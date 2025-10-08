Festivalul Filmului Francofon aduce la Chișinău șapte producții recente: Programul evenimentului
8 octombrie 2025
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon aduce din nou la Chișinău diversitatea cinematografiei de expresie franceză. Evenimentul se va desfășura între 27 și 30 octombrie la Cineplex Loteanu, unde publicul este invitat să participe gratuit la patru zile de proiecții cinematografice.Festivalul Filmului Francofon va fi inaugurat luni, 27 octombrie, la ora 18:00, la Cineplex Loteanu
Agenția Națională de Meteorologie a Japoniei a emis o avertizare specială pentru Insulele Izu din Oceanul Pacific, din cauza apropierii taifunului Halon.„Ne așteptăm la rafale și valuri înalte, cum nu s-au mai văzut în această zonă, așa că este necesară vigilență maximă”, a declarat un purtător de cuvînt al agenției japoneze într-o conferință de presă.{{839205}}O avertizare specială este c
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon aduce din nou la Chișinău diversitatea cinematografiei de expresie franceză. Evenimentul se va desfășura între 27 și 30 octombrie la Cineplex Loteanu, unde publicul este invitat să participe gratuit la patru zile de proiecții cinematografice.Festivalul Filmului Francofon va fi inaugurat luni, 27 octombrie, la ora 18:00, la Cineplex Loteanu
16:00
Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030 # Noi.md
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducînd semnificativ pierderile de energie.Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030.Potrivit documentului, pînă în 2027, 100.000 de gospodării vulnerabile vor fi dotate cu c
16:00
Aproximativ 40 de persoane au murit în urma exploziei unor bombe la un festival budist din centrul Myanmarului. Alte aproximativ 80 de persoane au fost rănite.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul britanic Daily Mail, cu referire la declarațiile participanților la eveniment.{{840810}}După cum se știe, în seara zilei de 6 octombrie, aproximativ o sută de persoane s-au adunat
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sînt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025. {{840955}}Cei trei au primit cea mai înaltă distincție științifică pentru dezvoltarea unui nou tip de arhitectură moleculară. Construcțiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conțin cavități mari în care moleculele pot intra și ieși, transmite realitatea.
Premieră în educație: test național al abilităților digitale pentru elevii de clasele a IX-a și a XII-a # Noi.md
În Moldova a fost lansat Procesul național de evaluare a competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a, transmite Noi.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aceasta inițiativă are scopul de a oferi tinerilor o recunoaștere oficială a nivelului lor de alfabetizare digitală – o competență tot mai căutată pe piața muncii și esențială pentru orice parcurs educațion
Ieri, 7 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Aeroportul Internațional Chișinău”, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit în timpul controlului de securitate două loturi de țigări nedeclarate, ascunse în bagajele pasagerilor care urmau să zboare spre Londra, transmite Noi.md.În primul caz, un tînăr de 29 de ani a fost prins cu 130 de pachete de țigări, iar în al doilea
În ciuda ploilor abundente din avalul Nistrului, în amonte, unde se formează debitul principal, precipitațiile sînt slabe.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, situația în ansamblu în bazinul hidrografic
Poliția de Frontieră a desfășurat astăzi o acțiune de informare pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, dedicată pasagerilor care călătoresc spre Uniunea Europeană (UE), notează Noi.md.Scopul acestei inițiative este de a informa cetățenii cu privire la implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), care va deveni operațional începînd cu 12 octombrie 2025,
Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu precizări privind discuțiile despre regimul de vize. Vodă a declarat că nu există niciun motiv de îngrijorare pentru cetățenii Republicii Moldova.„Uniunea Europeană și-a creat un mecanism prin care poate reacționa rapid, în caz de necesitate, la regimul de vize cu diverse state. sîntem o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană
Guvernul a aprobat, în ședința din 8 octombrie, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea biobăncilor, o măsură esențială pentru dezvoltarea cercetării biomedicale și a medicinei personalizate în Republica Moldova, transmite Noi.md.Documentul stabilește norme clare pentru organizarea, funcționarea și supravegherea biobăncilor de cercetare, precum și a băncilor de țesuturi și ce
Conor McGregor, starul irlandez al artelor marțiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunțat agenția antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP.McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancțiunea, a anunțat Agenția antidoping a sporturilor de contact (CSAD), care
Pînă în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei naționale și atragerea investițiilor.În acest sens, Guvernul a aprobat Programul național și plan de acțiuni pentru digitalizarea procedurilor vamale și
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut ieri seara, la scurt timp după ce a sustras o trotinetă din scara unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei, transmite Noi.md.Datorită reacției rapide a echipajului Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, suspectul a fost identificat „pe urme fierbinți”.Intervenția polițiștilor a permis recu
Sprijin financiar pentru locuitorii unui sat din raionul Rîșcani: peste 500 de mii de lei pentru reparații și reabilitare # Noi.md
Ploaia torențială din 25 iulie curent a adus pagube semnificative pentru locuitorii din satul Aluniș, raionul Rîșcani. Grindina și vîntul puternic au afectat casele oamenilor, grădinița din sat, dar și mici afaceri locale, transmite Noi.md. Pentru a ajuta comunitatea să revină cît mai curînd la normalitate, Guvernul a aprobat alocarea a peste 513 mii de lei, din fondul de intervenție.O par
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan.Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Pentru examinarea incidentului, la faț
Tîrgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii.Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atît persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cît și profesioniștilor interesați de dezvoltarea ca
Începînd de astăzi, 8 octombrie, în Varnița, aflat în Zona de Securitate, au fost anunțate întreruperi temporare de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană.Deficitul energetic de pe malul stîng al Nistrului, de unde Varnița este alimentată cu energie electrică, afectează mai multe străzi ale localității, transmite Zona de
Toate autobuzele școlare din țară au fost echipate cu dispozitive GPS pentru a îmbunătăți siguranța elevilor și a asigura o utilizare eficientă a mijloacelor de transport. {{838641}}Fiecare autobuz care transportă copii va fi monitorizat printr-o platformă digitală accesibilă prin web și aplicații mobile. Aceste dispozitive au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, transmite
Republica Moldova nu va resimți puternic efectele ciclonului „Barbara” care afectează în aceste zile sud-estul Europei, inclusiv România, a explicat Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit sursei citate, precipitațiile înregistrate în țara noastră sînt de lungă durată și periodice, însă nu extrem de abundente, așa cum s-a întîmplat în alte regiuni afe
Industria prelucrătoare de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova încă nu se poate redresa, activitatea fabricilor rămîne sub potențial.O parte importantă a materiei prime este stocată sau exportată direct sub formă de semințe brute, în loc să fie prelucrată și exportată sub formă de ulei. Exporturile modeste confirmă faptul că deși volumul livrat este semnificativ mai mare decît în se
În dimineața zilei de 8 octombrie 2025, pompierii au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului care a cuprins o clădire separată de pe teritoriul azilului de bătrîni, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24. Pot
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi abundente și condiții meteorologice extreme, care pot pune în pericol siguranța și bunăstarea animalelor.În contextul avertizărilor hidrologice emise recent, care indică averse puternice, scurgeri de pe pante și inundații locale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face un apel urgent în adresa proprietarilor de animale.
Renato Usatîi, aflat în Suedia pentru a studia experiența statelor dezvoltate, subliniază că principiul fundamental al modelului suedez – öppenhet (transparența) – ar putea rezolva multe probleme din Moldova.Politicianul a explicat că în Suedia fiecare cetățean are dreptul legal de a avea acces la orice documente de stat – de la cheltuielile și salariile funcționarilor pînă la corespondența in
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 8 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 9 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,93 lei/litru (-6 bani), iar al motorinei standard – 19,77 lei/litru (-5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
În perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova a fost confirmat un focar de rabie la un cîine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, transmite Noi.md.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în același timp toate focarele de Pestă porcină africană (PPA) din raionul Hîncești au fost eradicate cu succes, iar unicul focar activ rămas în rai
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragerea din concursul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție(CSJ) a avocatei Oxana Eșanu. Cererea de retragere a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a admis-o în ședința din 7 octombrie 2025.Conform prevederilor Legii nr. 65/2023, în baza căreia Oxana Eșanu se afla în proces de evaluare, în cazul
Pentru prima dată în istorie, prețul spot al aurului a depășit pragul de 4000 de dolari per uncie.Creșterea este asociată cu temerile privind stabilitatea economică a SUA, criza finanțării publice la Washington și intensificarea tensiunilor geopolitice.Desper acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Este un eveniment important pentru lingouri, care acum doi ani costa
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, notează Noi.md.Aceste acțiuni malițioase au scopul de a perturba funcționarea normală a serviciilor publice și de a crea disconfort utilizatorilor.{{838351}}Din cauza intensității c
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci, în Shanghai: Sportivului i-a fost rău și cu o zi înainte # Noi.md
Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în timpul unui meci desfășurat la Shanghai, unde s-a prăbușit pe teren. Sportivul nu se simțea bine nici cu o zi înainte, cînd a acuzat stări de rău în timpul unei alt meci, scrie spynews.ro.Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în optimile de finală de la Shanghai Masters, unde a fost nevoit să-și verifice semnele vitale chiar în timpul meciul
Decizie de judecată: Un activist PAS, obligat să șteargă un video și să prezinte scuze publice # Noi.md
Liderul unionist Vlad Bilețchi a anunțat că a cîștigat un proces în instanță împotriva activistului PAS, Radu Dutcovici.{{840774}}Potrivit lui Bilețchi, instanța l-a obligat pe Dutcovici să șteargă un videoclip considerat defăimător, să prezinte scuze publice cu un text clar și să mențină aceste scuze timp de 30 de zile, transmite Unimedia.De asemenea, Dutcovici ar urma să achite prejudici
Alexei Buzu: „În luna noiembrie cetățenii vor putea începe înregistrarea pentru compensații” # Noi.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că autoritățile se află în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru lansarea noului sezon al programului de compensații la căldură, destinat sezonului rece 2025–2026.„Noi, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, sîntem în ultima etapă de a pregăti toate detaliile tehnice. În dată ce ele vor fi clarificate, eu voi i
Sezonul de încălzire a început oficial în Republica Moldova, iar autoritățile dau asigurări că țara este pregătită pentru iarnă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că toate achizițiile necesare de gaze, cărbune și păcură au fost finalizate, iar stocurile de siguranță sînt completate integral, transmite Noi.md.„Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze pentru sezonul
Cît va costa noua strategie militară a Republicii Moldova? Ministrul Apărării explică planul # Noi.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că noua strategie militară a Republicii Moldova aduce „abordări moderne” și pune accent pe profesionalizarea și modernizarea Armatei Naționale, adaptată la noile realități de securitate regională.„Documentul stabilește direcțiile principale de dezvoltare a forțelor armate și modul în care acestea vor fi ajustate la provocările actuale. Ne propune
Guvernul a aprobat lista cîștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport.Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de a
Program național pentru o Moldovă mai sigură: șase domenii prioritare în lupta cu infracțiunile # Noi.md
Gradul de siguranță al cetățenilor va spori, iar autoritățile vor acționa mai eficient pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030. Documentul urmărește reducerea criminalității și consolidarea protecției cetățenilor prin măsuri de prevenire, cooperare între instituții și modernizarea
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie, au fost raportate 1 747 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, sau cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Majoritatea îmbolnăvirilor au fost înregistrate în rîndul copiilor, transmite Noi.md.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada menționată au fost confirmate două cazuri de gripă
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a venit cu precizări în privința faptului cum Constantin Țuțu a trecut ilegal frontiera de stat, cu toate că fostul democrat s-a prezentat de sine stătător la punctul de trecere, notează Noi.md.„Țuțu a fost eliberat din detenție, din Grecia, unde avea obligativitatea de a sta și a nu părăsi teritoriul elen. Deci, de aici treb
Tentativă de jaf armat la Bălți: un bărbat reținut după ce a amenințat o vânzătoare cu un cuțit # Noi.md
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi încercat să jefuiască o vînzătoare dintr-un magazin local.Incidentul s-a produs în seara zilei de 6 octombrie, cînd o femeie de 30 de ani a alertat poliția, anunțînd că un individ aflat în stare de ebrietate a intrat în magazinul unde lucra și, amenințînd-o cu un cuțit, i-a cerut banii din casa de marcat.
Situație confuză și cu multe semne de întrebare în dosarul în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc.Cauza penală a fost trimisă spre examinare în regim de urgență, fără a fi prezentat un temei care să justifice această grabă. În plus, unul dintre magistrați a solicitat abținerea, însă cererea i-a fost respinsă.Potrivit apărării, în seara zilei de 3 octombrie, dosarul lui Vl
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, anunță că prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei din 07 octombrie 2025, două inculpate au fost recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică darea de bani în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor.Instanța a stabilit c
"Democrația Acasă": "Grupări criminale au introdus infiltrați în echipa noastră pentru a compromite activitatea partidului" # Noi.md
Partidul Politic "Democrația Acasă" a publicat în rețelele sociale o Declarație oficială din partea formațiunii, în care condamnă cu fermitate "acțiunile abuzive și metodele de filaj, intimidare și infiltrare la care am fost supuși în ultimele luni"."În mod organizat și coordonat, nu doar structurile statului — INI, IGP și SIS — au fost implicate în aceste acțiuni, dar și grupări criminale car
Sergiu Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, mandatul său fiind stabilit pentru o perioadă de cinci ani.Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova.Sergiu Diaconu a deținut pînă acum funcția de secretar general al MAI.Sergiu Diaconu are experiență în domeniul administrației publice și siguranței i
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a discutat recent în cadrul unei ședințe despre necesitatea urgentă de a asigura munca decentă pentru lucrătorii din economia digitală, care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor, notează Noi.md.Potrivit lui Igor Zubcu, președintele CNSM, „lucrătorii de pe platforme operează adesea în condiții netransparente, fiind lip
Astăzi, în intervalul 09:00–15:00, locuitorii din unele zone ale sectoarelor Ciocana, Botanica și Rîșcani ar putea resimți devieri temporare ale parametrilor apei calde menajere, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Termoelectrica S.A., situația este cauzată de lucrările tehnologice pentru pregătirea sistemului centralizat de termoficare al capitalei la regimul de iarnă. În acest context, c
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Rezina au monitorizat procesul de desfășurare a vînătorii la fazan, în terenurile gestionate de Societatea Vînătorilor și Pescarilor, zona de vînătoare din localitatea Trifești.Pe parcursul activităților de monitorizare, conducătorul echipei de vînători a raportat despre găsirea unor unelte periculoase — lanțuri folosite ileg
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a comentat posibilitatea desemnării sale în funcția de prim-ministru # Noi.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, ales deputat în noul Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), intenționează să-și continue activitatea în Guvern, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare.Oficialul a precizat, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive, că prioritatea sa este ca proiectele de dezvoltare lansate în ultimii ani să continue și să fie îmbun
Mai mult de un sfert dintre americani cred în astrologi, și își cunosc zodia încă din copilărie, potrivit NYT. Cu toate acestea, lucrurile nu sunt așa de clare cum credem. Cercetările efectuate de oamenii de știință scot la iveală un fapt șocant: horoscoapele noastre sunt depășite cu două mii de ani. Indiferent de atitudinea ta față de horoscoape, probabil că îți cunoști zodia în
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță, în contextul ploilor de lungă durată prognozate pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente pot genera acumulări de apă, afectînd circulația și siguranța în anumite zone.În acest sens, pentru prevenirea situațiilor de risc salvatorii și pompierii recomandă cetățenilor: Evitați
Ploile din ultimele zile care persistă de ore întregi provoacă pagube în lanț în capitală. Acumulările de apă și umezeala accentuată pun la încercare infrastructura Chișinăului, dar și nervii șoferilor. În ultimele ore, zeci de automobiliști au raportat roți avariate, iar în mai multe curți de bloc copacii au căzut peste mașini.După cum transmite Noi.md cu referire la Autoblog, primul incident
