procesul de negocier
Adriana Ochișanu se împacă cu familia Botgros: „Cel mai important lucru este copilul nostru” # Noi.md
După aproape 12 ani de tăcere și relații tensionate, interpreta de muzică populară, Adriana Ochișanu, a reluat legătura cu familia fostului ei soț, Corneliu Botgros. Reapropierea a fost determinată de starea critică de sănătate a fiului lor, Cristi, aflat recent în comă.„Vorbim la telefon în fiecare zi. Îl sun eu sau mă sună fostul meu socru. Acum, cel mai important lucru pentru noi este copil
Chișinăul și OSCE cooperează pentru protejarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Noi.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut la Chișinău o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentant special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, transmite Noi.md. Discuțiile s-au axat pe situația actuală din regiunea transnistreană, în special în sfera drepturilor omului, în contextul complicării constante a acesteia și a intensificării p
Membrul Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM), Vlad Batrîncea, a declarat că alegerile din Moldova s-au desfășurat cu un avantaj evident pentru guvernare.„Alegerile trebuie să se desfășoare în condiții egale”, a subliniat el în cadrul emisiunii „Новая неделя”.{{840815}}Politicianul a acuzat PAS că, în timpul campaniei electorale, membrii acesteia au vizitat în mod activ
Instanța îi limitează pe Vlad Plahotniuc și pe apărătorii acestuia în examinarea rechizitoriului și a setului de volume din dosar # Noi.md
Noi constrîngeri din partea instanței în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrîns, pînă pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către Vlad Plahotniuc și apărători
Importurile de zahăr alb din Serbia care depășesc 1.000 de tone nu vor mai fi scutite de taxe vamale.Măsura, valabilă timp de 200 de zile, a fost aprobată astăzi de Guvern. Potrivit șefei de la Economie, măsura are scopul „să corecteze dezechilibrele provocate de importurile la prețuri mai mici decît costurile interne de producție”, transmite Agora.{{799596}}De cealaltă parte, administrato
Organizarea cît mai rapidă a alegerilor pentru constituirea noii Adunări Populare a Găgăuziei reprezintă, în opinia lui Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, soluția principală pentru depășirea impasului în care se află regiunea.Serghei Anastasov a declarat, într-un interviu acordat jurnalistei Svetlana Bogatu de la Radio Moldova, că din noul legislativ local ar trebui să facă parte
Republica Moldova își modernizează sistemul de gestionare a riscurilor alimentare prin actualizarea mecanismului rapid de alertă RASFF, conform normelor Uniunii Europene. Decizia aprobată astăzi de Guvern va permite un schimb mai rapid de informații între instituțiile responsabile, intensificarea controalelor și o informare transparentă a publicului, transmite Noi.md.RASFF – Sistemul Rapid de
Plahotniuc a lipsit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”: Cine sînt judecătorii # Noi.md
Prima ședință în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc a fost stabilită pentru ziua de astăzi, la ora 15.Ședința a avut loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar completul de judectori este format din trei magistrați.{{841091}}Este vorba de Sergiu Stratan, care va fi președintele completului, Olga Bejenari și Ana Cucerescu. Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, care este în are
Începînd cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au o medie academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă de studii. Guvernul a aprobat modificări importante privind criteriile și modul de acordare a burselor în universitățile din țară, vizînd stimularea performanței și transparenței, transmite Noi.md.Noile reguli stabilesc trei categorii de burse. La categoria I sînt eligibili studenții cu
Începînd cu aplicarea noilor prevederi aprobate de Guvern pe 7 octombrie 2025, certificatele de concediu medical vor fi eliberate exclusiv în format electronic pentru persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale, dar și pentru șomeri.După transmite Noi.md cu referire la Fisc.md, procesul de constatare a incapacității temporare de muncă devine unul digitalizat, fiind documentat
De la șoseaua Balcani la Pănășești: cum avansează lucrările de modernizare a infrastructurii de apă # Noi.md
Lucrările pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă în Regiunea Centru avansează vizibil. Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” se află în plină desfășurare pe toate cele trei sectoare – Chișinău, Strășeni și Călărași – și are drept scop asigurarea zecilor de mii de locuitori cu apă potabilă sigură, printr-o conductă magistrală de peste 50 de kilometri, tra
Agenția Națională de Meteorologie a Japoniei a emis o avertizare specială pentru Insulele Izu din Oceanul Pacific, din cauza apropierii taifunului Halon.„Ne așteptăm la rafale și valuri înalte, cum nu s-au mai văzut în această zonă, așa că este necesară vigilență maximă”, a declarat un purtător de cuvînt al agenției japoneze într-o conferință de presă.{{839205}}O avertizare specială este c
Festivalul Filmului Francofon aduce la Chișinău șapte producții recente: Programul evenimentului # Noi.md
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon aduce din nou la Chișinău diversitatea cinematografiei de expresie franceză. Evenimentul se va desfășura între 27 și 30 octombrie la Cineplex Loteanu, unde publicul este invitat să participe gratuit la patru zile de proiecții cinematografice.Festivalul Filmului Francofon va fi inaugurat luni, 27 octombrie, la ora 18:00, la Cineplex Loteanu
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030 # Noi.md
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducînd semnificativ pierderile de energie.Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030.Potrivit documentului, pînă în 2027, 100.000 de gospodării vulnerabile vor fi dotate cu c
Aproximativ 40 de persoane au murit în urma exploziei unor bombe la un festival budist din centrul Myanmarului. Alte aproximativ 80 de persoane au fost rănite.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul britanic Daily Mail, cu referire la declarațiile participanților la eveniment.{{840810}}După cum se știe, în seara zilei de 6 octombrie, aproximativ o sută de persoane s-au adunat
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sînt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025. {{840955}}Cei trei au primit cea mai înaltă distincție științifică pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară. Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități mari în care moleculele pot intra și ieși, transmite realitatea.
Premieră în educație: test național al abilităților digitale pentru elevii de clasele a IX-a și a XII-a # Noi.md
În Moldova a fost lansat Procesul național de evaluare a competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a, transmite Noi.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aceasta inițiativă are scopul de a oferi tinerilor o recunoaștere oficială a nivelului lor de alfabetizare digitală – o competență tot mai căutată pe piața muncii și esențială pentru orice parcurs educațion
Ieri, 7 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Aeroportul Internațional Chișinău”, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit în timpul controlului de securitate două loturi de țigări nedeclarate, ascunse în bagajele pasagerilor care urmau să zboare spre Londra, transmite Noi.md.În primul caz, un tînăr de 29 de ani a fost prins cu 130 de pachete de țigări, iar în al doilea
În ciuda ploilor abundente din avalul Nistrului, în amonte, unde se formează debitul principal, precipitațiile sînt slabe.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, situația în ansamblu în bazinul hidrografic
Poliția de Frontieră a desfășurat astăzi o acțiune de informare pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, dedicată pasagerilor care călătoresc spre Uniunea Europeană (UE), notează Noi.md.Scopul acestei inițiative este de a informa cetățenii cu privire la implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), care va deveni operațional începînd cu 12 octombrie 2025,
Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu precizări privind discuțiile despre regimul de vize. Vodă a declarat că nu există niciun motiv de îngrijorare pentru cetățenii Republicii Moldova.„Uniunea Europeană și-a creat un mecanism prin care poate reacționa rapid, în caz de necesitate, la regimul de vize cu diverse state. sîntem o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană
Guvernul a aprobat, în ședința din 8 octombrie, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea biobăncilor, o măsură esențială pentru dezvoltarea cercetării biomedicale și a medicinei personalizate în Republica Moldova, transmite Noi.md.Documentul stabilește norme clare pentru organizarea, funcționarea și supravegherea biobăncilor de cercetare, precum și a băncilor de țesuturi și ce
Conor McGregor, starul irlandez al artelor marțiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunțat agenția antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP.McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancțiunea, a anunțat Agenția antidoping a sporturilor de contact (CSAD), care
Pînă în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei naționale și atragerea investițiilor.În acest sens, Guvernul a aprobat Programul național și plan de acțiuni pentru digitalizarea procedurilor vamale și
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut ieri seara, la scurt timp după ce a sustras o trotinetă din scara unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei, transmite Noi.md.Datorită reacției rapide a echipajului Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, suspectul a fost identificat „pe urme fierbinți”.Intervenția polițiștilor a permis recu
Sprijin financiar pentru locuitorii unui sat din raionul Rîșcani: peste 500 de mii de lei pentru reparații și reabilitare # Noi.md
Ploaia torențială din 25 iulie curent a adus pagube semnificative pentru locuitorii din satul Aluniș, raionul Rîșcani. Grindina și vîntul puternic au afectat casele oamenilor, grădinița din sat, dar și mici afaceri locale, transmite Noi.md. Pentru a ajuta comunitatea să revină cît mai curînd la normalitate, Guvernul a aprobat alocarea a peste 513 mii de lei, din fondul de intervenție.O par
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan.Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Pentru examinarea incidentului, la faț
Tîrgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii.Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atît persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cît și profesioniștilor interesați de dezvoltarea ca
Începînd de astăzi, 8 octombrie, în Varnița, aflat în Zona de Securitate, au fost anunțate întreruperi temporare de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană.Deficitul energetic de pe malul stîng al Nistrului, de unde Varnița este alimentată cu energie electrică, afectează mai multe străzi ale localității, transmite Zona de
Toate autobuzele școlare din țară au fost echipate cu dispozitive GPS pentru a îmbunătăți siguranța elevilor și a asigura o utilizare eficientă a mijloacelor de transport. {{838641}}Fiecare autobuz care transportă copii va fi monitorizat printr-o platformă digitală accesibilă prin web și aplicații mobile. Aceste dispozitive au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, transmite
Republica Moldova nu va resimți puternic efectele ciclonului „Barbara” care afectează în aceste zile sud-estul Europei, inclusiv România, a explicat Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit sursei citate, precipitațiile înregistrate în țara noastră sînt de lungă durată și periodice, însă nu extrem de abundente, așa cum s-a întîmplat în alte regiuni afe
Industria prelucrătoare de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova încă nu se poate redresa, activitatea fabricilor rămîne sub potențial.O parte importantă a materiei prime este stocată sau exportată direct sub formă de semințe brute, în loc să fie prelucrată și exportată sub formă de ulei. Exporturile modeste confirmă faptul că deși volumul livrat este semnificativ mai mare decît în se
În dimineața zilei de 8 octombrie 2025, pompierii au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului care a cuprins o clădire separată de pe teritoriul azilului de bătrîni, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24. Pot
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi abundente și condiții meteorologice extreme, care pot pune în pericol siguranța și bunăstarea animalelor.În contextul avertizărilor hidrologice emise recent, care indică averse puternice, scurgeri de pe pante și inundații locale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face un apel urgent în adresa proprietarilor de animale.
Renato Usatîi, aflat în Suedia pentru a studia experiența statelor dezvoltate, subliniază că principiul fundamental al modelului suedez – öppenhet (transparența) – ar putea rezolva multe probleme din Moldova.Politicianul a explicat că în Suedia fiecare cetățean are dreptul legal de a avea acces la orice documente de stat – de la cheltuielile și salariile funcționarilor pînă la corespondența in
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 8 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 9 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,93 lei/litru (-6 bani), iar al motorinei standard – 19,77 lei/litru (-5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
În perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova a fost confirmat un focar de rabie la un cîine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, transmite Noi.md.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în același timp toate focarele de Pestă porcină africană (PPA) din raionul Hîncești au fost eradicate cu succes, iar unicul focar activ rămas în rai
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragerea din concursul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție(CSJ) a avocatei Oxana Eșanu. Cererea de retragere a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a admis-o în ședința din 7 octombrie 2025.Conform prevederilor Legii nr. 65/2023, în baza căreia Oxana Eșanu se afla în proces de evaluare, în cazul
Pentru prima dată în istorie, prețul spot al aurului a depășit pragul de 4000 de dolari per uncie.Creșterea este asociată cu temerile privind stabilitatea economică a SUA, criza finanțării publice la Washington și intensificarea tensiunilor geopolitice.Desper acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Este un eveniment important pentru lingouri, care acum doi ani costa
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, notează Noi.md.Aceste acțiuni malițioase au scopul de a perturba funcționarea normală a serviciilor publice și de a crea disconfort utilizatorilor.{{838351}}Din cauza intensității c
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci, în Shanghai: Sportivului i-a fost rău și cu o zi înainte # Noi.md
Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în timpul unui meci desfășurat la Shanghai, unde s-a prăbușit pe teren. Sportivul nu se simțea bine nici cu o zi înainte, cînd a acuzat stări de rău în timpul unei alt meci, scrie spynews.ro.Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în optimile de finală de la Shanghai Masters, unde a fost nevoit să-și verifice semnele vitale chiar în timpul meciul
Decizie de judecată: Un activist PAS, obligat să șteargă un video și să prezinte scuze publice # Noi.md
Liderul unionist Vlad Bilețchi a anunțat că a cîștigat un proces în instanță împotriva activistului PAS, Radu Dutcovici.{{840774}}Potrivit lui Bilețchi, instanța l-a obligat pe Dutcovici să șteargă un videoclip considerat defăimător, să prezinte scuze publice cu un text clar și să mențină aceste scuze timp de 30 de zile, transmite Unimedia.De asemenea, Dutcovici ar urma să achite prejudici
Alexei Buzu: „În luna noiembrie cetățenii vor putea începe înregistrarea pentru compensații” # Noi.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că autoritățile se află în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru lansarea noului sezon al programului de compensații la căldură, destinat sezonului rece 2025–2026.„Noi, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, sîntem în ultima etapă de a pregăti toate detaliile tehnice. În dată ce ele vor fi clarificate, eu voi i
